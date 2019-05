Lo Que Queda Del Día | Del supuesto amaño de partidos de fútbol al programa 'fúnebre' de Movistar

Voz 0827 00:00 día con Isaías Lafuente un montón de cosas de coser la información en este día ha dado un giro de guión Si ayer todo eran comentarios y análisis sobre el futuro de comunidades y ayuntamientos tras las elecciones del domingo hoy la noticia ha sido otra

Voz 1 00:19 vea que este veintiocho de mayo sólo tiene una noticia atentos a esto operación contra el amaño de partidos de fútbol amaño de partidos

Voz 0230 00:30 de fútbol a partir de esas apuestas que sin entrar en valoraciones morales podríamos calificar de frikis habrá tres saques de banda antes del minuto quince y se ve que hay un futbolista que están en el bajo todo el rato la tira fuera debatida y el público y hay alguien en algún país remoto quizá que es esta Forlán no aunque cuesta imaginar que sea tanto dinero como para que el interese delinquir a un futbolista profesional Si te vas a corromper o con dignidad

Voz 0827 00:57 no es sobre todo parece mentira que algunos apuesten por determinadas cosas investigan nueve partidos de Segunda División Se inició todo común Huesca Nástic de la pasada temporada ante el Huesca ya estaba ascendido el Nàstic Se jugaba mucho y al final claro ganó el segundo fue el partido que levantó las primeras sospechas

Voz 2 01:16 antes de empezar el partido la victoria del Nàstic que se jugaba el descenso cotizaba a cinco antes del partido en la primera parte la victoria la cotización cae a uno coma cincuenta y tras el descanso ya con el resultado amañado la cotización cae a uno coma treinta y cinco todo ello como resultado de apuestas masivas que inundan invaden y que buscan la ganancia rápida por un resultado presuntamente amañado

Voz 0827 01:44 en fin como decía Toni parece mentira vamos que ya que te corrompen oye te corrompa es con cierta altura

Voz 0827 01:59 esto también es un giro de guión que me venía muy bien porque con altura es el título de esta canción de Rosalía que se ha colocado entre las diez mejores canciones en lo que va de año y todavía no hemos llegado a la mitad del año

Voz 4 02:10 según la revista Time hay por cierto sobre corrupción habla de esta mañana el filósofo Emilio Lledó en Hoy por hoy se publica ahora un libro sobre su pensamiento

Voz 0827 02:26 Tanto titulado Palabras en el tiempo

Voz 0557 02:28 el filósofo que decía que la sociedad el individuo tiene que buscar el bien el viernes la esperanza de la posibilidad toda cultura progresa cuando sea hay un cierto idealismo debía el viernes lo que lo que organiza los intereses diversos de la sociedad pero para eso el político tiene que ser decentes la indecencia corrompe la política pero además corrompe la propia mente tú ya no puedes pensar el que España no corrupto sino corro oído el que fabrica mentiras continuamente al siendo una mentira Él por sí mismo

Voz 0827 03:09 pues bien después de este minuto filosófico volvamos a la realidad se buscan pactos Éste es el titular en España Ciudadanos cerrado al PSOE durante la campaña

Voz 2 03:19 ahora abre un poquito la puerta la colaboración pero con con diez

Voz 0230 03:23 pero hoy el Secretario general José Manuel Villegas ha puesto condiciones para pactos con el PSOE quién quiera pactar con Ciudadanos

Voz 5 03:30 tiene que renegar renegar

Voz 0230 03:33 de Pedro Sánchez ID sus políticas como si fuera un exorcismo

Voz 0827 03:56 volvemos intentando salir del SOC del resultado electoral Irene Montero ha estado esta mañana también en la SER y entre otras cosas hemos querido entender

Voz 2 04:05 un mensaje sobre un deseo político muy concreto como le gustaría que fuera el Gobierno

Voz 9 04:10 progresista Gobierno progresista Gobierno progresista Gobierno progresista Gobierno progresista Gobierno progresista progresista gobiernos progresistas gobierno progresista en España

Voz 0230 04:20 que hay matices respecto de su última entrevista en Hoy por hoy hace tres semanas cuando pedía esto

Voz 10 04:25 el Gobierno de coalición gobierno de coalición Gobierno de de Coalición por uno de coalición un gobierno de de coalición gobierno de coalición

