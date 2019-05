El Larguero: Analizamos el sí de Cavani al Atleti, hablamos con Robert Fernández, la jornada con El Sanedrín de exfutbolistas y la historia de Raúl Ruiz (27/05/2019)

Voz 2 00:00 pues muy buenas noches bienvenidos

Voz 1375 00:57 junio de dos mil dieciocho casi hasta hace un año el que fuera secretario técnico del Fútbol Club Barcelona Ruber Fernández que tiene mucho que ver con algunos de los fichajes que se han hecho en los últimos años en este Barça que ahora mismo

Voz 1560 01:08 de qué poco menos que se hunde parece que

Voz 1375 01:13 siempre nos lo dicen Jordi Martí Marcos López cuando pasa algo en Barcelona cuidado hasta la Sagrada Família tiembla hasta ganando se cuestiona muchas cosas cuando pierden parece que se citan unos a otros no parece que se va a acabar el mundo buena el Barça ganaba la Liga ha sido una buena temporada ganar la Liga pero mucho peor de lo que esperaba soñaba con un triplete que estaba bastante a tiro de piedra y al final han acabado ganando la Liga y con un sabor de boca parecido al del año anterior el año anterior al menos consiguieron doblete este año no es fracaso en la Champions ir derrota en la final de la Copa ante el Valencia en enseguida estoy con Jordi Martí con Marcos López y con Sique Rodríguez con información

Voz 0977 01:54 Icon opinión sobre lo que va a pasar en los próximos

Voz 1375 01:57 días puede pasar en las próximas semanas en

Voz 1560 01:59 el Barça

Voz 1375 02:02 pero también te cuento en esta portada El Larguero que el Atlético de Madrid ha elegido ya al que quiere que sea su nueve la próxima temporada es el son Cavani Cavani ya le ha dado el OK al Atlético de Madrid no es una operación fácil evidentemente desde luego no está vinculada al la salida de Griezmann es decir Cavani no llegaría para ocupar el puesto de Griezmann que ya veremos quién llega que en eso está el Atlético de Madrid y luego te daremos algún nombre la noticia que te damos en esta portada El Larguero repito es que Cavani un viejo sueño del Atlético del Cholo con el que ya hablaron y contactaron hace tres temporadas entonces no pudo ser ahora vuelven a la carga en es un jugador que gusta y mucho hay muy buenos informes sobre Cavani pero para que llegase Cavani tendría que salir otro delantero IS delantero es Diego Costa hay quien dice ojo que Cavani tiene treinta y dos años es verdad yo añado ojo que costaba hacer XXXI que parece que Cavani acaba de que Costa acaba de cumplir veinticinco hay un año de diferencia entre Cavani y Costa es un jugador sobre el que digo hay muy buenos informes por su profesionalidad por cómo cuida su alimentación su preparación sus entrenamientos absolutamente profesional con mayúsculas jugador que gusta mucho al Cholo y sobre todo luego daremos más detalles luego hablaremos con Miguel Martín la Vera en la sensación de que en el culo todas las patas que deciden a quién hay que fichar a quién no están de acuerdo en que probablemente probablemente los mejores días de Diego Costa como rojiblanco ya se hayan visto así que si llegase una oferta por Costa que nadie va a impedir que el delantero se marche del Atlético de Madrid de China o de dónde no hay dudas y es lógico que las haya porque sea un delantero que le gusta el Cholo Simeone y que ha dado noches y tardes de gloria al Atlético Madrid es Diego Costa pero repito si llega una oferta el Atlético de Madrid no impediría la salida de Diego Costa para acometer el fichaje de Cavani que llegaría no como sustituto de Griezmann sino como sustituto de Diego Costa un Cavani que repito la dado el OK al Atlético de Madrid o a las condiciones no sólo OK a quiero jugar luego falta faltaría que el Atlético y el PSOE ya se pusieran de acuerdo bueno noticia que luego desarrollamos con más detalle y que luego tocaremos también con los compañeros de el Sanedrín que hoy tenemos como todos los lunes con Kiko Narváez con Gustavo López con Álvaro Benito con Santi Cañizares de quién con quién tenemos que hablar también evidentemente de la victoria de Valencia de esa resaca copera que hoy han seguido paseando la Copa por todas las calles de Valencia y hoy también en las instituciones y también de lo que ha dejado en el Barça como decíamos enseguida con Ruber Fernández a iba a estar con nosotros un otro exitoso director deportivo au secretario técnico bueno en este caso el director deportivo el de el fútbol inglés que acaba de lograr el ascenso a la Premier ya es español enseguida estaremos en El Larguero luego vendrá Raúl Ruiz muy los traerá una historia que simplemente sí muy realista pero surrealista es poco bueno además de esto te cuento que acaba de terminar el partido Depor Mallorca le ha al Deportivo de la Coruña uno cero al Mallorca con un gol de penalti marcado por Carlos Fernández en el último minuto del descuento en el noventa y cinco ha marcado el Depor ese uno cero y con esa victoria el Depor iguala en puntos al Cádiz equipo lo que ahora mismo es sexto el último puesto del play off de ascenso bueno pues con sesenta y cuatro puntos el Cádiz séptimo el Depor también con sesenta y cuatro puntos a falta de dos jornadas Osasuna la ya ascendido Granada segundo con setenta está a una victoria del ascenso directo y ahora mismo promoción harían Albacete tercero con setenta y uno Málaga cuarto con sesenta y ocho Mallorca quinto con sesenta y siete Cádiz sexto con sesenta y cuatro el de Portas la victoria esta noche también con sesenta y cuatro algo Nahr al Mallorca en la Federación ha confirmado ha hecho oficial los cuatro equipos que van a disputar la nueva Supercopa de España que ya los conocía el Barça como campeón de Liga el Valencia como campeón de Copa el Atlético de Madrid como subcampeón de liga y el Real Madrid como tercer clasificado en la Liga accede aclara la Federación al primar la clasificación liguera en caso de vacante por coincidencia con alguno de los equipos que hayan disputado la final de la Copa del Rey que en este caso son Valencia y Barça que repite Barça como campeón de Liga y como subcampeón de Copa por eso accede el tercer clasificado de la Liga Barça Valencia Atlético irreal serán dos semifinales a partido único la primera semifinal el ocho de enero la segunda semifinal el nueve de enero la final el doce de enero donde ni puñetera idea para que no vamos a engañar puedes eh

