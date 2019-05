El Larguero: Primera Parte (27/05/2019)

Voz 2 00:00 pues muy buenas noches bienvenidos a Larguero aquí estamos los de deportes de la SER hasta la una y media después de toda la actualidad política con Ángels Barceló noticia Si tertulia que vamos a tener un poco de todo en este lado

Voz 1375 00:53 pero enseguida va a estar aquí con nosotros el que fuera hasta no hace mucho hasta junio el dos mil dieciocho casi hasta hace un año el que fuera secretario técnico del Fútbol Club Barcelona Ruber Fernández que tiene mucho que ver con algunos de los fichajes que se han hecho en los últimos años en este Barça que ahora mismo de qué poco menos que secunde parece que siempre nos lo dicen Jordi Martí Marcos López cuando pasa algo en Barcelona cuidado que hay que hasta la Sagrada Família tiembla hasta ganando se cuestiona muchas cosas cuando pierden parece que se citan unos a otros no parece que se va a acabar el mundo buena el Barça ganaba la Liga ha sido una buena temporada ganar la Liga pero mucho peor de lo que esperaba soñaba con un triplete que estaba bastante a tiro de piedra y al final han acabado ganando la Liga y con un sabor de boca parecido al del año anterior el año anterior al menos consiguieron doblete este año ni es fracaso en la Champions ir derrota en la final de la Copa ante el Valencia en enseguida estoy con Jordi Martí con Marcos López y con Sique Rodríguez con información Icon opinión sobre lo que va a pasar en los próximos los días puede pasar en las próximas semanas en el Barça pero también te cuento en esta portada El Larguero que el Atlético de Madrid ha elegido ya al que quiere que sea su nueve la próxima temporada es el son Cavani Cavani ya le ha dado el OK al Atlético de Madrid no es una operación fácil evidentemente desde luego no está vinculada a la salida de Griezmann es decir Cavani no llegaría para ocupar el puesto de Griezmann que ya veremos quién llega que en eso está el Atlético de Madrid y luego te daremos algún no sí la noticia que te damos en esta portada El Larguero repito es que Cavani un viejo sueño del Atlético del Cholo con el que ya hablaron y contactaron hace tres temporadas entonces no pudo ser ahora vuelven a la carga es un jugador que gusta y mucho hay muy buenos informes sobre qué Bani pero para que llegase Cavani tendría que salir otro Antero IS delantero es Diego Costa en hay quien dice ojo que Cavani tiene treinta y dos años es verdad yo añado ojo que costaba hacer XXXI que parece que no Cavani acaba de que Costa acaba de cumplir Méndez cinco hay un año de diferencia entre Bunny y Costa jugador sobre el que digo hay muy buenos informes por su profesionalidad por cómo cuida su alimentación su preparación sus entrenamientos absoluta este profesional con mayúsculas jugador que hasta mucho al Cholo y sobre todo luego daremos más detalles luego hablaremos con miel Martín la Vera en la sensación de que en el club todas las patas que deciden a quién hay que fichar a quién no están de acuerdo en que probablemente probablemente los mejores días de Diego Costa como rojiblanco ya se hayan visto así que si llegase una oferta por Costa que nadie va a impedir que el delantero se marche del Atlético de Madrid de China o de dónde sí no hay dudas y es lógico que las haya porque sea un delantero que le gusta el Cholo Simeone y que ha dado