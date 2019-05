Relatos en cadena | Final del mes de mayo

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino el Relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 4 00:17 eh que sigo pensando que no está nada mal eh Un premio seis mil euros para un relato de cien palabras en fin la proporción es yo diría que yo

Voz 4 00:29 por ejemplo digo palabras no sale más que un planeta

Voz 0313 00:32 pues tenemos peores finalistas para el mes de mayo que son Iñaki Goitia Javier Puchades y Susana revuelta Iñaki tiene treinta y ocho años soñar en Guipúzcoa licenciado en Filosofía trabaja como bibliotecario en una biblioteca pública Iñaki arratsalde on buenas tardes qué tal respondió más tarde tu tu debuta seno de la final mensual no novias estado nunca a este nivel no

Voz 5 00:53 no no soy debutante durante la semanal y ahora en la mensuales

Voz 0313 00:57 bien pues venga pues que tenga mucha suerte además tenemos aquí un invitado de lujo en el en el jurado que es Víctor del Árbol que por cierto Víctor una pregunta me han contado que el que el año pasado te nombraron Caballero de las Artes y aletas de la República francesa

Voz 0313 01:14 pero hoy eso cuenta

Voz 6 01:16 que son muy gordo no sí hombre la verdad es que es un es un honor muy grande yo estoy muy muy feliz pues no lo sé supongo que yo y eso tiene que ver con la idea de una cultura que es muy porosa que que me gusta mucho que es que hace suyo lo que lo que la enriquece no ello como dije en la en la bueno cuando me hicieron me dieron la medallita y todas esas cosas que te ponen son muy protocolarios es dice te hacen hacer un discurso Tito yo dije que yo siempre he entendido la literatura como un puente no entonces en ese sentido yo creo que es una cosa que me que me honra y estoy muy contento la verdad muy joven

Voz 0313 01:49 pues felicidades eh gracias pues eh Javier Javier Puchades tiene cincuenta y ocho años de Quart de Poblet en Valencia trabaja como ayudante de tránsito Ariane el centro de control de aeropuerto de Valencia Javier buenas tardes donada esperada qué tal

Voz 5 02:02 pues no Estrada Javier como eso como estaba estás nervioso e ilusionado y esas cosas como

Voz 7 02:07 en las dos cosas muy nervioso y muy lesionado de tú también eres finalista mensual por primera vez debuta yo yo como Iñaki vivo tal pero hace tiempo que nos envía relato diga yo sí sí a los cinco años

Voz 0313 02:17 cinco añitos bueno nunca es tarde si la dichas buena de trabajar esta hay hay detrás ya trabaja al que tenga mucha suerte Javier gracias Susana revuelta cincuenta y un años es Santander funcionaria de la Agencia Tributaria trabaja como administrativa Susana buenas tardes hola qué tal cómo estás hoy estaba estaba haciendo repaso de los ocho meses que ya hemos eh elegido finalista del concurso tenemos de momento siete mujeres y un hombre osea la mayoría absoluta es desde ayer hay gente que hubiera pagado protones eh este resultado en lo suyo no bueno a ver si a ver si mantiene Soitu la la tendencia eh venga que tengas muchas gracias venga queremos escuchando que Benjamín tiene alguna recomendación más que añadir a nuestra lista de de libros que merece la pena ser leído

