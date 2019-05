Abel Caballero: “Yo no soy populista, soy muy popular”

Voz 1727 00:00 saluda al alcalde que ha conseguido la mayoría absoluta más absoluta más amplia de las principales ciudades de toda España a Abel Caballero alcalde de Vigo bos días hola buenos días y enhorabuena muchas gracias muy amable que les ha dado a los vigueses para haber conseguido el sesenta y ocho por ciento de los votos

Voz 0002 00:19 es hacer un proyecto que comparte toda la ciudad yo yo entendía que que a la política local tenía que ser una movilización colectivas de una ciudad entorno a una mejora Un proyecto de de cambio de ciudad en todos los ámbitos no mucho diálogo mucha presencia pública dialogada con la gente modelo de de acción directa con todos los ciudadanos y el modelo resultó porque un apoyo de esta envergadura que además en la calle se percibía durante todos estos años seguramente es una forma de la de la nueva política requiere mucho esfuerzo pero tiene una inmensa gratificación de cambiar una ciudad casi casi un proceso socio revolucionario de de mejora que que que conduce esta situación ingenioso

Voz 1727 01:02 el revolucionarios señor Caballero eso es un político populista

Voz 0002 01:07 políticos futbolistas son los que prometen cosas que no son posibles cumplirlas no de todo lo que digo que voy a hacer lo voy a hacer yo soy muy popular ten mucha relación con la gente mucho conocimiento con la ciudad en la ciudad yo no conocemos bien pero que es un proceso de de empatía de empatía personal de empatía política de cambio de la ciudad lo que pasa es que los que pierde le llaman eso populismo llamó o conectar con la gente y la forma hacer política de verdad

Voz 1727 01:34 tiene usted veinte de veintisiete concejales de manera que la oposición se queda con siete es bueno para una ciudad que el Gobierno no lo decidieron haya haya libremente lo agradezco infinito agradezco infinito te preguntaba por los contrapesos de una gestión con una mayoría tan absolutismo como la que los ciudadanos le han dado usted

Voz 0002 01:56 la democracia lo deciden los ciudadanos entonces aceptemos lo que deciden no se los ciudadanos están muy satisfechos con un proyecto muy descontentos con los que plantean otras alternativas deciden pues es la la lógica Hay la capacidad de conectar a hacer política no yo creo que es que es muy bueno tener mayoría si están conseguidas limpia hay democráticamente y conducen algo muy importante en una ciudad que camina hacia un modelo nuevo no no yo creo que no había sucedido nunca en ninguna gran ciudad español hasta ahora hay seguramente europea de sistemas proporcionales no

Voz 1 02:33 yo creo que pueden cambiar el oprobio

Voz 0002 02:35 es que vivo ya llevamos doce años yo arranqué con el veintinueve por ciento y nueve concejales y ahora tengo el sesenta y ocho por ciento y veinte concejales el día

Voz 1727 02:46 ocho por ciento de los votos es que es una mayoría absolutista que fuimos nosotros pues dígame

Voz 0002 02:52 me prácticamente el noventa por ciento de la ciudad aunque no me no bote acuerdo como el proyecto que estamos cambiando esto por ejemplo el Prieto Madrid Central Caín me gusta mucho lo que Carmena hizo yo lo hice en casi mil calles en Vigo prácticamente toda la ciudad una ciudad para vivir la peatonal con mucha capacidad de de dar calidad de vida la ciudad más limpia de España según las encuestas de la UCO todo esto proporcionando un modelo muy transversal porque en la política local en mucho menos ideología y mucho más de satisfacción de necesidades sí iré

Voz 1727 03:28 a que cómo está la ciudad no de cómo está todo el espacio de convivencia hoy a Pedro Sánchez debe gobernar en solitario con Podemos dígame

Voz 0002 03:36 yo yo creo que tiene que gobernar solo no ahora voy a Iñaki Gabilondo comparto todo lo que dice yo creo que Pedro se metiera consejo no pues yo les diría que gobierne solo acuerdos parlamentarios pactos parlamentarios pacto usted es legislatura o cualquier otro modo de pacto parlamentario y efectivamente un gobierno del Partido Socialista ampliado pues ahora no quiere un gobierno PSOE con con gentes desde ámbitos políticos ampliando el espectro político el Partido Socialista llegando a acuerdos en en el Parlamento de forma continua y después en cada le sometía variable sin duda pactarlo con aquel sector aquel ámbito político que esté más cercano ese proyecto esa idea

Voz 1727 04:17 si me pidiera consejo ha dicho no me diga que Pedro Sánchez no ha llamado a la alcaldesa que ha conseguido el sesenta y ocho por ciento de los votos deja deja estuvo muy era yo

Voz 0002 04:25 Macron haciendo lo que hizo porque yo creo que es muy importante que el Partido Socialista en Europa amplié el espacio y el Gobierno de España el presidente del Gobierno y ampliar espacio Lance algunos mensajes también España algunos que antes de elecciones seguramente es que matizaron demasiados

Voz 1727 04:41 su espectro político vamos que no le ha llamado de momento para felicitarle me encuentro muy lo entre Lillo lo entre Lillo a ver si encuentro hueco a qué atribuye el desplome de Podemos y ahí en Galicia de los ayuntamientos del cambio de las mareas en los ayuntamientos

Voz 0002 04:56 bueno yo creo que en algunos sitios Podemos no entendió bien la política municipal seguramente por bisoñez la política municipal yo escribía antes de opinión no es es la gestión de las ciudades mover una ciudad sí satisfacer demandas de los ciudadanos yo creo que muchos sitios podemos sin mareas hicieron planteamiento de política local muy ideologizada muy pendiente de las posiciones generales de la política mucha declaración política de ámbitos distintos internacionales si la política local que no está mal hacer eso no manifestarse cómo es cada uno pero la política local tiene que ser muy transversal muy para todos uno lo puede preguntar un ciudadano aquí en votantes de de de dar respuesta a una demanda que haga lo tiene que hacer y eso que produce pues produce ampliar el espectro e incluir a mucha más gente en el proyecto ellos en vez de incluir excluyeron y el resultado final fue que dividieron a la mitad su espacio político un grave

Voz 1727 05:50 tengo aquí a Joaquín Estefanía deseando hablar con usted

Voz 0958 05:53 qué tal se Caballero que qué tal estás en la todos estos hace mucho tiempo que no le veo mi pregunta justamente tiene que ver con eso que que ha sido qué fue de aquel político tímido e inseguro economista heterodoxo pues keynesiano que yo conocía hace algún tiempo y el que no quiero reconozco cuando le Obama

Voz 2 06:13 hilando

Voz 1727 06:16 no bueno

Voz 0002 06:19 yo creo que la que que que las edades a la política también van afirmando posiciones no oí llegando las Cervantes yo entro política muy joven y vas aprendiendo yo aprendí también aprendía a vinos un poco no tiene que tener también espacios de expresión personal de cada uno hay el aspecto serio y contundente de la política expuesto me la relación con la gente que puede ser de infinitas

Voz 1727 06:48 aspira a continuar en la Federación de Municipios y Provincias

Voz 0002 06:53 sí me gustaría es una decisión que tiene que tomar el Partido socialista el Partido Socialista ganó las elecciones municipales por pueblo clara clara y contundente mayoría por tanto nos tocará hacer hacer gobierno la fe y la presidencia de la fe y a mí me agradaría continuar llevamos cuatro años haciendo un trabajo conjunto todo el equipo que estamos allí pero bueno lo decidirá el partido excelso

Voz 1727 07:16 pues hoy cuando le llame Pedro Sánchez de vuelta de París que seguro que le llama se lo comenta lo he comentado con muchos yo mucho con eso

Voz 0002 07:26 pero en política Abel Caballero pues ignorado