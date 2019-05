Robert Fernández: "No es bueno, es nefasto tener cuatro directores deportivos en cuatro años"

Voz 0588 00:00 Rubén Fernández buenas noches hola qué tal buenas noches cómo te va la vida pues muy bien muy bien aquí Palencia muy tranquilo con quién iba con quién iba a ser el sábado

Voz 1 00:11 pues el sábado

Voz 0588 00:14 los Jara Ana tuvo así así gana siempre claro bueno pero tienes piel

Voz 1 00:21 es que pensar que en esos dos veinte años ya veinte años pues dejan en muy buenos amigos si llevan los dos clubs tengo muy buenos amigos pero

Voz 2 00:32 pero ya lo expliqué que el el

Voz 1 00:35 Barcelona pues en estos diez últimos años ha sido capaz de además seis copas de Reyes al Valencia pues desgraciadamente llevan muchos años yo al final le hacía más falta al Valencia que al Barcelona

Voz 1375 00:51 por si alguien no se acuerda o no tienen los datos frescos en la memoria Rubén Fernández corríjame si me equivoco Rubert estuviste tres años en el cargo como secretario técnico desde junio de dos mil quince hasta junio de el año pasado llegaste de la mano del presi de Josep Maria Bartomeu antes que tú estuvo Andoni Zubizarreta hizo durante tu estancia en el cargo el Barça ganó dos ligas tres Copas del Rey y una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes

Voz 0985 01:16 existe a Valverde en el verano de dos mil diecisiete después del adiós de Luis Enrique

Voz 0985 01:44 no crees que fue justa tu tu tu mal

Voz 1375 01:47 se ha Rubert

Voz 2 01:49 bueno ahora ya tampoco

Voz 1 01:52 su momento me que

Voz 2 01:55 no

Voz 1 01:56 pensé en si era justa o no era porque el esos cargos hay un desgaste muy grande y hay decisiones durante ese transcurso de tiempo de tres años lógicamente hay siempre

Voz 2 02:11 diferencias de criterio oí

Voz 1 02:14 eso es muy difícil de poder controlar entonces hay un desgaste desgaste grande de

Voz 3 02:21 contrato terminaba y a los tres años ya bastante tiempo antes

Voz 4 02:28 desde finalizar yo ya te que mí

Voz 1 02:32 el Barcelona pues estaba llegando

Voz 3 02:34 va a surgir ya

Voz 0588 02:37 el trabajo vino tácticas y notaste la desconfianza del precio de Pep Segura o de ambos

Voz 1 02:42 o es que yo soy una persona que que voy a lo mío a mí no me preocupaba en exceso esa esa situación si era buena o era amada

Voz 2 02:55 desde desde que llegué hasta el último día

Voz 1 02:59 dos días antes estábamos estaba planificando da la plantilla con el entrenador y con con Pep Segura dos días antes de que me dijeran de que tenía que marcharme a casa por lo tanto las

Voz 2 03:13 cosas fueron como fueron ahí

Voz 1 03:16 las acepte sin ningún tipo de problema contrario

Voz 2 03:20 Ellos tenían la idea de de

Voz 3 03:23 de cambiar la forma de trabajar bueno yo lo acepté como como es normal

Voz 1 03:29 como un buen profesional

Voz 3 03:31 ya estáis nada más

Voz 0985 03:33 suele ser difícil

Voz 1375 03:36 que me cuentan eh que yo nunca ha sido director deportivo Dios me libre por el bien del club den de cualquiera pero si ya suele ser difícil que un director deportivo y un entrenador pues estén de acuerdo en todo que es la situación idílica no

Voz 0985 03:49 que haya un entró

Voz 1375 03:50 además un secretario técnico director deportivo es más complicado todavía

Voz 2 03:57 vamos a ver yo yo

Voz 1 03:58 en ese sentido yo no tenía ningún tipo de problema eh porque el entrenador

Voz 2 04:03 vi no es una decisión mía así ya sólo comunique al al presidente

Voz 1 04:10 de qué

Voz 2 04:11 yo pensaba que era el entrenador idóneo en ese en ese momento así y la verdad es que la relación fue siempre muy buena de hecho a mí

