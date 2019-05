Arrimadas: "Vamos a tener mucho más fácil tener pactos con el PP que con el PSOE"

Voz 0194 00:00 no está escuchando Inés Arrimadas buenas noches muy bien han constituido ustedes un comité de pactos han levantado el veto al PSOE

Voz 1 00:10 bueno nosotros seguimos diciendo lo mismo que las Alexia nosotros hemos hecho un Comité de Negociación de gobiernos las urnas no ha hablado pues el papel de poder gobernar en mucho lugares muy importantes a este país asume con mucha responsabilidad como humildad esta esta nueva situación pero paso a paso desde hoy se ha constituido el comité de gobierno mañana tienen la primera Rubio le digo lo mismo que las entrevistas antes de pegas objeciones en nuestra tendencia la situación actual pues va a ser más fácil a llegar a acuerdos con el Partido Popular esté Partido Socialista pues es más complicado porque es un partido socialista que tiene tendencia a pactar con con con Podemos y compartió nacionalistas y lo hemos visto en Cataluña incluso en Baleares e incluso han presentado en la misma lista en algunos casos el partido claramente que finaliza en la misma lista dijo bueno si te iba a ser muy complicado pero en cualquier caso sea una renegociación quedan muchos días yo entiendo la la la necesidad o incluso la la bajada saber que muchas aquella que va a pasar pero sólo puede que un poco de paciencia porque esto va a ser largo vamos a tener que negociar muchas cosas a la vez vamos a sí decisivos en muchos sitios lo gobiernos que se tienen que constituir un instrumento muy importante es decir estamos hablando de gobiernos autonómicos y locales con muchísima competencias que van a afectar bueno ella a la me persona de qué hacemos con City mañana conferencias amados les iremos informado puntualmente comenta

Voz 0194 01:44 entiendo entiendo por lo que usted me dice que siguen sin fiarse del Partido Socialista por esa cercanía a Podemos como ustedes dicen o a los independentistas si se fían del Partido Popular si se fían de la ultraderecha de Vox es decir para ustedes sería más fácil el pacto hacia ese lado

Voz 1 01:59 bueno sólo lo lo hice esté nosotros

Voz 0194 02:02 contando

Voz 1 02:06 esa afirmación comparto es decir nosotros en todos los gobiernos los que estemos en además es que lo hemos demostrado iban a ser gobiernos moderados y sensatos Illes generadores iré IBI liderados desde el centro eso es lo que vamos a hacer en todos los casos porque además hago la siguiente reflexión es decir antes los pactos eran siempre lo importante era saber quién está pactando con quién iba básicamente la ciudadanía no tenía ni idea de acuarela el acuerdo de gobierno hemos visto muchas veces entre los nacionalistas y el PSOE muchas muchos gobiernos de coalición que se han hecho a nivel autonómico que no ha habido tantos tantos como en otros países pero también hemos tenido la gente básicamente no tenía información de cuál era el acuerdo programático dos no se le daba importancia a su cumplimiento nosotros queremos cambiar eso queremos que los protagonistas sean los los acuerdos de gobierno y que lo puedo adelantar que vamos a tener mucho más fácil que hace gobiernos con el Partido Popular que con Partido Socialista pues que nos llama fachas pues llevaba en España o que nos llama perros por ir Alsasua o qué dijo el otro día que habita pues que Ternera era un héroe de la retirada de hijos sexual pues va a ser más fácil ahora tanto Le digo vamos a estar en en muchísimos sitios no lo siento pero no estoy en disposición de decirlo exactamente los lugares con vamos a acatar digo que no pero yo creo que la ciudadanía a que esto hay que hacerlo bien que hay que mirar muchas cosas y que hay que fechado entre interés de los ciudadanos así tomarse su tiempo porque estos algo muy importante

Voz 0194 03:38 los en algún gobierno en el que también estuvo

Voz 1 03:42 bueno nosotros ya le digo nuestro modelo de gobierno son modelos

Voz 0194 03:47 es decir es decir sin si sin carteras para Vox

Voz 1 03:51 bueno es que nosotros ese ese es el modelo de gobierno que queremos ese es el modelo de gobierno a que también creo que nos ha salido no hay que es que la gente estamos