noches y tardes de gloria al Atlético Madrid es Diego Costa pero repito si llega una oferta el Atlético de Madrid no impediría la salida de Diego Costa para acometer el fichaje de Cavani que llegaría no como sustituto de Griezmann sino como sustituto de Diego Costa un Cavani que repito la dado el OK al Atlético de Madrid OK a las condiciones no sólo OK a quiero jugar luego falta faltaría que el Atlético y el PSOE se pusieran de acuerdo bueno noticia que luego desarrollamos con más detalle y que luego tocaremos también con los compañeros de el sanedrín que hoy tenemos como todos los lunes con Kiko Narváez con Gustavo López con Álvaro Benito con Santi Cañizares de quién con quién tenemos que hablar también evidentemente de la victoria de él en esa resaca copera que hoy han seguido paseando la Copa por todas las calles de Valencia y hoy también en las instituciones y también de lo que ha dejado en el Barça como decíamos enseguida con Ruber Fernández a iba a estar con nosotros un otro exitoso director deportivo au secretario técnico bueno en este caso el director deportivo del del fútbol inglés que acaba de lograr el ascenso a la Premier es español enseguida estaremos en el Larguero luego ven la Raúl Ruiz muy era una historia que simplemente de surrealista pero surrealista es poco bueno además de esto te cuento que acaba de terminar el partido Depor Mallorca le ha ganado al Deportivo de la Coruña uno cero al Mallorca con un gol de penalti marcado por Carlos Fernández en el último minuto del descuento en el noventa y cinco ha marcado el Depor ese uno cero y con esa victoria el Depor iguala en puntos al Cádiz equipo que ahora mismo es sexto el último puesto play off de ascenso bueno pues con sesenta y cuatro puntos el que Adif séptimo el Depor también con sesenta y cuatro puntos a falta de dos jornadas Osasuna ya ascendido Granada segundo con setenta y cinco está a una victoria del ascenso directo y ahora mismo promoción harían Albacete tercero con setenta y uno Málaga cuarto con sesenta y ocho Mallorca quinto con sesenta y siete y Cádiz sexto con sesenta y cuatro el de Portas la victoria esta noche también con sesenta y cuatro al gana dar al Mallorca en la Federación ha confirmado ha hecho oficial los cuatro equipos que van a disputar la nueva Supercopa de España que ya los conocíamos el Barça como campeón de Liga el Valencia como campeón de Copa el Atlético de Madrid como subcampeón de liga y el Real Madrid como tercer clasificado en la Liga accede aclara la Federación al primar la clasificación liguera en caso de vacante por coincidencia con alguno de los equipos que hayan disputado la final de la Copa del Rey que en este caso son Valencia y Barça que repite Barça como campeón de Liga y como subcampeón de Copa por eso accede el tercer clasificado de la Liga Barça Valencia Atlético irreal serán dos semifinales a partido único la primera semifinal el ocho de enero la segunda semifinal el nueve de enero la final el doce de enero donde ni puñetera idea para que no vamos a engañar puedes eh Arabia Saudí puede ser Qatar pues en Estados Unidos y además es la semana de la final de la Liga de Campeones ha confirmado Harry Kane que está preparado para jugar la final lo decía antes con Ángels Barceló en Hora veinticinco Se prevé así que todos cuerpo a tierra que venga en unos sesenta mil ingleses durante esta semana a Madrid unos veinte mil sin entrada cuidadito cuidadito