Voz 4 03:21 porque empezamos dejaba imperial mujeres pues tenemos otras

Voz 0281 03:24 cuatro mujeres bueno tenemos que empezar por Sir Just Bet acaba de ganar el Premio Príncipe de de Asturias acaba de publicar un libro que Sama recuerdos de del futuro son cuatro libros de los que hablar que son autobiográficos cada uno a su manera en este lo que cuenta Siri Just Bet ese la historia de de cuando hundía mirando entre las cosas de su madre que es una señora ya muy mayor nonagenaria que vive en una residencia que luego la tienen que trasladar a otra la de esa residencia donde puede llevarse menos cosas se encuentra a unos cuadernos de cuando ella era muy joven Siri Just Bet de cuándo va a Nueva York de cuando empieza a escribir y cuenta una historia muy interesante de cómo empieza a obsesionarse con la vecina de al lado la vecina de al lado no sabe muy bien se sabrá después la novela yo no voy a decir pues no estropear el el misterio no es a mí es es que es una actriz que está ensayando algo si es que tiene conversaciones desgarradas con alguien porque parece tener unos monólogos que indican cierta cierto peligro a ratos no cierta inquietud como si le pasara algo o estuviera a punto de pasarle algo bueno Circus Bet cuenta cuenta las dos historias cuenta la historia de cómo ya llega a Nueva York de cómo empieza a abrirse ya viene de Minnesota la tierra de Bob Dylan como empieza a abrirse paso en el mundo de la literatura como también lo de ser mujer siempre es más complicado no mira tiene una escena unas páginas en las que cuenta un hay un intento de violación de un tipo que conoce en una fiesta que está con ella que cuando ya dice que se quiere ir el ya empieza a decir no no perdona tú has venido conmigo tu te vas conmigo como insisten acompañar la casa como insisten entrar en en la casa y cómo en un momento determinado no entiende eso que hasta por su por suerte tal sobre la mesa que es que no se diga cuándo se diga no lo entiende creo que es imposible encontrar eso literariamente explicado mejor que en este libro Recuerdos de tutores y The Who te por cierto traducido por Aurora Echevarría

Voz 4 05:15 sí no de otro título Memorias de una joven católica de Mary Mc Carthy

Voz 0313 05:28 ya Lumen Mary Mc Carthy ni más ni menos una de las gran

Voz 0281 05:30 de esa autoras norteamericanas autora por cierto un libro que se llama misioneros y caníbales esto lo digo para Víctor del Árbol

Voz 0281 05:41 impresionante Memorias de una joven católica donde cuenta subida que yo no sabía que había sido tan dura ella y sus padres mueren por una epidemia de gripe cuando la gripe mataba a la gente durante un viaje en el que van a ver a la familia ellos quedan al cuidado de una abuela muy rica pero muy tacaño que las convierte rápidamente en unos personajes de Dickens parecen como personajes de Oliver Twist la manda a vivir con una especie de vecinos a los que ama tíos pero no tiene ninguna relación realmente familiar y que a partir de momento los tratan como si fueran personajes personas de segunda categoría practicamente no les dan de comer se quedan esqueléticos los mandan a vivir a un cuarto infecto cuando la otra abuela les manda regalos los regalos las muñecas y los trenes que le mandas

Voz 2 06:24 y hay un niño los guardan en un en un altillo

Voz 0281 06:27 solamente cuando en Navidad vienen visitas haberlos lo sacan y les dejan jugar para que ellos vean como como son muy felices y los tratan los tratan muy bien no in incluso una vez que Mary Mc Carthy gana su primer título por una su primer premio por una redacción escolar legalmente y cinco dólares inmediatamente los Veinticinco dolores en los se los quitan no es un maltrato continuo es casi una novela de Dickens esta estas Memorias de un actúen católica de Mary Mc Carthy que yo creo que interesan mucho para ver cómo ABC es el maltrato a los niños no hace falta tampoco irse a Uganda de visto ninguna a veces en cualquier sitio en la culta Norteamérica en la culta a Irlanda también hacen esas variedades el de infancia es Víctor Juderías que Sun

Voz 6 07:07 crimen un crimen contra la Humanidad yo diría que es el peor crimen que voy cometer un ser humano no primero porque te roban no sólo te están robando la infancia es que te están robando el futuro y eso es lo que es lo peor que se puede hacer antes multi Quillo que probar el futuro