Voz 4 07:16 Arabia Saudí puede ser

Voz 1375 07:18 aseguran la continuidad del entrenador puede ir mal

Voz 4 07:42 con las cañas en Roland Garros victoria de Rafa Nadal

Voz 1375 07:45 ante el alemán Yannick Half Man seis dos seis uno seis tres y además de Rafa han ganado seis partidos Pablo Carreño Roberto es Carla Suárez aquí hay una Bolshoi que es española aunque de origen moldavo mientras que Jaume Munar Pedro Martínez han caído eliminados llene el Giro de Italia deciros que hoy habido jornada descanso mañana es la décimo sexta etapa con el ecuatoriano Richard cara paz como maglia rosa del Giro de Italia las once y treinta y ocho una menos en Canarias en el Barça han ganado la Liga sí pero ahora mismo parece que están de derribo luego seguramente no sea tanto pero a mí me da que como en su día ofrecieron la cabeza de Rubén Fernández porque esto pasa en todos los sitios del mundo cuando hay una crisis alguien tiene que pagar los platos rotos probablemente no sea el mayor culpable O'Shea o las culpa siempre hay que repartirlas pero Rubén Fernández fue el elegido sí fue al que no se renovó qué va a pasar esta vez después de caer como se cayó contra el Liverpool de perder la final de Copa va a pasar algo en el banquillo en la dirección deportiva en la plantilla o en los tres sitios en

Voz 4 10:30 vamos a seguir y lo renovaron en febrero los vamos a preguntarle a Valverde que es lo más cómodo Valverde tú cómo estás

Voz 1375 10:35 claro Valverde va a decir pues yo estoy bien pues venga pues tres años más entonces si tú estás fuerte claro es que ahora la gente algunos están diciendo no hay que preguntarle sólo a Valverde como está pero la directiva la tomar la decisión por cómo estaba el verde o por las informes que tienen encima de la mesa como dice como dice Marcos y luego está la dirección deportiva así que Rodríguez que es la va a ahora mismo la más señalada con Pep Segura como principal candidato a ser en esta ocasión el sacrifica

Voz 1906 11:02 que tiene contrato hasta el dos mil veintiuno que es cuando termina Bartomeu a ver la idea de Bartomeu siempre ha sido mantener a a Ernesto Valverde mantener a Pep Segura pero es cierto que dentro del club

Voz 7 11:13 a la directiva te digo

Voz 1560 11:15 un mínimo de seis siete directivos que que

Voz 1906 11:18 más que a Valverde a quien también cuestionan lo hacen con el director deportivo está citada la Junta para el diecisiete de junio reunión plenaria pero es posible que se vean antes y durante estos próximos días hay reuniones del área deportiva Valverde ha desconectado un par de días eh él por lo que nos dice a gente de su entorno no se va a marchar no va a dimitir menos no está en su cabeza pero tampoco tiene muy claro que la que la directiva Le Le de apoyo total es cierto que Bartomeu siempre en público como hemos escuchado y en privado lo ha defendido pero también es verdad

Voz 8 11:51 que la contundencia del discurso

Voz 1906 11:54 digamos que ha ido menguando después de perder en Anfield en la final de Copa esa es la sensación porque al final si Bartomeu las especulaciones están fácil tanto en público como en privado que confía en Valverde confía en Pep Segura pero como decía un directivo hay hay tensión dentro del club veremos hacia dónde nos lleva

Voz 4 12:13 Rubén Fernández buenas noches hola qué tal buenas noches cómo te va la vida pues muy bien muy bien Palencia con quién iba a ser con quién iba es el sábado

Voz 9 12:24 pues en sábado

Voz 4 12:26 claro que los velos para actúan como así así gana siempre claro

Voz 10 12:32 bueno pero tiene más pies tienes que pensar que en esos escasos veinte años

Voz 4 12:37 ya ya

Voz 10 12:39 veinte años pues el Texas muy muy buenos amigos de los dos clubs tengo muy buenos amigos pero deberían lo expliqué que el el Barcelona pues en estos diez últimos años ha sido capaz de además seis copas de Reyes montaron Valencia pues desgraciadamente llevan muchos años

