Manuel: Nos conocimos en Tesalónica y aquí queríamos que naciese nuestra hija

Voz 2 00:07 vayas donde vayas con Marina García de barco y si me llamado Manuel Montalvo

Voz 3 00:16 de yo bien en Grecia en Grecia

Voz 3 00:19 un poco más de un año y medio aquí en Grecia la primera vez que tiene seis años en el dos mil doce ha sido un par de años antes ni que es donde estoy actualmente y entonces viene Poor por el trabajo Mi padre que es militar español si lo destinaron aquí estuvimos viendo aquí un par de añitos hice fue el primer contacto que tuvimos con este país ir personalmente para mi fue algo bastante encantador con países que me me atrapado mucho y siempre quise volver y hace un año y medio después de pasar tres años en Madrid ha estaba buscando oportunidades para para poder trabajar en otro sitio sobre todo y poderme buscar una nueva vida en otro país creía fundieron un poco con esa experiencia en cuestión de cinco días trabajar una a una empresa que no tienen

Voz 6 01:16 pues lo acabamos de escuchar un enamorado de Grecia atrapado por Grecia es el protagonista de esta mañana

Voz 1491 01:24 ya es donde vayas Manuel al que vamos a conocer como siempre de la mano de Marina García buenos días buenos días chico y cómo estás yo además estrenamos país que no nos había escrito nadie desde Grecia es la primera vez

Voz 7 01:35 efectivamente le teníamos ya ganas a Grecia Aitor y aunque inicialmente llegaba a Atenas hace un año y medio hace unos meses se fue a vivir a Tesalónica que es la segunda capital de Grecia y la segunda ciudad más grande con casi un millón de habitantes está situada al final del río Vardar que coincide con el Golfo que lleva el nombre de la propia ciudad Tesalónica aquí en griego y Tesalónica en español llegó a Atenas

Voz 8 01:58 con con una razón por una razón

Voz 4 02:01 y ahora estoy con mi prometida viviendo uno Niki no son queremos nosotros tenemos planes de movernos para una ciudad Ivonne de ella está embarazada Hay pues queríamos deseamos que la clave en en a quince sano Nick y que pueda de las conocimos la verdad es que la vida aquí es que es un poco más relajado la gente le gusta con su café para arriba para abajo así que se tomó las cosas con calma ese estilo de cultura de del Café de las cosas que agobia que por nadie y eso es porque coincide mucho conmigo entonces aquí lo que estaba haciendo en la empresa eh la cual me vine a vivir a Atenas es una empresa de soporte técnico telefónico

Voz 3 02:44 y bueno luego ser un cambio de las cosas y tomamos la decisión de juveniles artesano Nick sí la verdad es que me encanta mi ciudad favorita probables

Voz 6 02:59 la ciudad preferida de de Manuel Montalvo y que desde luego lo va a ser más en el momento en el que su hija nazca allí esa niña mitad griega mitad española que han decidido que nazca en esta ciudad

Voz 1621 03:12 va a tener más razones aún para para usted pero como cuenta las cosas se ve como que está conectado y que está a gusto no en todo Grecia totalmente llegará lo vais a entender mejor porque es preguntar supongo

Voz 7 03:24 qué tiene esta ciudad de recurrente

Voz 10 03:27 ahora él no primero volverse después

Voz 7 03:29 a Grecia y luego de Atenas antes Alony que para que nazca su bebé pues mira nos lo cuenta él

Voz 3 03:35 el la sensación familiar que tienen ellos y lo hogar

Voz 4 03:39 niños que son aquí como acogen a las personas que es bastante agradables y a Atenas es la capital así como capital siendo tan grande que tú quieras que no se nota en diferencia que sale las consola Un poco más impersonal somos entonces sí que es más ajetreado todo el mundo va está más pienso que cruzar la ciudad etc

Voz 3 04:00 pero el realmente lo Nicky que es la segunda ciudad más grande aquí en Grecia es una ciudad bastante universitaria que de hecho tal vez en Navidades suelen

