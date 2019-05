Santiago Sánchez: "Quería crear un espectáculo distinto cada día a petición del público"

Voz 1 00:00 paseante del universo pasen

Voz 2 00:02 ante del universo qué relación tiene paseante el universo con el mar Mediterráneo

Voz 1 00:12 bueno pues porque en el mar Mediterráneo además hace tiempo la persona que me sugirió es el nombre sugirió sino conocí precisamente una persona que tenía como nombre en su hubo Mail zapatos de sirena justamente hoy es su cumpleaños y entonces pensé yo no yo soy muy poco dado a las redes sociales y tal y me dijo me deberías aparte de tu Mail profesional tener un mil personal y entonces descubrí este paseante del universo que desde entonces me acompaña

Voz 3 00:43 que está asociado justamente a a esa

Voz 2 00:46 zapatos de sirena por tanto con el mar totalmente quién es y quién es y quién es el zapatos

Voz 1 00:54 bueno pues es una pintora maravillosa que además bueno es una maravillosa pintora maravillosa fotógrafo maravillosa escritora que ahora mismo fíjate ha pasado el tiempo de esto hace ya muchos muchos años ya saber dónde está yo creo que anda ahora por Asturias os ha pasado del Mediterráneo casi al Cantábrico

Voz 2 01:14 y quién está detrás de este paseante del universo

Voz 1 01:19 bueno detrás de ese presidente del universo es alguien que le encanta le encanta justamente pasear el universo recorrerlo de alguna manera y gracias a su oficio le ha perdido sido conocer muchos lugares hay ha conocido un maestro que un día me dijo mira hay algo más que mi oficio que de momento no no hablaremos de él que me gusta todavía más que esto que es justamente viajar viajar conocer gente y en eso ha sido pues parte de ese recorrido por el universo hablaremos de las maletas porque tenemos emita

Voz 4 01:52 esta madrugada Alfaro para hablar de muchas cosas pero queremos saber cuál es tu relación con las maletas que es el tema sobre el que gira hoy este programa pero quiero preguntarte para ir paseando por el universo va uno cono sin maleta

Voz 2 02:07 siempre comunica con ligera pero siempre conviene llevar alguna maleta no

Voz 4 02:13 detrás de este seudónimo está el director Santiago Sánchez director teatral dramaturgo escritor actor y teníamos muchas ganas de invitarte a este programa por muchas cosas pero vámonos a Valencia que es el lugar que te vio nacer sin embargo no es el lugar que vinculan con tu infancia vincula más Picasa entre un pueblo de Valencia

Voz 1 02:37 hasta dieciocho kilómetros está dieciocho kilómetros y mis padres eran los dos maestros en muy poquito tiempo yo tenía apenas dos años ellos decidieron abrir un centro una especie era la primera vez que se habría casi cumplía las funciones de parvulario guardería en aquella época no lo había también algo daban pues clases pues la gente ya mayor contabilidad de ese centro Nos mudamos allá iba bueno de hecho mi abuelo era de allí por eso allí y decidieron

Voz 2 03:06 instalar esa esa especie de centro y ahí me creía Santiago Sánchez

Voz 4 03:10 cuéntame la historia del viejo olmo que había a la entrada de Picassent que tenía ciento ochenta años

Voz 1 03:15 eso me encanta pues no se sabe la edad que tenía porque incluso hay leyendas que cuentan que el Rey Jaime I cuando entró ya habló de olmo centenario incluso también se cuentan leyendas como que Picassent viene de cien hombres en pica bueno todo aquello el caso es que ese olmo que seguro era centenario que tenía más de cien años hundía un buen día deciden a principios de los años ochenta cortarlo porque hay que ampliar la carretera fui increíble fue uno de esos primeros momentos donde uno ve la fuerza que puede tener todo un pueblo movilizándose para evitar que ese corte efectivamente ese evitó pero mira misterios de la naturaleza o del hombre cuando interviene en la naturaleza pasados cinco seis meses misteriosamente cogió ese mal de los Olmos se seco esa especie de tristeza de los de los olmos y se secó y acabaron cortándole y ampliando la carretera desde entonces muchas cosas culturales de Picassent llamaron Long y una de ellas un el grupo de teatro siempre me ha hecho muy feliz que en esos recorridos por el universo justamente eh pues se lo haya sobrevivido ya haya llegado pues a Nueva York lo haya llegado Buenos Aires vaya a Brasil o haya llegado a Guinea Ecuatorial gracias al recuerdo de una compañía de teatro porque es que no está estás

