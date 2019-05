El Larguero: Segunda Parte (27/05/2019)

Voz 0578 00:00 a las doce y cinco vamos a decir adiós al que fuera secretario técnico de el Barça donde con el que hemos empezado usted El Larguero además de la noticia que te hemos contado de Cavani que ahora desarrollamos también el elegido por el Atlético Madrid para la temporada que viene el sí quiero al Atlético pero vamos a ver qué pasa con la salida de Costa el acuerdo Atlético y ahora vamos con eso pero Jordi Martí Marcos López y sí que seguro que querían algo para Rubén Fernández

Voz 1375 00:29 hombre a mí si me permites para mí Manu

Voz 0985 00:31 el Ruber la figura del director deportivo es muy importante para mí es el Ejecutivo el primer ejecutivo del club que tienen el conocimiento que tiene el disco duro no House me permites el palabro y eso que tiene que tomar decisiones a veces deportivas creo yo incluso por encima del criterio del propio entrenador fíjate es importante el director deportivo que tanto él como Zubizarreta coincidieron en apuntar a Valverde y entonces yo Rubert te pregunto siendo ésta la importancia del director deportivo tú crees que sería normal si ahora cesan a Pepe Segura que sería ya el cuarto director deportivo del Fútbol Club Barcelona desde dos mil quince y hasta dos mil diecinueve tú crees que esto es normal

Voz 2 01:17 vamos a ver el Barcelona

Voz 3 01:19 de hace bastantes años en la etapa de Txiki que es la más lejana la etapa de Andoni la mía la más cercana ha estado siempre en primera línea de combate en el que ha ganado siempre han ganado Ligas Copas no Reilly y supercopas y desgraciadamente no ha sido capaz de que ser asiduo en las finales de la de la Champions sí que es cierto y eso hay que admitirlo que por por unos motivos o por otros no no hemos sido capaces de de poder llegar a ir pero el trabajo yo creo que el trabajo está bien hecho esa es la la realidad yo fíjate que la de la la secretaría técnica siempre ha sido un departamento muy criticado por por todos siempre ha sido digamos el el el foco de atención de los medios de comunicación de los aficionados siempre ha sido un departamento exageradamente criticado yo no no no no no estoy de acuerdo en el en esa en esa situación porque yo pienso que el trabajo ha sido ha sido muy bueno y ahí están los los resultados porque ganar ha ganado más más Champions yo que he jugado tantos años a Azud Alto Nivel es es muy pero que muy difícil cuántas veces un equipo sino campeón de Europa o campeón del mundo ha llegado do una una fortuna una fortuna que una vez en Barcelona no la ha tenido

Voz 1375 02:54 claro pero todo ha sido jugador y lo que te Jordi tu Casio futbolistas ves cuatro directores deportivos en cuatro

Voz 3 02:59 no es no es bueno no es bueno no es bueno no es bueno es nefasto el nefasto porque porque realmente el Barcelona ha competido siempre en todas las competiciones hasta casi el último día porque ha sido capaz en estos últimos años han sido capaz de ganar Ligas

Voz 0578 03:17 claro de ganar Copas del Rey

Voz 3 03:20 hay iré poder llegar a cuartos de final de Champions esta última de llegar a una Champions te antes de que el equipo estaba bien bien formado de que era capaz de poder competir hasta hasta el último momento

Voz 1906 03:35 sí yo para Rober teniendo en cuenta que ha fichado a gran parte de los futbolistas de la plantilla e incluso de la actual inglés te Arthur ya se reunió en su día con De John también ha traído a Coutinho de melé de de todo lo que has fichado cuál es el jugador que más orgulloso te ha hecho sentir este fichaje que dices éste es mi estoy muy contento y cuál es el que no ficharía Si pudieras mirar atrás