Voz 4 12:57 once final

Voz 10 13:00 la hacía más falta al Valencia que al Barcelona

Voz 1560 13:05 por si alguien no se acuerda o no tienen los datos frescos en la memoria Rubén Fernández corríjame si me equivoco Rubert estuviste tres años en el cargo como secretario técnico desde junio de dos mil quince hasta junio de el año pasado llegaste de la mano del presi de Josep Maria Bartomeu antes que tú estuvo Andoni Zubizarreta hizo durante pero estancia en el cargo el Barça ganó dos ligas tres Copas del Rey y una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes trajín a Valverde en el verano de dos mil diecisiete después del adiós de Luis Enrique bueno no sé si está bien dicho no porque a veces pues los periodistas lo decimos así seguramente no estarás a todo de acuerdo que se pueda estar pero digamos que fue Rubén Fernández el sacrificado tras la debacle de Roma Pepe Segura que era el director deportivo y lo sigue siendo no creyó conveniente renovar a Rubert Eric Abidal y Ramón Planes les sustituyeron en el CAR

Voz 1375 13:57 no crees que fue justa tu tu tu más

Voz 1560 14:00 a Rubert

Voz 9 14:02 bueno ahora ya tampoco ni en su momento

Voz 10 14:09 pensé si era justa o no era porque el esos cargos hay un desgaste muy grande y hay decisiones durante ese transcurso de tiempo de tres años lógicamente ahí siempre diferencias de criterio oí la es muy difícil de poder controlar entonces hay un desgaste desgaste grande de

Voz 9 14:34 contrato terminaban a los tres años ya bastante tiempo antes

Voz 11 14:41 el de finalizar yo ya no te que a mí

Voz 9 14:45 el Barcelona pues estaba llegando a su fin

Voz 10 14:50 el trabajo

Voz 4 14:52 te la desconfianza del precio de Pep Segura o de ambos

Voz 10 14:55 no es que yo soy una persona que que voy a lo mío a mí no me preocupaba en exceso esa esa situación si era buena o unirá amada desde desde que el último día dos días antes estábamos estaba planificando la la plantilla con el entrenador y con con Pep Segura dos días antes de que me dijeran de que tenía que marcharme a casa por lo tanto las cosas fueron como un fuero ahí las acepté sin ningún tipo de problema contrario ellos tenían la idea de de de cambiar la forma de trabajar bueno yo lo lo acepté como como es normal como un buen profesional hay ya está y nada más

Voz 1560 15:46 sí ya suele ser difícil eh

Voz 1375 15:49 por lo que me cuentan eh que yo nunca ha sido director deportivo Dios me libre por el bien del club den de cualquiera pero si ya suele ser difícil

Voz 1560 15:56 que un director deportivo y un entrenador pues estén de acuerdo en todo que es la situación idílica no

Voz 0985 16:02 que haya una

Voz 1560 16:03 y además un secretario técnico y director deportivo es más complicado todavía

Voz 10 16:09 y vamos a ver yo yo don en ese sentido yo no tenía ningún tipo de problema eh porque el entrenador vino como una decisión mía así ya sólo comunique al al presidente qué pensaba que era el entrenador idóneo en ese en ese momento así y la verdad es que la relación fue siempre muy buena de hecho a mí verde me dejó trabajar con toda la tranquilidad del mundo y cuando había alguna diferencia o pensamos de una forma diferente pues siempre nos buscábamos hablábamos de de cualquier cosa vamos a ver estamos hablando de dos personas que habían sido compañeros en el Barcelona habían compartido habitación de teníamos una una relación buena eso quiera eso no no siempre ayuda a que haya una convivencia ya normal pueblo

Voz 4 17:08 pero siempre es bueno eso siempre ayuda evidente sí sí

Voz 10 17:11 esto siempre siempre ayuda por lo tanto vamos yo no tengo ninguna queja de ningún tipo

Voz 1375 17:17 con Pep una tuviste esa confianza también para la hora trabajo

Voz 10 17:22 vamos a ver a Pepe estuvo dos años

Voz 11 17:26 en el en el filial

Voz 10 17:29 nuestro trato era normal de de trabajo

Voz 9 17:33 después el último

Voz 10 17:35 el último año pues bueno tuvimos más más más relación la verdad es que no tuvimos ningún tipo de de Perurena y tengo que decir que que es difícil que alguien pueda tiene problemas con conmigo porque siempre al final siempre intento buscar la mejor manera de poder solucionar si son es siempre la misma sintonía con Valverde

Voz 4 17:59 por otro lado normal bueno es que hasta cierto

Voz 10 18:01 punto es normal y yo con Valverde tenía muy muy buena relación de la misma manera que la tuve con Enrique porque me he tenido la suerte de tener dos muy buenos entrenadores ya hemos tenido muy buena muy buena trabajé siempre lógicamente hemos tenido nuestras diferencias en sentido de de decisiones de queríamos que toma sobre Basora jugadores pero siempre buscando el bien de

Voz 1375 18:25 ya hoy ahora te pregunto por lo de aquí

Voz 1560 18:27 cuál por lo de ahora mismo pero el año pasado cuando pasa lo que pasa en Roma ya te tú ya has dicho que notas que eso ya no que no pinta bien y que tuve tapan el Barça está acabando llegaste a temer porque Valverde dejas ese el entrenador

