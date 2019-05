Anónimos con nombre y apellidos: "Soy Gerardo y tengo esclerósis múltiple, una enfermedad degenerativa"

No hay resultados

Voz 1 00:00 uno no

Voz 1346 00:06 no es que le tengo cincuenta y cuatro años tengo es que debe sido múltiple desde el año mil novecientos ochenta y cinco ahora mismo estoy el fiel de la esclerosis tiple ladrillo yo esquiando esquiaba mal pero tan mal no que es imposible que me que me mantuviera los esquís de pie entonces el sexo hizo que que pusiera a buscar el porqué

Voz 2 00:36 venga ya había llegado esos a esos niveles me fui al médico y efectivamente había algo que no que no estaba de

Voz 1346 00:47 mira estoy y múltiples este es un acto de contactos que tienen las neuronas neuronas Ronan no tienen contacto entre sí para volver manda la orden de que puedas correr que pueda saldar o qué puedo hacer de cualquier movimiento o que pueden acoger más SO2 es capaz de de modo verte bien para para poder coger un vaso o cualquier otra cosa es un acto de las totalmente degenerativa que Rodés a progresa en el tiempo suele P horas con los Aviñón no te Rodez pasa que te soy movimientos au o te queda así sin habla o te quiero así las cosas que a lo que más te gusta no vivir

Voz 0269 01:43 pero eso de lo político sobre todo lo que pedimos es que hacen investigaciones lo que siguen siendo que se empieza los tienen que encontrarse en por qué estamos a no porque sabemos que y es que el filial del hacerle daño o la mejoría no está muy mejor no