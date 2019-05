Flash Deportes SER de las 18:30 (28/05/2019)

Voz 1

00:44

nosotros tenemos la confianza de cuantos le tome declaración pues le deje de deje en libertad sin cargos tenemos confianza porque porque además es lo que ha declarado ya te iba entre su casa no es que el Estado su casa para allá su disponibilidad está dados sus portátiles móviles cuenta sus coches lo que quisiera no sea no oculta absolutamente nada porque no tiene nada que ocultar