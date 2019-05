Marwan: "Acabo de componer una canción del tirón. ¡Qué emoción, joder!"

Voz 1 00:00 sí sí

Voz 0313 00:43 treinta y cinco años para entender lo del miedo un segundo para entender lo de la bondad habrá un término medio supongo no hablamos de la vida hablamos de la música cuando uno escribe una canción de corrido del tirón a la primera cuál es la fórmula secreta cuál es la ecuación

Voz 3 01:11 Marwan buenas tardes

Voz 0313 01:14 Habla Marwan como estas Marwan hace cosa de cómo lo digo casi trece horas trece horas y pico escribía en su Twitter algo que no se llama mucho la atención que nos parece muy muy hermoso para contar la historia dice acabo de componer una canción del tirón que emoción joder eso literal no bueno no me invento nada

Voz 4 01:33 tal cual ATIME tan nada no era la más dura porque la cosa ley una canción de repente de la nada así tinte haya pensado en este tema nunca ahí de repente pues se va pluriempleo sobre el podio ordenadamente y con una vez lo había bonita cierta verdad

Voz 0313 01:50 de repente de cuánto tiempo estamos hablando de minutos once horas

Voz 4 01:55 estuve un par de orillas ahí dándole vueltas buscando la me lo vi a

Voz 5 01:59 sí padre y a qué hora a qué hora Marwan y donde ya por ir completando retrato pues mira

Voz 4 02:04 estaba estaba mi novia de guardia que no estaba en casa estaba yo solito de la habitación donde tengo aquí pues todos mis libros de poesía me quitaron les compongo en casa inhalada y aquí me puse a tocar la guitarrista bajito porque tengo vecinos pero la casa se vio algo así sabía que me tenían encima la casa así que me puse a buscar me puse a jugar con los acordes que me gustaba ahí abrir un cuaderno de repente vi una frase digo a ver de qué hablo en esta canción no porque muchas veces la cantante Katy tú a tú buscar la canción digamos la la parte melódica de repente tiras una frase y a partir de esta frase empiezan empiezan a salir otras muchas que no te esperas pero que que que tú sientes que tienen que estar ahí colocarlas es como es como una cosa que yo vas digamos poniendo materializando algo que que con una energía que que que que que está entrando desde algún lugar

Voz 0313 03:01 es la primera vez que ocurre es que te sale así de del Tirol

Voz 4 03:06 no no no sé lo que pasa es que hay ante acompaña la tuya distancia Expiración como está bien hecha por transpiración si tal cual da ayudas que te que te Qaeda así desde arriba Rayo que atraviesa la cabeza abriendo estuvieran susurrando y en otros casos de cómo vamos que que que sudar la canción hasta hasta límites insospechados

Voz 1826 03:30 ahora mismo ya te notamos que estás como levitando muy satisfecho de la fluidez creativa pero sabemos también lo de los fantasmas que atenazan al al al creador y no sé si en algún momento has pensado quiero decir si sospechas de la propia canción cómo me ha podido sardinas total rockero Cruz no

Voz 4 03:46 nada no va porque porque ahí como una cosa que tú vas sintiendo que que la canción está bien no es así siete hace emocionado bastante si tienes un cierto nivel de exigencia hace la canción es más o menos bonita la gente te puede gustar más o menos pero aquí te convence por lo menos

Voz 5 04:03 pero lo más Ruano la la la la podemos escuchar un poquito te importa si venga un poquito claro hallaban venga

Voz 6 04:11 mi hija lo llevó a mi alrededor no ya no las modestas de verano soy sólo unas ventas ya se de pero siempre está bien pero la cancillera Marbella o todavía no

Voz 4 04:47 pues quizás quizás ella me la cantó de día porque ahí justo pegado el estribillo un cuento cincuentón poco como como esos fantasmas que tengo en la cabeza en cuanto más creativos a veces como como cuando empiezo lleva a comerme la cabeza pues pues como como me ayuda a la gente que tengo cerca en hablo de mi hermano padre básicamente que con la canción que que les debía porque porque cuando yo estoy pero con ellos sabe qué bien mente

Voz 7 05:16 qué tal vas hay Sistiaga hoy escuchado hace unos días en un programa de de cero Iván Ferreiro que decía que si se queda un montón de canciones sin sin cerrar y que les Solís

Voz 5 05:26 ahora a Leiva para que el echarle una mano en El cielo puede esperar ni si esta tarde a las seis hablaremos de ese para mí me estoy riendo fuera yo digo nada de Marwán yo

Voz 7 05:36 no tengo por lo menos tres libros de poesía tuyos osea ahí tienes un huevo de poemas osea día sí musical todos esos poemas

Voz 5 05:45 canciones pero claro tú procesos otro Oscar por lo que estás hablando ayer te venía otra cosa no ayer era salía el poema Vila la canción directamente no

Voz 4 05:55 sí sí es que es que es muy es muy es muy

Voz 0936 05:58 frente a los procesos creativos en los pues más bien las canciones ya cuenta exigencia también es diferente porque la imagen el problema yo verso libre incurrimos Irina cuesta mucho más escribir canciones la verdad está más vaya

Voz 8 06:12 el verso es en el que dices no me salen las cuentas es un verso que surge claro en el día después de unas elecciones hay muy

Voz 5 06:19 eso es político esposada tú

Voz 8 06:23 sí sí

Voz 4 06:24 como yo eso vamos a entrar en las cuentas

Voz 9 06:28 mira como el Banco de España

Voz 5 06:32 a ver si hoy amigo un abrazo muy grande gracias por compartir esta historia que en La Ventana eh

Voz 4 06:37 un abrazo gracias por hacerme un partido pero yo me vaya bien altavoz

Voz 6 06:45 si estás tasa

Voz 5 06:49 no pretendemos demuestran una cancioncilla así de Matute así el club es verdad

Voz 6 06:57 no sólo hizo lo haces de pero siempre está

Voz 10 07:13 a ver

Voz 6 07:15 las aplastantes no es cuando yo no mía con abrazo

Voz 11 07:35 eh

Voz 10 07:38 pero pero

Voz 2 07:49 es lo que no suelo decir nada

Voz 12 07:53 el miedo es que quiero herir