Voz 0827 04:33 desde luego quiere fijar bien las ideas hemos hablado también con candidatos peculiares en estas últimas elecciones municipales que ayer hablamos con joven alcalde Ediciones B y una concejala de noventa y uno hoy hemos hablado con un pueblo en Guadalajara en donde un matrimonio copa dos tercios del Ayuntamiento él se llama José Luis Rodríguez del Partido Popular será el alcalde ella María Isabel Espada del PSOE lideresa de la oposición en la noche electoral ella les felicitó a él

Voz 1501 05:02 Eureka lo he hecho luego ya después ya nos preguntamos brutalmente mutuamente mutuamente porque porque en casa María habitualmente antes de esto se hablaba ya de política o no

Voz 11 05:13 pues la verdad es que poco no creas que hablamos mucho la verdad porque entre él que viene muy tarde y luego lo hacen a los chicos y demás

Voz 1501 05:20 poco te tenis trabajos distintos entiendo

Voz 11 05:23 claro él está agricultor lleva todo el día al pueblo yo estoy aquí de conserje en una comunidad de vecinos

Voz 0827 05:31 es un pueblo pequeño y alguno puede pensar que sus problemas también lo son

Voz 9 05:36 pues aquí nada que él diga llevando bien

Voz 12 05:39 tiene adaptado para llevarnos bien y que no den mucho problemas vi vi ya está ahí

Voz 1501 05:43 sí pero la oposición tendrá algo que decir no María algún algún proyecto prioritario alguna demanda

Voz 11 05:49 el sábado más lejos vecino de este hacer un campo de porque pistas de pádel y los y no el terreno donde está

Voz 0827 06:05 retos un poquito más elevados tiene el alcalde electo con el que hoy ha hablado en los Especialistas secundarios la verdad es que el hombre se pasó con las promesas electorales en la campaña se llama Nikola de merluza

Voz 14 06:16 la alcaldesa en gimnasia de pilates muy buenas tardes a lo primero felicidades mucha garra ganado las elecciones en su pueblo vamos a lo de las promesas electorales prometió estoy por ejemplo los habitantes su pueblo que ibais a invadir Polonia

Voz 8 06:30 sólo así un poco loco por decir algo pero la gente el pueblo por lo que sea tiene una pulsión nace dentro ahí dentro y les entusiasmó la idea ya seguirán los bares mientras jugaban al mus pues hablaban de cómo con qué estaríamos Polonia ha sido haríamos más rápido que la Alemania nazi las abuela hacían arenga a los nietos del rollo a acabar con esa basura polaca ha aniquilado a esa gente arrasaba rosó viajado Se le ha metido en la en mi pueblo asomó cabezota osea que habrá que hacerlo a ver qué me llama el concejal de invasión de Polonia Delio Radio que que el alcalde de mira cómo tiene que venir aquí

Voz 15 07:06 de Jesús eso sí que es una idea muy buena

Voz 8 07:09 podía haber tenido quede claro si bomba atómica pero tenemos uranio y protones esa cosa bueno cosa lo la madre de Israel si cabe pues ya dice que sí que tienen de la se que tiene uranio empobrecido que con hueso del Ramón lo enriquece rápido y arrasar perra polaco hablamos adiós adiós

Voz 0827 07:34 bueno pues nada tomamos nota e ir seguiremos la información Lass twiterías también hablamos hoy de política y de otras cosillas

Voz 14 07:42 Paul Mc Enroe que nos es la última hora política podemos le quita la tilde al Sí Se Puede hay ciudades realmente especiales que hacen muy especiales a sus habitantes el Twitter de expediente Nito tú también eres de Chernóbil sí choca esos siete vamos ahora con Ana Fletcher que es una mujer ideas brillantes casi casi casi Iturriaga

Voz 8 08:07 yo no sé cómo se las ingenió para no ser rica y hasta ensueño estoy muy días millonarias oye soñado que fundaba una empresa de traducción del noruego que se llamaba os lo traduzco vamos

Voz 0827 08:18 se ha para forrarse sobre dinero

Voz 16 08:23 el Banco de España no se ha dicho y que tenemos que ahorrar más

Voz 0827 08:26 qué es para no echar gota eh que ahorramos poco justo en el día en que nos presentan los unos billetes de cien de doscientos euros esos que pocos ven manejan eso es que no te dan los bancos ni te admiten en muchos establecimientos no sería mejor no fabricarlos nos hemos preguntado en la polémica y se lo hemos preguntado a Javier Ruiz no hay unanimidad parece que hay dos escuelas

