Miguel: "Cobro un 30% menos de pensión de lo que me habían garantizado"

hola me llamo Miquel mitos desde el dos mil doce que me quedé en paro con cincuenta y cuatro años viene cobrando el subsidio para mayores de cincuenta y dos Von con cuatrocientos treinta hasta los sesenta y uno aquí me dio obligado a adoptar por la jubilación me presenté en la oficina de la Seguridad Social y el funcionario que me atendió me se realizó una simulación de lo que iba a quedarse como Mi pensó para sorpresa fue mayor de lo que yo esperaba con lo que acepté encantado firme la solicitud ir a los veinte días cuando me vino aprobada la la la pensión me encontré con la sorpresa de que había disminuido su importe en un treinta por cien fui a consultar otra deuda a la Seguridad Social y me dijeron que es que desde el día uno de enero de dos mil diecinueve los ordenadores estaban preparados para calcular la pensión con veintidós años de cotización pero había