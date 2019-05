Los nuevos billetes de 100 y 200 y la recomendación de ahorro del Banco de España

Voz 0313 00:00 toma el dinero y corre el título de esta canción puede servirnos perfectamente para la que vamos a comentar en los próximos minutos este mar antes entran en circulación los nuevos billetes de cien doscientos euros los últimos de la serie Europa que incorporan elementos de seguridad nuevos y mejorados que según el Banco Central Europeo pueden comprobarse fácilmente con el método toque mire gire Javier Ruiz buenas tardes muy buenas del Blade Runner a ver exactamente cómo son los leyes de saber describe los Un pues ver lo los billetes son

Voz 1568 00:40 igual de altos que todos los demás ya no se distinguen por altura y un poco más largo más largo esto es como se diferencian ahora los billetes no son más altos pero cada billete tiene un largo distinto desde los cinco hasta los antiguos quinientos que ya no se fabrican estos de cien y doscientos

Voz 0313 00:57 en el mercado de la falsificación siempre que hablamos de billetes nuevos billetes viejos billetes grandes billetes pequeños medianos nos asalta la misma duda vale muy bien a comer a esto Toque mire Higini qué mecanismos hay por ahí en marcha para evitarlo es que para evitarlos fundamentalmente

Voz 1 01:14 esos comprobarlo que es más es el gran problema ahora mismo para esquivarlo Santos se falsifican Javier te iba a decir es bueno para esquivar los es relativamente fácil porque esto es lo que dice el Banco de España esto es lo que dice el Banco Central Europeo juzguen ustedes y les dan crédito o no a estos y por sus manos ha pasado pero dice el Banco de España que cada billete falso es uno de los cuarenta mil billetes que hay hay dos billetes falsos por cada cien mil digo que juzguen ustedes si les dan crédito no porque yo creo que cuarenta mil billetes no hemos tocado ninguno billetes falsos ya hemos tocado alguna eh pero bueno la estadística oficial es esa un billete falso por cada cuarenta mil donde están las Fábregas las fábricas de falsificación quieres es decir lo contaba lo contaba a la SER la jefa de Jade el Banco de España esto te va a sorprender los billetes falsos no se colocan los billetes falsos se compran y se compran en Internet en la Dark Web en la Internet oscura esta que hay tú te gastas mil euros en comprar cincuenta mil euros falsos ilesa casi esos cuarenta y nueve mil de rentabilidad esto es lo que explica el Banco de España escucha la es es Elena Tejero el problema es así de alucinante la fábrica está

Voz 2 02:26 cómo lo en Nápoles billetes digamos que procedente digamos de otras imprentas imprentas como por ejemplo las imprentas eh napolitana son bastante conocidas porque es una zona donde ese fabrica también bastante billete falso y que luego se distribuye pero bueno billetes falsos también digamos que se pueden llegar a distribuir por hora por Internet por la carne

Voz 0313 02:50 Malaga tenemos la situación planteada el problema expuesto descritas los billetes ahí va nuestra polémica de hoy

Voz 0827 03:01 de ahí el título clarísimo para que billete

Voz 1 03:05 seguro porque resulta que el mismo día en que el banco

Voz 0827 03:07 de España nos advierte que ahorramos poco ignoramos mucho resulta que nos han presentado estos nuevos billetes de cien y doscientos euros que entran hoy en circulación suena a paradoja porque la para la mayoría de los españoles ahorrar es un espejismo semejante al de tocar alguno de estos billetes tan estupendos más seguros y duraderos y manejables que los anteriores pero debe ser que somos pobres Francino porque su circulación está aumentando anualmente un ocho por ciento de media cuando aún andan rodando más de trece millones de billetes de quinientos euros que ya no se fabrican claro como el común de los mortales para realizar pagos de alto valor hacemos transferencias o usamos tarjetas de crédito como los cajeros ya sea humanos automáticos aunque solicitamos una cantidad considerable de dinero Nos la dispensan como mucho en billetes de cincuenta como en muchos establecimientos no se acepta el pago con ellos como estamos tan apretados que resulta muy difícil imaginar masas de ciudadanos españoles que salgan a dar una vuelta con billetes de este valor nos preguntamos quién y en qué circuitos Se están manejando estas monedas nos dice el Banco de España que es el dinero de los turistas bueno bueno sin negarlo sospechamos que no sólo eso y aunque nos acusen de verlo todo negro nos preguntamos hoy qué necesidad hay de seguir imprimiendo billetes que pueden acabar siendo tan invisibles para el ciudadano corriente como para el cisco