Voz 3 04:03 bueno pues estoy contento de de todos la verdad es que estoy contento de todos porque fíjate que él mismo Paco Alcácer que la gente pensaba que era un jugador limitado para poder jugar en el en el Barcelona cuando lo hizo y lo hizo poco lo hizo bien marcó goles su porcentaje minutos de goles era de los mejores delanteros de Europa ha sido traspasaron a la liga alemana ha marcado veinte goles todos están hablando de un jugador juegan entre las de Frankfurt que ha marcado menos goles que él pide seiscientos setenta millones entonces a ver dónde dónde dónde estamos a ver quién es el que dice no tiene quién está en posesión de la verdad que que que es lo que hay gente que entiende sobre todo que lleva tantos años viendo bueno pues es una una una equivocación el tema de Digne que también fue un jugador que vino avanzó con conductas paso bajo pues yo su su rendimiento y hoy en día no sé que que hay equipos ingleses que lo quieren que lo quieren firma al Ewerthon un jugador que no dio que no dio subir su nivel el nivel esperado que era un jugador que venía con un hábito la importante pero que yo creo que la grandeza del de Barcelona pues no no dejo desarrollar todo todo su fútbol realmente pues no así el pero de los demás de un Titi SM o decirles se está pero que muy contento porque son son muy buenos jugadores y lo han demostrado en el equipo

Voz 4 05:54 Marcos la última paro bueno muy breve porque en el fondo creo que lo ha dicho todo y ha sido mucho más claro de lo que de lo que se puede de lo que se puede ser en este momento en este tipo de de tormentas que es una tormenta la que está viviendo el club hay que dejarlo en manos de los especialistas y creo que tú lo has dicho de manera educada de manera correcta que hay muchas presiones el presidente recibe muchas presiones los directivos con todos mis respetos saben de sus negocios saben de sus industrias saben de su despacho de abogados pero no saben gestionar esta industria no saben gestionar las emociones que supone este estreno

Voz 5 06:31 ha sido el fútbol esa para mí es una de las claves

Voz 4 06:33 sí hay Bartomeu se ha distinguido por no echar a ningún entrenador pero por echar siempre al director deportivo cuando el director deportivo es la persona más trascendente en la cadena de mando de un club como el Barça o como el Madrid

Voz 3 06:48 es que debe serlo porque es el que al final asume una gran responsabilidad tiene que estar constantemente informado de todo de lo que pasa en el club de lo que pasa fuera de esquí a ver cosas qué qué sino más difícil de poder de poder saber Ike el te voy a poner un dato que siempre lo dijo Valverde el día que la primera reunión que yo tuve con el a un equipo hay que mejorar en estas posiciones tenemos buscado este jugador y este es el jugador que tiene que venir iba verde como es normal ya que es tu responsabilidad tú lo tienes que hacer porque yo no no no sé qué tipo de jugador necesita al Barcelona ni tampoco se el mercado como está primero porque no

Voz 0578 07:47 pero no es su trabajo

Voz 3 07:49 que estaba en un equipo que tenía tenía la obligación de ver otro tipo de mercado la yo digo Bilbao pues por subir joyeros Engracia presume claro esto también en Barcelona y así es como tiene que funcionar las cosas al final director deportivo se cosa que tiene que tenían la responsabilidad para asumir todas las cosas a nivel deportivo perdió una cosa que no dejar bien clara que mucha gente no no se lo cree las decisiones que yo tome en el Barcelona las decisiones las tome yo como nadie más porque no no deje que nadie tomara decisiones aunque estuviera por encima de mí

Voz 0578 08:30 yo creo que quedaba bastante claro barro que eso lo quiero

Voz 3 08:33 no dejar bien claro aunque había algunas personas que estaban van por encima de visones deportiva en las toma mayo

