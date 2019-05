La Ventana de los Libros | Víctor del Árbol con "Antes de los años terribles"

Voz 1 00:00 ya no sientes prioridad para vivir ahora quiero vivir para contarlo Tana de los libros con Benjamín Prado tener una botella horas hasta que no son horas

Voz 0313 00:43 datos en cadena que se acerca ya al final de temporada Javier Sagarna director de la escuadra escritores buenas tardes

Voz 1208 00:48 qué tal qué tal amigo cómo estás pues muy bien hombre mujer ganar hoy por mide estadística tocaría nombre pero prensa mayoría de finalistas tienen estas mujeres tenemos una nombres tres pero bueno luego votamos vamos

Voz 2 01:05 ver no invitado de hoy a ver como digo esto hay literatura que

Voz 0313 01:11 que reconforta mucha literatura qué libros que los lee si tienen un cierto

Voz 0281 01:15 acto balsámico que te transmite

Voz 0313 01:17 han José sosiego paz pero hay otros que fin al menos a mí no remueven ferozmente por dentro y esta es el caso de hoy yo al menos lo vivido así atravesar en sus páginas es no exagero es como una visita al infierno al horror logro del horror ya lo conectaremos con el corazón de las tinieblas esta tarde en La Ventana de los libros nosotros amamos a uno de esos se titula antes de los años terribles lo firma Víctor del Árbol en la editorial Destino

Voz 3 01:45 y contiene fragmentos como este mi abuela decir que los sueños son la voz de los dioses susurrando en el oído Mientras duermes esa noche los dioses me susurrarle yo corría saltaba un cercado trepaba por una colina hay volvía la vista atrás adelante con un fuerte dolor en el costado en mis oídos tumbaba el latido de mi corazón a lo lejos se veía una casa roja que ardía las llamas se elevaban las tejas estallaban como fuegos artificiales seguí corriendo pero ahora mismo movimientos serán pesados no lograba despegar los pies del suelo como si pisara alquitrán blando de repente me encontraba ante una montaña de brazos piernas cabezas y ojos vacíos que era imposible abordarla así que tuve que trepar agarrando dedos fríos y manos crispadas pisando cráneos narices mandíbulas bocas tal llegar a lo alto exhausto otea el horizonte por doquier había montañas semejantes cientos de ellas encaramado a una de ellas estaba mi hermano Yoel y a poca distancia en otra cima de muertos alauíes no yo los llamaba pero ellos ni siquiera me miraban parecían gárgolas petrificados con la mirada en un horizonte tan terrible como el mío te extender por la otra ladera para unirme a ellos pero entonces la montaña de muertos empezó a desmoronarse bajo mis pies abriéndose para tragar me desperté con náuseas como si el hedor de los muertos y el zumbido de las moscas sobre la carroña pudiera traspasar el sueño indio FEM diera la nariz me sentía cubierto de podredumbre

Voz 0313 03:23 el protagonista de esta historia se llama Isaías y es un ugandés treintañero que está afincado en Barcelona lo conocemos son un buen Un buen momento de su vida tienen su propio taller de bicicletas espera su primer hijo

Voz 3 03:35 pero un día una visita Emmanuel hay que le convence para volver a unos días a Uganda bueno ese viaje a rememorar

Voz 0313 03:43 los años terribles los de su infancia

Voz 3 03:45 cada como niños sólo Víctor del Árbol buenas tardes hola qué tal amigo

Voz 0578 03:54 pues muy bien muy muy emocionado con esa voz que es que ha puesto narrador

Voz 0313 03:59 bueno y lo que lo que describía lo que contaba el narrador no eh Soria es una historia terrible Viktor Troicki que te hizo escribirla que como como

Voz 1208 04:11 llegas al personaje de bondades Kony

Voz 0313 04:13 el de el señor de la guerra de todo lo demás como como llegas a eso

Voz 5 04:18 bueno en realidad

Voz 0578 04:22 es una historia que que yo

Voz 0840 04:24 lleva ya muchos años y con ella dentro no a lo largo de todas mis novelas yo he ido escribiendo sobre

Voz 5 04:32 la infancia sobre la violencia

Voz 0840 04:36 lo que pasa es que para contar una historia como esta

Voz 5 04:39 se necesita tener un

Voz 0840 04:43 un poso yo diría que como escritor y como persona que que todavía no tenía no cuando la descubrí yo esta historia en el año dos mil doce a través de una amiga que vivía en Burkina

