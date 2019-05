Adrián: "Ganamos el partido en el minuto 85', nos despistamos a la hora de controlar el acta y no controlamos el resultado"

Voz 1 00:00 la historia que nos trae Raúl Ruiz es increíble

Voz 1375 00:04 a esta tarde he dicho pero cómo puede pasar esto pues pasa ha pasado de hecho

Voz 2 00:08 yo me mira y yo me enteré bueno luego ya indagado oí hay más noticias pero yo me enteré porque en el tuve un una relación mínima con un equipo de fútbol dejó

Voz 1806 00:21 alarde de Gran Canaria que se estaba jugando la temporada pasada el ascenso a Primera Regional y me dijeron oye porque no nos mandas un vídeo de así animando al equipo cosas que piden a suerte estas no soy tan les mandó un vídeo ya tuve relación les seguía por Twitter etcétera y ascendieron curiosamente la temporada pasada en los despachos porque descendieron otros y tal no pudieron celebrar en el campo pero es que esta temporada lo que les ha pues hasta temporada yo no lo puedo entender yo tampoco sea pueden descender de hecho ahora mismo Chaves te digo que no han podido celebrar el la permanencia en el campo harán están descendidos por un error de un árbitro al redactar un acta en otro partido se jugaba al Casablanca acude deportivo contra Las Coloradas Unión Deportiva el partido quedó uno dos a favor de las Coloradas sí pero al redactar el acta él el colegiado eh puso uno en vez de poner uno dos se equivocó y puso uno El si eso quedo ahí Jaime Jesús Almeida Caballero que era el colegiado dice de ese partido puso uno uno se equivocó estos en el grupo uno de la Primera Regional de gran carne grancanaria Canaria bueno esto pasó en octubre osea que ha seguido la Liga ha seguido salió en la Liga evidentemente protestaron una semana después se dieron cuenta dijeron que habían salido fuera de plazo pim pam pim porque las árbitro reconoció claro hizo un anexo a las mejor el que me he equivocado que no quedado uno dos no iré echó el Casa Blanca ahí las crueldad lo certificaron pero esto valía lo que puso las la la federación hizo lo hizo caso pero ahora ha sido decisivo si no hubiera pasado nada no pasa nada pero eso no se puede haber equivocado del Liverpool apostó por tres uno con la victoria pero no fue así entonces ahora por un punto por ese punto que le han dado a a la Casa Blanca ha descendido otra tercero que es el es el Concello entonces claro claro porque aquel partido que terminó uno dos puso hubieran hubiera supuesto que Casa Blanca no hubiera sumado hubiera sumado cero punto han descendido como puso uno uno le dieron punto al Casablanca ahora la tienen los dos veintiocho puntos curiosamente y Se salva al Casa Blanca que porque tiene la verás que el Salzillo madre entonces hubiera quedado el Salzillo con veintiocho Casablanca con veintisiete esto no lo sé no lo sé yo otros lo lo denunciamos aquí porque yo creo que ellos ya lo han hecho por activa y por pasiva tenemos a a Sergio días que es el ex futbolista del además portavoz del equipo también tenemos al entrenador de Las Coloradas Adrián Iker que puede certificar que ese partido lo ganaron

Voz 1375 02:55 hola Adrian buenas noches

Voz 3 02:56 hola buenas noches gracias por atender

Voz 1375 02:59 te quiero que estabais Sergio también

Voz 3 03:02 si hola buenas noches hola qué tal hombre cómo estás

Voz 1375 03:07 bueno primero con Adrián portero entrenador de Las Coloradas asegura que tu equipo ganó uno dos al Casa Blanca

Voz 4 03:15 más que seguro más que se además lo ganamos en el minuto ojo y cinco si millón eran Jorge al partido puede no

Voz 3 03:26 vamos a velar no hago resulta esto se había pasado una vez nunca en la villa

Voz 4 03:33 no no no

Voz 1375 03:35 hay Sergio como director deportivo de futbolista futbolista hay portavoz futbolístico portavoz

Voz 5 03:42 sí

Voz 1375 03:42 pero sí al ICO Munitis osaron todo todo estas del Salzillo que ahora mismo estáis descendidos no sé qué que puedes decir con los micrófonos de El Larguero a tu disposición y de la Cadena SER para esta injusticia pues se puede arreglar de alguna manera no

Voz 5 03:58 hombre lo único que pedimos nosotros justicia justicia porque hemos conseguido en el terreno de juego un objetivo que nos marcamos al principio de temporada que era la permanencia en Primera no hemos dedicado a jugar al fútbol nos ha costado mucho sacrificio bastantes orificios y entendemos que es un derecho con hemos ganado nosotros no es hora de buscar culpables ni las Coloradas Casablanca ni el colegiado simplemente pedimos que ya que el árbitro pagan mandar un anexo informando de que se ha equivocado pues que la Federación corrija ese ese es por eso por ejemplo si usted está en el colegio hacer un examen la profesora le pone una nota usted Boris El Aissami de que esa nota más correcto se rehizo el examen se pone una nota superior e inferior y no pasa nada claro en este caso pues hacer lo mismo

Voz 1 04:47 además fíjate que que se daba el caso Adrian que jugaste contra el Casablanca cuando eran las fiestas del pueblo y había un trofeo no si eso mismo

Voz 4 04:58 tenemos cedió la casualidad es otra que vimos con las que el pueblo tenemos un trofeo Deportivo uno dos

