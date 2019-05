Manu Carreño: "La plantilla del Barça está mucho más tapada que el pasado verano"

Voz 1375

00:00

íbamos a ver qué pasa con el asunto Griezmann que yo me mi información y terminamos con esto me no sé si la palabra es dividido el vestuario pues puede ser dividido digo con el con respecto al asunto Griezmann lo que sí yo no sé si diría dividido no sé si hay jugadores que estén en contra de que vaya a Griezmann no lo sé lo que sigue es es que jugadores que el año pasado no les importaba mojarse públicamente a favor de Griezmann como por ejemplo Messi al frente de la manifestación y que en este segundo año se tapan dicen perdona yo ya no me mojo más porque esto es de hombres no de niños ya lo hizo hace un año y claro Si voy a salir otra diciendo es un gran jugador ibas a hacer otro vídeo diciendo me voy al Bayern de Munich pues que te ventila eso no lo va a decir pero evidentemente ahora la plantilla está mucho más tapada de lo que estuvieron y es lógico y entendible de ahí a que no quieran que vaya a Griezmann yo sinceramente tengo mis reservas