Voz 0313 04:53 eh

Voz 0840 04:54 y que sabe que a mí me el tema de la niñez y todo esto me interesaba muchísimo y me me habló de de Connie y me dijo oye eh hay una historia que sólo puedes contacto y entonces a partir de ahí pues empecé ese viaje a

Voz 1208 05:12 el horror por decirlo de alguna manera el horror el horror el horror puro y duro Víctor el horror

Voz 5 05:17 sí que material metió durante ocho años

Voz 0313 05:25 me ha costado escribir este libro

Voz 5 05:27 sí con con con intermitencias pero la empezaba a la dejaba

Voz 0840 05:37 yo sentía que que que no estaba preparado sabes porque porque esta historia no se puede escribir desde la rabia puede escribir desde la ira y claro todo lo que yo iba descubriendo todas las historias que iba encontrando los testimonios de estos chicos pues lo que me lo que me me pedía el cuerpo era dejar

Voz 6 05:58 hay y eso no no

Voz 0840 06:01 no podía hacerlo porque no hubiera sido justo ni con la historia

Voz 5 06:05 Nicolás voces que yo pretendía no que aparecieran en la historia no

Voz 0313 06:11 luego te pregunto por por lo de la infancia y la niñez pero me gustaría saber Víctor porque me huelo que hay mucho cuánto trabajo de documentación hay detrás de esta historia

Voz 5 06:22 pues pues muchísimo ella además en en dos en dos fases distintas no

Voz 0840 06:30 porque yo al principio cuando descubro la historia de Joseph Kony a través de ese monográfico famoso de la revista Time en el año dos mil doce pues lo que lo que hago es entrar en el en el mundo de pues de las de las fuentes escritas nuevos empieza a buscar pues documentales empiezo a buscar libros y testimonios de el TPI lo que pasa es que luego me di cuenta de que para comprender bien esta historia tenía que ir más allá no tenía que encontrar las fuentes reales osea al fuentes vivas entonces pues empecé a contactar con cooperantes empezar contra pues con los padres componían por ejemplo y hasta de que alguno de ellos me facilitó la posibilidad de hablar con alguno de estos seis niños soldados no ahí es cuando esta historia se vuelve real para mí

Voz 0313 07:25 pues mira yo creo que Víctor está escuchando un poquito con con retardo por el por el satélite y por eso habrá citan tan despacito acaba de mencionar los de niños soldados la de nuestra comida Nicolás Castellano tuvo oportunidad aún tiempo de contactar con tres de ellos tres niños soldado de la República Centroafricana que es uno de los países donde más menores una barbaridad

Voz 2 07:47 hacen la guerra bueno

Voz 0313 07:48 estos que van que vamos a escuchar estos han podido rehacer su vida pero la historia que tiene detrás y el testimonio que prestan es impresionante y conecta muy bien con tu libro enseguida lo verás

Voz 0706 08:02 en República Centroafricana llueve de manera tan rotunda violenta que paraliza cualquier actividad salvo una la guerra en este país donde han muerto más de diez mil personas desde diciembre de dos mil trece en lo que la ONU calificó como Press genocidio se sigue matando día a día entre ellos lo hacen otro diez mil su diez mil niños Honda día cómo funcionan

Voz 7 08:24 decidiré regularmente el grupo armado el tres de diciembre de dos mil trece el día del gran ataque musulmán sobre banda fue muy duro ver tantos muertos y por eso pensemos Hangar aquello a veces matamos con fusiles sino con granadas y también a machete

Voz 1620 08:37 Nos juega bad boy nombre que llevan su gorra cuando lo encontramos cobijarse de la lluvia en una escuela en las afueras de Bangui este niños soldado empuñó el fusil por primera vez a los dieciséis años ahora salido de los antibalas los grupos armados de autodefensa contra los musulmanes eh

Voz 7 08:53 no me arrepiento en realidad vi cómo los selecta matar a un agente en mi familia hay con la rabia que sentía tenía que hacer algo por eso no me arrepiento de haber luchado

Voz 1620 09:01 han ganga junto a Robert que cambiamos el nombre por respeto a su intimidad uno de esos niños a los que la guerra ha borrado una infancia me sí

Voz 0706 09:12 había seis niños soldado en mi grupo éramos unos cuarenta en total milicia hay seis de ellos eran Minyons era un soldado más como yo combatían igual los más mayores porque ellos habían visto también como los Leica había matado a sus padres a sus hermanos delante de ellos pero tenían sólo diez doce y hasta catorce años como el agua que secuela por cualquier caminos extendió la guerra gota a gota asesinato asesinato fue llenando de irá hasta los más pequeños han llenado cuando novia los niños tan pequeños combatir me impactó muchísimo eran muy pequeños para hacer esas cosas realmente me Trauma

