Flash Deportes SER de las 10:00 (28/05/2019)

Voz 1161

00:00

el Atlético de Madrid ya tiene fichado al sustituto del uruguayo Diego Godín es el central brasileño de treinta años Felipe Monteiro del Oporto hoy por veinte millones de euros según confirmó ayer el club portugués una comunicación práctica habitual en los clubes portugueses que cotizan en la Bolsa lusa falta por conocer las condiciones de duración del contrato que tendrá el futbolista con los rojiblancos y como adelantaba anoche también el director de El Larguero Manu Carreño ese el uruguayo del París Saint Germain Edition Cavani es el elegido para la delantera rojiblanca la próxima temporada lo intentaron fichar hace tres años con él ya se han puesto de acuerdo en las condiciones económicas falta cerrarlo con el club parisino Cavani llegaría al Atlético a sus treinta y dos años no en el puesto de Griezmann sino en el de Diego Costa al que se le pretende dar salida aunque todavía no ha llegado ninguna oferta por el hispano brasileño de treinta y un años en el Barça con Valverde en la tesitura de si debe o no continuar anoche en El Larguero el ex director deportivo azulgrana Roberto Fernández considera que debe imperar la lógica