Voz 9 18:44 bueno cuando ocurre una cosa como como la tu

Voz 10 18:47 yo en Roma en la que ha ocurrido en Liverpool para clubs siempre es una situación muy difícil y muy complicada porque el el objetivo de de la Champions siempre la tenemos muy muy presente y además la la sobre todo también hizo mucho daño la forma en ningún momento pensamos pensábamos que debían Roma íbamos a quedar eliminados y el otro día igual el libro sobre todo porque el primer resultado de los dos partidos fue muy muy bueno e fue un resultado bastante abultado diría yo no de ir jamás pensamos que esto iba a suceder ya que el partido no los hizo nos hizo mucho daño pero sí si recuerdas ven dos o tres semanas después jugamos la final contra el Sevilla en la Copa del Rey su surgió mucho el el comentario de que de que Ernesto podría estar en él

Voz 4 19:48 el asunto ha sido por eso te preguntaba oye por supuesto

Voz 10 19:52 en ningún momento el presidente me me comunicó de que de que estos estaba jugando el puesto en ningún momento al contrario

Voz 9 20:03 yo siempre a Ernesto

Voz 10 20:05 siempre le transmitió tranquilidad sobre todo después del partido de la Roma porque yo sé que lo necesitaba trabajo trabajo bien preparó bien el partido de Sevilla vi bueno todo todo todo cambió hasta los medios de comunicación ya la versaban de de de una forma totalmente diferente ahora en este momento desde la lejanía yo no sé el pensamiento que puede tener club sí que es cierto que el el presidente el día del Liverpool

Voz 9 20:38 hice muy bien saliendo a la

Voz 10 20:41 medios de comunicación el transmitir y pues bueno aunque que que seguía teniendo la confianza de del entrenador ya era una forma de parar deparar cualquier situación negativa porque había un partido también muy importante que era que era vaginal de la de la Copa del Rey nadie yo yo no me atrevo a entrar en en un debate Si si va a continuar Ernesto o no o no lo va a hacer yo creo que que las cosas hay que planteárselo las a nivel global no solamente por un partido

Voz 9 21:15 pero esto no está la durante el

Voz 10 21:18 tiempo que que lleva en el club de estos dos dos años ha conseguido cosas muy pero que muy buenas por pequeños detalles pues se le ha escapado situaciones que en principio eran bastante favorables para poder seguir adelante que desgraciadamente no las ha podido controlar que muchas veces en el mundo fútbol esas estas cosas ocurren actuó hace el trabajo de la mejor manera posible crees que que lo tienes casi casi cerrado casi a punto de poder superar una situación siempre difícil porque siempre cuando llegas a semifinales en este caso con el Liverpool o la final contra el Valencia sabes que tienes un rival enfrente que es muy difícil que te va a hacer daño y que si no estás en en una condición buena pues puedes

Voz 1560 22:05 está claro que lo puedes

Voz 10 22:07 descontrolada en tu opinión sigue siendo vale

Voz 1560 22:10 desde el técnico ideal para el Barça

Voz 10 22:14 yo no soy quién ya para para hablar de este tema en el en el momento que yo tomé esa decisión para mire lo era ahora dos años después pues serán otras personas que tendrán que tomar esa decisión yo creo que ha hecho un trabajo excelente pero que me ha tenido la la la pequeña fortuna

Voz 4 22:37 los dos días claves más es que los dos

Voz 10 22:40 con la esa es la realidad por qué pues bueno pues hay que analizar las cosas con tranquilidad y sobre todo las personas que tengan que decidir lo deben de hacer pensando siempre pueblos viendo el club y sobre todo no dejándose influenciar por por comentarios que a veces están fuera de de Lugano

Voz 1375 23:00 que no entendería un cese

Voz 10 23:03 y el trabajo

Voz 9 23:06 yo creo que es muy bueno esa es la esa es la verdad el trabajo de de Ernesto en el en el Barcelona está

Voz 10 23:12 siendo muy pero que muy muy bueno que posiblemente na en algunas decisiones haya equivocado pues es posible que se haya equivocado en algunas decisiones pero a veces los entrenadores necesitan ayuda de la gente que está

Voz 4 23:26 yo no puedan

Voz 10 23:29 dar en el hacerle ver cosas que posiblemente no sea capaz de verlas ahora

Voz 4 23:36 sí la verdad que no es fácil la situación

Voz 1375 23:38 Valverde no fue fácil tu situación cuando llegan las derrotas pasan el Barça pasa bueno iba decir pasante los clubes del mundo pero especialmente en clubes como el Madrid o como el Barça pues esto no está a la orden del día y no son momentos fáciles cuando cuando pierde cuando vienen derrotas tan señaladas como la de Roma el año pasado como la de líder

Voz 4 23:54 a la final de Copa sobre todo la de Liverpool ha de Roma pero

Voz 1375 23:58 lo seguro que ahora no es no sé si te gustaría estar o no no es una situación fácil para Pepe Segura ahora tampoco

Voz 10 24:05 sí me gustaría estar

Voz 1560 24:07 mismo

Voz 10 24:09 bueno vamos he estado ahí no

Voz 9 24:16 ya que no van a no está en el club con el Barcelona no digo más

Voz 4 24:20 puede perder Champions con el Liverpool perdió después de la final de Copa no no tiene que ser fácil ahora mismo