Voz 0840 09:48 quizá usaban las armas con total naturalidad

Voz 0706 09:51 Paz y mataban igual que yo y a veces pensaba pero si estos niños deberían estar en el colegio son el futuro del país y están haciendo esto no es un buen futuro para el país en y si los niños no están cómodos

Voz 8 10:04 aquí nadie a veces ahora somos soldados a que somos civiles es completamente alejada de la realidad algunos son capaces de integrarlas en su vida de construir un futuro hay una familia a pesar de lo que han vivido para otros pues tendrán pesadillas todas todas

Voz 0706 10:20 en República Centroafricana su diez mil niños soldados están en grupos armados pero aunque suene increíble en otros países también hay ejércitos regulares sobre todo trabajo

Voz 8 10:29 en la desmovilización de reintegración de niños y niñas asociados a fuerzas regulares de ejércitos regulares en Almería

Voz 0706 10:37 a en la Liga

Voz 0019 10:40 yo ahora me siento todavía preparado para convencer a otros niños soldados de que lo deje lo que te empuja a salir de las armas es tu propia conciencia cuando matas a alguien nunca lo olvidas siempre te acompaña los recuerdos pero es muy difícil olvidar todo esto por eso es importante aprender un oficio

Voz 0706 10:56 a tener un trabajo para salir adelante y tratar de olvido speech como Rober que no ha sido niños soldado no lo olvide verano

Voz 0313 11:15 estos serán testimonios reales al principio de de la novela de antes de los años terribles Isaías el protagonista de otro de los personajes de la historia que se Manuel discuten y en un momento dado Emmanuel le dice a nadie le importa una mierda lo que nos pasó de tiene razón Víctor en lo que dice

Voz 0840 11:32 Manuel tiene razón mucho a poca nada bueno yo creo que es yo creo que en líneas generales e Isaías tiene bastante razón tiene bastante a razón porque la verdad es que vivimos en la absoluta indiferencia sin no le importa a la mayoría de la opinión pública todas las informaciones que llegan que nos llegan desde África son siempre eh negativas o casi siempre negativas guerras de tragedias de inmigraciones de guerras civiles y entonces la historia individual de cada una de estas personas con nombres y apellidos y pues la verdad es que bueno se pierde un poco en los números en las estadísticas no por suerte por suerte pues hay gente que que digamos se concentra en las personas en los individuos los chavales me ha gustado mucho estos testimonios que que que pasaban no porque yo por ejemplo recuerdan en en el campamento de en el campo de refugiados de de veintiuno Sudan del Sur hay que hay miles de chavales no de desmovilizados huérfanos y además hay una tragedia mucho mayor de la que no se habla mucho que son esos chavales abandonados por las madres porque es un hijos de violaciones pues estos chavales por ejemplo cuando cuando hacen dibujos cuando intentamos intentas que expresen lo que sienten a través del juego siempre son juegos violentos siempre son dibujos violentos poco esa imagen que yo que tú veías que que el al principio de esto no es sin embargo ver como hay gente eso que yo llamo las es de la bondad esa gente que no hacer ruido que está sosteniendo el mundo pues que que está ahí cada día cada día cada día ayudando a estos chavales a superar traumas que muchas ocasiones les dejan secuelas de por vida

Voz 0313 13:14 se Vega oye Víctor has comentado que no te ha costado mucho lo de meterte en la piel de Isaías ostrás Abel me resulta complicado que que que que es lo que qué es lo que te permite decidir eso como te resulta fácil que que decía todo bravas de poso antes como escritor y como persona que posó tenías tú como para entender un joven personaje como este

Voz 0840 13:37 bueno mira a mí no me gusta mucho hacer diría esto pornografía emocional no pero lo cierto es que para conectar con con Isaías eh me di cuenta que sólo puede hacerlo escribiendo lo en primera persona conectando digamos experiencias personales con con con las suyas como niño como hombre no porque al final cada uno de nosotros ha tenido una guerra cada uno de nosotros lleva sus cicatrices ahí te das cuenta de que las infancia Sanín falsas en todas partes no a mí por ejemplo yo encuentro que Isaías es su nombre pues roto es un hombre que desconfía de del cariño de los demás es un hombre que se siente un poco un farsante en su propia vida que piensa que no se merece la felicidad que en cualquier momento pues el aval arrebatar y esos son una serie de síntomas muy evidentes de alguien a quien le han robado la la niñez no entonces me di cuenta de que yo no podía contar esto como he contado otras historias como narrador omnisciente como has de Dios eh que puede decidir el destino de sus personajes sino cómo o de chavala chaval contarnos nuestra infancia e contarnos cómo era su abuela algo que no era muy diferente a la mía cómo era ese profesor Nelson que vio en al en el algo que los demás no veían que no es muy distinta Un proceso es que tenía yo y al final pues de conectar antes de los años terribles nos ayudó a los dos a superar pues ciertos es decir tú

