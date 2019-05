El matrimonio que se enfrentó en las elecciones

Voz 2 00:00 no

Voz 0313 00:59 a dos días del final de Juego de Tronos bueno al final habrá sido lo lo que haya sido en toda la trayectoria de la temporada ha habido historias que empezaba siendo de amor y acababan en fin como el rosario de la aurora no yo veo que tengo que a ocurrir siempre pero en la serie ocurría que por cierto la semana pasada hablamos aquí en La Ventana con Alejo Cuervo y con Cristina Macía editor traductora de los libros que han inspirado la serie Juego de Tronos al castellano y nos contaron que invernal día invernal y al día de la serie estuvo a punto de tener otro nombre como traductora abstenido entre otras cosas las posibilidades de dar nombre a a términos que no se me invernal ya que ha sido lo más complicado de traducir las novelas de de Jos Martín

Voz 3 01:40 lo más complicado ha sido compensar lejos el que respetara el día Alejo lo obvia es lo que decía que era mejorable ellos sugerida como como a un pueblecito a ver si si yo sé si yo quería cambiarlo no no no no no

Voz 4 01:56 que que que que les ponen el por qué

Voz 3 01:59 a las invierno la simbiosis

Voz 0313 02:01 bueno pues para que no lo sepa las internas existe está en Guadalajara tienen ahora mismo después de las elecciones una trama política que ha visto desde fuera joder ríete tú de de Juego de Tronos resulta que la Alcaldía será disputado un matrimonio José Luis Rodríguez por el Partido Popular María Isabel Espada por el Partido Socialista él ha ganado las elecciones con treinta y cuatro votos ya ha obtenido quince es decir a partir de ahora alcalde jefa de la oposición José Luis María buenas tardes hola qué tal cómo están cómo estáis sí

Voz 5 02:39 pues bien aquí a

Voz 0313 02:41 dos días pasando el José Luis no sé si no sé si soy So fuisteis seguidores de la serie Juego de Tronos

Voz 6 02:49 es por trabajo y eso no lo ha llevado muchas pero la tengo grabada todo el disco Isabel

Voz 0313 02:56 de que va por donde va la cosa no

Voz 6 02:58 ahí hemos visto la queremos ver todavía intermedios

Voz 0313 03:03 eso está bien oye Jose Luis y te felicitó María Isabel por la victoria

Voz 6 03:08 hombre claro dicho luego ya después estaba totalmente

Voz 0313 03:12 mutuamente mutuamente porque en casa María habitualmente antes de esto se hablaba ya de política o no

Voz 5 03:18 poco pues la verdad es que poco no creas que hablamos mucho la verdad porque él que tiene muy tarde y luego lo hacen a los chicos y demás poco

Voz 0313 03:27 te te tenéis trabajos distintos entiendo

Voz 5 03:29 claro él está cultos llevando el día al pueblo yo estoy aquí de conserje en una comunidad de vecinos la cara

Voz 0313 03:37 en Hoy es la primera vez que se enfrenta AIS es un en unas elecciones pero teníais experiencia de candidatos a alguno de los dos

Voz 5 03:46 yo yo no José Luis

Voz 6 03:49 yo pensé en las anteriores a hace cuatro años

Voz 0313 03:53 buenas tardes anteriores

Voz 6 03:55 sí también dijo que no le voté al al compañero que venía por el PP también porque ya que trabajaban en Diputación digo pues siempre es más fácil conseguir cosas para el pueblo que se haya averías y eso pues no hay que avisar ya yo no

Voz 0313 04:08 Ello porque es la sin viernes tiene tres concejales el tercero en discordia quiénes también es familiar vuestro o no es conocido

