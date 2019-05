"No me imaginaba un Barça tan plano, tan gris, tan triste"

Voz 1 00:00 Tom Kiko Narváez muy buena en anoche llegó Santi Cañizares qué tal hola Álvaro Benito muy buenas buenas noches juegue bien te oigo Álvaro y Gustavo López hola qué tal buenas noches

Voz 2 00:19 pues nada y hecho solía hais lo de que todas las semanas ha ido viento bueno Cañete joe cómo te quieren enhorabuena enhorabuena porque como

Voz 1375 00:27 qué quieren en Valencia sin increíble si yo pasé buena semana tú has sido buena hemos visto en la tele hemos puesto en cuatro con mote es una que que que que cariño te tiene la gente

Voz 3 00:36 sí sí sí fui a la fiesta porque aquí cuando jugaba más que más de verdad no me crítica ninguno

Voz 1375 00:43 me fui a la fiesta de la celebración porque la Familia que bien todo esto son valencianista claro me hicieron ir a comprar atiende al Valencia el domingo por la mañana que está abierta a la mañana tres camisetas una cadena Jo y allí que nos presentamos y la verdad es que me sorprendió porque entre ahí tranquilamente en el estadio que ese giro

Voz 1 01:03 bueno yo quizá de escaños voy

Voz 1375 01:06 terrible que me puedo ir a Mestalla es que Boeing lágrima y que esos tremendo muy bonito eso Kiko está pasaba tiene algún sitio

Voz 1863 01:16 a mí que fue la verdad que no Carranza no voy al metropolitano al par de Nerón pero eso yo veía que no vas así no vamos a parte de qué de Star currando aquella fue muy grande del bullicio no no me gusta nada usted estar muy tranquilo

Voz 4 01:33 bueno e os Oshima

Voz 1375 01:35 Avis lo que ahora ya a toro pasado es fácil no pero os imaginabais Kiko Gus Álvaro Santi

Voz 0749 01:39 sí

Voz 1375 01:40 que el Barça parecía que se quedó el Liverpool y que no y que venía todavía con la cabeza más allí que en la final de Copa o se intuía que algo de eso podía pasar antes del partido

Voz 0749 01:51 yo personalmente no la verdad que es verdad que venía con los ánimos bajo pero pensaba en un Barcelona rebelde con rebeldía sabiendo que la eliminación de Champions fue fue realmente dura y querer sacar esa rebeldía para ganar y por lo menos tener esos dos títulos no me imaginaba un Barça tan plano tan tan gris tan triste con la con los bajo con los brazos cabizbajos y la verdad que me esperaba otro es verdad que no estaba haciendo un buen final de temporada después salir campeón esa eliminación de Champion fue bastante dura en lo anímico en lo emocional y quiérase o no eso repercute en el final sí sobre todo porque hubo demasiado tiempo no para esas revancha que tanto quiere el futbolista o el propio entrenador pero la verdad me sorprendió por primero por cómo reaccionó el Barça después lo bien que lo hizo el Valencia también

Voz 3 02:43 mientras que el Barcelona había dejado el mismo día del partido y demás que bueno esto es habitual pero no deja de ser una final que necesitaba bueno de alguna forma una preparación especial por parte iba a ser muy intenso y a mí en la rueda de prensa de Messi hablando mucho de Liverpool Liverpool para arriba Liverpool para abajo aquí en Valencia ese bebido una una semana de entusiasmo yo creo que los acontecimientos de Liverpool de Valladolid cuando el Valencia clasifica para Champions League el Valencia coge una confianza de cara a la final tremenda vive una semana muy intensa en todo Valencia se lleva Marcelino no va a sus jugadores a Jerez el jueves pasado dos noches antes del partido mentalizado en el partido hay algo fundamental y es que el entusiasmo que llevaba el Valencia arropado por una afición que se había trasladado y que venía hablando de la final ya durante toda la semana eso iba a ser muy difícil de vencer es decir el Valencia podía perecer ante el Barça porque lo has hiciera un gran partido pero era obvio que sobre el campo si va a notar quién necesitaba más esta Copa otra cosa es que luego la calidad del Messi aparezca ya clave con el partido diga a cada uno de cada uno a su casa hay final no que estuvo cerca de hacer

Voz 1375 03:51 pero si al final sin ser un gran partido el suyo

Voz 3 03:53 pero digamos los factores que engloba que que envolvían al partido eran bastante favorables al Valencia viene analizados mucho más que al Barça