Voz 1 04:22 Valverde me dejó trabajar con toda la tranquilidad T del mundo y cuando había alguna diferencia o pensado de una forma diferente pues siempre nos buscábamos hablábamos de cualquier cosa vamos a ver estamos hablando de dos personas que de que habían sido compañeros en el en el Barcelona habían compartido habitación de teníamos una una relación buena eso quiérase o no los siempre ayuda a que haya una convivencia ya normal el pueblo es siempre bueno eso siempre ayuda evidentes sí sí por supuesto eso siempre siempre ayuda por lo tanto vamos yo no tengo ninguna queja de ningún de ningún tipo

Voz 1375 05:04 con Pep Segura tuviste esa confianza también para la hora trabajada

Voz 1 05:09 vamos a ver a Pepe estuvo dos años en el en el filial y nuestro trato era normal de de trabajo y después el último en el último año pues bueno tuvimos más más más relación la verdad es que no tuvimos

Voz 2 05:28 ningún tipo de problema tengo que decir que es difícil que

Voz 1 05:35 alguien puede tiene problemas con conmigo porque siempre al final siempre intentó buscar la mejor manera de poder solucionar la misma sintonía

Voz 1375 05:45 con Valverde por otro lado normal bueno es claro

Voz 1 05:48 hasta cierto punto es normal y yo con Valverde tenía muy muy buena relación de la misma manera que la tuve con Enrique porque yo he tenido la suerte de tener dos muy buenos entrenadores ya hemos tenido muy buena muy buena siempre lógicamente hemos tenido nuestras diferencias en sentido de de decisiones de queríamos que tomar sobre las obras jugadores pero siempre buscando el bien de club

Voz 1375 06:13 oye ahora te pregunto por lo de actual por lo de ahora mismo pero el año pasado cuando pasa lo que pasa en Roma ya tío tú ya has dicho que notas que eso ya no que no pinta bien y que tuvo tapan el Barça se está acabando llegaste a temer porque Valverde dejas el entrenador

Voz 1 06:31 bueno cuando ocurre una cosa como como la que ocurrió en Roma en la que ha ocurrido en Liverpool para clubs siempre es es una situación muy difícil y muy complicada porque el el objetivo de de la Champions siempre la tenemos muy muy presente y además la la sobre todo también hizo mucho daño la forma porque en ningún momento pensamos pensábamos que dio en Roma vamos a quedar eliminados y el otro día igual el libro sobre todo porque el primer resultado de los dos partidos fue muy muy bueno eh fue un resultado bastante abultado de ida yo no de hija jamás pensamos que esto iba a suceder ya que el partido no nos hizo no se hizo mucho daño pero si si recuerdas ven dos o tres semanas pues vamos la final contra el Sevilla en la Copa del Rey

Voz 0588 07:29 sus surgió mucho el el comentario de que

Voz 1 07:33 Ernesto podría estar en en una situación

Voz 0588 07:36 por eso te preguntaba decir oye

Voz 1375 07:39 puesto

Voz 0588 07:40 en ningún momento el presidente me comunico que

Voz 1 07:44 de qué restos estaba jugando el puesto en ningún momento al contrario yo siempre a Ernesto siempre le transmitió tranquilidad y sobre todo después del partido de la Roma porque yo sé que lo necesitaba

Voz 2 08:01 trabajo

Voz 1 08:02 trabajó bien preparó bien el partido de Sevilla vi bueno todo todo todo cambió hasta los medios de comunicación ya versaban de de de una forma totalmente diferente ahora en este momento desde la lejanía yo no sé el pensamiento que puede tener club

Voz 2 08:19 sí que es cierto que el el presidente el día del Liverpool

Voz 3 08:25 hizo muy bien saliendo a

Voz 1 08:28 los medios de comunicación el transmitir y pues bueno aunque que seguía teniendo la confianza de del entrenador ya era una forma de parar de parar cualquier situación negativa porque había un partido también muy importante que era que era la final de la de la Copa del Rey

Voz 2 08:47 nadie yo yo no me atrevo a entrar en un debate sí

Voz 1 08:53 si va a continuar Ernesto no o no lo va a hacer yo creo que que las cosas hay que plantearse las a nivel global no solamente por un partido