Voz 9 07:23 a mí

Voz 4 07:34 a ver qué benjamines incansable tiene dos títulos más

Voz 0281 07:48 doce libros que tratan de modelos y además los voy a hablar de dos juntos porque es curioso que hayan coincidido por una parte la edad de la luz de esta está publicado por la editorial Salamandra Cristina Martín Sanz y por otra parte la exposición de Natalie Oleguer estaba obligado por Acantilado y traducido por Carlos Ollo Rogen bueno es que la edad de la cuenta la historia del y Miller Lee Miller se hizo muy famosa porque era la modelo de las fotografías de Man Ray también amante de Man Ray era muchas más cosas también ella lo que querían horas ser modelos sino ser fotógrafa había sido modelo Nueva York durante muchos años había sido modelo de portada portada de de Vogue portada de las principales revistas fotografiada por los grandes del género pero ya no quería ser una imagen quería ser ella la que hiciera las imágenes va a se conocerá Man Ray Se va a París inmediatamente como era tan guapa severo rodeada por una corte de buitres revolotean alrededor y quieren cualquier cosa menos ayudarla en su carrera como creadora con Man Ray empieza a que la sacaba bastante hace empieza una relación muy tormentosa que with en sedes la escritora que en un éxito extraordinario en este libro describe como relación de dos personas que se lo van quitando poco a poco todo uno una a la otra

Voz 10 08:59 hasta que al final se quedan las dos citadas una novela muy

Voz 0281 09:02 interesante ir otra exposición a Tahrir cuenta la historia de una condesa la cumbre Sade castigó guiones que entre otras cosas fue amante de la un tercero que entre otras cosas fue eh la que consideran una de las heroínas de la unificación italiana por sus contactos con el emperador de pacotilla que él es que hay alguno que no lo sea sobre todo una persona que estaba tan obsesionada por su propio aspecto físico por su belleza que se hizo más de seiscientas fotografías se las hizo un tipo llamado Pierre Louis Pierre son a quién no conocía a nadie sino fuera por eso y entonces es una reflexión muy muy interesante sobre cómo ABC es la belleza también puede ser una condena como estamos que tenía que pasar horas y horas y horas nada más que dispuesta a exhibirse a estar perfecta como tenía la condena de las miradas continuas devoradora casi allá donde iba buenos un libro una reflexión muy interesante sobre Grecia flagrantes y eso que esta gran pero fíjate seiscientas fotos equivalen casi al al descubierto de Instagram

Voz 3 10:11 ah

Voz 0313 10:16 esto se pone emocionante en La Ventana final del mes de mayo concurso Relatos en Cadena tres finalistas Iñaki Goitia Javier Puchades y Susana Revuelta el primer relato el de Iñaki Se titula el imbécil

Voz 11 10:32 me quiero

Voz 1 10:32 el regusto amargo en la boca a leer tu nota de despedida al principio no me siento aludido acostumbrado a oír de sus labios un idiota un bobo pero siempre en tono cariñoso el cabrón hijo de puta que se te escapan en la cama se explican por el contexto pero ese adiós imbécil seco pegado al frigorífico cojo un lápiz pongo la tilde que falta en la eh de imbécil mientras un sorbo a la cerveza llanas que no terminan en vocal de toda la vida lo que puede hacer un punto de vista de lo que consuela porque

Voz 12 11:10 quiero decirte que vez que he viendo cómo queda retratado por su punto de vista el hombre está allí siempre la verdad que no entiende nada qué tal y sin embargo lo que estamos viendo por detrás es exactamente que él es perfecta no sólo es un imbécil se Carlos todos me dijo de fruta que decirle que anteriormente no será que no estuviera avisado sí sí pero qué bien está manejando para que el narrador estoy diciendo una cosa es exactamente la contraria

Voz 0281 11:30 cuerdas esa frase de Lenny Bruce que decía que yo hasta los dieciocho años no supe que me llamaba Lenin pensé que me verdadera nombre era cállate

Voz 0313 11:37 la venga vamos con el segundo el de Javier Puchades que se titula La llamada

Voz 13 11:45 de toda la vida Se sabe que no pueden ser buenas noticias si a las cuatro de la madrugada suena el teléfono aquel sábado comenzó a hacerlo justo al entrar en casa cuando regresaba de cenar con unos amigos al atravesar el pasillo observe que las gemelas dormían ya en su cama en principio no tendría de qué preocuparme a no ser que llamasen de la residencia de mis suegros cuando entrega el comedor mi mujer estaba sentada en el sofá el auricular le temblaba en la mano y entre sollozos