Voz 5 04:03 a mí no me sorprendió el el Valencia para el trabajo y cómo venían de autoestima y de de moral y es cierto que mis que a mí sí me sorprendió estoy con Gustavito con el tema de Fútbol Club Barcelona lo que es el orgullo y que lo que hemos jugado una final de la Copa del Rey sabemos que un partido totalmente diferente que es precioso de jugar con toda la afición allí en el campo hoy que hace no debe de hacer olvidar algo y tirar de yo orgullo después ya a toro pasado y esto entre el pasado que no gusta a hablar verá mal conjugar buscar el uno contra unos de esa ahogando dividiendo sin jugó sin tener Valverde delantero ni tener jugadores mami realmente viendo al jugador el rato que estuvo con allá hay vas a la hora de tener que cerrar sin me sorprendió que ese futbolista como la frescura que que tenía no hubiese jugado mucho más

Voz 1375 04:56 no se haya visto más no en una plantilla de no sé cuantos millones de quinientos millones de presupuesto

Voz 5 05:00 sigo lo de Boateng que también una práctica firme la gente que debe de tener que hubo uno para sustituir a Luis Suárez que ya lo comenta cuando llegó como hacen

Voz 1375 05:08 mira al banquillo dices quién a quién pongo nueve

Voz 5 05:11 pero yo viendo a Malcolm Alvarito pero yo viéndolos en uno contra uno con la chispa como estaba digo no pero sí el menos plano de todo lo que ha jugado menos tiempo

Voz 6 05:20 sí yo por añadir algo diferente bueno dos cosas lo primero el factor anímico que yo creo que el Barça se veía con la Champions en la mano sinceramente lo veía prácticamente hecho no viendo cómo se le había puesto el cuadro por el otro lado viendo el resultado de ida que tenían por eso la herida todavía abierta la verdad afectados quizá afectó seguramente en la preparación mental pero luego el plan de partido no haberla la defensa el Valencia siempre la plantea buenos partidos al Barcelona es cierto últimamente no Marcelino además y yo creo que sabía ahí está eso menos cómo contrarrestar al Barcelona pero hubo para mí una cosa fundamental a nivel táctico que es que los centrales podían salir a la ayuda a Messi en la primera parte por qué porque no estaba Suárez no avión delantero referencia que estuviera fijando esos centrales e impidiera que pudieran salir con tanta alegría tapar a Messi en la zona Messi esa que ya sabemos que eso en esos tres cuartos en partiendo desde la zona derecha hacia el medio del área no por ahí donde suele recibir para para perfilarse hacia su pierna buena en la segunda mitad sí tuvo más mucho más problemas el Valencia no hay comparto con vosotros lo de Malcolm no sorprende no al final yo creo que el peso de de querer que Coutinho apareciera tarde o temprano y justificar el el alto fichaje pues también influye en las decisiones pero lo lo que es cierto que cambió el partido no se metió al Valencia defender prácticamente en el punto de penalti encarando tirando buenas diagonales asociándose por dentro no extraña que no haya sido más partícipe del juego el Barcelona de hecho en los tres partidos en juego este año la final

Voz 1375 06:52 para ganar al Valencia en los dos de Liga hubo dos empates osea que el Barça no pudo ganar al Valencia en los dos partidos de Liga en la primera vuelta ni segunda y luego la constatación de algo que hemos venido diciendo también que habéis venido contando durante casi todo el año que el Barça o está Messi lo que decía Cañizares van a ver si tiene Messi el día que como la tenga te la puede liar pero es que

Voz 3 07:10 ya no había nadie nadie que diga

Voz 1375 07:13 era bueno tranquilo a Messi que aquí estoy yo sino tiras tú si tú no chuta si tú no regatea Si tú no nadie eso se lo tiene que mirar el Barça no puede ser que que que el Barça sea tan Messi dependiente que es verdad que es el mejor del mundo pero le veo tan más solo que nunca

Voz 0749 07:28 que antes tenía Neymar que era el que te ayudaba un poco Coutinho fue la nota negativa desde el Fútbol Club Barcelona Suárez es totalmente diferente no hay nadie que tome ese ese rol pero que en la Liga de Messi por eso decíamos anteriormente o en programas anteriores que la Liga del creo que hay dos o tres nombres propios del Barça en esta temporada que una explique que es un sobresaliente junto con con Ter Stegen y ahí podemos hablar de de Messi que ya no nos queda calificativo y creo que nadie tomó ese rol de participación a la hora de hacer lo descansar al futbolista argentino creo que nadie tomó con personalidad la función de que cuando él está tapado cuando él no está bien cuando le eran suplente cuando tenía que dosificar no tomo ese rol Coutinho no lo hizo en el medio campo también fallaron mucho quitando a Rakitic buque no fue el buque de otras temporadas Arthur no en ningún momento dejó esa la buena sensación que deja por minutos pero no tuvo continuidad de Vidal no se puede pedir lo mismo que podíamos Peñín de Artur entonces creo que nadie fue capaz de intervenir en el juego ofensivo ni en el medio campo para por lo menos tener más volumen de juego sin Clemente Messi era el que tenía que bajar reside un poco lo que hacen la selección argentina que es bajar al recibir hacer la jugada y marcar el gol y hoy el Barça eso no tiene un jugador complementario a Messi que pueda resolver esos problemas

