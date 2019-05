¿Para qué billetes de 200 euros?

Voz 0827

00:00

resulta que el mismo día en que el Banco de España nos advierte que ahorramos Paco gastamos mucho resulta que nos han presentado estos nuevos billetes de cien y doscientos euros que entran hoy en circulación suena a paradoja porque la para la mayoría de los españoles ahorrar es un espejismo semejante al de tocar alguno de estos billetes tan estupendos más seguros y duraderos y Mané cables que los anteriores pero debe ser que somos pobres Francino porque su circulación está aumentando anualmente un ocho por ciento de media cuando aún andan rodando más de trece millones de billetes de quinientos euros que ya no se fabrican claro como el común de los mortales para realizar pagos de alto valor hacemos transferencias o usamos tarjetas de crédito como los cajeros ya sea un humanos automáticos aunque solicitamos una cantidad considerable de dinero Nos la dispensan como mucho en billetes de cincuenta como en muchos establecimientos no se acepta el pago con ellos y como estamos tan apretados que resulta muy difícil imaginar masas de ciudadanos españoles que salgan a dar una vuelta con billetes de este valor nos preguntamos quién y en qué circuitos se están manejando estas monedas nos dice el Banco de España que es el dinero de los turistas bueno bueno sin negarlo sospechamos que no sólo eso ya aunque nos acusen de verlo todo negro nos preguntamos hoy qué necesidad hay de seguir imprimiendo billetes que pueden acabar siendo tan invisibles para el ciudadano corriente como para el cisco