Voz 3 07:45 con las cañas en Roland Garros victoria de Rafa Nadal ante el alemán

Voz 1375 07:49 Yannick House Man seis dos seis uno seis tres y además de Rafa han ganado sus partidos Pablo Carreño Roberto Vallès Carla Suárez al una que es española de origen moldavo mientras que Jaume Munar Pedro Martínez han caído eliminados llene el Giro de Italia deciros que hoy habido jornada descanso mañana es la décimo sexta etapa con el ecuatoriano Richard cara paz como maglia rosa del Giraud Italia las once y treinta y ocho una menos en Canarias en el Barça han ganado la Liga sí pero ahora mismo parece que están de derribo luego seguramente no sea tanto pero a mí me da eh que como en su día ofrecieron la cabeza de Rubén Fernández porque esto pasa en todos los sitios del mundo cuando hay una crisis alguien tiene que pagar los platos rotos probablemente no sea el mayor culpable O'Shea o las culpa siempre hay que repartirlas pero Rubén Fernández fue el elegido y fue al que no se renovó eh qué va a pasar esta vez después de caer como se cayó contra el Liverpool de perder la final de Copa va a pasar algo en el banquillo en la dirección deportiva en la plantilla ya o en los tres

Voz 5 09:26 y son las doce menos veinte en una menos en Canarias en Barcelona está Sique Rodríguez jefe de deportes de la Ser hola así que muy buenas que tras mano muy buenas y está por ahí Jordi Martí Marcos López también

Voz 1375 09:42 hola Jordi Godall qué tal muy buenas hola Marcos López muy buenas muy buenas noches a todos bueno en vamos a ver por dónde empezar Bordón empezamos probablemente probablemente eh para nos falta per perdona si interrumpirte fue una bueno pues la falta de coherencia de una directiva que dice una cosa y actúa ya de manera furtiva pueblo trans si no sé sinceramente si de las palabras de Bartomeu del otro día de de Valverde a seguir porque nuestro entrenador y tiene contrato en vigor no sé si ahora expresan sus palabras no no sé si como a Valverde no no lo quieren tocar porque tiene también el apoyo de la plantilla hay tampoco tiene muy claro a quién pondrían en caso de relevo en el banquillo que oye estas cosas pasan en el fútbol vamos tampoco va a ser la primera y la última pero clara después de lo que dijo Bartomeu como que ahora joe hace una semana ha dicho que va a seguir ahora nos lo cargamos vamos a ver si lo renovaron en febrero los vamos a preguntarle a Valverde que es lo más cómodo a Valverde tú cómo estás claro que Valverde va a decir pues yo estoy bien podría pues tres años más entonces si tú estás fuerte claro es que ahora la gente algunos están diciendo no hay que preguntarle sólo a Valverde como está pero la directiva de la tomar la decisión por cómo estaba el verde o por las informes que tienen encima de la mesa como dice como dice Marcos y luego está la dirección deportiva así que Rodríguez que es la ahora mismo la más señalada con Pep Segura como principal candidato a ser en esta ocasión el sacrifica

Voz 1906 11:05 que tiene contrato hasta el dos mil veintiuno que es cuando termina Bartomeu a ver la idea de Bartomeu siempre ha sido mantener a a Ernesto Valverde mantener a Pep Segura pero es cierto que dentro del club hay en la directiva te digo un mínimo de seis siete directivos que que más que a Valverde a quien también cuestionan lo hacen con el director deportivo está citada la Junta para el diecisiete de junio reunión plenaria pero es posible que se vean antes y durante estos próximos días hay reuniones del área deportiva Valverde él por lo que nos dice a gente de su entorno no se va a marchar no va a dimitir menos no está en su cabeza pero tampoco tiene muy claro que la que la directiva Le Le de apoyo total y es cierto que Bartomeu siempre en público como hemos escuchado y en privado lo ha defendido pero también es verdad que la contundencia del discurso digamos que ha ido menguando después de perder en la final de Copa esa es la sensación porque al final si las especulaciones están fácil tanto en público como en privado que confía en Valverde

Voz 1375 12:10 y confía en Perú pero

Voz 1906 12:12 como decía hay un directivo hay hay tensión dentro del club veremos hacia dónde nos lleva

Voz 3 12:16 Rubén Fernández buenas noches hola qué tal buenas noches cómo te va la vida pues muy bien muy bien Palencia con quién iba a quién iba el sábado pues el sábado

Voz 6 12:29 yo y todos los vuelos

Voz 3 12:32 ahora actúan tuvo así así gana siempre claro

Voz 6 12:35 bueno pues tiene un pie tienes que pensar que en esos escasos veinte años ya veinte años pues es dejar muy bien muy buenos amigos e yo los dos clubs tengo muy buenos amigos pero

Voz 7 12:49 ya lo expliqué que el Elba

Voz 6 12:51 Barcelona pues en estos diez últimos años ha sido capaz de además seis copas de remontar al Valencia pues desgraciadamente llevan muchos años llegadas al final le hacía más falta al Valencia que al Barcelona