Voz 3 09:02 el viernes todo está la durante el

Voz 1 09:05 tiempo que que en crudo estos dos dos años ha conseguido cosas muy pero que muy buenas hipotecados Dyess pues él ha escapado situaciones que en principio eran bastante favorables para poder seguir adelante Higuera desgraciadamente no las ha podido controlar que muchas veces en el mundo fútbol esas estas cosas ocurren tu haces el trabajo de la mejor manera posible crees que que lo tienes casi casi cerrado casi a punto de poder superar una situación siempre difícil porque siempre cuando llegas a semifinales en este caso con el Liverpool o la final contra el Valencia sabes que tienes un rival enfrente que es muy difícil que te va a hacer daño que si no estás en en una condición buena pues puedes puedes

Voz 0588 09:52 está claro si eso no lo puede a veces no

Voz 1 09:54 descontrolada en tu opinión sigue siendo vale

Voz 1375 09:57 desde el técnico ideal para el Barça

Voz 2 10:01 yo no soy quién ya para para hablar de

Voz 1 10:04 ya este tema en el en el momento que yo tomé esa decisión para mire lo era ahora dos años después pues serán otras personas que tendrán que tomar esa decisión y y yo creo que ha hecho un trabajo excelente pero que no ha tenido la la la pequeña fortuna que poseen

Voz 0588 10:24 los dos días claves no es que los dos

Voz 1 10:27 a la esa es la realidad que pues bueno pues hay que analizar las cosas con con tranquilidad y sobre todo las personas que tenga que decidir lo de hacer pensando siempre viendo el club y sobre todo no dejándose influenciar por por comentarios que a veces están fuera de bueno sabía no entendería un cese

Voz 2 10:50 y el trabajo

Voz 3 10:53 yo creo que es muy bueno esa es la esa es la la verdad el trabajo de de Ernesto en el en el Barcelona

Voz 1 10:59 me siento muy pero que muy muy bueno que posiblemente en algunas decisiones haya equivocado pues es posible que se haya equivocado en algunas decisiones pero a veces los entrenadores necesitan ayuda de la gente que está gana a él no le puedan ayudar en en hacerle hay cosas que posiblemente no sea capaz de verlas ahora

Voz 0588 11:24 la verdad que no es fácil

Voz 1375 11:25 la situación de Valverde no fue fácil tu situación cuando llegan las derrotas pasan el Barça pasa bueno iba decir pasa los clubes del mundo pero especialmente en clubes como el Madrid o como el Barça pues esto está a la orden del día y no son momentos fáciles cuando cuando pierde cuando vienen derrotas tan señaladas como la de Roma el año pasado o como la de Liverpool al final de Copa sobre todo la de Liverpool va de Roma pero lo seguro que ahora no es no sé si te gustaría estar o no no es una situación fácil para Pepe Segura ahora tampoco

Voz 1 11:52 se me gustaría estar en su papel ahora mismo

Voz 2 11:56 bueno vamos estado hay no diría

Voz 3 12:03 que no llegan a no está en el club con el Barcelona no digo no

Voz 1375 12:07 puede perder Champions con el Liverpool perdió después de la final de Copa no no tiene que ser fácil ahora mismo

Voz 1 12:11 no no no es agradable no no no no es agradable porque hay mucha gente que no entiende las cosas tienes que ver cosas pues que a veces son difíciles de poder explicar yo no entiendo que después de una temporada tan buena llegada de la temporada pasada pues la temporada pasada fue también muy muy buena como esta que el equipo pues no pueda pasar la eliminatoria a pesar de tener un buen resultado y después perder la la final de la Copa del Rey es una situación difícil y muy complicada pero esto es parte de del del fútbol tuvo tiene tiene estas cosas lo importante es volver a levantar en situaciones difíciles las las hemos pasado todos los profesionales pero no dejó como fuera las hemos pasado

Voz 0588 13:04 está claro unos más unos meros

Voz 1375 13:06 pero lo lo derrama perdona Rubert te costó el puesto entendería es que lo de Liverpool y la final de Copa le costase el puesto asegura

Voz 1 13:15 es una decisión que tiene que tomar

Voz 1375 13:18 no lo vas a Thomas sólo faltaba que la tomara que te dijeran Rubén pero no lo entendería