Voz 0281 14:59 el Snoop hombre yo creo que Isaías es un hombre roto que arregla ciclistas no parece un trabajo tampoco extraordinario y que nos recuerda que detrás de esa gente que viene aquí que está rota gay otras historias son otras personas han hechos otras cosas y en algunos casos han han tenido experiencias terribles yo te acuerdas cuando comentamos aquí la la novela

Voz 0313 15:21 pese

Voz 9 15:22 yo te decía que que eh

Voz 0281 15:24 es sin imposible leer antes de los años terribles no pensara en el corazón de las tinieblas de Conrad y eso me lleva a pensar también que es que los años terribles y llevándole la contra el título están antes están después están por todas partes porque parece que tenemos unos infiernos que nos interesan unas guerras que nos interesa unos unos dramas humanos y unas diáspora es que salen en los periódicos y que está muy bien y otras que no la Inter Sun a nadie claro Coppola al hacer Apocalipsis Now sobre

Voz 10 15:54 la la la novela de de Conrad

Voz 0281 15:57 llevó a Vietnam

Voz 9 15:58 así Víctor se la ha llevado

Voz 0281 16:01 anda en el fondo es lo mismo de otra manera con otros personajes pero es imposible no pensar en no pensar en cómo el el horror el infierno tiene muchas sucursales en latín

Voz 0578 16:10 la verdad que yo bola cómo estás muy bien

Voz 0840 16:15 sí yo sólo quería decir una cosa no sé si es supongo que sabeis Conrad estuvo en el Cono Sur si es tardó nueve años en el poder escribir esta historia no es decir que hay veces que uno en la literatura a veces sí que sirve como un proceso de de de digestión de ciertas realidades que sólo en explicar a través de la palabra es verdad que somos seres narrativos no los hombres lo convertimos todo el literatura al final pero hay cosas que sólo después de un proceso de maduración y a través de la escritura se pueden explicar no por eso es un poco que yo necesitaba conectar a nivel personal con con Isaías porque si no me ha salido otra historia otra historia más de de niños soldados

Voz 0281 16:56 es que te has salido porque entre líneas en esta novela hay otras muchas claro a la reflexión que tiene sobre el poder sobre sobre los líderes sobre lo peligroso que resulta seguir a a iluminados la conexión para ir a la corrupción como muchos países de África han llegado los liberadores y más que liberarlos es que los han metido en una jaula distinta de la que en vez de tener la llave otros la tenían ellos pero siguen igual no es terrible en Hoy el regreso al infierno de Isaías la edad es que es eso

Voz 1208 17:24 terroríficos la verdad es que pero es eso es lo que

Voz 0840 17:28 es lo que decía Curro no hay dos frases de El corazón de las tinieblas que a mí me dejaron muy impactado no la primera se dice de destruir esas bestias núcleo diciendo esto no hay quién lo que lo que lo salve y luego cuando habla del del del del horror no yo creo que hemos tenido siempre una mirada muy muy euro centrista muy muy occidental sobre realidades que son muy complejas que nosotros no acabamos de entender y que hemos convertido estereotipos no iba a mí lo que me interesaba era ir más allá de esa idea que todos tenemos no de de niños soldado del pobre chaval africano de de África común un maremágnum donde todas las violencias posible no y al final demostrar que las de las digamos las líneas de conducta del ser humano son iguales en todas partes no lo único que que a veces la brutalidad alcanza tal dimensión que uno llega a perder la la la la cordura el sentido del bien y del mal no como dice Isaías que me gusta mucho cuando me dijo eso no me dice es verdad que yo fui un niño soldado de verdad que fui la víctima que fui secuestrado dice pero yo no soy inocente que no eso es es decir porque ese es un poco el caso de este de de lugarteniente este de Kony no es el dominico buen la hormiga la hormiga blanca no sea un tipo que lo detienen con cuarenta años lo condenan por setenta crímenes contra la humanidad violencias torturas etcétera pero la gente se olvida qué dominico buen fue secuestrado podido ser con y cuando tenía nueve años no hay una dicotomía muy interesante no que es una víctima cuando en qué momento se convierte en culpable no