Voz 0194 04:00 le pregunto y le preguntó si es inevitable la entrada de Vox porque es lo que reclaman para darles el apoyo

Voz 1 04:06 es que es que eso de inevitable es decir no se va a haber muchas declaraciones de muchos partidos yo entiendo que estamos a veinticuatro horas de de conocer el resultado de las selecciona como quizás poquito menos porque allí ayer salieron quitarme todos no resultados definitivos estamos a menos de un día de saber la el resultado de las elecciones entiendo que en los próximos días va a haber muchas declaraciones a ver muchos posicionamientos de los partidos nosotros lo hemos dicho muy pero gobiernos sensatos moderados generadores limpios el centro ahí va a estar ciudadanos ahora yo lo que tampoco voy a recibir en acciones como he escuchado algo a comentario hoy de miembros del Partido Socialista que nos den lecciones de con quién estamos apartando porque claro si el Partido Socialista va en la misma lista que partidos claramente independentistas en algunos municipios de Baleares como es el caso de de no la socialista balear con Esquerra Republicana o pacta en algunos sitios con los populistas de Podemos que son considerados como populistas pasito al cual también en el Parlamento Europeo pues evidentemente no creo que son los que nos tengan que dar lecciones en cualquier caso queda mucho paciencia estamos en gobiernos vamos a estar en gobiernos muy importantes y esto va a requerir que tuvo el mundo se Trabelsi Si bueno se siente ceda hay un acuerdo programático sería cuáles son los mejores equipos de gobierno eso pues va a tardar va a tardar subía be crió que el que bueno que es necesario que se toma su tiempo para Barça

Voz 0194 05:36 sí señor llamadas usted ha venido a vivir a Madrid no

Voz 1 05:39 pues no estoy Barcelona Gabi con Picasso todavía todavía no han empezado a buscar

Voz 0194 05:43 pero pero va bien pero va a venir a vivir a Madrid le pregunto es qué les le preguntaba porque se venía a vivir aquí en Madrid quién preferiría que presidiera la Comunidad Isabel Díaz Ayuso se lo pregunto como futura madrileña Isabel Díaz Ayuso o Ángel Gabilondo

Voz 1 06:05 hombre desde luego Ignacio Aguado que nuestro candidato hay que ha quedado muy cerca de de de poder ser presidente no perdón

Voz 0194 06:13 entre los otros dos Monti entre los otros dos no tiene ninguna preferencia

Voz 1 06:16 bueno nosotros ya como un he contestado anterior sitio Pastrana apetencia clarisimamente va será priorizar gobiernos con el Partido Popular sin duda alguna

Voz 0194 06:26 es decir preferirá a Isabel Díaz Ayuso

Voz 1 06:29 bueno yo no me ha verbalizado de esa frase de hecho me reservo

Voz 0194 06:33 pero es que Isabel Díaz Ayuso era la candidata del Partido Popular pues esto es lo diferente

Voz 1 06:37 ya les si te estoy bastante pero me reservo creo que Ignacio Aguado sería magnífico presidente para la Comunidad de Madrid once ha comenzado las negociaciones o que por poses totalmente sincera comentamos ha empezado la Asociación todavía en el Madrid pero para mí es muy buena noticia que la ciudad de Madrid porque también como futura medio recibe el tema de el de de populismo de carpetas yo lo que he visto me Partido Socialista este es mi única intención el Ayuntamiento de Madrid era seguir manteniendo a para de alcaldesa así que nada con tranquilidad abrir es una plaza muy importante el Ayuntamiento en puertos la y mañana pues en tiza el Comité de Negociación yo y todos tenemos que ceder todo no tuvo que sentar todos tenemos que tener paciencia y bueno yo lo que sí que creo es que las urnas han dado un giro hacia me pacto en muchos sitios prácticamente en todos los sitios salvó un par de mayorías absolutas y nada estaremos con responsabilidad con ilusión porque nosotros hemos hemos pasado unos cuantos años en la oposición sin tocar poder pero sí quizá Campa cosas buenas para la gente y ahora pues nos tocará estar en gobiernos así como chocan irresponsabilidad una nueva etapa yo personalmente la vivo con con mucha ilusión en el Congreso de los Diputados