Voz 9 24:24 no no no es agradable no no no no es agradable

Voz 10 24:28 hay mucha gente que no entiende las cosas y tienes que ver cosas pues que a veces son difíciles de poder explicar yo no entiendo que después de una temporada tan buena llegada de la la temporada pasada pues la temporada pasada fue también muy muy buena como esta que el equipo pues no pueda pasar la eliminatoria porque a pesar de tener un buen resultado y después perder la la final de la Copa del Rey es una situación difícil y muy complicada pero esto es parte de del del fútbol tiene tiene estas cosas importantes tres volver a levantar en situaciones difíciles las las hemos pasado todos los profesionales pero no dejó como fuera las hemos pasado unos unos más unos Horneros

Voz 1560 25:19 pero lo de lo de lo de Roma perdona Rubert te costó el puesto entendería es que lo de Liverpool y la final de Copa le costase el puesto así

Voz 10 25:26 pura

Voz 4 25:29 es una decisión que tiene que tomar Brega no lo vas a Thomas sólo faltaba que la tomará que te dijeran Rubén Pérez

Voz 1375 25:34 venderían

Voz 9 25:37 yo el eso es lo mismo

Voz 10 25:39 y que corrió a mí en Roma son cosas que no son entendibles yo creo que las cosas hay que analizarlas de otra forma no puedes cesaran a una persona de su cargo por por un resultado no lo

Voz 4 25:56 por una política de fichajes por unos cuantos nombres sí

Voz 10 25:58 pero hay pero ya estás hablando de una cosa mucho más extensas que el resultado no no se puede no se puede coger ese día aparte es que si es me están haciendo esa pregunta estoy decepcionado con Si Si realmente fue poder de Roma para mí sería una gran decepción porque no se puede a cortar el trabajo de de una persona por un resultado yo creo que hay que analizar muchísimas cosas más que en un club en el transcurso de tres años que yo estuve pues hay hay muchísimo trabajo detrás muchísimo trabajo y ahí es donde hay que cuestionarse yo creo que hay un resultado no no se puede no se puede hacer yo creo que hay muchas más cosas más importantes mucho más importantes que un resultado pero eso es difícil a veces

Voz 12 26:53 Nahr si la y las personas

Voz 10 26:56 muchas veces no nos dejamos llevar por por una calentura coja acogen decisiones que

Voz 4 27:02 sí lo son

Voz 1375 27:05 usted qué hago yo te hago la última perdona

Voz 1560 27:07 quería ir porque te preguntan Marcos si Jordi quería preguntarte y tú intentas fichar a Griezmann

Voz 10 27:13 si hace dos años se tiene es que el Barça debería echar agrega

Voz 1560 27:15 Mann este verano otra vez

Voz 4 27:19 pues es una buena pregunta es una buena pregunta

Voz 10 27:26 aquí

Voz 1560 27:27 tienes que tiene

Voz 4 27:28 es que tiene la ley tienes que tiene la público

Voz 10 27:32 cómo se puede jugar en muchísimas muchísimas posiciones es es un jugador muy bueno que conocen la categoría porque tiene una gran experiencia y ha marcado muchísimos goles y es un es un magnífico jugador pero en sus en su posesión y hay muy buena los jugadores yo cuando fui a intentar traerlo a Barcelona pues al unos jugadores que están ahora no estaban entonces era era un una situación mucho más

Voz 4 28:03 más clara mucho más clara aún

Voz 10 28:06 ahora en este momento te digo pues que hay jugadores que están ocupando esa pues aunque son muy buenos jugadores

Voz 4 28:13 ahora con los que están ahora igual no lo ficharía

Voz 10 28:16 me lo pensaría me lo pensaría mucho

Voz 1560 28:19 si entiendes que el barcelonismo esté dividido después de lo del año pasado

Voz 10 28:24 pero por qué por el edición

Voz 1560 28:27 por el documental porque parece que venía pero luego me quedo

Voz 10 28:29 no si es que bueno es que es normal que no lo entienda eso es lógico es lógico porque porque no no fue males a esa reacción Si al final decides quedarte en tu club bueno es es normal que pienses pues oye pues eso bloguera es justo

Voz 9 28:50 pero a mí soy una una una situación que no fue nada nada

Voz 1560 28:57 yo entiendo yo entiendes que El Vestuario esté divididos

Voz 10 29:00 en esa en esa yo el vestuario piensa en otras cosas

Voz 4 29:05 y dos juega contra juegan toman por ejemplo en donde juega

Voz 1560 29:09 la misma

Voz 10 29:10 bueno jugador que puede jugar en muchas posiciones porque es un jugador muy versátil que puede aprovechar cualquier situación pues con la derecha por la izquierda pues jugar por dentro

Voz 1560 29:22 qué piensa el Vestuario dicho en otras cosas

Voz 10 29:25 como como que en qué piensa el vestuario has dicho yo creo que pida

Voz 4 29:27 no no no no yo

Voz 10 29:30 el vestuario es cuando piensa en otras cosas son canal partidos que venga Griezmann yo creo que no le dan mucha importancia yo creo que el el los jugadores lo que quieren es tener buenos compañeros buenos profesionales que le ayuden a ganar partidos sea Griezmann osea otro jugador

