Irene Montero: “Sin evitar la autocrítica, nuestra principal tarea es trabajar para que haya un gobierno progresista en España”

Voz 1727 00:00 Irene Montero muy buenos días

Voz 1 00:02 que esto está como está hablamos con la portavoz

Voz 1727 00:05 vidas Podemos en qué se traduce en que se va a traducir la responsabilidad que asume la dirección de Podemos por la derrota por los malos resultados del domingo

Voz 1 00:14 bueno creo que tendremos que tener un Consejo Ciudadano para analizarlo todo con con más calma y contando con con todas las voces pero creo que fundamentalmente en dos cuestiones que es las que nos ha dicho con contundencia la ciudadanía la primera que tenemos que redoblar los esfuerzos para mejorar nuestra implantación territorial para fortalecer la existencia de Podemos en cada rincón ayer islas ocupaba que somos decisivos para que haya un gobierno de coalición progresista en España que sea capaz de aplicar políticas que mejoren en lo concreto la vida de la gente los desahucios han parado hemos estamos viendo cómo ha sido atropellado un trabajador de de globo y cómo están protestando por la precariedad laboral decenas de personas sufren por miles por millones en este país entonces estas necesidades sociales sigan existiendo aunque estos días pues toda la atención mediática esté en en los partidos políticos y en las los resultados de las elecciones creo que nosotros somos determinantes para que haya un gobierno progresista que pueda hablar de empleo estable que pueda garantizar que se regula el precio de los alquileres que se baja la factura de la luz y para eso vamos a trabajar

Voz 1727 01:18 me voy a hacer un repaso somero eh de de las pérdidas que han tenido ustedes en las elecciones de este domingo no las generales las del domingo en Aragón han pasado de catorce diputados a cinco Asturias de nueve a cuatro Baleares de diez a seis en Canarias de siete a cuatro en Cantabria de tres a cero en Castilla La Mancha de tres a cero en Castilla y León de diez a uno en Extremadura de seis a cuatro en Madrid de veintisiete a7 en Navarra de siete a dos en Murcia de seis a dos en La Rioja de cuatro a dos en total de ciento seis han perdido han perdido sesenta y nueve han pasado de ciento seis a XXXVII si Irene Montero en contemplará la descripción de este descalabro en otro partido político pediría la dimisión del responsable estatal de ese partido

Voz 1 02:03 bueno creo que nosotros hemos dicho con total claridad que nuestros resultados son malos no obstante también hace un mes hemos tenido unas elecciones generales en las que todo el mundo nos daba por muertos y el resultado de estas elecciones generales creo que también otorgándole una fuerza menor de la que a nosotros nos hubiese gustado nos ha dado la posición irá de ser determinante para que haya un gobierno de progreso que creo que es lo que está viviendo la mayoría en España que se acabaron los tiempos de los gobiernos monocolor que se acabaron los tiempos también de pensar que en España la ultraderecha podía ser muy fuerte a nivel estatal que en España la gente quiere un gobierno progresista a partir de ahí creo que evidentemente sobretodo también la diferencia con sólo un mes de los resultados de las elecciones generales a las elecciones municipales y autonómicas nos tiene que hacer reflexionar y creo que sin paliativos nosotros estamos diciendo nuestros resultados son malos nuestras responsabilidades van a estar siempre además a disposición de los inscritos no somos un partido en el que solamente nos pongamos a disposición después de unas elecciones nuestras responsabilidades siempre están a disposición de lo que digan los inscritos pero creo que una formación política no se consolidan y se fragua sólo a base de éxitos también en los momentos difíciles hay que estar ahí hay que dar la cara y hay que demostrar que a uno cuando le nombran responsable y cuando eligen líder All eligen responsable de algo sólo para que esté poniendo la cara en los momentos bonitos sino también para que asuman la responsabilidad de solucionar los problemas cuando vienen momentos difíciles nosotros estamos dispuestos para asumir esas tareas tanto la de la reconstrucción al fortalecimiento de de Podemos como la de gobernar y creo que esas dos tareas nuevas están tanto de forma simultánea creo que el error sería pensar que ahora nosotros tenemos que seguir mirando no sólo a nosotros mismos tenemos tareas muy importantes al respecto de P reflexionar sobre porque hemos tenido estos resultados claro que sí hay que reconocerlo sin paliativos pero insisto también nosotros cuando iniciamos este camino somos una fuerza muy joven sabíamos que no era fácil no le pillamos porque fue fácil lo iniciamos porque era necesario para acabar con muchos de los problemas y las injusticias sociales de este país y no nos vamos a rendir no estamos contentos con los resultados pero que nadie espere que que no rinda como siempre a disposición de lo que digan los inscritos pero nosotros estamos disponibles para asumir los retos que que España lo sagrado y que tienen que ver con hacer autocrítica con reconocer que hemos tenido unos malos resultados Icon reestructurar y reorganizar y fortalecer nuestro partido pero también con ser decisivos para que haya un gobierno progresista en España

