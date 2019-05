La posición de los partidos de cara a los posibles pactos

Voz 0194 00:00 en la tertulia de Hora Veinticinco esta noche post electoral Fernando Vallespín Javier Aroca Eduardo Madina Ignasi Guardans se incorpora el Lluis Orriols muy buenas noches y los oyentes que tienen su opinión sobre los pactos y los comportamientos de los políticos

Voz 1715 00:15 sí hemos hecho varias preguntas a las nueve de la noche más o menos recuerda algunas de ellas que debe hacer Pablo Iglesias después del mal resultado de ayer renunciar a a pedir entrar en el futuro gobierno de Pedro Sánchez o insistir en que debe hacer Pedro Sánchez ahora que Ciudadanos le puede permitir al PSOE conservar o ganar algunos ayuntamientos con algunas comunidades autónomas hacer caso a aquel con Rivera no o obviar de alguna manera el mensaje que le envió la militancia que creen que van a hacer PCI y ciudadanos bloquearan el acceso de Vox al poder o lo facilitarán en poco más de minuto y muy Éstas son algunas de las reflexiones de los hombres

Voz 1 00:59 ahora verdad lo estoy seguro decisiva no lo hará que Podemos no tiene ninguna fuerza para poder exigir un gobierno de coalición

Voz 2 01:08 eh que es que podemos una hora después de las municipales y las europeas ya no tiene cuarenta ido los diputados el PSOE que no sirve teniendo ciento veintitrés queremos mezclar las cosas

Voz 3 01:24 Pablo Iglesias no debe empecinarse en entrar en el Gobierno mucho menos Madrid se ha perdido por su inquina con Íñigo tiros que gritaban con Rivera no está claro que Garré Podemos yo estoy seguro

Voz 4 01:40 tanto el PP como ciudadanos puedan estar dispuestos a pactar con Vox porque el poder les importa mucho más

Voz 0194 01:48 vacante montajes socialista en

Voz 5 01:51 sí desde luego para mí es en un rotundo con Rivera no y más si es capaz de pactar con la con la ultraderecha

Voz 6 02:01 en cuanto a Pablo Iglesias a mí no me parece que que Pablo Iglesias tenga que echar un pie a tierra me me es verdad qué podemos eh bueno pues ha perdido poder territorial en España en estas elecciones pero no nos podemos olvidar que Podemos es un partido recientemente Novo y que no tiene la misma base territorial y la misma consistencia que puedan tener partidos de más tradición

Voz 0194 02:27 opiniones de los oyentes Hora Veinticinco después de las elecciones que se ha sido este lunes ha sido el día de la digestión que es distinta según los resultados de cada municipio o cada comunidad y también una lectura nacional en clave de victoria de derrota o de ambas cosas a la vez es lo vamos a dedicar los siguientes minutos explicar no tanto como queda cada uno sino cómo han cambiado ahora que al menos oficialmente se han acabado ya las campañas electorales Sastre buenas noches

Voz 1071 02:50 eso nos dicen buenas noches Barceló mira lo que decía esta tarde en Ferraz José Luis Ábalos que uno no sabe eso es una descripción un deseo o la promesa de una nueva campaña

Voz 1645 02:59 electoral que las campañas Jean terminan

Voz 7 03:03 esta es la decisión de los ciudadanos

Voz 1645 03:06 los partidos políticos a partir de aquí una vez han hablado los ciudadanos debemos respetar nuestras estrategias pensando en el interés general y en la estabilidad política e institución

Voz 0194 03:17 el respeto total que han acabado las campañas desde el Gobierno a los gobiernos todo está por negociar

Voz 8 03:24 yo entiendo la premura yo entiendo que doce horas después de las elecciones todo el mundo quiera saber cómo van a estar configurados los gobiernos de toda España Icon y somos conscientes de que nosotros somos una figura grave para la clave para la gobernabilidad a este país