Voz 1375 13:08 por si alguien no se acuerda o no tienen los datos frescos en la memoria Rubén Fernández corríjame si me equivoco Rubert estuviste tres años en el cargo como secretario técnico desde junio de dos mil quince hasta junio de el año pasado llegaste de la mano del presi de Josep Maria Bartomeu antes que tú estuvo Andoni Zubizarreta hizo durante tu estancia en el cargo el Barça ganó dos ligas tres Copas del Rey y una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes quiste a Valverde en el verano de dos mil diecisiete después del adiós de Luis Enrique bueno no sé si está bien dicho no porque a veces pues los periodistas lo decimos así seguramente no estarás en todo de acuerdo que se pueda estar pero digamos que fue Rubén Fernández el sacrificado tras la debacle de Roma Pep Segura que era el director deportivo y lo sigue siendo no creyó conveniente renovar a Rubert Eric Abidal y Ramón Planes les sustituyeron en el cargo crees que fue justa tu tu tu marcha Rubert

Voz 7 14:05 bueno ahora ya tampoco ni en su momento

Voz 6 14:12 pensé en si era justa o no era porque el esos cargos hay un desgaste muy grande y hay decisiones durante ese transcurso de tiempo de tres años lógicamente ahí siempre

Voz 7 14:27 diferencias de criterio oí

Voz 6 14:30 eso es muy difícil de poder controlar

Voz 8 14:34 entonces hay un desgaste desgaste grande de

Voz 6 14:37 contrato terminaba a los tres años ya bastante tiempo

Voz 8 14:44 de finalizar yo ya no te que mi tiempo no

Voz 6 14:49 en una pues estaba llegando a su fin ya

Voz 3 14:53 el trabajo vino tácticas y notaste la desconfianza del preso

Voz 1375 14:56 yo de Pep Segura o de ambos

Voz 6 14:58 caso es que yo soy una persona que que voy a lo mío a mí no me preocupaba en exceso esa esa situación si era buena o era amada

Voz 7 15:11 desde el desde que llegue hasta el último día

Voz 6 15:15 dos días antes estábamos estaba planificando la la plantilla con el entrenador y con con Pep Segura dos días antes de que me dijeran de que tenía que marcharme a casa por lo tanto

Voz 7 15:27 con las cosas fueron como un fuero ahí

Voz 6 15:33 las acepte sin ningún tipo de problema contrario

Voz 7 15:36 Ellos tenían la idea de de

Voz 6 15:39 a cambiar la forma de trabajar y bueno yo lo lo acepté como como es normal como un buen profesional hay ya está nada más

Voz 1375 15:48 ya silla suele ser difícil eh por lo que me cuentan eh que yo nunca ha sido director deportivo Dios me libre por el bien del club den de cualquiera pero si ya suele ser difícil que un director deportivo y un entrenador pues estén de acuerdo en todo que es la situación idílica no que haya un entrenador y además un secretario técnico y un director deportivo es más complicada todavía

Voz 7 16:13 vamos a ver yo yo

Voz 6 16:14 en ese sentido yo no tenía ningún tipo de problema eh porque el entrenador

Voz 7 16:19 vino no es una decisión mía Illa sólo comunique al presidente que pensaba que era el entrenador idóneo en ese en ese momento así y la verdad es que la relación fue siempre muy buena de hecho a mí

Voz 6 16:38 Valverde me dejó trabajar con todo a la tranquilidad T del mundo y cuando había alguna diferencia o pensado de una forma diferente pues siempre nos buscábamos digamos de de cualquier cosa vamos a ver estamos hablando de dos personas que habían sido compañeros en en el Barcelona habían compartido habitación LED teníamos una una relación buena eso quiere eso no lo siempre ayuda a que haya una convive ya claro pueblo

Voz 1375 17:11 eso siempre es bueno eso siempre ayuda evidentemente

Voz 6 17:14 puesto eso siempre siempre ayuda por lo tanto vamos yo no tengo ninguna queja de ningún tipo