Voz 1727 04:34 en ningún momento la noche del domingo se plantearon convocar un congreso una asamblea urgente y que los inscritos elija una nueva dirección

Voz 1 04:42 nosotros lo que tenemos que hacer es convocar un Consejo Ciudadano eso ya está claro que que va a tener que hacerse para analizar cuál es la situación en el máximo órgano de dirección y a partir de ahí creo insisto que la responsabilidad de la dirección estatal en dos territorios pues hay diferentes situaciones pero la responsabilidad de la dirección estatal es intentar trabajar para ese fortalecimiento del partido pero sobretodo pensar en España dejar de pensar que una formación política sólo tiene que mirarse a sí misma y pensar en la tarea que los españoles nos han dado pie eso quiere decir que sin evitar la autocrítica sin evitar la claridad a la hora de reconocer que estamos en un momento difícil y que hay que afrontarlo nuestra principal tarea tiene que ser trabajar para que España haya un gobierno progresista hasta que es para lo que se hacen las elecciones para que haya gobiernos puedan cambiar y mejorar la vida de la gente nosotros somos conscientes y bueno unimos la situación en la que nos encontramos pero creemos que nuestra principal tarea también porque los resultados de las elecciones nos que nos llaman a ello nos lo piden es que haya un gobierno progresista en España y eso es lo que nos vamos a centrar y creo que es el deber de la dirección estatal asumir los resultados de las elecciones generales en los que al hombre y se presenta con

Voz 1727 05:58 las en las generales perdieron casi la mitad de su apoyo también eh comparado con esto claro no es tan espectacular pero perdieron casi la mitad otra cosa es que estratégicamente hayan quedado en buena posición pero van acumulando pérdidas tras pérdidas

Voz 1 06:10 si dijimos que no están que no dan los resultados que no me gustaban hicimos que son resultados que nos deben hacer trabajar y redoblar los esfuerzos pero convendrán conmigo Pepa que cuando iniciamos esta campaña electoral todo el mundo a los daba por muertos independientemente del número de escaños que se obtuvieran había muchísima gente sobretodo muchísima gente muy poderosa país que creía que seríamos un actor irrelevante políticamente que el ciclo de Unidas Podemos se había acabado hizo alijos de esas elecciones generales con un resultado que nosotros reconozcamos que no era el que más nos hubiese gustado todos los pasillos salimos para ganar ya con mayoría absoluta sí sí sí sí es posible pero nos daban la posibilidad y la necesidad nos databan ser decisivos para que haya un gobierno de coalición progresista de España que es lo que creo que ahora están juego recordarás que hace poco estuve contigo en el estudio ya hablábamos de las presiones que seguramente habrás

Voz 1727 07:04 es un problema pero no es un problema hora de señora Montero es que el Partido Socialista dice Le digo lo que dice el Partido Socialista la oído perfectamente no necesita aliados para mantener gobiernos en territorios ayuntamientos si ustedes no están necesita otros aliados se pone en juego lo que se llama claro la dinámica de pactos en una democracia