Voz 0313 18:59 Víctor te voy a pedir que te quedas con nosotros un ratito en La Ventana de los libros seguiremos hablando de antes de los años terribles y nos vas a ayudar en la final del concurso a elegir quién gana el relato ganador te parece me encanta ahora ya puedes hablar bien no

Voz 0840 19:10 sí sí claro ya no me siento marciana

Voz 1208 19:14 porque has aguantado como lo has hecho horquilla Notes

Voz 0840 19:18 señor las axilas porque estoy sudando como un poco

Voz 1208 19:21 más que remota la voz del satélite bueno eso eso son los gazapos que luego metemos en la radio que te has portado como un campeón que tiene el director de Canga

Voz 1 21:42 Relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 1208 21:55 que sigo pensando que no está nada mal eh Un premio seis mil euros para un relato de cien palabras en fin la proporción es yo diría que yo sí yo sigo pensando que es muy feo no me dejáis presentarme a mí por ejemplo digo palabra no sale más que un planeta casi seguro

Voz 0313 22:08 bueno veremos desfilar listas para el mes de mayo que son Iñaki Goitia Javier Puchades y Susana revuelta Iñaki tiene treinta y ocho años y soñar en Guipúzcoa licenciado en Filosofía trabaja como bibliotecario en una biblioteca pública ya que arratsalde on buenas tardes qué tal buenas tardes tu debuta seno de la final mensual no novias estado nunca a este nivel no

Voz 1208 22:29 no soy bastante bastante

Voz 0313 22:33 pues venga pues que tenga mucha suerte además hoy tenemos aquí un invitado de lujo en el en el jurado que es Víctor del Árbol que por cierto Víctor una pregunta me han contado que el que el año pasado te nombraron Caballero de las Artes y aletas de la República francesa

Voz 0840 22:46 sí una estas cosas que hace los franceses que uno se entiende muy bien

Voz 0313 22:50 eso cuenta

Voz 0840 22:52 que son muy gordo no sí hombre la verdad es que es un es un honor muy grande y yo estoy muy muy feliz pues no lo sé supongo que yo y eso tiene que ver con la idea de una cultura que es muy porosa que que me gusta mucho que es que hace suyo lo que lo que la enriquecen no ello como dije en la en la bueno cuando me hicieron me dieron la medallita y todas esas cosas que te ponen son muy protocolarios es diste te hacen hacer un discurso Tito yo dije que yo siempre he entendido la literatura como un puente no entonces en ese sentido pero yo creo que es una cosa que me que me honra y estoy muy contento la verdad muy pobre

Voz 0313 23:26 pues felicidades eh gracias pues eh Javier Javier Puchades tiene cincuenta y ocho años de Quart de Poblet en Valencia trabaja como ayudante de tránsito en el centro de control del aeropuerto de Valencia Javier buenas tardes donada esperada qué tal hola bueno Estrada que ubicar

Voz 14 23:40 Javier como beso como estaba estás nervioso e ilusionado yo esas cosas

Voz 1208 23:44 las dos cosas muy nervioso porque tú también eres finalista mensual por primera vez como Iñaki brutal pero hacerlo

Voz 14 23:50 tiempo que nos envía relato yo sí sí lo

Voz 1208 23:53 los cinco años cinco añitos bueno no

Voz 0313 23:55 nunca es tarde si la dichas buena de trabajar es hay hay que tengo mucha suerte Javier gracias Susana revuelta cincuenta y un años es Santander funcionaria de la Agencia Tributaria trabaja como administrativa Susana buenas tardes hola qué tal cómo estás nervioso hasta hoy estaba estaba haciendo repaso de los ocho meses que ya hemos eh elegido finalista del concurso tenemos de momento siete mujeres y un hombre osea la mayoría absoluta es ayer hay gente que hubiera pagado por tener este resultado en lo suyo no va a ver si a ver si mantiene Soitu la la tendencia eh venga que tengan mucha suerte Susana venga que usted escuchando que Benjamín tiene alguna recomendación más que añadir a nuestra lista de de libros que merece la pena ser leído