Voz 1375 17:20 con Pep Segura tuviste esa confianza también para la hora trabajar

Voz 6 17:25 vamos a ver a Pepe estuvo dos años en el en el filial y nuestro trato era normal de de trabajo y después el último el último año pues bueno tuvimos más más más relación la verdad es que no tuvimos

Voz 7 17:45 ningún tipo de problema tengo que decir que que es difícil que

Voz 6 17:51 alguien puede tener problemas con conmigo porque siempre al final siempre intentó buscar la mejor manera de poder solucionar

Voz 1375 17:59 sí sí sí pero que no había la misma sintonía que con Valverde por otro lado normal

Voz 6 18:03 bueno es que hasta cierto punto es normal y yo con Valverde tenía muy muy buena relación de la misma vaya que la tuve con los Enrique porque yo me he tenido la suerte de tener dos muy buenos entrenadores ya hemos tenido muy buena muy buena grabación siempre lógicamente hemos tenido nuestras diferencias en sentido de de decisiones de que teníamos que tomar sobre la sobre jugadores pero siempre buscando el bien de

Voz 1375 18:28 el Club hoy ahora te pregunto por lo de actual por lo de ahora mismo pero el año pasado cuando pasa lo que pasa en Roma ya tío tú ya has dicho que notas que eso ya no que no pinta bien y que tú tapan el Barça está acabando llegaste a temer porque Valverde dejas también el entrenador

Voz 6 18:47 bueno cuando ocurre una cosa como como la tu ocurrió en Roma en la que ha ocurrido en Liverpool para clubs siempre es es una situación muy difícil y muy muy complicada porque el el objetivo de la Champions siempre la tenemos muy muy presente además la la sobre todo también hizo mucho daño la forma porque claro en ningún momento pensamos pensábamos que vivió en Roma íbamos a quedar eliminados y el otro día igual el libro sobre todo porque el primer resultado de los dos partidos

Voz 7 19:20 fue muy muy bueno eh

Voz 6 19:22 ha resultado bastante al cabo diría yo no de ir jamás pensamos que esto iba a suceder ya que el partido no los hizo nos hizo mucho daño pero sí si recuerdas ven dos o tres semanas después jugamos la final contra el Sevilla en la Copa del Rey ir un sur surgió mucho el el comentario de que de que Ernesto podría estar en en una situación eso te preguntaba

Voz 1375 19:54 tener por supuesto

Voz 6 19:56 en ningún momento el presidente me me comunicó de que de que estos estaba jugando el puesto en ningún momento al contrario yo siempre a Ernesto siempre le transmitió tranquilidad y sobre todo después del partido de la Roma porque yo sé que lo necesitaba trabajo un trabajo bien preparó bien el partido de Sevilla vi bueno todo todo todo cambió hasta los medios de comunicación ya versaban de de una forma totalmente diferente habrá en este momento desde la lejanía yo no sé el pensamiento que puede tener club

Voz 7 20:35 sí que es cierto que el el presidente el día del Liverpool

Voz 6 20:41 hizo muy bien saliendo a los medios de comunicación transmitir y entonces bueno aunque que seguía teniendo la confianza de del entrenador ya era una forma de parar de parar cualquier situación en negativa porque había un partido también muy importante que era que era la final de la Copa del Rey

Voz 7 21:03 nadie yo yo no me atrevo a entrar en en un debate sí

Voz 6 21:09 si va a continuar Ernesto o no o no lo va a hacer yo creo que que las cosas hay que planteárselo las a nivel global no solamente por un partido el viernes todo está la durante el tiempo que lleva en el club de estos dos dos años de conseguido cosas muy pero que muy buenas detalles pues él ha escapado situaciones que en principio eran bastante favorables para poder seguir adelante desgraciadamente no las ha podido controlar que muchas veces en el mundo fútbol esas estas cosas ocurren a tu haces el trabajo de la mejor manera posible crees que que lo tienes casi casi cerrado casi a punto de poder superar una situación siempre difícil porque siempre cuando llegas a semifinales en este caso con el Liverpool o la final contra el Valencia sabes que tienes un rival enfrente que es muy difícil que te va a hacer daño que si no estás en en una condición buena pues puedes claro y eso no lo puedes a veces no lo puedes controlar

