Los exagerados precios para alojarse en Madrid por la final de Champions

Voz 1375 00:00 esta pareja Davy Palacio enseguida para contarnos lo que se espera en Madrid esta semana en la Semana de la final de la Champions fíjate Raúl Ruiz sesenta mil ingleses en Madrid a una media de cinco litros que se le ven las costuras de cerveza al día cinco litros a la hora no eso como poco durante cinco días se puede llegar al millón de litros de cerveza no no es un cálculo exagerado eh

Voz 1 00:23 eh tú crees que hay bares suficientes para los fondos Cerveza Cerveza

Voz 1375 00:30 el una broma José Palacio muy buenas hola qué tal muy buena mano muy buena Raúl va verlo

Voz 1038 00:37 que lo que no sé si habrá cerveza pero lo que hay es poquito

Voz 2 00:40 alojamiento eso sí Raúl si tienes algún amigo

Voz 1038 00:42 es que viene yo lo alquile una lo vais a tener muy

Voz 3 00:45 pero no le puedo dar de beber cerveza pero aquí pues pues tener una cosa cuando se puede alquilar una habitual que te lo cuente Palacio

Voz 1038 00:53 pues mira si Orbaiz a lo normal y a lo tradicional que centrar en página web tipo buque en Airbnb o buscar o hostales por Internet ahí están ya prácticamente al noventa por ciento todos reservado y lo que queda en lo que estoy viviendo ahora así haciendo un espero rápido por la web son literas en habitaciones compartidas en torno a cien euros la más barata es una litera compartida que pasa que la gente pues está aprovechando que la final está aquí en Madrid ha ido poniendo en otras vías en otras vías en aplicaciones como Whats App o páginas web como un mil anuncios lo más cercano al Wanda Metropolitano hay anuncios por ejemplo de mil quinientos euros una habitación del a diez minutos andando eh y además Manu te dan la posibilidad de meter un coche por sólo trescientos solitos que hay una habitación

Voz 1375 01:48 bien doscientos mil doscientos la habitación más trescientos la plaza parque que es todo un detalle trescientos euros

Voz 1038 01:55 eso una noche sus John Brennan e otros estoy viviendo aquí a diez minutos del estadio y es verdad que incluye el viento son ochocientos euros para dos personas pero mira este tiene un bonito detalle porque además que hacen el bocadillo de jamón de tortilla española me los los mejores y los más caros que hemos encontrado en el la búsqueda que hemos hecho en esta tarde noche mira uno en Arroyomolinos a treinta y siete kilómetros de Wanda Metropolitano a unos veintiocho minutos en coche a sus tome dos mil euros dos personas y una noche hay opción para cuatro personas y dos noches pero se observa mínimo

Voz 1375 02:31 a cuatro mil te digo una cosa es podría poner un montón de ejemplos más no lo te vamos a cachondeo pero me parece una vergüenza ya te digo me parece una indecencia luego nos quejamos cuando vamos fuera ir vamos a jugar la final los madridistas son los del Barça vamos a no sé dónde un Ucrania rondalla clavada no sangra luego acogemos aquí una final de la Champions Íbamos atracado la gente pero atracado la gente es que me parecía de broma dos mil pavos en Arroyomolinos

Voz 1038 02:58 dos ejemplos rápida construir los últimos en Parla a XXXII kilómetros un poquito un poquito más cerca mil doscientos cincuenta una noche dos noches cuatro mil quinientos pero es que hay alojamientos hasta en Cabanillas del Campo que suena localidad de Guadalajara casi a cincuenta kilómetros Wanda Metropolitano cuarenta minutos en coche son trescientos cincuenta euros la habitación

Voz 3 03:21 pues nada yo flipado con lo de la litera con partidas pero en el mismo o uno arriba