Voz 1071 03:39 Ciudadanos de pronto si la caída del vocabulario la palabra veto ya no hay cordón sanitario al PSOE quiere decir que lo ha levantado quiere decir que por lo que sea no lo nombra luego ya veremos eso fue lo que pidió anoche Pedro Sánchez en lo que hoy insistían en la sede de ferias

Voz 1 03:52 que es hora de que se levanten cordón sanitario al Partido Socialista imponer o apartar a la ultraderecha

Voz 1071 03:58 el PSOE ganó las elecciones pero le duele Madrid aunque no de nada por cerrado todavía ahora lo explicamos hoy que estaban claros los resultados algunos se han agarrado al ISI como si fueran posibles pequeñas ventanas de esperanza que es la palabra que hoy trataba de construir Pablo Casado

Voz 1645 04:13 hay una recuperación ha empezado la remontada que hacíamos referencia incluso eh yo diría que que

Voz 9 04:21 podemos decir que

Voz 1645 04:23 que hoy empieza a todo lo voy a hacer ahora

Voz 1071 04:25 pese a que no habló ayer ha comparecido esta mañana en la sede de Podemos la palabra por la que más le han preguntado era la autocrítica por esto y por cómo los resultados de anoche condicionan su negociación para entrar en un posible gobierno de eso hablaba Iglesias también Ábalos antes de que nadie le pregunta

Voz 10 04:42 tenemos que ser conscientes de lo que estamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y los derechos sociales y en el que ganó podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 7 04:55 los partidos debemos saber entender cuál ha sido la decisión de los ciudadanos realistas ser humildes también a la hora de valorar qué es lo que los ciudadanos nos han encomendado donde nos han situado a cada uno

Voz 0194 05:11 bueno pues han pasado las elecciones así que es el momento de hablar de alianzas Óscar García buenas noches buenas noches Ángels Inma Carretero buenas noches buenas noches Óscar Ciudadanos ha levantado el cordón sanitario al PSOE sobre el que ha construido su discurso en estas dos últimas campañas

Voz 1645 05:26 bueno es difícil responder esa pregunta Ángels porque la dirección de ciudadanos siguen diciendo que el único veto que ellos pusieron fue a Sánchez hilo mantienen y que otra cosa son las CCAA lo que sí está claro es que hoy la ejecutiva de Ciudadanos que podría haberlo hecho no ha puesto ningún cordón sanitario al PSOE no se ha tomado ninguna decisión en este sentido en ningún territorio como sí hizo en su día con Pedro Sánchez

Voz 8 05:49 en la reunión del Comité Ejecutivo no se ha hablado de ningún caso concreto de ninguna comunidad autónoma no sea adelantado el posicionamiento del partido sobre ninguna comunidad autónoma se ha constituido un Comité Nacional de negociación de gobierno

Voz 1645 06:01 ese comité que hoy se ha creado dirigido por Villegas va a analizar caso por caso y en esos casos están Aragón y Castilla y León los más claros donde Ciudadanos podría

Voz 0194 06:10 que a pactar con el PSOE para formar gobierno

Voz 1645 06:13 buenos fuentes de la ejecutiva aseguran que la situación del PSOE en ambas regiones no tiene nada que ver con el PSOE de la Comunidad de Madrid por ejemplo que si está vetado desde antes de la campaña electoral es decir que podría haber conversaciones con el PSOE pero sólo en algunos territorios concretos

Voz 0194 06:29 Óscar qué importancia tiene este comité de pactos que dicen en Ciudadanos lo hacen para corregir el cordón sanitario al PSOE o para poder decir que ellos pactan a un lado a otro

Voz 1645 06:38 de momento lo que Ciudadanos haces ordenar de alguna u otra forma el caudal de geometrías variables que se les ha presentado desde anoche cuando conocimos los resultados porque además de los pactos para las comunidades autónomas también tendrán que gestionar los de los ayuntamientos porque son clave recordemos en más de una veintena de capitales de provincia así que se crea este grupo de trabajo para ver qué es lo más adecuado si pactar con el PSOE con el Partido Popular con Vox con