Voz 4 29:55 sí me aguantas un minuto te quieren decir adiós Marco si Jordi preguntarte alguna cosa sí que sí dos minutitos Ruber gracias

Voz 4 34:09 las doce y cinco vamos a decir adiós al que fuera secretario técnico de el Barça con el que hemos empezado este Larguero además de la noticia que te hemos contado de Cavani que ahora desarrollamos también el elegido por el Atlético de Madrid para la temporada que vienen ha dado el sí quiero al Atlético pero vamos a ver qué pasa con la salida de Costa el acuerdo Atlético ríe ahora vamos con eso pero Jordi Martí Marcos López y sí que seguro que querían algo para Ruber Fernández

Voz 1560 34:32 hombre a mí si me permites para mí Manu

Voz 0985 34:35 ver la figura del director deportivo es muy importante para mí es el Ejecutivo el primer ejecutivo del club que tienen el conocimiento que tiene el disco duro no House me permite ser palabro

Voz 26 34:49 y eso que tiene que tomar decisiones a veces de

Voz 0985 34:51 por qué ibas creo yo incluso por encima del criterio del propio entrenador y fíjate es importante el director deportivo que tanto él como Zubizarreta coincidieron en apuntar a Valverde y entonces yo Rubert te pregunto siendo ésta la importancia del director deportivo tú crees que sería anormal Si ahora cesan a Pep Segura que sería ya el cuarto director deportivo del Fútbol Club Barcelona desde dos mil quince y hasta dos mil diecinueve tú crees que esto es normal

Voz 10 35:20 no vamos a ver el Barcelona

Voz 11 35:22 desde hace bastantes años

Voz 10 35:25 en la etapa de Txiki que es la más lejana la etapa de Andoni la mía la más cercana ha estado siempre en primera línea de combate el que ha ganado siempre han ganado Ligas Copas no Reilly y supercopas y desgraciadamente no ha sido capaz de de ser asiduo en las finales de la de la Champions sí que es cierto y eso hay que admitirlo que por por unos motivos o por otros no no hemos sido capaces de de poder llegar a ir pero el trabajo yo creo que el trabajo está bien hecho esa es la la realidad ir fíjate que la de la la secretaría técnica siempre ha sido un departamento muy criticado por por todos siempre ha sido digamos el el el foco de atención de los medios de comunicación de los aficionados siempre ha sido un departamento exageradamente criticado yo no no no no no estoy de acuerdo en el en esa en esa situación porque yo pienso que el trabajo ha sido ha sido muy bueno y ahí están los los resultados porque ganar ha ganado más más Champions yo que he jugado tantos años a Azud Alto Nivel es es muy pero que muy difícil cuántas veces un equipo campeón de Europa o campeón mundo ha llegado do una una fortuna una fortuna que que el Barcelona no la tenía

Voz 1375 36:59 por lo que pensé Jordi tu Casio futbolistas Yves cuatro directores deportivos en cuatro

Voz 10 37:03 no es no es bueno no es bueno no es bueno no es bueno es nefasto el nefasto porque porque realmente el Barcelona ha competido siempre en todas las competiciones hasta casi el último día porque ha sido capaz en estos últimos años ha sido capaz de ganar Ligas de ganar Copas del Rey hay iré poder llegar a cuartos de final de Champions esta última de llegar a una Champions es tú te Tete antes de de que el equipo estaba bien bien formado y que era capaz de poder competir hasta hasta el último momento

Voz 27 37:40 yo para Rober

Voz 1576 37:42 no cuenta que ha fichado a gran parte de los futbolista

Voz 26 37:44 de la plantilla incluso

Voz 0749 37:47 el actual inglés Arthur ya se reunió en su día con De John también ha traído a Coutinho de melé de de todo lo que has fichado cuál es el jugador que más orgulloso te ha hecho sentir este fichaje que dices éste es mi estoy muy contento y cuál es el que no ficharía Si pudieras tirar atrás

Voz 10 38:06 bueno pues estoy con dentro de de todos la verdad es que estoy contento de todos

Voz 11 38:13 que fíjate que él mismo Paco Alcácer que la gente pensaba que

Voz 10 38:20 eran jugador que tiene era limitado para poder jugar en el en el Barcelona cuando lo hizo y lo hizo poco lo hizo bien marcó goles su porcentaje minutos de goles era de los mejores delanteros de Europa ha sido traspasaron a la liga alemana ha marcado veinte goles todos están hablando de un jugador que juegan entre desde Frankfurt que ha marcado menos goles que él pide seiscientos setenta millones entonces a ver dónde dónde dónde estamos a ver quién es el que utilizan tiene quién está en posesión de la verdad

Voz 11 38:52 que qué es lo que dice hay gente que entiende

Voz 10 38:56 y sobre todo que lleva tantos años viendo bueno pues es una una una equivocación el tema de Digne que también

Voz 9 39:05 es un jugador que vino a Barcelona con un traspaso

Voz 10 39:11 jo pues yo subo su rendimiento y hoy en día se que que hay equipos ingleses que lo quieren que lo quieren firma la Ewerthon hubo un jugador que no dio que no dio Dios subir su nivel el nivel esperado que era un jugador que venía con un hábito la importante pero que yo creo que la grandeza del del Barcelona pues no no de de jugo desarrollar todo todo su fútbol desgraciadamente pues no estoy a nivel pero de los demás