Voz 0578 08:40 lo que yo no dejo no mensaje recibido esté escuchando

Voz 3 08:44 decisiones

Voz 0578 08:47 el escuchar El Larguero se le ha quedado claro quién manda el mensaje ha quedado vamos ha quedado ahora mismo blanco encuentras cosas nos queda no y te agradezco mucho tu tiempo tus palabras y sobre todo los oficinas del Barça yo creo que la en tus explicaciones después de un año eh no hemos hablado nada del Valencia como gran valencianista que él es también además de tu último tú lo llamas por eso hablaremos otro día para otro capítulo pero pero sería sería Marcelino Un buen entrenador al Barça

Voz 3 09:23 es un gran entrenador para para Valencia lo dejamos ahí

Voz 1375 09:26 vale un abrazo Rubert

Voz 6 09:28 vale gracias eh

Voz 1375 09:32 pues nada las decisiones agrada si las decisiones las tomaba él aunque había alguien por encima suyo es decir Pep Segura las aficiones deportivas las tomaba él que quede claro bueno no está en el club por eso no está en el que tú no sé cómo

Voz 0578 09:47 diagnóstico hacéis Jordi Marcos y ahora voy con Adrià Alves que está por ahí o la daría muy buenas ahora la mano qué tal muy buenas las cuentas lo que ha hecho Jordi Alba hoy ha hablado de la Liga

Voz 1375 09:54 no está Él tampoco quería que se le preguntara por muchos más temas pero creéis que corre peligro el el cargo de Valverde o las palabras de Bartomeu de verdad aseguran la continuidad del entrenador puede ir más el asunto por el tema de de Pep Segura a lo mejor a Valverde que yo siempre he dicho que es el blanco más fácil pues pues le estamos pidiendo que haga un pan con una masa determinada y resulta que la masa que le han dado tampoco es la que ha de faltar y claro que que quién era esa masa a valer de que Valverde claro que tiene sus errores por supuesto que los tiene pero es igual están pidiendo a Valverde no que se haga el estilo pues yo lo he dicho el primero aquí el Barça este Barça es Messi innatas sino no coge la batuta nadie no hay estilo no hay no hay cantera tal pero es que a lo mejor a Valverde también alguien se tiene que mirar la masa que le han dado para hacer el pan que el están pidiendo

Voz 4 10:42 y con ese plan ha llegado hasta donde he llegado a perdido en Anfield ha perdido la final de Copa pero ha ganado la Liga y en el fondo para mí lo que ha hecho bien Valverde es administrar los recursos que tenía que es un equipo que se ha hecho mayor de un equipo que depende única y exclusivamente de Messi pero cuando se lesiona Luis Suárez y mira al banquillo se encuentra Boateng hizo no responsabilidad de Valverde pues de de que el el Ejecutivo el Ejecutivo del Barcelona que pasara el informe sólo pensará en fichar a Boateng del Sasso lo de Italia S

Voz 1375 11:17 pues se tiene que ir del Barça e ese ese no sé

Voz 4 11:19 quiénes se porque si lo supiera lo digo ahora mismo pero ese Ejecutivo o ese responsable del área deportiva que pensara en Boateng ese documento tiene que estar en el museo no porque es un documento histórico porque pensar en Kevin Prince Boateng que todos sabíamos que era delantero pero era delantero centro osea eso es evidente y el Barcelona para poner un ejemplo de de gestión deportiva vende a Munir al Sevilla un millón de euros ese millón de euros lo invierte en Boateng

Voz 0985 11:45 sé dónde está el negocio bueno yo cómo han quedado muy claras a través de las explicaciones de ver Fernández cuál es el cometido el director deportivo del secretario técnico que por cierto ha dicho que sería nefasto sí que sería nefasto que reanudaran sería claro que sería malo ha dicho sería es es no sería es nefasto el cuatro coma cuatro años es nefasto bien sobre Valverde sí Bartomeu hace los deberes si el secretario técnico hace los deberes ir refuerza en el equipo y lo hacen con acierto yo para con Valverde solo Tengo una pregunta que sólo él tiene que ser capaz de responder Valverde te ves con las fuerzas necesarias para dar un paso frente complicarle la vida si es necesario con las vacas sagradas a una cuestas de que te lleves una mala cara tienes ganas tienes empuje para liderar la reconstrucción de este proyecto te ves en los próximos meses arengando construyendo esta para mí esta es la pregunta que se tiene que formulaban Valverde desde su propia capacidad y observando lo que tiene alrededor porque loco como lo que tiene alrededor no sabes exactamente qué porque nadie puede poner la mano en el fuego por nada entonces para mí es la pregunta clave que tiene que responderse Valverde