Voz 2 12:17 la escuché decir si soy su esposa el fantasma hay dos Patrick Swayze

Voz 4 12:26 esto esto parece esto parece que Benjamín que toma tomado los libros y los sí de juega con ellos y desde porque también es otro tema el punto de vista aquí estamos otra vez en lo miran todo es el punto de vista todos lo estamos viendo desde un lado y cuando descubrimos con el narrador que muerto es él lo llevamos la misma sorpresa que se llevan narrador no todos otro gran manejo de punto de vista muy bien eh vamos con el tercer

Voz 0313 12:46 los de Susana Revuelta se titula El Mago

Voz 2 12:51 su ex esposa

Voz 0137 12:53 fui la mujer valen sus primeros son casi me quemo la lengua con queroseno al escupir fuego y tengo la tripa llena de cicatrices de tanto ensayar lo de partir Mendoza con el serrucho una noche en un cabaret perdió una oreja cuando me lanzaba sables pero yo muy profesional simula que era parte de la actuación el público aplaudió entusiasmado de lo hiperrealista que quedó suba más extendió pudimos por fin contratar un ayudante en mi última función decidió

Voz 2 13:18 el me espera

Voz 0137 13:21 no que acabe el truco ella tengo los pies fríos

Voz 4 13:25 yo no sé si reír o inyectarme pues yo me inquieta y la verdad es que está esta mujer me da me da un poco de pena porque si si ha estado con el que no ha hecho todo por él es bueno cuando de repente aparece el ayudante yo creo que de inmediato ante esos ponen a todos los las orejas ya de punta cuando decide lo siguiente la siguiente frase hacerla desaparecer ya está la pobre esperando con los pies fríos me temo que nada bueno ha sucedido relata Víctor has visto que hay niveles que vamos es que

Voz 6 13:50 está complica de te está complicada

Voz 0313 13:53 primero los finalistas y mientras tú te lo vas pensando y Susana con cuál de los otros relatos te quedas

Voz 14 13:58 pues voto a llamaban dejaría de por qué motos tú yo por el mago de no por el mago de Susana Iñaki he el de Susana también

Voz 6 14:12 eh Víctor teatro Katy va venga pues yo los de yo se lo voy a dar al imbécil porque han aparecido seco directo con un solo afectivo muy bueno

Voz 4 14:21 no lo has dicho con cariño no han continuo recreaba tilde con tilde muy bien Benjamin Tucker

Voz 0313 14:29 yo me voy a quedar con Susana Revuelta y su mago maligno mago maligno Javier tú tienes los votos de la casta y el pueblo pues el pueblo vota así a veintinueve veintinueve

Voz 4 14:41 qué votos pero no perdón cuarenta y dos votos para semana XXIX la revuelta ciento sesenta y cinco votos para Javier Puchades IMS seiscientos sesenta y nueve votos nada menos para Iñaki Goitia parecen decir claro la voz del pueblo y ahora hay yo siempre estoy del todo de acuerdo con la Junta últimamente pero bueno voy a votar también por el imbécil pues mira

Voz 14 15:09 iremos pero vamos a empate le toca Roberto

Voz 0313 15:13 voy a empatar desempatar no no no no voy a desempatar por empatía porque yo también tengo los pies fríos el es usarlo

Voz 14 15:20 eh pues Susana revuelta felicidades una buena muchas gracias al pasa a la final de temporada que nos veremos aquí en los primeros días de julio vale un ancla más bueno Jackie Javier abrazos a los dos se abrochó venga

Voz 0313 15:39 pasó la mujer pasó este año es espectacular a ver teorías conspiratorias eh que además ha aquí hasta última hora hasta el último momento a ver Javier recuerda deberes para la próxima semana venga aquí despiste en los oye pues la última frase el relato Susana ya tengo los pies decididos ya tengo los pies fríos ahora sí tiene hasta el próximo jueves a las doce de la mañana para enviar sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela de escritores escuela de escritores punto com déjame recordar finalistas que ya tenemos Eva García por ecos Marianne Ramos por la otra dimensión Elena Bethencourt por corazoncito Nuria Rozas por delicatessen Patricia Collazo por Perseidas Juan Antonio Morán el único lo Cumpleaños feliz Paloma Hidalgo por las cosas de la vida María Gil por me quiere Joy Susana revuelta con