Voz 11 39:47 hay del SEM

Voz 10 39:52 les pero que muy contento porque son son muy buenos jugadores y lo han demostrado en el equipo

Voz 0985 39:58 Marco la última va a Robert muy breve porque en el fondo creo que lo ha dicho todo y ha sido mucho más claro de lo que de lo que se puede de lo que se puede ser en este momento en este tipo de de Torné tantas que es brutalmente a la que está viviendo el club hay que dejarlo en manos de los especialistas creo que tú lo has dicho de manera educada de manera correcta que hay muchas presiones el presidente recibe muchas presiones los directivos con todos mis respetos saben de sus negocios saben de sus industrias saben de su despacho de abogados yo no saben gestionar esta industria no saben gestionar las emociones que supone este este negocio del fútbol esa para mí es una de las claves Bartomeu se ha distinguido por no echar en ninguna entrenador pero por echar siempre al director deportivo cuando el director deportivo es la persona más trascendente en la cadena de mando de un club como el Barça o como el Madrid

Voz 10 40:52 es que debe serlo porque es el que al final asume una gran responsabilidad tiene que estar al constantemente informado de todo de lo que pasa en el club desde lo que pasa fuera del esquí a ver cosas

Voz 11 41:11 qué qué sino más difícil de poder de poder saber

Voz 10 41:16 Ike que por el te voy a poner un dato que siempre lo dijo Valverde el día que la primera reunión que yo tuve con él le dice mira al equipo hay que mejorar en estas posiciones tenemos que buscar este jugador y este es el jugador tiene que venir iba verde como él normal ya lo que yo esperaba yo es tu responsabilidad tú lo tienes que hace porque yo no no no sé qué tipo de jugador necesita el Barcelona ni tampoco se el mercado como está primero porque no

Voz 4 41:51 pero mi trabajo no es su trabajo

Voz 10 41:53 que estaba en un equipo que tenía tenía la obligación de ver otro tipo de mercado la yo digo Bilbao pues por su joyeros Engracia presume mercados entre al Barcelona y así es como tiene que funcionar las cosas al final director deportivo cosa que tiene que tenían la responsabilidad para asumir todas las cosas a nivel deportivo perdió una cosa sino dejar bien clara que mucha gente no no se lo cree las decisiones que yo tome en el Barcelona las decisiones las tome yo no somos nadie más porque no no deje que nadie tomara decisiones aunque estuviera por encima de mí

Voz 4 42:34 yo creo que quedaba bastante claro bueno que eso es lo que era

Voz 10 42:37 a dejar bien claro aunque había algunas personas que estaban van por encima de las Deportivo en las tomaba yo

Voz 4 42:44 lo que yo no dejo no mensaje recibido escucharme decisiones el pues no suele escuchar El Larguero sea que le ha quedado claro al que la demanda

Voz 1375 42:52 mensaje

Voz 1560 42:55 la quedado vamos ha quedado ahora mismo blanco Molin cuantas cosas nos quedan no y te agradezco mucho tu tiempo tus palabras sobre todo los oficinas del Barça yo creo que agradecen tus explicaciones después de un año y el Valencia

Voz 4 43:10 como gran valencianista que él es también además de tu último tu carrera

Voz 10 43:13 pues me llamas que hablaré

Voz 4 43:16 el otro día que sacará para otro capítulo pero pero sería sería Marcelino entrenador para el Barça

Voz 9 43:26 es un gran entrenador para Valencia lo dejamos ahí

Voz 3 43:29 vale un abrazo Rubert vale gracias a Dios eh

Voz 4 43:35 pues nada las decisiones de la grada si las decisiones las tomaba él aunque había alguien por encima suyo es decir Pep Segura las aficiones deportivas las tomaba él que quede claro bueno pero por eso nuestra no sé cómo que diagnóstico hacéis Jordi Marcos si ahora voy con Adrià Alves que está por ahí o la daría muy buena

Voz 0977 43:54 ahora la mano qué tal muy buenas las cuentas lo que ha hecho Jordi

Voz 4 43:57 Alba hoy que ha hablado de la Liga de cómo está él tampoco

Voz 1375 43:59 eso le preguntaran por muchos más temas pero queréis que corre pelea

Voz 4 44:03 el el cargo de Valverde en las palabras de Bartomeu de verdad

Voz 1375 44:07 aseguran la continuidad del entrenador puede ir mal

Voz 4 44:10 has el asunto por el tema de de Pep Segura

Voz 1375 44:12 la mejor a Valverde que yo siempre he dicho que es el blanco más fácil pues pues le estamos pidiendo que haga un pan con una masa determinada y resulta que la masa que le han dado tampoco es la que ha de faltar ese pan claro es cierto que quién le da esa masa a Valverde que Valverde claro que tiene sus errores por supuesto que los tiene pero es igual están pidiendo a Valverde no que al estilo pues yo lo he dicho el primero aquí el Barça este Barça es Messi además sino no coge la batuta nadie no hay estilo no hay no hay cantera tal pero es que a lo mejor a Valverde también alguien se tiene que mirar la masa que le han dado para hacer el pan que el están pidiendo