Voz 1375 12:55 bueno a día de hoy Valverde respondería sí

Voz 0977 13:00 si se veía con capacidad por cierto acaban de sacar

Voz 1375 13:04 compañeros me parece hace un rato el nombre de Roberto Martínez no sino me sí sí pero ya no

Voz 1906 13:11 no cree que el año pasado es uno de los que suena y si el año el año pasado llega ya se habló se puso de la la mesa la posibilidad de hacer dupla con Jordi Cruyff director deportivo oí Roberto Martínez de Ador son amigos se conocen desde hace muchos años hay directivos con los que habla si pregunta si te dicen que un entrenador ideal sería Ronald Koeman pero tiene contrato con Holanda es decir que que aquí hay tantos y interesantes cabezas como directivos sí es cierto y hay que tener en cuenta mano muy importante que estamos en ambiente El Toral dentro del Barça estaba claro terminamos rápidamente que nos pilla el toro

Voz 0977 13:45 contado Jordi Alba no tenía ganas de hablar de muchas cosas no no ha presentado su campus de verano en el campo de L'Hospitalet en su casa con su gente la verdad es que no estaba prevé

Voz 1375 13:55 esto que hablara de hecho la gente que le llevan

Voz 0977 13:57 la comunicación nos ha dicho que no iba a responder preguntas porque anímicamente sigue tocado pero al final va a venir me pregunté lo que queráis del campus yo os presento claro de esos correré actualidad no pero al final sí que bueno lo hemos convencido más o menos para que por lo menos nos contará cómo está él y cómo está el vestuario del Barça después de este final de temporada tan complicado Jordi Alba ha dicho todo bien anímicamente me encuentro bien está claro que es un momento muy jodido para mí para todo el equipo creo que a nivel personal he hecho la temporada para mí la mejor temporada de mi de mi carrera quitando estos dos partidos pero bueno nuestros de de humano no al final no todas lo voy a ganar ni voy a estar siempre la perfección como todos vosotros como todos los humanos cometemos fallos igual no no me tengo que avergonzar de eso fíjate que se siente se siente señalado eh en parte responsable de estas derrotas él decía dos derrotas la de Anfield evidentemente la final de

Voz 1375 14:54 de Copa pero también bueno ha querido reivindicar un poco

Voz 0977 14:57 su rendimiento diciendo que más allá de estos dos partidos cree Jordi Alba que ha hecho la mejor temporada de su carrera se sí la mejor pero me parece un gran año Jordi Alba la verdad y luego hablado de la Liga también no sí ha querido dar valor a la Liga que ha ganado el Barça que parece que desde fuera no se valora por suerte desgracia no estamos acostumbrando a gana siempre hay la historia dice que no es fácil ganar hoy en día pues ganar una Liga creo que la tendríamos que saborear de otra manera no poner los mucho más feliz porque consta muchísimo y ahora parece que sólo ganó la Liga pues una es una temporada perdida está claro que la ilusión era ganar la Champions ganar la Copa la teníamos a increíble no ha podido ser ahora recuperarme mentalmente físicamente y está no hay más bueno pues palabras de Jordi Alba hoy en Hospitalet tenía previsto Manu el jugador del Barça marcharse unos días de vacaciones esta mañana antes de concentrarse con la selección pero ha querido estar con los chavales de su campus esta tarde ya hemos podido escucharle