Voz 1 07:22 Pepa nosotros estamos somos determinantes para desalojar a Coalición Canaria de Canarias y para que haya un gobierno diferente en Canarias en Baleares en Navarra en La Rioja en la Comunidad Valenciana donde ya venimos de buena experiencia de gobierno de coalición que hay también somos determinantes es decir yo entiendo que nosotros tengamos que reconocer y creo que lo hacemos digamos de forma mucho más clara que ninguna otra formación política cuando nuestros resultados son malos pero una cosa es que los resultados son mal no sea manos y otra cosa es que muchas comunidades autónomas de muchos ayuntamientos seguimos siendo determinantes con una fuerza más modesta de la que nos gustaría pero determinante para que el Partido Socialista pueda gobernar para que haya gobiernos progresistas sobretodo que en España somos determinantes para que haya un gobierno de progreso sabíamos de sobra que cuando pasas en estas elecciones habría muchas presiones que ocurrió en dos mil quince y en dos mil dieciséis y el propio Pedro Sánchez lo reconoció que el señor Cebrián algo

Voz 1727 08:18 lo que es la misma prueba le parecía y le parece que es la misma situación

Voz 1 08:22 para que no gobernar sí porque al final resulta que los ciudadanos han dicho queremos un Partido Socialista fuerte pero si hubiesen querido que el Partido Socialista gobernase en solitario le habrían dado posibilidad para tener mayoría absoluta sin embargo lo que han dicho los ciudadanos se queremos que el Partido Social

Voz 1727 12:13 a las nueve y veinticinco ocho y veinticinco en Canarias hablamos con la portavoz de Unidas Podemos con Irene Montero habíamos hecho esta pausa este tiempo de publicidad que acaban de escuchar no es nuestro es tiempo de nuestras emisoras de los territorios y también nos debemos a ella por eso interrumpió la conversación que retomamos ahora con Irene Montero que nos decía que a su juicio señala Montero la presión que puede recibir el PSOE en este momento para no pactar un gobierno de coalición con Unidas Podemos es idéntica a la del año dos mil quince

Voz 1 12:43 creo que sí porque al final de lo que se trataba entonces si de lo que seguramente se trate ahora es de impedir que hubieras Podemos esté en el Gobierno el propio Pedro Sánchez lo reconoció así incitaba a César Alierta al propio grupo Prisa ya el señor Cebrián como responsables entre otros muchos que no citó de que le hubiesen presionado con un objetivo solo y es que eh que Unidas Podemos no estuviese en el Gobierno en concreto que nuestro candidatos de Pablo Iglesias no estuviese yo creo que esas presiones Se van a reeditar obviamente nosotros sabemos que nuestra fuerza es más modesta pero sabíamos lo hemos dicho también públicamente que esas presiones se iban a dar y a partir de ahí creo que lo que ha dicho la gente con contundencia es que quiere un gobierno progresista en España y que eso tiene que liderar el partido socialista que es el que ha ganado además con contundencia las elecciones pero no puede hacerlo solo y necesitado de Alianza dividen y creo que lo que la gente hecho se lo dijeron en Ferraz también la misma noche electoral lo que la gente no quieres que el Partido Socialista primero haga unas elecciones una campaña electoral esto que va a gobernar tirado a la izquierda Iker después con un buen resultado termine mirando hacia la derecha termine pactado con Ciudadanos creo que eso es lo que a la gente no le gusta se lo dijeron no en Ferraz diciéndole con Rivera no con Rivera no y por tanto creo que lo que corresponde ahora es que nosotros con discreción sabiendo que laderas muchísimas presiones para que es un gobierno de coalición no bronca podamos trabajar desde la modestia eran los resultados que tenemos pero también su contundencia desde el hecho de que son determinantes para que pueda haber un gobierno de progreso pues podamos trabajar para que esos CD por el bien de España creo que España necesita estabilidad creo que España necesita políticas progresistas creo que España puede ser un ejemplo en Europa cómo se puede acabar con las políticas de austeridad y combinar ser una de las potencias económicas principales de Europa con una política no de austeridad sino de redistribución social de justicia social que apueste por el empleo estable que apueste por unos precios de alquiler dignos porque va a ser la factura de la luz y creo que todo eso es lo que la gente quiere y por tanto pues vamos a trabajar para ello desde la posición que nos han dado es modesta a sufriendo ataques las tareas de partido pero no olvidando lo de que nosotros nacimos para para gobernar en España para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas España