Un ciudadano se lía votando en las europeas y concede 6 puntos a Bielorrusia

Voz 2

00:09

veré buenos días Pepa Bueno para lo todo porque es que dice hay que repetir las elecciones y eso porque como que porque porque he oído que Pablo Simón estaba en una mesa electoral en Arnedo si eso es inconstitucional porque como que porque porque Pablo Simón puede convencerse de que votes otra cosa sólo con mirar te es como una especie de Yeda del voto está sugiriendo que Pablo puede haber amañado las elecciones no no lo estoy sugiriendo lo afirmo categóricamente de por favor que empieza con los titulares buena como había yo avisado yo me lo hace dentro Careta