Voz 1 08:47 no

Voz 1375 08:51 pues eso enhorabuena el Valencia fue mejor lo habéis dicho y lo habéis contado por debería de noche por la tarde y por la mañana y luego ganar la Copa que yo creo que de los que estáis aquí sabéis lo que es ganar una Copa sabiendo que es lo que es ganar una Liga mola más ganar la Liga es lo más importante pero ganar la Copa esa final es un momento Cañete no

Voz 7 09:10 bueno yo creo que todo depende yo no que como las ganes claro no sobre todo hombre

Voz 3 09:15 venga Nagin claro de dónde vengas y los años que hayan pasado sin ganar nada eso es lo que entusiasmó mucho a toda la ciudad quién valenciano es decir nosotros tuvimos una época de mucha fortuna deportiva fortuna hay buen y talento también ídem no noventa y nueve a dos mil ocho en diez temporadas ganamos siete títulos lo primero que dejáramos una copa también con las mismas circunstancias que ha ganado Valencia esta Copa clasificando para Champions Último día yendo la final ganando al Atlético Madrid in esa copa se celebró tremendamente en Valencia a veinte años el club sin conseguir ningún título entonces fue un fue una locura una pasión tremenda Se superó con con la Liga no digamos el de la pasión porque una Liga obviamente tiene mucho más prestigio oí seamos honestos viendo al Madrid Barcelona Hace muchos años que lo el resto de los equipos salvo Atlético Madrid ahora Valencia en aquella época ni se planteaba ganar la Liga no a principio de temporada eran implante hable

Voz 7 10:15 pero claro cuando te acostó

Voz 3 10:18 hombre esas ganar pues va decayendo un poco en el entusiasmo y las celebraciones pero aquí en Valencia hacía once años se habíamos pasado además del desierto muy grande hasta la temporada pasada que llegó Mateo Alemany Marcelino que le dieron sentido a la dirección deportiva ya al entramado deportivo al menos del club pues el club había ido a la deriva no habíamos sido en ocasiones de reír en toda Europa con Gary Neville con el lo otro con la clave en una cosa de locos esto entonces claro vamos a ver en la senda IU hubiera sido cualquier título hubieras celebrado por por los por la cantidad de época iba sufriendo

Voz 1375 10:51 y encima ganó al Barça en la primera vuelta exacto Valencia

Voz 5 10:56 dependiendo como decía Cañete de de dónde vienes el Barça ganó la Liga mano ahora es como si ganase pues no sé

Voz 1375 11:03 el torneo es una galleta uno

Voz 5 11:05 los torneo esto Audi allí en Estados Unidos ha ganado ocho de la última once te puedes imaginar pero claro cuando llevas tanto tiempo y el equipo tiene su duda en la primera vuelta pues alegría

Voz 1375 11:16 el doble del Atlético de Madrid cuando las ganas y la gana cada

Voz 5 11:18 tiempo pues claro se celebra la sensación son totalmente diferente bonito lo de una final de Copa o Champions evidentemente por esa semana en la que sólo vive por y para ello todo el mundo está que si lo pillaje la entrada a la gente el estadio mediocampo de uno de otro preciosas a semanal a la satisfacción que te da de puede cuarenta hiló partido como cuando la ganamos nosotros de veintiocho una Liga eso no se puede entrar sólo posiblemente me imagino

Voz 1375 11:41 en la Champions una Champions que es otra cosa

Voz 1 11:45 y también eso a mí perdona

Voz 6 11:47 bueno de Amina sorprende mucho la la sensación que hay ahora como que no basta sólo con ganar una Liga no por ejemplo para Barcelona o Real Madrid nos nosotros en este caso el Barcelona ha sido el el campeón de Liga que parece que si no llega la Champions todo está en entredicho no ser unos fenómenos hace tres semanas ahora parece que va a haber un montón de bajas que Valverde está más fuera que dentro sea es absolutamente sorprendente el poco valor no que a ganarla

Voz 3 12:14 a Álvaro es que los jueces doblete partes ya de inicio con el error de plantearte como el objetivo de la temporada ganar la Champions claro cuando eso es un título que obviamente pues no se ganan todos los días tanto no todos los días como que el Barcelona tiene más de cien años de Historia ha ganado cinco veces contra cada veinte y pico años ganarlo no

Voz 8 12:32 y resulta que ese es el el listón que pones

Voz 3 12:35 porque como bienes ganando la Liga más o menos con frecuencia pues ese es el listón que pone es claro ese listón pueda ahogar a cualquiera porque no todos los años ganar la Champions como dice la historia