Voz 1 04:32 qué respuesta de Ana esa duda la responsables del Banco de España Javier pues aquí tienes dos escuelas la escuela del Banco de España es hay que fabricar cien doscientos y cien euros doscientos euros porque ahora mismo es en tan el diecisiete por ciento de los billetes que hay en circulación perdón el trece por ciento son billetes de cien y en torno al uno y medio son billetes de doscientos hay que fabricarlos dicen porque hay turismo que lo trae hay turismo rico insisto esta es la escuela de la ortodoxia vamos a la de la heterodoxia estos son los billetes de los traficantes de drogas de los traficantes de personas de los que lava el dinero entiende esto la heterodoxia la heterodoxia es Harvard no es un peligroso antisistema Peter Sands el hombre que mejor ha escrito sobre este asunto lo que dices esto es dinero de lavado de dinero ha de ser prohibido prohibido hasta cuando hasta los cien euros los billetes de cien euros sobran del sistema dice Sans así que tenemos la Escuela de quiénes lo emiten en la escuela de quiénes que es muy dicen son billetes de traficante

Voz 1826 05:39 es muy difícil imaginarse a turistas con billetes de cien doscientos euros llegando a uno de los comercios donde lo primero que van a leer en inglés y español en franceses no se admiten billetes de cinco doscientos como incoherente claro hay hay un problema

Voz 4 05:52 de abolir y es que si tú les dices al mercado me voy a cargar mi billete de repente de precio

Voz 1 06:00 es todo tu sistema de económico todo tu sistema monetario con lo cual tenemos un problema tenemos servido el problema y la solución si la hay que parece que sí hay es ir menguando estos billetes poco a poco va a ser poco

Voz 0313 06:15 con Curtis muy muy muy largas

Voz 4 06:17 no billetes de quinientos dólares por ejemplo hay no billetes de quinientos dólares había un billete de mil que era la excepción pero ya no hay estamos en uno de los grandes que lo hacían en las siguientes decía en efectivo

Voz 1 06:28 sí cuando hablamos de turistas tampoco es necesario que sean turistas excesivamente ricos no no es ese algún estudio que enseñe cuando eres un turista chino o ruso japonés me da igual lo argentino norteamericano y te vienes a Europa quieres cambiar o vas

Voz 0976 06:47 mucha gente va a su banco a decir que me voy a Europa durante quince días quiero llegar en dos mil dos mil dólares eso cuánto es y ese es el banco que le da además se siente mucho más seguros con con tres billetes au cuatro billetes para llevar dos mil dos mil euros que que que que con una portada de dinero no me no controla si Itar lo que no sé muy bien aquí como como luego acaban cambiando en lo en qué en qué lugares porque aquí es mucho más complicado penetrar Javier lo que me alucinado es que esta señora del Banco de España sabe donde y cuando están las fábricas

Voz 4 07:20 sí hay de hecho una en fin brigada

Voz 1 07:24 que se dedica a esto a intentar frenar el dinero falso porque él sale de Nápoles es directamente así dinero comparable directo comprobable en la web hay un argumento no pretendo yo aquí favor de los traficantes pero hay un argumento