Voz 5 04:15 no no lo sido

Voz 0313 04:17 pido es conocido no no esté aquí de todo en familia me en en un pueblo tan tan pequeñito como el como el vuestro ayer hablábamos con un chaval de diecinueve años qué has salido alcalde en un municipio de Zamora muy pequeño también nos decía lo primero lo primero es que no haya bandos en el pueblo y los segundos recuperar una tienda de comestibles en el caso de las invierno cuál sería haber alcalde tú primero

Voz 6 04:38 pues aquí nada que la gente el diga llevando bien como viene alta para llevarnos bien y que no tiene muchos problemas discos de Salvi ya está

Voz 0313 04:45 aquí el peruano la oposición tendrá algo que decir no María algún algún proyecto prioritario alguna demanda alguna exigencia hay que hacer tal cosa que sabría que hacer

Voz 5 04:55 no pues la gente más que nada porque la gente te veces es algo y el otro día mismamente el sábado más lejos pues si no se hace porque pistas de pádel y los no el terreno donde sí

Voz 7 05:07 la norma cuál va a ser que lo que sucede en el pleno queda en el pleno como los jugadores de fútbol que dicen lo que pasa en El Vestuario El Vestuario se queda

Voz 5 05:16 evidentemente no ha sido lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo los tres en todo lo que hay que hacer y ya está

Voz 0313 05:23 oye nos podríais nosotros nos callamos yo argumentadas vosotros nos es argumentar José Luis y María porque uno del PP y otro del PSOE en qué momento porque preferencias porque ideas vamos en fin una conversación normal venga empiezas tú José Luis

Voz 6 05:36 y es que como ya me vi apuntando por el PP ultimamente pues ya pues a raíz de eso no voy a cambiar entonces ella como ya viene de familia pues pues ha ido por dónde tiran la Familia claro

Voz 0313 05:52 ya el día a día a María

Voz 5 05:56 pues lo que te ha dicho de él yo ya venía de familia va mucha cuando ya eran simpatizantes hizo y demás entonces pues a raíz de eso pues ya pues hemos seguido yo seguiré oí y hemos llegado aquí hace solo pues yo le dije que tengo que presentar por eso es pues yo no me puedo de parecido bien alta

Voz 0313 06:17 pero cuando haya que discutir si se hace en un campo de fútbol Hinault estáis de acuerdo eso tendrá algo que ver con las ideas políticas sonó

Voz 5 06:26 no no hemos no sé ahora de momento de momento ahora estamos todos de acuerdo

Voz 3 06:33 de momento oye vosotros vosotros

Voz 8 06:39 seguís cazados pero la familia está dividida quiero decir las los votos de la familia hacia dónde han ido hacia el alcalde hacia la jefa de la oposición

Voz 3 06:47 ahí es todo hay de todo hay de todo pero vamos oye juega claro

Voz 0313 06:55 ya José Luis cuántos años lleva casados y si se puede preguntaré no puede diecisiete años y en esto diecisiete años de la política no nos ha motivado ningún enfrentamiento fuera de lo común entiendo

Voz 6 07:08 nada nada hay de esos de política igual que el fútbol y eso es nada

Voz 0313 07:11 no el fútbol es el mismo equipo al menos de fútbol o no vivimos en ese coincides sí sí

Voz 4 07:20 el alcalde dice que de te entiendo que la política y la ideología en un pueblo tan pequeño

Voz 0952 07:27 casi casi que sobra no los los problemas son mucho más de andar por casa mal porque cuando no pavimentar luz agua alguna su venció con etcétera ese tipo de cosas verdad

Voz 0313 07:41 muy bien pues pues oye José Luis Rodríguez sí María Isabel Espada que joder que celebro que a pesar de las diferencias ideológicas o de siglas de partidos tenga están buena armonía y transmita su mensaje de tanto consenso ojalá alguien tome nota ahí también se le se Le Pen un poquito vale

Voz 6 07:58 la Bella y la verdad lo tenía que haber mucho más

Voz 9 08:02 muy bien muchísimas gracias a los dos y suerte

Voz 6 08:05 gracias adiós