Voz 1 13:24 yo lo el eso es lo mismo que corrió a mí en Roma son cosas que no son entendibles yo creo que las cosas hay que analizarlas de otra forma no puedes cesaran a una persona de su cargo por por un resultado

Voz 1375 13:40 no lo igual se Tomás una igual se tomaba por una política de fichajes por unos cuantos no

Voz 1 13:45 eso es pero ya estás hablando de una cosa mucho más extensas que resulta aún no se puede no se puede coger sería aparte es que si me están haciendo esa pregunta estoy decepcionado con Si Si realmente fue poder de Roma para mí sería una gran decepción porque no se puede a cortar el trabajo de de una persona por un resultado yo creo que hay que analizar muchísimas cosas más que en un club en el transcurso de tres años que yo estuve pues hay hay muchísimo trabajo detrás muchísimo trabajo y ahí es donde hay que cuestionarse yo creo que de un resultado no no no se puede no se puede hacer yo creo que hay muchas más cosas más importantes mucho más importantes que que un resultado pero eso es difícil a veces de analizar la y las personas muchas veces no nos dejamos llevar por por una calentura ir recoge en decisiones que no son normas

Voz 1375 14:52 yo te hago la última perdona que te quería ir te preguntan Marcos si Jordi pero quería preguntarte por tu intenta este fichar a Griezmann

Voz 1 15:00 si hace dos años se tiene es que el Barça debería fichar a

Voz 1375 15:02 Mann este verano otra vez

Voz 1 15:06 pues es una buena pregunta es una buena pregunta

Voz 5 15:14 tienes que tiene

Voz 6 15:15 pues que tiene la tienes que tiene la crisis

Voz 1 15:18 bueno no se puede jugar en muchísimas muchísimas posiciones es es un jugador muy bueno que conocen la categoría porque tiene una gran experiencia y ha marcado muchísimos goles y es un es un magnífico jugador

Voz 2 15:33 pero en sus en su posesión y hay muy buena

Voz 1 15:37 los jugadores yo cuando fui a intentar traerlo a Barcelona pues a unos jugadores que están ahora no estaban entonces era era un una situación mucho más mucho más clara a un gran este momento digo

Voz 2 15:55 pues que hay jugadores que

Voz 1 15:57 están ocupando aunque también son muy buenos jugadores

Voz 1375 16:00 ahora con los que están ahora igual no lo ficha harías

Voz 1 16:03 me lo pensaría me lo pensaría mucho

Voz 1375 16:05 me entiendes que el barcelonismo esté dividido después de lo del año pasado pero por qué por el por el la decisión por el documental porque parece que venía pero luego me quedo

Voz 1 16:17 sí es que bueno es que es normal que no lo entienda de eso es lógico es lógico porque porque no no fue mal esa esa reacción

Voz 2 16:27 si al final

Voz 1 16:29 decides quedarte en tu club bueno es es normal que pienses pues oye pues es bloguera justo

Voz 3 16:37 pero a mí soy una una una situación que no fue nada nada

Voz 0588 16:44 Londres y en tiempo yo entiendo es que El Vestuario esté dividida

Voz 1375 16:46 sí

Voz 1 16:47 en esa en esa época el estuario piensa en otras cosas

Voz 7 16:52 no no juega

Voz 1375 16:55 por ejemplo en donde juega a Griezmann

Voz 1 16:57 bueno jugado que puede jugar en muchas posiciones porque es un jugador muy versátil que puede aprovechar cualquier situación

Voz 0588 17:06 pues juegan la derecha poco a la izquierda pues juega por dentro entonces fue encuadrado en qué piensa El Vestuario ha dicho que en otras cosas como como que en qué piensa el Vestuario has dicho yo creo que piensa

Voz 1 17:14 no no no no no no creo que el texto piensa en otras cosas que son partidos que venga Griezmann yo creo que no novedad no le dan mucha importancia yo creo que el el los jugadores lo que quieren es tener buenos compañeros buenos profesionales que les ayuden a ganar partidos sea Griezmann osea otro jugador

Voz 1375 17:42 sí me aguantas un minuto te quieren de decir adiós Marcos y Jordi preguntarte alguna cosa si quieres si dos minutito Ruber gracias

Voz 25 21:55 a las doce y cinco vamos a decir adiós al que fuera secretario técnico de el Barça Fernández con el que hemos empezado a El Larguero además de la noticia que te hemos contado de Cavani que ahora desarrollamos también