Voz 4 04:32 luchando para que no entiendan es el nombre que pusiste a tu compañía de teatro

Voz 1 04:35 pero no efectivamente es muy gracioso porque el nombre original fue L'home del Olmo el Olmo el olmo en recuerdo justamente a ese olmo Il luego pasados los años imprevisto fue uno de los espectáculos que hicimos un espectáculo de improvisación que llegó a tener pues nos conocía la gente mucho más por imprevistos que Parlón entonces fue el apellido lo imprevisto mucha gente cuando vamos por el extranjero nos preguntan a pero es que eres tú que es el hombre imprevisto o no el Olmo el Olmo de Picassent oye Santiago Sánchez hay un profesor que se llama Fernando qué has contado

Voz 4 05:10 alguna vez que os dejaba que hiciera imitaciones de otro

Voz 1 05:13 el profesor en clase si yo estoy aquí es gracias a Fernando García Serrano que que todos hemos tenido alguna vez en la vida que con apenas cuando estábamos el sexto lo primero que hizo fue eso invitarnos a que a que hiciéramos teatro a quién Nos acercamos al teatro de la forma más simples que nos dejaba hacer justamente eso improvisar imitar a otros profesores y así descubrió el teatro como placer

Voz 5 05:40 ella hacíais en clase decía es venga ahora al de matemáticas por lo que salga uno al no me acuerdo

Voz 1 05:45 me me ponía una pelota así cortada por la mitad porque el profesor de química era calvo y con dos botellas de cerveza hacíamos los experimentos que lo hacía el caso es que disfrutábamos descubrí el teatro como disfrute sigo viviendo el teatro común disfrute día a día como una pasión que

Voz 4 06:00 siempre vinculo a a todas las creaciones que has hecho que tiene que ver con la palabra jugar da la sensación de que incluso las obras más sesudas imagínate un Galileo un Quijote también tiene algo de juego sobre el escenario

Voz 1 06:20 yo digo que el estado ideal del teatro debe ser

Voz 2 06:23 a la felicidad de un niño jugando

Voz 1 06:25 y la calidad de un artesano que talla la madera o que trabaja con con el cuero con esa calidad de la artesano la mezcla de eso es el estado ideal porque cuando ves a un niño jugando de verdad podría pasar horas es cuando contempla a un artesano que trabaja la madera el cuero la piel la tela también puedes pasar horas y es lo que me gusta que realmente ocurra son el escenario

Voz 4 06:48 Santiago hemos hablado de imprevistos como si todo el mundo lo conociera mucha gente ha visto los espectáculos de improviso pero también hay mucha gente que no la he visto quiero que me cuentes como si os ocurre hacer un So de improvisación sobre un escenario que está en interacción con el público constan si hace veinte años o más no

Voz 1 07:11 justamente acaba de cumplir veinticinco

Voz 4 07:13 cinco años cuando la improvisación ahora sí es verdad que se lleva muchísimo pero no hace veinticinco años sí que era romper de alguna manera con lo cual con las reglas del teatro en este país no

Voz 1 07:25 bueno pues todo surge yo estaba haciendo una obra que chiquillada ir trabajando en París y un día descubro algo que sean los más improvisación donde veo bueno pues justamente ese juego ese riesgo

Voz 3 07:38 esa esa felicidad estar

Voz 1 07:40 esa felicidad por vivir el momento de la quilla el ahora no ay bueno pues como ocurre cuando es algo que te entusiasma dices yo quiero traer esto a mi tierra a mi país con vigente lo que pasa que fuimos un paso más allá Si el Machi era competitivo nosotros le quitamos toda la competición invitamos a Michel López quiera justamente el seleccionador francés de esos más de improvisación hacer un espectáculo esencial nos planteamos el reto como dos actores un director un iluminador y un músico pueden crear cada día un espectáculo diferente a partir de lo que el espectador quiere ver bueno pues eso es lo que lanzamos el año noventa y cuatro desde luego fue una para nosotros ha sido un regalo imprevisto porque no sólo hemos hecho diez doce temporadas aquí en Madrid hemos recorrido toda España sino que nos ha permitido viajar a veintiún países socios

Voz 4 08:28 a ver para los que no hayan ido nunca cuando entramos en el espectáculo unos dan un papel y un bolígrafo nosotros escribimos lo que queremos ahí todos los espectadores escriben una palabra una extracción no hombre dijo si eso se mete en una especie de saco urna y luego en el espectáculo en directo los Carlas que son los actores con los que has trabajado durante tantos años me imprevista sacan leáis la frase y la interpreta Days o la palabra sobre la marcha así que creo que esa es