Voz 1375 05:07 sí que lo certifica hasta un trofeo y una duda porque aquí estamos hablando con con Adrián que es el entrenador de Las Coloradas con Sergio que es el todo un poco jugador era de el Salzillo pero de Casablanca aquí no hay nadie que eso que se ha salvado que os dicen desde el Casablanca Sergio por ejemplo Sergio os dice algo alguien del Casablanca dicen oye reconozco que nosotros teníamos que descender o no o no dicen nada

Voz 5 05:35 hombre en Casablanca y supone una después de que el partido de la primera huerta encontrás Colorado informan de que quedó una duda que lo han perdido en redes sociales tampoco eso hayan pronunciado mucho simplemente no dicen que ellos están en Primera por un error del árbitro

Voz 6 05:51 no hay hay ellos reconoce que están en Primera por un error del árbitro

Voz 5 05:55 exacto reconoce que uno de los delante todos reconocen que están en Primera pueden ser dos pero que ellos habían aprovechado obviamente desearos pero bueno

Voz 1 06:02 no

Voz 1375 06:02 pero sí sí osea no sé si alguien de la Federación puede puede arreglar este desaguisado es tan fácil como como hacer justicia no hay que hacer nada más

Voz 4 06:11 el Alser realmente lo que es lo que yo sé es que como anteriormente no vamos lean no no a la razón a nosotros pues es sin cometer pues no entienden que están aquí

Voz 1 06:26 pero Adrianses que no se trata de razón Se trata de de una realidad

Voz 4 06:31 no no no pero digo lo que bueno que te dice el club

Voz 2 06:37 mi idea de la Federación eh

Voz 1 06:40 directamente Sergio que os han dicho

Voz 5 06:43 nos han pronunciado ninguno ha ni a favor ni en contra estamos a la espera hemos ahí yo informe en redes sociales no hemos movido por varios medios de comunicación pero hasta la fecha ningún miembro de la Federación ha puesto concepto uno con ninguno de del club para informar lo que van a sacar un comunicado que va a las que se mantiene nombrado senador lo único que que comunicaron la semana pasada un escrito informando de que está en fase de la lo que es el resultado pero nada más

Voz 1 07:18 en esta este es el típico caso además nuestro sucede en octubre que lo van dejando lo van dejando y luego no pasa nada porque no afecta a la región no porque no es que has ido pero es que ha pasado es que no ha sido decisivo porque esto ya había pasado no sexta temporada buena una temporada no sé con el San Isidro no había pasado ni por nada

Voz 4 07:39 pero como no fue determinante para luego los dos equipos pues como que ha quedado un poco el aire

Voz 1 07:45 eso también fue un error en el a redactar el acta que fue el San Isidro contra quién

Voz 4 07:50 el cual termina San Isidro ganó dos cuatro creo que fue el sábado pusieron dos

Voz 1806 07:56 pues se come huevos Wall Street nafta tremendo

Voz 7 08:00 madre mía madre mía

Voz 1375 08:02 verdad son cosas que que ir

Voz 1 08:04 esto yo tenemos el iba estaba haciendo servidor fíjate está firmada por el delegado del Casablanca pero no no había delegado no tenía el delegado Adriano en Las Coloradas Love tiro recto la firma hutu no

Voz 4 08:16 no da la casualidad de este partido que el delegado no pudo y poco en temas laborales y fue el encargado material que quieren recogió

Voz 3 08:26 hasta Madrid ahí se pijos parece una broma pero

Voz 1375 08:30 pero no lo es pues imagínense que en el partido yo que sé en el Valencia Getafe que me estoy acordando ahora de Copa uno tres uno coge el árbitro en el acta pone de dos dos ya está igual o Liga porque eso es una es un partido que pasa que es que es incomprensible parece claro en vez de arreglarlo en ese momento lo dejan pasar diciendo qué más da si esto seguro que a final de temporada no va a aceptar a la clase yo creo que más dará pues mira

Voz 4 08:52 porque una cosa tan determinantes como como un resultado otra cosa es que la regla a finales de temporal algún tipo de interés pero cuando se reclamó una semana después una cosa tan determinante que resulta cuando ambos equipos están algún ver

Voz 3 09:08 bien claro no porque claro y sobre todo

Voz 1375 09:15 que el Sahuquillo que es el que es el afectado porque es el que desciende con Sergio como portavoz lo denuncia las Coloradas como reconoce Adrián su entrenador reconoce que ganaron uno dos al Casablanca Casablanca si te salva también pone su cuenta de Facebook están en primer están

Voz 1806 09:31 mantiene una alegoría por un error en aquel partido

Voz 6 09:33 es reconocen también haber perdido uno dos coño dónde está el problema

Voz 1806 09:37 a hacerlo si las tres partes lo reconoce las tres defecto de forma de reclamarlo una semana más tarde no

Voz 3 09:42 el problema está en la Federación que no se ponen de acuerdo es una línea que está en la sensación es que no hay que ponerse acuerdo no

Voz 1375 09:50 increíble pero cierto por nada no sé si servirá

Voz 8 09:53 para algo pero gracias a los dos

Voz 1375 09:56 por no

Voz 1806 09:58 por haber explica lo que pasó igual no es tan pese a lo mejor es que estamos a tiempo de que alguien pensando ahora que

Voz 1 10:03 ha sido decisivo la Federación dice oye no admitimos el error no si el bar abrió para hacer justicia en el fútbol vamos a todos los niveles hay que hacer justicia