Voz 0194 07:03 los partidos más locales a través de este comité no

Voz 8 07:06 el final de negociación de gobiernos vamos a vehicular todos los casos de todas las comunidades autónomas en coordinación obviamente con nuestros compañeros de las comunidades autónomas y de los gobiernos que se trate

Voz 1645 07:17 el comité se reúne mañana mismo por la mañana por primera vez y para empezar con un mapa podríamos decir de puntos calientes donde Ciudadanos tendrá que girar la llave hacia la derecha o hacia la izquierda

Voz 0194 07:27 Emma también Ferraz ha designado esta tarde un equivalente a este comité de pactos qué estrategia tienen el Partido Socialista porque ellos hablan de Podemos como socio preferente pero se cuida de no cerrar ninguna puerta

Voz 0806 07:37 socios preferentes para la gobernabilidad de España hay allí donde la izquierda suma pero claro el PSOE ha ganado en comunidades en las que los números no dan con Podemos PP Ciudadanos y Vox pueden apearle del poder es lo que pasa en la Comunidad de Madrid en Castilla y León en Murcia o en Aragón en el primer caso peso el y los ciudadanos no suman solos pero sí que hay una mayoría de los socialistas y de los naranja en los otros tres territorios también ocurre eso en un buen puñado de alcaldías por eso el secretario de Organización José Luis Ábalos ha lanzado hoy un mensaje directo otro a Albert Rivera

Voz 7 08:11 que no insufló aire a Vox en las instituciones es decir que no se convierta en la llave que dé acceso a la ultraderecha en los gobiernos locales o autonómicos españoles y españolas han pinchado en las urnas la burbuja de la extrema derecha en España no sería comprensible pues que un partido que se define liberal les procurará este año

Voz 0806 08:34 Ábalos ha insistido en que el PSOE va a dar la pelea en todos los sitios y que no renuncia a nada allí donde ha ganado sobre la opción de devolver ese posible apoyo de Ciudadanos le preguntaba hoy por la tarde un compañero en la sede socialista por el caso de Begoña Villacís en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 7 08:51 para apoyar a la señora Villacís au para apoyar a la del PP para apoyar a su novia bueno primero también de falta la concurrencia del PP a lo mejor no hagamos despejando las hipotecas y luego ya nos metemos en operaciones libres de cargas eso tiene un inconveniente no parece libre de hipotecas siempre es mejor entenderse

Voz 0806 09:15 así que todo cambia para el PSOE si el PP no está de por medio

Voz 0194 09:18 claro que en detalle importante Inma que es que a la vez se tiene que negociar el Gobierno yo no sé si hoy en el PSOE son menos partidarios de un gobierno de coalición

Voz 0806 09:27 Ábalos ha remitido a la posición que públicamente Pedro Sánchez ha defendido antes y después del veintiocho de abril que es la formación de un Gobierno monocolor

Voz 1645 09:35 sí

Voz 7 09:36 gobierno orientación socialista eso sí un gobierno abierto a independientes a progresistas pero en definitiva un gobierno socialista

Voz 0806 09:45 ha insistido el secretario de Organización en eso de la incorporación de independientes progresistas ahí fuentes de Ferraz que piensan que algunos de los perfiles en distintos niveles de la Administración pueden ser negociados con Podemos pero la opinión mayoritaria que pulsa más allá de hoy en la dirección federal y en el Gobierno es que Pablo Iglesias de Montero u otros cargos de Podemos no entrarían en el Gobierno pero la negociación como decimos no ha comenzado Ángel

Voz 0194 10:11 Mariela Rubio buenas noches qué tal buenas noches es que la caída en Podemos ha sorprendido al primero al partido hemos oido a Iglesias a hablar del Gobierno de coalición pero por ejemplo ya no dice lo que dijo el viernes que sería de sentido común que a él le nombrara ministro Iglesias hablaba en todo momento de gobierno de coalición pero añadía en tono modesto que sea de entender que esa presencia pueda ser discreta mi cargo está siempre a disposición de las bases si éstas lo solicitan decía Preguntado por si había valorado esa posibilidad pero creo añadía que mi obligación es ahora liderar las negociaciones para ese gobierno de coalición