Voz 1208 24:58 porque empezamos dejaba en teoría mujeres pues tenemos otro

Voz 0281 25:00 cuatro mujeres bueno tenemos que empezar por Siri Just Bet acaba de ganar el premio pero en de de Asturias acaba de publicar un libro que se llama recuerdos de del futuro son cuatro libros de los que hablar que son autobiográficos cada uno a su manera en este lo que cuenta Just Bet es la historia de de cuando hundía mirando entre las cosas de su madre que es una señora ya muy mayor nonagenaria que vive en una residencia que luego la tienen que trasladar a otra la de esa residencia donde puede llevarse menos cosas encuentra unos cuadernos de cuando ella era muy joven Siri Just Bet de cuándo va a Nueva York de cuando empieza a escribir y cuenta una historia muy interesante de cómo empieza a obsesionarse con la vecina de al lado la vecina de al lado no sabe muy bien se sabrá después de la novela yo lo voy a decir pues no estropear el el misterio no es es que es una actriz que está ensayando algo si es que tiene conversaciones desgarradas con alguien porque parece tener unos monólogos que indican cierta cierto peligro a ratos no cierta inquietud como si le pasara algo o estuviera a punto de pasarle algo bueno Circus Bet cuenta cuenta las dos historias cuenta la historia de cómo ya llega a Nueva York de cómo empieza a abrirse ya viene de Minnesota la tierra de Bob Dylan como empieza a abrirse paso en el mundo de la literatura como también lo de ser mujer siempre es más complicado no mira tiene una escena unas páginas en las que cuenta un hay un intento de violación de un tipo que conoce en una fiesta que está con ella que cuando ya dice que se quiere ir el ya empieza a decirlo no perdona tú has venido conmigo tu te vas conmigo como insisten acompañarla a casa como insisten entrar en en la casa y como en un momento determinado no entiende eso que hasta por su por suerte tan sobre la mesa que es que no se diga cuándo se diga no lo entiende creo que es imposible encontrar eso literariamente explicado mejor que en este libro Recuerdos de tutores y de juguete por cierto traducido por Aurora Echevarría

Voz 1 26:47 eh

Voz 1208 26:57 no otro título Memorias de una joven católica de Mary Mc Carthy en Editorial Lumen

Voz 0281 27:05 Elena carcinomas de menos una de las grandes autoras norteamericanas autora por cierto un libro que se llama misioneros y caníbales esto lo digo para Víctor del Árbol

Voz 1208 27:12 seguro que lo conoces te cuento un libro

Voz 0281 27:17 impresionante Memorias de una joven católica donde cuenta subida que yo no sabía que había sido tan dura ella y sus padres mueren por una epidemia de gripe cuando la gripe mataba a la gente durante un viaje en el que van a ver a la familia ellos quedan al cuidado de una abuela muy rica pero muy tacaño que las convierte rápidamente en unos personajes de Dickens parecen como personajes de Oliver Twist la manda vivir con una especie de vecinos a los llamativos pues no tienen una red ninguna relación realmente familiar y que a partir de momento los tratan como si fueran personajes personas de segunda categoría practicantes no les dan de comer se quedan esqueléticos los mandan a vivir a un cuarto infecto cuando la otra abuela les manda regalos los regalos las muñecas y los trenes que Le mandos

Voz 0706 28:00 como una niña y un niño los guardan en en un altillo

Voz 0281 28:03 yo solamente cuando en Navidad vienen visitas haberlos lo sacan y les dejan jugar para que ellos vean como como son muy felices y los tratan los tratan muy bien no in incluso una vez que Mary Mc Carthy gana su primer título por una su primer premio por una redacción escolar legalmente y cinco dólares inmediatamente los Veinticinco dolores en los se los quita no es un maltrato continuo es casi una novela de Dickens esta estas Memorias de una joven católica de Mary Mc Carthy que yo creo que interesan mucho para ver cómo ABC es el maltrato a los niños no hace falta tampoco irse a Uganda he visto ninguna a veces en cualquier sitio en la culta Norteamérica en la culta a Irlanda también hacen esa debilidades con Robben

Voz 0313 28:42 estancias Víctor dirías que es un crimen

Voz 19 28:44 un crimen contra la Humanidad yo diría que es el peor crimen que puede cometer un ser humano primero porque te roban no sólo te están robando la infancia es que te están robando el futuro y eso es lo que hoy que es lo peor que le puede hacer a y yo quise probar el futuro