Voz 1375 12:45 no y el doblete hay portadas de nueve partidos del triplete claro la gente se pone ahí hasta este año los tres luego ganas la Liga dices vaya mierda mierda

Voz 5 12:54 también son las formas no porque sería dice al aficionado blaugrana que este año se veía porque tenía un claro un resultado el Camp Nou cuando lo eliminan a Roma que llegaba a otro que esa acojo en ante claro normal que una vez que con ese resultado sueñe que el varapalo sea mucho Maduro diga que había ganado la Liga no es que yo me había el metropolitano con tres cero en el partido de de ida y no sé si

Voz 1375 13:16 viajó a controlar quién me lo voy a decir a mí de de de ahí te puedes jugar esa final en los últimos años la decepción del Barça sobre todo funcionó las formas pero fíjate que curioso Kiko del Barça

Voz 8 13:27 jugado seis partidos en la fase de grupos dos en octavos dos en cuarto no sea que son diez ocho nueve partidos extraordinarios

Voz 1375 13:37 nueve extraordinario uno lamentable que se que se que había que sacar nueve

Voz 3 13:42 extraordinarios pero realmente no ha hecho una mala competición lo que pasa que ha tenido un día nefasto una mala noche en el peor escenario posible

Voz 5 13:49 que la exigencia que tiene Valverde lo que tiene al Madrid o al City dice oye que la Liga la Ghani es un año de cada dos o tres normal pero claro cuando ya te te eliminan con resultado tan a favor entonces eso la exigencia no la duda que tienen ahora con Valverde dice no la Liga dice la gente no

Voz 1375 14:07 no sé cuando lo ha tenido pues el Liverpool

Voz 5 14:10 pasó y ahora en la Copa del Rey lo que pasó en su día en Roma claro es que son la exigencia cuando otra en un club de de esa dimensión

Voz 6 14:18 pero me sorprende es que se siga diciendo todavía que ganar la Liga es más difícil que ganar la Champions es que es que yo yo esta afirmación no entiendo por donde hay que cogerla osa es que la Champions mira lo que ha dicho Cañizares y es cierto que el Barcelona ha hecho una una Champions espléndida exceptuando un solo partido y te vas fuera la Liga puede rectificar en la Liga pues tener

Voz 4 14:41 a las malas rachas no sé

Voz 6 14:43 yo es que me parece una competición muy muy muy difícil de ganar donde se tienen que reunir un montón de de de ingredientes y de condimentos para para que acabas ganando la hay un objetivo prioritario yo creo que tienes que estar con intentando competir hasta el final pero no puede ser un objetivo pero no hay que en eso

Voz 3 14:59 es una evidencia que es mucho más difícil la Champions la Liga Álvaro desde el momento primero que la Champions sólo han ganado dos equipos en España sólo dos digamos contado que hay unos que cada más de veinte años Sobis tenido ahí

Voz 1375 15:11 el Atleti lo habéis tenido el Valencia pero sobre todo el de eso

Voz 3 15:13 tiene pero sólo dos se han coronado la Liga española ganamos seis siete ocho equipos no sé cuánto los han ganado sobre todo la carencia o a la carencia de años que tienen que pasar para que hay algún equipo español gane la Liga gane la Champions que ha pasado que han vivido ha habido unos años que no son normales que no son habituales que es dificilísimo que se repita donde normalmente al Madrid alguna vez el Barça esto parecía que era un coto cerrado casi para nosotros no como que uno mínimo iba a jugar la final de la Champions yo creo que hay que repasar la Historia para ver lo que es esta competición

Voz 1375 15:48 quizá vales a veces Raúl Ruiz saber que bueno esto es maravilloso tu programa es que te iba a decir iba a empezar por ahí flipado a todos a todo yo traté que sin ganar la Copa nosotros si el Numancia ese documental generación Numancia también triunfando sin ganarla hombre que a veces el equipo de dónde vengas quién es seas no

Voz 3 16:09 hace falta ganarla como nadie ha cobrado a lo grande una prima como tú por quedar eliminado en Copa del Rey que que te trabajar un montón de años ya que eso es verdad o sea pesar prima quién la paga que ganes tres títulos

Voz 1375 16:22 no sólo eso sino Morgan no tuya no sólo eso Kiko conocerlos a todos vosotros me ha dado la oportunidad sino es estaría escuchando desde casa diría yo estos tíos que esos tíos que ahora mira a la cara te estaba mandando mensajes según veíamos que no tienen un concierto te estado diciendo joder qué bien Raúl que bien viste con Sergio Concepción lo estábamos viendo los dos y mandando mensajes a Raúl la verdad que espectacular Álvaro no lo Álvaro Benito no me dice nada un sinvergüenza