Voz 10 10:43 nosotros no vamos a poder pedir muchos elementos que nos gustaría llevar a la práctica a llevar a cabo si tuviéramos más peso electoral a partir de ahí bueno pues tenemos que ser conscientes de lo que prestamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición

Voz 0194 10:58 el Gobierno de coalición Iglesias moderaba así el tono adaptándolo a los resultados de ayer pero no renunciaba a su aspiración de que podemos entre en el Gobierno de Sánchez por tanto el primer asunto son las negociaciones que ahora empiezan y aquellos partidos que puedan negociar con el PSOE otro asunto quién piensa negociar con Vox

Voz 1071 11:16 era portavoz del partido ultra en el Congreso Espinosa de los Monteros advertía esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy que no serán tan generosos como lo fueron eso decía él en Andalucía

Voz 11 11:26 yo creo que sabes lo que dicen todos los que ya hemos hecho un ejercicio de generosidad política pero ahora las cosas al visitas eh yo creo que Vox cerezas proporciona nuestra puesta en cada sitio pues así se dados y debería ser más aquí pasaremos a la política local y autonómica

Voz 0194 11:41 Óscar se cierra Rivera pactar con la extrema derecha

Voz 1645 11:44 pues mira que estamos recibiendo argumentos de todo tipo Angels en la dirección se cuidan mucho en decir que Ciudadanos no pacta con el partido de Abascal como insiste en una y otra vez no lo hizo en Andalucía porque ellos ellos sí siguen pensando que lo de Andalucía no fue un pacto con Vox ahora la situación cambia digamos que sobre la mesa tienen muchas Andalucía

Voz 12 12:03 desde el comité tendrán que salir un criterio un criterio concreto de momento de momento lo que podemos decir es que no hay un no rotundo a pactar con Vox no hay ningún cordón ningún veto de momento las

Voz 1071 12:15 las están abiertas aviso a Rivera por si pacta con la extrema derecha aviso de Manuel bytes que logró seis concejales ayer en Barcelona

Voz 1645 12:23 he aquí el problema no era vox era el nacionalismo pero para el resto de España que las cosas queden muy claras cualquiera

Voz 13 12:29 Alianza para conquistar una comunidad autónoma a una gran ciudad y pienso en la capital de España cualquier alianza con Vox sería una ruptura total con el parte

Voz 1645 12:38 sería por mí una ruptura total definitiva

Voz 0194 12:42 Oscar gracias gracias buenas noches a las conversaciones que puedan producirse entre el PSOE y Ciudadanos tienen un asunto europeo esta misma noche como explica vamos a las nueve que es ese encuentro entre Pedro Sánchez de Emmanuel Macron en el Elíseo saben que Macron City en un cordón sanitario en torno a la extrema derecha de Le Pen que ganó las elecciones ayer vuelvo a París Carmen estas ahí

Voz 0390 13:01 o sea que está de bueno que se sabe de la

Voz 0194 13:03 Reunión bueno Sánchez El Elíseo desde

Voz 0390 13:06 de las ocho de la tarde el jefe del Gobierno español convertido en líder socialista europea es el primero en reunirse con Macron desde las elecciones europeas y aunque esta cena de trabajo se enmarque en los encuentros claro que está teniendo el presidente Francia con sus socios Makoun quiere discutir con Sánchez sobre el reparto de poder en las instituciones europeas tras el nuevo país Sage político que aparece tras las elecciones el presidente francés quiere una alianza de progresistas en el Parlamento Europeo para cinco años no es un secreto que tratará de acercarse a socialistas y verdes no sabemos que ofrecerá Paris a cambio con la reunión entre Sánchez y Macron los socialistas españoles lo han dejado ver lo estáis diciendo también quieren mandar un mensaje a los liberales de Ciudadanos aliados de Macron en España que rechaza negociar pactos con los socialistas pero no hacen ascos a la ultraderecha de Boss aquí es lo contrario aquí sí que hay un cordón sanitario claramente de todos los partidos hacia la ultraderecha