Voz 1375 22:05 el elegido por el Atlético de Madrid para la temporada que viene Cavani que ha dado el sí quiero al Atlético pero vamos a ver qué pasa con la salida de Costa el acuerdo al Eric y ahora vamos con eso pero Jordi Martí Marcos López y sí que seguro que querían algo para Robert Fernández

Voz 0985 22:19 hombre a mí si me permites para mi mano Ruber la figura del director deportivo es muy importante para mí es el Ejecutivo el primer ejecutivo del club que tiene en el conocimiento qué tiene el disco duro el no House me permites el palabro que tiene que tomar decisiones a veces deportivas creo yo incluso por encima del criterio del propio entrenador fíjate si es importante el director deportivo que tanto él como Zubizarreta coincidieron en apuntar a Valverde y entonces yo Rubert te pregunto siendo ésta la importancia del director deportivo tú crees que sería normal si ahora cesan a Pep Segura que sería ya el cuarto director deportivo del Fútbol Club Barcelona desde dos mil quince y hasta dos mil diecinueve tú crees que esto es normal

Voz 26 23:07 vamos a ver el Barcelona

Voz 1 23:09 de hace bastantes años en la etapa de Txiki que es la más lejana la etapa de Andoni la mía va más cercana ha estado siempre en primera línea de combate en el que ha ganado siempre han ganado Ligas Copas no Reilly a supercopas y desgraciadamente no ha sido capaz de de ser asiduo en las finales de la de la Champions sí que es cierto y eso hay que admitirlo que por por unos motivos o por otros no no hemos sido capaces de de poder llegar a ir pero el trabajo yo creo que el trabajo está bien hecho esa es la la realidad fíjate que la de la la secretaría técnica siempre ha sido un departamento muy criticado por por todos siempre ha sido digamos el el el foco de atención de los medios de comunicación de de los aficionados siempre ha sido un departamento exageradamente criticado

Voz 2 24:13 vi yo no no no no no estoy

Voz 1 24:16 estoy de acuerdo en el en esa en esa situación porque yo pienso que el trabajo ha sido ha sido muy bueno y ahí están los los resultados porque ganar haber ganado más más Champions yo que he jugado tantos años a a fútbol nivel es es muy pero que muy difícil cuántas veces un equipo campeón de Europa o campeón del mundo ha llegado do una

Voz 0588 24:41 una fortuna una fortuna que una vez que el Barcelona no ha tenido ahora pero te has ido jugado

Voz 1375 24:46 a ver lo que te y Jordi tu Casio futbolistas si ves cuatro directores deportivos

Voz 1 24:50 el año no es no es bueno no es bueno no es bueno no es bueno es nefasto el nefasto porque porque realmente el Barcelona ha competido siempre en todas las competiciones hasta casi el último día porque ha sido capaz en estos últimos años ha sido capaz de ganar Ligas de ganar Copas del Rey ay de poder llegar a cuartos de final de Champions esta última de llegar a una Champions es tú te Tete antes de que el equipo estaba bien bien formado y que era capaz de poder competir hasta hasta el último momento

Voz 1375 25:26 en para Robben

Voz 27 25:28 pero teniendo en cuenta que ha fichado a gran parte de los futbolista

Voz 28 25:31 desde de la plantilla e incluso

Voz 27 25:34 el actual inglés Arthur ya se reunió en su día con De John también ha traído a Coutinho de melé de de todo lo que has fichado cuál es el jugador que más orgulloso te ha hecho sentir este fichaje que dices éste es mi estoy muy contento y cuál es el que no ficharía Si pudiera ser atrás

Voz 1 25:53 bueno pues estoy dentro de de todos la verdad es que estoy contento de todos porque fíjate que él mismo Paco Alcácer que la gente pensaba que era un jugador que ha limitado para poder jugar en el en el Barcelona cuando lo hizo y lo hizo poco lo hizo bien marcó goles su porcentaje minutos de goles era de los mejores delanteros de Europa ha sido traspasaron a a alemana ha marcado veinte goles todos están hablando de un jugador jugadores juegan entre desde Frankfurt que ha marcado menos goles que él pide seiscientos setenta millones entonces a ver dónde dónde dónde estamos a ver quién es el que utilizan tiene quién está en posesión de la verdad que que que es lo que hay gente que entiende y sobre todo que lleva tantos años viviendo bueno pues es una una una equivocación el tema de Digne que también fue un jugador que vino a Barcelona con un traspaso