Voz 1375 15:54 bueno aquí lo dejamos pero seguiremos en mañana

Voz 0977 15:56 lo que pasó porque se avecinan días bueno no sé si duros pero movidos exactamente movidos con noticias vamos a ver en la plantilla porque va a haber limpia va a haber jugadores que salga vamos a ver si pocos mucho

Voz 0578 16:06 lo tal vamos a ver qué pasa con Valverde vamos

Voz 0977 16:09 sea que íbamos a ver qué pasa con el asunto

Voz 1375 16:11 misma que yo me mi información y terminamos con esto me no sé si la palabra es dividido el vestuario pues puede ser dividido digo con el con respecto al asunto Griezmann e lo que sí yo no sé si diría dividido no sé si hay jugadores que estén en contra de que vaya a Griezmann no lo sé lo que sí que es es que jugadores que el año pasado no les importaba mojarse públicamente a favor de Griezmann como por ejemplo Messi al frente de la manifestación y que en este segundo año se tapan dicen perdona yo ya no me mojo más porque esto es de hombres no de niños lo hice hace un año y claro si voy a salir estaba diciendo mal es un gran jugador ibas a hacer otro vídeo diciendo me voy al Bayern de Munich pues que te ventila eso no lo va a decir pero evidentemente ahora la plantilla está mucho más tapada de lo que estuvieron es lógico y entendible de ahí a que no quieren que vaya a Griezmann yo sinceramente tengo mis reservas

Voz 0578 17:04 navales nuevo y que hay que hablar de Cabanyal abrazarlos uno dos tres cuatro no estaba por Karajan en tres años hasta sí

Voz 1375 17:16 uno dos tres y cuatro Cobo los cuatro directores deportivos en Valencia uno de los culpables de esta crisis deportiva no has ido a Pedro Morata ni ha sido llevaban mano pero sí ha sido el Valencia al Valencia de una afición ejemplar de una afición modélica a la altura de un gran club como el Valencia el Valencia de unos jugadores que han hecho un temporada con espectacular después de empezar mal y sobre todo el Valencia de Marcelino y el Valencia de Mateo Alemán y eso lo saben en Valencia que son los que han hecho méritos hilos que han conseguido que este Valencia sea campeón Mateo Alemany que creyó y defendió a Marcelino el entrenador Marcelino que ha demostrado que su entrenador esa plantilla con ese equipazo y por supuesto la afición comunión perfecta para que el Valencia haya levantado la Copa en las manos

Voz 0962 17:58 Eduardo estoy muy de acuerdo pero muy buenas muy buena si podría ser la doble m Manu más mano pero no la doble mezcla ha funcionado por otro no hay Mateo gordo afortunadamente por Valencia si no era otra que funciona ya sabéis que es la del campeón de Copa no la de Morata más mano este fin de semana que por lo menos podemos once años después estar orgullosos y contar un título en la cadena SER eso está quince años después quince años después celebrar un título digo viene hace once años ganó el Valencia el último título pero quince años después es cuando lo podido celebrar como se ha podido ver en las últimas cuarenta y ocho horas que ha sido de locura desde las once de la noche cuando acabó el partido con los treinta y tantos mil que había dentro del campo más otros miles que lo vieron desde la carpa desde los bares de Sevilla que se fueron sin entrada para no solamente estar en la fiesta pues el Valencia ganaba tuvieron el premio los celebraron allí ayer más de cincuenta mil personas en Mestalla las calles de la ciudad llenas al paso del autobús descapotable por el centro de la ciudad esta tarde el colofón Marcelino Marcelino es el nombre que más ha coreado gritando Moreno a toda la afición no estábamos más más clara en la eso no he intentado estaba con la grabadora preparado pero no hemos tenido que escuchar Rodrigo Dani para Dani Parejo David parece que vaya vaya por lo que lo que ha pasado aparejo nuestra que yo el otro día después deportivo hoy es el gran protagonista de las celebraciones ya no sólo como capitán y como el encargado de todos los parlamentos donde le ha tocado hablar ayer en Mestalla hoy en la Generalitat luego en el Ayuntamiento todos una auténtica locura como digo se nota que Valencia y el valencianismo tenía ganas de salir a la calle para celebrarlo hilo está haciendo y en un discreto segundo e incluso tercer plano atrás del todo el alquimista como tú lo destacaban Mateo Alemany si en que gracias al destino y a la buena suerte va a seguir en el Valencia junto Marcelino y como decía Robert Fernández cree que es un buen entrenador para el Valencia pues que lo sea durante muchos años