Voz 0194 14:01 es Carmen hasta luego regresamos a España Adrián Prado buenas noches

Voz 1645 14:05 tal Ángels buenas noches Casado está expuesto

Voz 0194 14:08 pactar con Vox

Voz 1645 14:09 pues en realidad no le queda otro si pretende gobernar en algunos territorios en los que sin los de Abascal la suma no da sin ir más lejos la Comunidad de Madrid de ahí una vez más el cambio de tono de Casado tras la debacle de las generales no dudó en hablar de Vox como la extrema derecha hoy estará su definición es un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular son una calificación peyorativa el líder el PP insiste en exportar el modelo andaluz y de hecho el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno recordaba esta mañana un principio básico con el que afrontar la negociación con Vox

Voz 14 14:39 el Partido Popular tiene que miras asimismo y no perder su personalidad igual en nuestra personalidad un partido de centro derecha

Voz 1645 14:47 como siempre el gallego Núñez Feijóo claro y contundente no oculta que los de Abascal no le hacen ninguna gracia

Voz 15 14:52 de una de las cosas que estoy satisfecho en Galicia es que Pops ha sido

Voz 1645 14:58 partió absolutamente testimonial decía lo mismo el presidente gallego de Ciudadanos de momento ya se ha constituido un equipo negociador en la calle Génova lo encabezan como pasión Andalucía Teodoro García Egea y Javier Maroto se une la presidenta del PP navarro Ana Belén

Voz 0194 15:11 es curioso no como los barones dicen que si el PP ha evitado la debacles por el supuesto giro al centro y ahora es casado quién niega que haya dado su volantazo

Voz 1645 15:19 sí es un auténtico tire afloja en este asunto entre los líderes regionales y casado tras las generales los barones le pidieron un cambio de rumbo alejarse de Vox volver al centro y hoy creen que ese cambio de estrategia ha dado sus frutos lo decían Juanma Moreno y Alfonso Alonso

Voz 14 15:32 yo creo que recuperar el centro ha sido clave para que estos resultado hayan sido unos resultados mucho más positivos

Voz 16 15:38 que tenemos que seguir girando hacia la centralidad hacia la moderación que tenemos que confiar en nuestro partido y que tenemos que tener flexibilidad capacidad de acuerdo

Voz 1645 15:47 sin embargo Casado lo niega ni giros ni bandazos la sintonía ha sido siempre la misma yo creo que el partido ha tocado con una misma partitura creo que yo él he intentado ser un director de orquesta que ha dado pie a los solistas la mayor el Partido Popular sigue donde ha estado siempre casado ha aconsejado los suyos hablar menos del funcionamiento y la anímica interna del PP abrirse más a la sociedad porque dice no se pude remar con un solo remojo de Carlos

Voz 1071 16:15 el PP una retirada está el ex ministro Rafael Catalá

Voz 1645 16:19 le he pedido a mi presidente mi amigo Pablo Casado que acepte mi renuncia al escaño en el Congreso de los Diputados

Voz 0194 16:27 director de orquesta decías algo de autócrata ahí fuga renuncie a su escaño Català de diputado por Cuenca perdió más de veintiun mil votos en las generales el capítulo de autocríticas Aunque en algunos casos los de la autocrítica es un decir por seguir en el PP Adri Casado habla de remontada a pesar de la gran cantidad de votos que ha perdido

Voz 1645 16:44 sí así que cero autocrítica la campaña fue acertada tanto en las generales como en las elecciones de ayer y de nuevo vuelta al argumento de la herencia recibida casado y se ha referido a la corrupción la crisis económica y la gestión de la crisis en Catalunya como debilidades del partido que han desgastado la imagen de marca eso sí dice que en los próximos cuatro años podrán salvarse gracias a su liderazgo