Voz 1375 22:12 en tu opinión sigue siendo Valverde el técnico ideal para el Barça

Voz 7 22:17 yo no soy quién ya para para hablar de

Voz 6 22:21 ya este tema en el en el momento que yo tomé esa decisión para mire lo era ahora dos años después pues serán otras personas que tendrán que tomar esa decisión y yo creo que ha hecho un trabajo excelente pero que no ha tenido la la la pequeña fortuna

Voz 1375 22:40 dos días claves más es que los dos

Voz 6 22:43 a la esa es la realidad por qué pues bueno pues hay que analizar las cosas con tranquilidad y sobre todo las personas que tenga que decidir lo de hacer pensando siempre viendo el club y sobre todo no dejándose influenciar por por comentarios que a veces están fuera de de Lugano sabiamente

Voz 1375 23:03 vendería un cese

Voz 7 23:06 en el trabajo

Voz 6 23:09 yo creo que es muy bueno esa es la esa es la la verdad del trabajo de de Ernesto en el en el Barcelona está siendo muy pero que muy muy bueno que posiblemente a en algunas decisiones haya equivocado pues es posible que se haya equivocado en algunas decisiones pero

Voz 8 23:25 yo a veces los entrenadores también necesitan ayuda de la gente que está gana a él del

Voz 6 23:31 puedan ayudar en en hacerle ver cosas que posiblemente ahí

Voz 3 23:37 no sea capaz de verlas ahora y y la verdad

Voz 1375 23:40 que no es fácil la situación de Valverde no fue fácil tu situación cuando llegan las derrotas pasan el Barça pasa bueno iba a decir pasa entre los clubes del mundo pero especialmente en clubes como el Madrid o como el Barça pues esto está a la orden del día y no son momentos fáciles cuando cuando pierde cuando vienen derrotas tan señaladas como la de Roma el año pasado como la de Liverpool al final de Copa sobre todo la de Liverpool va de Roma pero lo seguro que ahora no es no sé si te gustaría estar o no no es una situación fácil para Pepe Segura ahora tampoco

Voz 6 24:09 sí me gustaría estar ahora mismo

Voz 7 24:12 bueno vamos he estado ahí no diría

Voz 6 24:19 ya que no ha no está en el club con el Barcelona no digo más

Voz 1375 24:23 puede perder Champions con el Liverpool perdió después de la final de Copa no no tiene que ser fácil ahora mismo no

Voz 6 24:28 yo no no es agradable no no no no es agradable porque hay mucha gente que no entiende las cosas hay tienes que ver cosas pues que a veces son difíciles de poder explicar yo no entiendo que después de una temporada tan buena llegada de la temporada pasada la temporada pasada fue también muy muy buena como esta que el equipo pues no pueda pasar la eliminatoria y a pesar de tener un buen resultado y después perderla la final de la Copa del Rey es un una situación difícil muy complicada pero esto es parte de del del fútbol tiene tiene estas cosas lo importante pues volver a levantar en situaciones difíciles las las hemos pasado todos los profesionales pero no dejó como fuera las hemos pasado unos más unos números

Voz 1375 25:22 pero lo lo derrama perdona Rubert te costó el puesto entendería es que lo de Liverpool y la final de Copa le costase el puesto asegura

Voz 3 25:32 es una decisión que tiene que tomar Brega no lo vas a tomar solo faltaba que la tomara que te dijeran Rubén pero no lo entendería