Voz 1375 20:03 pues sí señor buena comunión y buen tándem el que hacen ahí Marcelino eh Mateo Alemany el único problema que tiene Mateo alemán que igual de tanto al haberlo o a alguno no le gusta ya al final haga mirándolo mal pero el tándem es perfecto Marcelino Mateo Alemán junto con esa plantilla con eso y con esa afición un abrazo Ximo

Voz 0962 20:19 no un abrazo compañeros hasta luego chao chao enhorabuena al Valencia

Voz 1375 20:23 a esa copa como ya hemos venido contando todo el fin de semana en Carrusel Deportivo Dani Garrido IN largas con Yago en un Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 1576 20:33 qué tal mano buenas noches me voy a ir enseguida el sanedrín con los

Voz 1375 20:36 jugadores pero hemos abierto este Larguero contando lo que ya eh bueno anunciamos la noche que conté aquí lo de Griezmann de cuidar al nombre de Cavani bueno hoy lo que hemos avanzado abriendo el larguero es que es el elegido por el Atlético de Madrid para la temporada que viene pero no como recambio de gris Mann sino como nueve del Atlético de Madrid para eso para que llegara a Cavani que liada o el OK al Atlético de Madrid el Atlético cuenta con el si OK de Cavani pero para eso Talavera tendría que salir Diego Costa

Voz 1576 21:05 sí porque son operaciones completamente distintas como tú bendice esa salida de Antón Griezmann el Atlético de Madrid han llegado a la conclusión de que Diego Costa después de una temporada realmente mal entre lesiones y sanciones bueno pues no no ha terminado de cumplir las expectativas de esfuerzo que se hizo económico para recuperarle del Chelsea por media temporada Zipi porque tenían la sanción FIFA y luego por lo que restaba de de esta temporada y bueno no cumple las expectativas y entienden que el ciclo del del de lagarto pues está cerca de acabar para eso ya tiene sustituto un jugador que siempre a la órbita del Atlético de Madrid que es Edinson Cavani delantero uruguayo de París Anne Germaine que ha gustado mucho que como tú has contado en el arranque Larguero hace tres años ya intentó ficharle el Atlético de Madrid pero no fue posible esa operación

Voz 1375 21:50 con esta vez de

Voz 1576 21:52 han encontrado que está mucho más participativo en que se haga esa operación Edison Cavani directamente les ha dado el sí a las condiciones si finalmente se puede hacer ultras José Valverde el París Anne Germaine pero para eso como tú bien dices tiene que salir Diego Costa la oferta que llegue por el punta de lagarto Se va a aceptar

Voz 7 22:10 It is elevadas es elevada RFID

Voz 1576 22:13 dado su sumó presente en el conjunto rojiblanco por lo tanto Edinson Cavani es el nueve que quiere el Atlético de Madrid es el nueve que ha encontrado el sí en el mercado el