Voz 1208 28:59 ya a ver qué benjamines incansable tiene dos títulos más

Voz 21 29:22 eh

Voz 0281 29:24 doce libros que tratan de modelos y además los voy a hablar de dos juntos porque es curioso que hayan coincidido por una parte la edad de la luz de Wichita esta está publicado por la editorial Salamandra Cristina Martín Sanz por otra parte la exposición de Nathalie Le Aguer está vulgar por Acantilado y traducido por Carlos Ollo Rogen bueno es que la edad de la cuenta la historia del y Miller Lee Miller se hizo muy famosa porque era la modelo de las fotografías de Man Ray también amante de Man Ray era muchas más cosas también ella lo que querían horas ser modelos sino ser fotógrafa había sido modelo Nueva York durante muchos años había sido modelo de portada portada de de Vogue portada de las principales revistas fotografiada por los grandes del género pero ya no quería ser una imagen quería ser ella la que hiciera las imágenes va a a book conocerá Man Ray Se va a París inmediatamente como era tan guapa severo rodeada por una corte de buitres revolotean alrededor quieren cualquier cosa menos ayudarla en su carrera como creadora con Man Ray empieza a que la sacaba bastante hace empieza una relación muy tormentosa que with enseres la escritora que en un éxito extraordinario en este libro describe como relación de dos personas que se lo van quitando poco a poco todo uno una lado tras hasta que al final se quedan las dos sin nada es una novela muy interesante y otra la exposición de Natalie Jäger cuenta la historia de una condesa la Condé sabe castigó Lionel que entre otras cosas amante de Napoleón III que entre otras cosas fue el alcohol consideran una de las heroínas de la unificación italiana por sus contactos con el emperador de pacotilla que él siempre hay alguno que no lo sea Ci sobre todo una persona que estaba tan obsesionada por su propio aspecto físico por su belleza que se hizo más de seiscientas fotografías las hizo un tipo llamado Pierre Luis Pierre son a quién no conocía a nadie sino fuera por eso y entonces una reflexión muy muy interesante sobre cómo a veces la belleza también puede ser una condena como esta mujer tenía que pasar horas y horas y horas nada más que dispuesta a exhibirse a estar perfecta como tenía la condena de las miradas continuas devorador devoradora casi allá donde iba buenos un libro una reflexión muy interesante sobre Grecia flagrantes y eso que esta gran pero fíjate seiscientas fotos equivalen casi al al descubierto de Instagram

Voz 0313 31:53 esto se pone emocionante en La Ventana final del mes de mayo concurso Relatos en Cadena tres finalistas Iñaki Goitia Javier Puchades y Susana Revuelta el primer relata el de Iñaki Se titula el imbécil

Voz 22 32:08 me quiere

Voz 23 32:09 con regusto amargo en la boca al leer tu nota de despedida al principio no me siento aludido acostumbrado a oír de tus labios un idiota un bobo pero siempre en tono cariñoso el cabrón y el hijo de puta que se te escapan en la cama se explican por el contexto pero ese adiós imbécil seco pegada al frigorífico

Voz 1 32:27 cojo un lápiz pongo la tilde que falta de imbécil a la cerveza que no terminan en vocal de toda la vida mira lo que puede hacer

Voz 24 32:43 lo he visto claro lo que no se consuela es porque no quiere queda bien cómo queda retratado por el punto de vista el hombre está allí con gente que no entiende nada qué tal y lo que estamos viendo por detrás es exactamente que él espera no sólo es un imbécil llueve también estoy carteros me dijo de fruta que dicen ante anteriormente no zona que no estuviera avisado sí pero qué bien está manejado para que el borrador estoy diciendo una cosa de exactamente la contraria

Voz 0281 33:07 cuerdas a frase de Lenny Bruce que decía que yo hasta los dieciocho años no supe que me llamaba Lenin pese que mi verdadera nombre era cállate

Voz 1208 33:15 venga vamos claro el segundo

Voz 0313 33:17 ayer Puchades que se titula La llamada

Voz 25 33:21 de toda la vida Se sabe que no pueden ser buenas noticias si a las cuatro de la madrugada suena el teléfono aquel sábado comenzó a hacerlo justo al entrar en casa cuando regresaba de cenar con unos amigos al atravesar el pasillo observe que las gemelas dormían ya en su cama en principio no tendría de qué preocuparme a no ser que llamasen de la residencia de mis suegros cuando entrega el comedor mi mujer estaba sentada en el sofá el auricular le temblaba en la mano y entre sollozos

Voz 26 33:53 la escuché decir si soy su esposa el fantasma dos jugadores

Voz 0281 34:01 Swayze

Voz 27 34:02 esto esto esto parece esto parece unas les que Benjamín tomador libres y los y de juega con ellos y desde porque también es otro tema el punto de vista aquí estamos otra vez en lo domingo a todos el punto de vista todos lo estamos viendo desde un lado y cuando descubrimos con el narrador que el muerto es él lo llevamos la misma sorpresa que se narrador altos otro gran manejo de punto de vista muy bien eh vamos con el tercio