Voz 0194 17:05 gracias Adrian hasta mañana no sé si en el capítulo de la autocrítica o de la crítica tenemos que contar el encuentro que hoy se ha producido entre Pedro Sánchez y Susana Díaz aunque ellos dicen que ha sido para los elogios

Voz 0806 17:15 si la semana pasada de recuerdo que contábamos que Ferraz preparaba el siguiente asalto a la Federación Andaluza para seguir conquistando posiciones en esta ocasión a través de la intervención en las listas de las diputaciones provinciales decíamos que la dirección andaluza confiaba en que esto se pueda solucionar negociando pues a eso a Benidorm

Voz 0194 17:34 Susana Díaz a la Moncloa a reunirse con Pedro

Voz 0806 17:36 Sánchez hablar sin intermediarios y han quedado según ha explicado José Luis Ábalos en buscar puntos de encuentro veremos si hay acuerdo porque la dirección federal pretende sustituir como poco al presidente de la Diputación de Sevilla Fernando Rodríguez Villalobos que es el padrino político de Susana Díaz eso confirman a la Cadena Ser fuentes de Ferraz que quieren renovación pero por el momento dicen que lo van a negocio

Voz 0194 17:59 sí

Voz 7 18:00 a los escapa algunos desencuentros que hemos tenido con ocasión de las últimas candidaturas pues la voluntad es que esto no tenga que ocurre ya lo contrario ese ambiente de colaboración haya más y finalmente tengamos una federación donde los militantes los militantes se sientan claramente integradas

Voz 0806 18:20 así que hablan de colaboración y ha recordado José Luis Ábalos que no toca en Andalucía Congreso así que asegura que no hay una hoja de ruta para el relevo de Susana Díaz esa es la posición que defiende la dirección federal que como decimos trabaja para ir desgastando poco a poco el poder de la dirección de la dirigente andaluza en la federación más grande del Partido Socialista

Voz 0194 18:42 gracias Inma buenas noches hablamos de autocrítica vamos a tener que detenernos en Unidas Podemos que merece capítulo aparte mira esta tarde en cuatro esto es lo que decía Juan Carlos Monedero

Voz 1171 18:50 es de Joseba argumentando que va a ganar se gana todo es decir representa el mismo porcentaje que en dos mil quince con una sola diferencia que su aventura Le ha costado en la cabeza a Manuela Carmena esta postura de de de de de Mata alcaldesas que

Voz 0194 19:05 ha sido alcaldesa ya puso ayer noche un tuit contra Errejón Mariela ahora mismo cuál es el estado de ánimo en Podemos entre los cuadros del partido en ambientes literalmente fúnebre pero Iglesias hoy trataba de conjurar ese clima o de tomar distancia hablando de necesaria autocrítica sí pero reivindicando la vez los cuarenta y dos diputados que tiene en el Congreso las comunidades en las que dice pueden ser decisivos relacionando ambas cosas de hecho decía textualmente que tienen un enorme peso estratégico

Voz 10 19:33 no estamos para nada contentos pero también les digo que no nos rendimos que somos conscientes del enorme peso estratégico que tiene nuestra formación política para contribuir a un bloque de gobernabilidad progresista en el estado en ayuntamientos y comunidades autónomas preguntaba

Voz 0194 19:51 José Iglesias y suscribía las afirmaciones de Monedero que aquellas que ponía ahí en In Twitter las de Errejón se ha dejado seducir por las cloacas para dividir a la izquierda Iglesias decía no lo comparto y a renglón seguido a la pregunta de si se arrepentía de haber pedido el voto también para la candidatura rival de Carmena respondía así

Voz 17 20:09 creo que a todos nos toca hacer autocrítica y que la división no suma la división resta la imagen de división que ha dado la Izquierda en el Ayuntamiento de Madrid es la comunidad creo que es algo que ha contribuido por desgracia a que la derecha mantenga la Comunidad de Madrid ya que recuperen el Ayuntamiento nosotros tendremos que hacer autocrítica por supuesto pero creo que los aliados también tendrán que hacerlo