Voz 4 07:39 defensa de el dinero en efectivo

Voz 1 07:43 oiga igual no tengo yo que declarar en que me gasto todo mi dinero por muy alto que sea ese dinero hay un argumento en favor de la anónimo unidad de el gasto por qué tengo yo que explicarle a Hacienda si me meto en un sex shop a gastarme uno o mil euros por qué tengo yo que dar explicaciones de Si tengo tales o cuales preferencias a la hora de gastar dinero en insisto hay una defensa del dinero en efectivo también es verdad que al otro lado y una defensa de decirle oiga mil euros vale pero esto de quinientos billetes de quinientos que haya trece coma seis millones de billetes circulando por ahí pues hombre hombre bien

Voz 0313 08:23 pero eso no es sexo tendrías que era una rueda de prensa yo creo que hay gente muy aficionada y hay mucha eficiente de lo que comentaba Isaías al comenzar la polémica estas recomendaciones del Banco de España para que al rais poco a ver por favor lo puede usted comentar está dolido

Voz 4 08:40 se está dolido esta esta es es decir utilizar tacos que esta esta es de las que duelen en el hígado dice

Voz 1 08:47 el Banco de España están ahorrando ustedes muy poquito cuanto poquito tampoco que nunca en la historia de la serie del Banco de España sea había ahorrado tan poco sólo un cuatro coma nueve de la renta disponible nunca insisto en las series históricas que tiene el Banco de España habíamos ahorrado tan poquito iré dice el Banco de España ahorren ustedes más cuál es el problema vamos a ver lo mismo que dice el Banco de España el Banco de España también dice claro pero es que la precariedad en fin como ha o Rakitic cobra es Salario Mínimo Interprofesional novecientos menos la temporalidad es infinita de los veintidós millones de contratos que se firmaron el año pasado el noventa por ciento fueron temporales durar meses los hogares ahora mismo tienen un muy serio problema como ahorra quién no llega a fin de mes como Ramos así lo que el banco está diciendo es no se endeudan ustedes sean ustedes

Voz 0313 09:38 de entes guarden ustedes dinero en la hucha Iribas agradecemos el que además de todo esto vivan agradecí mexicanas hijo

Voz 0827 09:46 como es la venta yo creo que habría que cambiar el nombre de la institución llamarlo el Banco de la otra España porque seguramente sí que hay una una España pero España sí sí que a lo mejor está ganando mucho dinero y no se lo está gastando y se lo está ahorrando pero desde luego hacer este tipo de proclamaciones en la situación que vive España en estos momentos con los datos que él mismo Banco de España tiene sobre la situación tiene muchos españoles me parece un poquito obscena

Voz 1 10:09 tengo que decirte en esto nadie compra camisetas del árbitro aquí todo el mundo compra camisetas de un equipo y es duro ser arbitraje porque cuando llegue la crisis Si llega la crisis y se come la pobreza la riqueza es casa todos diremos el Banco de España no advirtió bueno pues esto es lo que está diciendo ahí está advirtiendo insisto es ya lo sabía pero a partir de aquí Isaías la jugada como tú la ves yo creo que la hacemos unos cuantos

Voz 0827 10:33 lo que pasa es que ahora digamos que muchos jugadores están en la precariedad porque el árbitro no vio venir lo que nos ha costado un montón de miles de millones de euros que hemos tenido que pagar entre todos ellos dicen que parte parte de la crisis también viene porque el árbitro no su poder no había un bar en esto

Voz 0313 10:47 eso no sería el mejor día para hacer la metáfora de los jugadores de fútbol

Voz 5 10:51 bueno en fin ha hablado de billetes de verdad me tengo que estar desconcertado

Voz 0827 10:59 porque oye hablar a Pepa Bueno de amaño de partidos digo bueno ya están negociando los ayuntamientos no no hablaban de pues

Voz 4 11:05 diga lo el que me me me voy con la última decís es que habitó tres decís las polémicas del Banco de España y habéis tenido la de los billetes hoy hemos tenido la de ahorren ustedes

Voz 1 11:15 os lo dejo aquí para vosotros el Banco de España dice que jubilarse más tarde hay que trabajar más esto de los sesenta y cinco años

Voz 0313 11:20 la forever y Ruiz