Voz 0313 34:22 pero el de Susana Revuelta se titula El Mago

Voz 28 34:28 sí soy eso

Voz 0137 34:28 pues fui la mujer valen en sus primeros casi me quemo la lengua con queroseno al escupir fuego y la tripa llena de cicatrices de tanto ensayar lo de partirse en dos con el serrucho una noche en un cabaret perdió una oreja cuando me lanzaba sables pero yo muy profesional simula que era parte de la actuación el público aplaudió entusiasmado de Lupe realista que quedó suba más extendió pudimos por fin contratar un ayudante en mi última función decidió

Voz 29 34:55 al parecer y aquí estoy esperando

Voz 0137 34:57 que acabe el truco que ya tengo los pies fríos

Voz 1208 35:02 yo no sé si reír o inyectarme pues yo me inquieta Basterra y la verdad es que está esta mujer me da me da un poco de pena porque si si ha estado con el que ha hecho todo por él cuando de repente aparece el ayudante yo creo que

Voz 0578 35:13 desde los ponen a todos los las orejas ya de punta cuando decide lo siguiente la siguiente frase hacerla desaparecer ya está la pobre esperando con los pies fríos me temo que nada bueno ha sucedido

Voz 0313 35:24 lo has visto que hay niveles que vamos

Voz 0578 35:26 en está complica de te está complicada

Voz 0313 35:29 que voten primero los finalistas y mientras tú te lo vas pensando Vari Susana con cuál de los otros relatos pequeños

Voz 14 35:35 pues votó a llamaran dejaría al llamado de Javier Javier porque muchos esto yo por el de Susana por el marco de Susana Iñaki es el de Susana por el de Susana también

Voz 0840 35:48 a Víctor te otro cantidad venga Bojan desea pues yo los de yo se lo voy a dar al imbécil porque me han aparecido seco directo con un solo adjetivo muy bueno

Voz 1208 35:58 tú lo has dicho con cariño no Contini creaba tilde Lille de mercado muy bien

Voz 0313 36:04 ven tú que yo me voy a quedar con Susana Revuelta revuelta su mago maligno mago maligno Javier tú tienes los votos y el de la casta y el pueblo pues el pueblo vota sí

Voz 2 36:15 y veintinueve veintinueve

Voz 0578 36:18 votos para esos revuelo no perdón cuarenta y dos votos para semana XXIX subsanar revuelta ciento sesenta y cinco votos para Javier Puchades seiscientos sesenta y nueve votos llamada bares Iñaki Goitia amor parece imbécil

Voz 1208 36:32 claro la voz del pueblo y ahora a la Castella y yo siempre estoy abierto de acuerdo con las cosas que vota un últimamente pero bueno voy a votar también por el imbécil pues mira

Voz 0313 36:45 tenemos vaya a empate Hay le toca Roberto voy a empatar desempatar quienes no no no no voy a desempatar por empatía porque ella también tengo los pies fríos el es usarla

Voz 14 36:56 eh pues Susana revueltos felicidades una buena muchas gracias pasa a la final de temporada que nos veremos aquí en los primeros días de julio vale una mezcla más bueno Jackie Javier abrazos a los dos eh venga luego

Voz 0313 37:15 pasó la mujer sí sí sí sí este año es espectacular a ver teorías conspiratorias ya esta temporada eh esto además hasta que hasta última hora hasta el último momento a ver Javier recuerda deberes para la próxima semana venga aquí te despiste en los oye pues la última frase Rato Susana ya tengo los pies ya tengo los pies fríos ahora sí tienen hasta el próximo jueves a las doce de la mañana para enviar sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela de escritores escuela de escritores punto com déjame recordar finalistas que ya tenemos Eva García ya por ecos Marian Ramos por la otra dimensión Elena Bethencourt por corazoncito Nuria Rozas por delicatessen Patricia Collazo por Perseidas Juan Antonio Morán el único lo Cumpleaños feliz Paloma Hidalgo por las cosas de la vida María Gil por me quiere Joy Susana revuelta con

Voz 14 38:03 el mago Víctor del Árbol amigo ha sido un

Voz 0313 38:07 hacer felicidades por estos eh antes de los años terribles

Voz 1208 38:10 mucha pasado mueve pero es un joder

Voz 0313 38:15 absolutamente recomendable dice que sólo ha pasado muy bien a pesar de

Voz 1208 38:18 el satélite al principio todo es todo

Voz 0840 38:21 es experiencia en la vida entonces aprendiz cederemos

Voz 1208 38:23 pero abrazo

Voz 0313 38:27 bien venga Benjamín es nuestro poema de despedida