Voz 7 25:40 yo sé

Voz 6 25:42 lo que me ocurrió a mí en Roma sobre cosas que no son entendibles yo creo que las cosas hay que analizarlas de otra forma no puedes cesara a una persona de su cargo por todo un resultado no lo quiso

Voz 1375 25:59 por una política de fichajes por unos cuantos nombres bueno

Voz 6 26:01 bueno hay pero ya estás hablando de una cosa mucho más extensas que un resultado no no se puede no se puede coger aparte es que si es me estás haciendo esa pregunta estoy decepcionado con Si Si realmente eso fue poder de Roma para mí sería una gran decepción

Voz 7 26:21 por qué no se puede cortara el trabajo

Voz 6 26:26 de una persona por un resultado yo creo que hay que analizar muchísimas cosas más que un club en el transcurso de tres años que yo estuve pues hay hay muchísimo trabajo detrás muchísimo trabajo y ahí es donde hay que cuestionarse yo creo que hay un resultado no no se puede no se puede hacer yo creo que hay muchas más cosas más importantes mucho más importantes que un resultado pero eso es difícil a veces de analizar la y las personas muchas veces no nos dejamos llevar por por una calentura acoge acogen decisiones que no son no son

Voz 1375 27:08 usted qué hago yo te hago la última perdona que te quería te te preguntan Marcos si Jordi quería preguntarte y tú intentas fichar a Griezmann

Voz 6 27:16 hace dos años es que el Barça debería fichar a Griezmann

Voz 1375 27:19 este verano otra vez

Voz 6 27:22 pues es una buena pregunta es una buena pregunta

Voz 1375 27:30 crees que tienes tienes que tiene la tienes que tiene la público contesta

Voz 6 27:35 con él se puede jugar en muchísimas muchísimas posiciones es es un jugador muy bueno que conocen la categoría porque tiene una gran experiencia y ha marcado muchísimos goles y es un es un magnífico jugador

Voz 7 27:49 pero en su en su posesión y hay muy buena

Voz 6 27:53 los jugadores yo cuando fui a intentar traerlo a Barcelona pues al unos jugadores que están ahora no estaban entonces era era un una situación mucho más mucho más clara ahora en este momento pero

Voz 7 28:11 pues que hay jugadores que

Voz 6 28:13 están ocupando aunque son muy buenos jugadores

Voz 1375 28:16 ahora con los que están ahora igual no lo ficha harías

Voz 6 28:19 me lo pensaría me lo pensaría mucho

Voz 1375 28:22 si entiendes que el barcelonismo esté dividido después de lo del año pasado

Voz 6 28:27 pero porque por el momento la edición

Voz 1375 28:30 documental porque parece que venía pero luego me quedo

Voz 6 28:32 ah si es que bueno es que es normal que no lo entienda eso es lógico es lógico porque porque no no fue males a esa reacción

Voz 7 28:42 el Si al final

Voz 6 28:45 y decides quedarte en tu club bueno es normal que pienses pues oye pues es lo más justo pero a mí fue una una una situación que no fue nada nada nada

Voz 1375 29:00 y entiendes entiendes que el Vestuario esté divididos

Voz 6 29:03 en esa en esa yo el vestuario piensa en otras cosas y y y

Voz 9 29:10 no juega contra juega Gassman por ejemplo en donde juega

Voz 1375 29:12 es mano

Voz 6 29:14 un jugador que puede jugar en muchas posiciones porque es un jugador muy versátil que puede aprovechar cualquier situación pues con la derecha

Voz 3 29:23 la izquierda pues juega por dentro entonces ven lo que piensa el Vestuario has dicho en otras cosas como como que en qué piensa El Vestuario has dicho yo creo que piensan

Voz 6 29:30 no no no no no no que que el texto piensa en otras cosas son partidos que venga Griezmann yo creo que no deberían no le dan mucha importancia yo creo que el el los jugadores lo que quieren tener buenos compañeros buenos profesionales que le ayuden a ganar partidos

Voz 3 29:55 se ha querido mano sea otro jugador