Voz 4 04:09 qué te has festiva ha sido un poco por ese motivo no sólo por los griegos en sí que se va a los pueblos aledaños sino también de gente de los Balcanes otros países esquí se quedaba quedaba poco hacia algo que me encanta mi aquí es ir a comer fuera ver las vieiras son increíbles tomarte tu vinos comer bien como tendríamos allí tapando así pues siete euros estar cuatro horas en un sitio con música con vino con con comida hay ciudad genial para los que te despista está muy bien

Voz 6 04:40 yo todavía no conozco Grecia pero conozco un bar aquí en Madrid al que va muchísimos de los griegos que que viven aquí indiqué también esa sensación de personas muy hospitalarias muy muy familiares a las que les gusta reunirse estar en familia o estar en compañía de otra gente bueno es un poco que nos van contando nuestros protagonistas semanas semana no quitando algunas excepciones en general nos hablan de que se encuentran en ambientes al final hospitalarios familiares acogedor

Voz 1621 05:13 sí es verdad que si alguien decide ir a un país y quedarse y está a gusto como nos nos cuentan muchos de los protagonistas en vayas donde vayas porque se sienten arropados no hayan hecho como ese sentimiento de comunidad de todas maneras con lo que me queda

Voz 7 05:24 es en las tabernas Vegas las tapas y los vinos con música muchas ganas

Voz 6 05:29 de ir a Grecia tal normal que ellos no sé qué

Voz 7 05:32 sin ir nunca no en este caso os confirmo nos confirma el también que la gastronomía acompaña aquí que Manuel me comentaba que echa muy pocos cosas de menos eh osea que por ahora se queda

Voz 6 05:42 bueno sí vamos a Tesalónica o a Atenas desde luego vamos a dejarnos llevar por ese ambiente por esas tabernas esos vinos y esa comida pero quemas no recomienda mano

Voz 7 05:53 pues apuntar porque preguntado por la fiesta por el turismo

Voz 4 05:57 la verdad es que un poco así no es como las películas que en todas las discotecas rompen platos y esto pero sí que la verdad somos muy fiesteros hay angustia mientras eh

Voz 3 06:06 si estuviese a empezaron lo bueno un Estado

Voz 4 06:11 yo por ejemplo a una de las ventajas que Levy a la hora de venir de Madrid es que para iré Madryn también Madrid parece un sitio te hacen falta fácil cuarenta minutos entre que coges el coche lo vas al metro y ves a alguien con parece cuarenta minutos a cuarenta minutos que ve a la gente le parece bastante lejos realmente está este para ir que Vicky que son pues un grupo de playas a las afueras de la ciudad y que hay muchísimos sitios muchísimos sitios desde como clubes en la playa o o restaurante eso playas que no hay nadie yo a un poco la broma es que algunos sitios hay que Grecia está un poco en ruinas pero lo conserva muy bien la verdad

Voz 6 06:57 pues no sé si es porque ya tengo cuerpo veraniego pero entre lo de las tabernas el los vinos la comida y ahora lo de las playas paradisíacas ahí a cuarenta minutos de Tesalónica así como Madrid me están entrando unas ganas de marcharme a Grecia

Voz 1621 07:14 es que me lo estoy imaginando in no necesitamos absolutamente nada más y además también como como él decía yo creo que Grecia ha sido uno de los países que sobre todo en los años de de la crisis económica tuvo como muy mala

Voz 11 07:26 que no es verdad un país

Voz 1621 07:29 no voy a decir subdesarrollado pero sí como que estaba mal cuidado que estaba impensable por lo menos la imagen del exterior y luego llegabas es cierto que era como muy convulso socialmente pero bueno que ahora también el ámbito tienen que está

Voz 6 07:40 muchísimo más bien para muestra un botón Manuel que no encontraba oportunidades laborales aquí en Madrid se ha marchado atestado Nicky iba a ser padre allí y bueno tiene trabajo así que nada a ver si nos animamos a a visitar Grecia iba a ver si te animan otros oyentes que vivan fuera contarnos su historia como Manuel que tienen que hacer Marina