Voz 1375 22:25 es un viejo sueño ya lo hemos montado el Cholo que ya lo quiso y que es Bryan muchas dice tiene XXXII bueno que costaba hacer XXXI ahora si no viene ninguna oferta por Diego Costa y no sale Diogo esta porque una pues será prácticamente imposible que llegue Cavani pero si hay ofertas por Costa el Atlético pues hará todo lo posible porque porque salga Costa si hay una oferta por él no lo van impedir que llegue y que lleve Cavani del que repito hay unos excelentes informes desde hace ya tiempo que encaja perfectamente en la filosofía del club en la filosofía del Cholo sobre todo por su profesionalidad por sus entrenamientos por su alimentación los informes que tiene claxon de un nueve que encajaría pues eso como anillo al dedo en el Atlético de Madrid pero hay que pensar en más nombres también a ver quién llega Griezmann haber la defensa tala

Voz 1576 23:09 sí porque ya contábamos esta mañana que mediodía en SER Deportivos que en el lateral derecho portugués del del Barça es el lateral derecho de quiere el Atlético de Madrid para suplir la marcha de Juanfran Torres están dispuesto a

Voz 7 23:23 e intentar que

Voz 1576 23:25 bueno dulcificar la cláusula de rescisión que tiene que pagar el Barça por Antoine Griezmann e o bien hacerlo a través de de plazos y que no sé que sea un traspaso no es una cláusula que nota que depositar los ciento veinte de golpe el se al portugués para que entre en esa operación veremos a ver el Barça acepta aunque no la han dado demasiada bola el portugués y eso en el lateral derecho en el lateral izquierdo hay un nombre que suena con mucha fuerza la dirección deportiva con Andrea Berta la cabeza entiende que puede ser el lateral izquierdo del presente y el futuro del Atlético de Madrid se ven Chile o el lateral izquierdo inglés internacional en todas las categorías de Lester Sidi que tiene veintidós años que lo ha jugado absolutamente todo esta esta temporada en la Premier treinta y seis partidos Ike puede ser ese lateral izquierdo que busque el Atlético de Madrid con el que ya han tenido algún contacto que es el que más gusta a la dirección deportiva del globo Gemma

Voz 1375 24:15 como es apuntado queda nos lo cuenta Miguel Martín Talavera apunta también ese nombre de Chile el lateral izquierdo ingles de Lester eh mejor talas muy bien un abrazo buenas noches hasta luego da la Bella y si hay un sonido que no sacaba llegar si me dais treinta segundos lo está preparando ahí Pablo Arévalo eh ha disputado un partido benéfico en Burdeos Zinedine Zidane

Voz 8 24:40 el cine de Zinedine Zidane que

Voz 1375 24:43 pues el partido abrazar a Mista ya tendría ya varios medios de comunicación y le han preguntado por las posibilidades de fichar I'm A P del Paris Saint Germain ha sido muy escueto Zidane ya he dicho esta frase

Voz 9 24:54 Messi es que huye de los que que tiene

Voz 1375 25:05 Messi dan señoras señores al revés señores señoras se ha marchado ya antes ha dicho cuando le han preguntado por la posibilidad de ha dicho en papel donde está eso es lo que ha dicho escuetamente la pregunta por la posibilidad a en papel a papel bebiendo donde esta luego le han vuelto a preguntar ya ha hecho

Voz 10 25:21 no me decía que me marcho

Voz 1375 25:24 las doce veintinueve está por ahí Suso García Pitarch el director deportivo del Aston Vila recién equipos de la Premier de hace unas horas y creo que estaba de fiesta no si estás como Estado es condición de fiesta siempre sus Arce buenas noches qué tal

Voz 3 25:40 buenas noches a término la fiesta o te sacan de ella

Voz 1375 25:43 no me ha sacado de ella

Voz 11 25:45 no tengo no tengo voz siempre

Voz 3 25:48 o sea no he bebido nada estoy en condiciones

Voz 11 25:50 desde atender una entrevista perfecto

Voz 12 25:53 aguanta aguanta un minuto después de la entrevista

Voz 0578 25:55 no le puedes beber todo lo que quieras

Voz 12 25:58 el escollo antes de que empiece a animarse Suso