Voz 1 08:59 ciencia que nosotros tocamos es lo que nos permite que hoy sigan todavía reclamando nos en festivales internacionales pidiendo unos temporadas y bueno disfrutando de este espectáculo único hilo hablando de maletas

Voz 4 09:11 cuando viajáis has dicho más de veinte países con imprevistos pero

Voz 1 09:14 lo has estado en un montón de países también con otros espectáculos como vieja un dramaturgo o cómo viaja como hace la maleta bueno a mi me encanta como te decía antes que sea muy ligera muy ligera de equipaje bueno aquí citamos a declarando la Antonio dejar cosas dejar cosas ir a recoger cosas y efectivamente en esos viajes yo creo que hay que dejar hueco para recoger experiencias contactos amistades sueños proyectos y así ha sido en muchos casos hemos intercambiado por ejemplo sobre todo en Latinoamérica México o ahora mismo Perú pues hemos intercambiado muchos proyectos de llevar y sobretodo para mí el gran descubrimiento que fue a principios del año de los años dos mil África Terroba que llevas de ropa pues normalmente lo más esenciales

Voz 6 10:01 veo tebeos sentado encima de la Vall

Voz 4 10:04 a todo el mundo no no pues no no creo no tanto no tanto ahora tienes un par de proyectos que me gustaría comentar contigo dime por qué has citado a África aunque fíjate no mejora lo voy a hacer así te voy a decir una frase tú más a decir porque las traído de África hay tres verdades la tuya la mía y la verdad

Voz 1 10:26 sí eso yo creo que mira tuve la suerte de conocer a Hassan cuya T que es uno maestro de la palabra hijo de Sotillo cuya T un gran maestro de la palabra escucharlo es como ellos dicen no cada vez que uno de estos sabios muere es desaparece una biblioteca con él he tenido la suerte de escuchar muchas de estas cosas y una es una de estas estas

Voz 2 10:49 hay tres verdades tu verdad la verdad

Voz 1 10:53 la realmente en un momento de tanto dogmatismo de tanto fanatismo de tanta verdad absoluta como nos quieren vender yo creo que esta reflexión nos ayuda mucho a relativizar todo en la vida no claro así lo piensas tú está bien yo lo pienso de otra manera porque no juntos encontramos algo que los haga coincidir

Voz 4 11:11 Santiago hizo el proyecto bueno a mí me encanta que me cuentas extra de Chejov con la mujer que fue primero su amiga luego fue su amante y luego fue su esposa y que tiene un nombre en una obra de teatro que se llama tu mano en la mía y que estás haciendo en Perú

Voz 1 11:28 sí es una historia maravillosa se llama tu mano en la mía porque justamente Anton Chéjov acababa así todas sus cartas hay que decir que Antón Chéjov llega una lectura del Teatro del Arte de Moscú y se enamora de una de esas actrices que hay ahí enfrente se enamora se apasionan deciden comenzar a tener una relación pero Chéjov ya estaba enfermo de tuberculosis no podía si no soportaba el clima de Moscú de San Petersburgo y tiene que irse al sur tiene que irse allá alta en los seis años que duró su relación se cruzaron más de cuatrocientas cartas cada uno

Voz 5 12:00 como un como es estuvieron en la época del móvil efectivamente guasa pues a otra cosa otras aguas

Voz 1 12:06 a ese enamoramiento sale en las cartas pero ellas dos Se casaron al final si si ellos se casaron hubiera una relación pidieron convivieron convivieron dentro de esa distancia ser realmente de esos seis años yo de eso también se mucho porque me has viaje si le mando un recuerdo muy grande a mi compañera Chus sabemos lo que es mantener una relación pero con mucha distancia hay con muchos viajes de de un de un lado para otro

Voz 4 12:31 por los pelos que es una función que ha estado en Valencia hay un montón de un montón de éxito o no y que ahora trae a Madrid hay que

Voz 1 12:39 decir que por los pelos es la única comedia de teatro que ha entrado en el en el Libro Guinness de los Récords porque es la más representada en la historia de los Estados Unidos lleva treinta y nueve años en cartel nosotros ya llevamos dos años y medio con ella ideal para el verano porque es una comedia policiaca donde el espectador cada día puede elegir quién es el asesino por lo tanto cada día tiene un final diferente y entonces pues bueno imprevista teníamos que apuntar nos a ese a ese reto Santiago

Voz 4 13:07 Sánchez quién ha sido o es el faro de tu vida bueno excita