Voz 2 26:58 no pues yo su su rendimiento y hoy en día

Voz 1 27:02 sé que que hay equipos ingleses que lo quieren que lo quieren firma Alberto hubo un jugador que no dio que no dio subir su nivel el nivel esperado que era un jugador que venía con un hábito la importante pero que yo creo que la grandeza del del Barcelona pues no no de jugo desarbolar todo todo su fútbol no estuvo así el pero de los demás

Voz 4 27:34 sí el desempleo decía

Voz 1 27:37 les se les pero que muy contento porque son son muy buenos jugadores y lo han demostrado en el equipo

Voz 29 27:45 Marcos la última Parro bueno muy breve porque en el fondo creo que lo he dicho todo y ha sido mucho más claro de lo que de lo que se puede de lo que se puede ser en este momento en este tipo de de tormentas que es una tormenta en la que está viviendo el club hay que dejarlo en manos de los especialistas y creo que tú lo has dicho de manera educada de manera correcta que hay muchas presiones el presidente recibe muchas presiones los directivos con todos mis respetos saben de sus negocios saben de sus industrias saben de su despacho de abogados pero no saben gestionar esta industria no saben gestionar las emociones que supone este este negocio del fútbol esa para mí es una de las claves sí hay Bartomeu se ha distinguido por no echar a ninguna entrenador pero por echar siempre al director deportivo cuando el director deportivo es la persona más trascendente en la cadena de mando de un club como el Barça o como el Madrid

Voz 1 28:39 es que debe serlo porque es el que al final asume una gran responsabilidad tiene que estar al constantemente informado de todo de lo que pasa en el club desde lo que pasa fuera de esquí a ver cosas que que sino más difícil de poder de poder saber

Voz 5 29:03 sí eh

Voz 1 29:05 por el te voy a poner un dato que siempre pero lo dijo Valverde el día que la primera reunión que yo tuve con él le dije mira esto al equipo hay que mejorar en estas posiciones tenemos que buscar este jugador y este es el jugador que tiene que venir iba verde como él normal a lo que yo esperaba es tu responsabilidad tú lo tienes que hacer porque yo no no no sé qué tipo de jugador necesita el Barcelona ni tampoco se el mercado como está primero porque no

Voz 0588 29:37 no trabajar vulneración no es su trabajo

Voz 1 29:40 lo que estaba en un equipo que tenía tenía la obligación de ver otro tipo de mercado la yo digo Bilbao pues por subir joyeros Engracia de su mercado en Barcelona y así es como tiene que funcionan las cosas al final director deportivo cosa que tiene que tenían la responsabilidad para asumir todas las cosas así a nivel deportivo perdió una cosa sino dejar bien clara que mucha gente no no sólo cree las decisiones que yo he tome en el Barcelona las decisiones las tome yo no somos nadie más porque no no deje que nadie tomara decisiones aunque estuviera por encima de mí

Voz 1375 30:21 yo creo que quedaba bastante claro va solo

Voz 1 30:23 pero dejar bien claro aunque había algunas personas que estaban van por encima de las inusuales deportiva en las tomaba yo

Voz 0588 30:31 yo no dejo no mensaje recibido es escucharme decisiones el pues no suele escuchar El Larguero sea que le ha quedado claro al que manda el mensaje

Voz 1375 30:42 ha quedado vamos a queda ahora mismo blanco encuentras cosas nos queda no y te agradezco mucho tu tiempo tus palabras sobre todo los oficinas del Barça yo creo que agradecen tus explicaciones después de un año y no hemos hablado nada del Valencia como gran valencianista que él es también además de tu último tú

Voz 1 31:00 los me llamas nuestro día hablaremos

Voz 1375 31:03 el día que sacará para otro capítulo pero pero sería sería Marcelino Un buen entrenador para el Barça

Voz 3 31:13 es un gran entrenador para para Valencia lo dejamos ahí

Voz 30 31:16 vale un abrazo Rubert vale