Voz 0985 44:46 no y con ese plan ha llegado hasta donde ha llegado a perdido en Anfield a perder la final de Copa pero ha ganado la Liga en el fondo para mí lo que ha hecho bien Valverde es administrar los recursos que tenía que es un equipo que se ha hecho mayor de un equipo

Voz 1375 44:59 lo que depende única y exclusivamente de Messi

Voz 0985 45:01 sí pero cuando se lesionó a Luis Suárez y mira al banquillo se encuentra Boateng hizo no responsabilidad de Valverde osea de que el el Ejecutivo el Ejecutivo del Barcelona que pasara el informe sólo pensará en fichar a Boateng del subsuelo de Italia S

Voz 1375 45:20 pues se tiene que ir del Barça E ese ese no

Voz 0985 45:23 quiénes eh porque si lo supiera lo digo ahora mismo pero ese Ejecutivo o ese responsable del área deportiva que pensara en Boateng ese documento tiene que estar en el museo no porque es un documento histórico porque pensar en Kevin Prince Boateng que todos sabíamos que era delantero pero era delantero centro osea eso es evidente y el Barcelona para poner

Voz 4 45:41 era un ejemplo de de gestión deportiva vente a Munich

Voz 0985 45:44 el al Sevilla un millón de euros y ese millón de euros lo invierte en Boateng se donde está el negocio bueno yo cómo han quedado muy claras a través de las explicaciones de Rubert Fernández cuál es el cometido el director deportivo del secretario técnico que por cierto ha dicho que sería nefasto sí que sería nefasto que se sería claro que sería

Voz 1375 46:01 mal lo ha dicho sería es es no sería es negro

Voz 0985 46:03 esto es cuatro coma cuatro años es nefasto bien sobre Valverde sí Bartomeu hace los deberes si el secretario técnico hace los deberes ir refuerza en el equipo y lo hacen con acierto yo para con Valverde solo Tengo una pregunta que sólo él tiene que ser capaz de responder Valverde te ves con las fuerzas necesarias para dar un paso frente complicarle la vida si es necesario con las vacas sagradas a una cuestas de que te lleves una mala cara tienes ganas tienes empuje para liderar la reconstrucción de este proyecto te ves en los próximos meses arengando construyendo esta para mí esta es la pregunta que se tiene que formaban Valverde desde su propia capacidad y observando lo que tiene alrededor porque lo como lo que tiene alrededor no sabes exactamente qué porque nadie puede poner la mano en el fuego por nada entonces para mí esta es la pregunta clave que tiene que responderse Valverde

Voz 28 46:59 B

Voz 8 46:59 a día de hoy Valverde respondería sí

Voz 4 47:04 vale sí con capacidad eh por cierto acababan de sacar los compañeros me parece hace un rato

Voz 1560 47:09 en el nombre de Roberto Martínez no si no me sí sí

Voz 1906 47:14 bueno no sé que el año pasado es uno de los que suena y si el año el año pasado ya ya se habló se puso sobre la mesa la posibilidad de hacer dupla con Jordi Cruz director deportivo oí Roberto Martínez Ador son amigos se conocen desde hace muchos años hay directivos con los que habla si pregunta si te dicen que entrenador ideal sería Ronald Koeman pero tiene contrato con Holanda es decir que aquí hay tantos y tantas cabezas como directivos de esto y hay que tener en cuenta mano muy importante que estamos en ambiente El Toral

Voz 1375 47:44 desde dentro del Barça está claro terminamos rápidamente

Voz 1906 47:47 en los pide al toro

Voz 0977 47:49 contado yo no tenía ganas de hablar de muchas cosas no no ha presentado su campus de verano en el campo de L'Hospitalet en su casa con su gente la verdad es que no estaba prevé

Voz 1375 47:58 esto que hablara de hecho la gente que le llevan

Voz 0977 48:01 la comunicación nos ha dicho que no iba a responder preguntas porque anímicamente sigue tocado pero al final

Voz 4 48:08 venís me preguntáis lo que dice el campus Jobs presentó Millás

Voz 0977 48:10 sobre el claro uno de esos correré actualidad no pero al final sí que bueno lo hemos convencido más o menos para que por lo menos nos contará cómo está él y cómo está el vestuario del Barça después de este final de temporada tan complicado Jordi Alba ha dicho esto pues bien anímicamente me encuentro bien está claro que es un momento muy jodido para mí para todo el equipo creo que a nivel personal ha dicho la temporada para mí la mejor temporada de mi de mi carrera quitando estos dos partidos pero bueno hemos todos de de humano no al final no todas lo voy a ganar ni voy a estar siempre a la perfección como todos vosotros como todos los humanos cometemos fallos igual no me tengo que avergonzar de eso

Voz 1375 48:49 fíjate se siente se siente

Voz 0977 48:51 señalado en parte responsable de estas derrotas él decía dos derrotas la de Anfi evidentemente la final de Copa pero también bueno ha querido reivindicar un poco su rendimiento diciendo que más allá de estos dos partidos cree Jordi Alba que ha hecho la mejor temporada

Voz 4 49:06 de de su carrera así la mejor pero me parece que hubieran