Voz 17 08:49 aquí tienes dos escuelas la escuela del Banco de España es hay que fabricar cien y doscientos

Voz 0230 08:54 porque el trece por ciento son billetes de cien

Voz 17 08:57 en torno al uno y medio son billetes de dos cien hay que fabricarlos dicen porque hay turismo que lo trae insisto esta es la escuela de la ortodoxia vamos a la de la heterodoxia Éstos son los billetes de los traficantes de drogas de los traficantes de personas de los que lavan el dinero la heterodoxia es Harvard Peter Sands el hombre que mejor ha escrito sobre este asunto lo que dices esto es dinero de lavado de dinero ha de ser prohibido prohibido hasta cuando hasta los cien euros los billetes de cien euros sobran

Voz 0827 09:29 bueno pues nada supongo que los aficionados británicos que vengan a ver a Madrid la final de la Champions tendrán que traer muchos muchos billetes de cien doscientos euros porque la cosa se está poniendo imposible

Voz 1038 09:40 en Parla XXXII kilómetros veintisiete minutos en coche mil doscientos cincuenta euros una noche dos noches cuatro mil quinientos Sieso lo estancia tres mil quinientos Illa para cuatro personas sube a cinco mil euros en Móstoles también hay alojamientos que está Móstoles a XXXIII kilómetros uno veintiséis minutos del Wanda por trescientos euros sólo una persona pero es que él lo más rocambolesco que encontrado para cojo es que en Cabanillas del Campo un alcohol localidad de Guadalajara que está casi cincuenta kilómetros de Madrid hay habitaciones por trescientos cincuenta euros la noche en fin

Voz 19 10:19 va va estáis

Voz 0827 10:23 del dinero a las banderas porque el veintiocho de mayo de mil setecientos ochenta y cinco en Aranjuez Carlos III dictó una ordenanza que dio origen a lo que acabaría siendo la bandera de España en realidad España ya la tenía con los colores de los Borbones blanco y azul pero esos colores parece que no eran muy eficaces para identificar el pabellón de los barcos en las batallas navales así que abrió un concurso de ideas

Voz 20 10:46 filósofo profesor universitario en Alemania en España miembro de la Real Academia de la Lengua autor de muchos libros

Voz 0827 10:51 que no se nos ha colado un mal corte pero la historia que nos ha contado de Nieves Concostrina era desde luego muy interesante

Voz 21 10:58 le pide a Dios que me ofrece llegamos algunos días con problemillas en él

Voz 0827 11:08 sistema bueno El elefante africano puede desaparecer en veintitrés años no es que les creemos dar malas noticias es que se producen Ésta es la conclusión de un informe que hoy ha presentado el Cites que es la Convención de la ONU que trata precisamente de evitar la extinción de especies Luis Suárez es el responsable de programas de especies amenazadas las del Fondo Mundial para la Naturaleza y nos hablaba de que sería dramática esta extinción

Voz 1493 11:32 el elefante es un gran jardinero irán en el en el sentido de la talla de la palabra de su gran tamaño implica no es un animal que es capaz de mover cantidades de semillas de un lado a otro a través de los alimento vegetal que consume escapa un animal capaz de abrir el bosque de desplazar de cambiarla de alterar no la la composición de de esa sábana y de mantener un ecosistema bastante abierto si desaparecen los elefantes ecosistemas empezaría a cerrar lo que teníamos es un bosque solamente distinto a lo que ahora conocemos

Voz 0827 12:01 no solamente es el tráfico ilegal internacional también hay furtivismo local que tiene otras raíces

Voz 1493 12:06 hay otros tipo de furtivismo puede ser sencillamente en algunas poblaciones por por la alimentación para con consumir la carne por conflictos con los propios elefantes porque en un momento dado pueden entrar illa illa alterar cultivos e incluso en poblaciones locales pero lo que realmente está condicionando y que ha supuesto un incremento brutal en esa mortalidad es esa caza furtiva que busca única exclusivamente el cuerno del animal y el colmillo

Voz 1 12:39 bueno hemos hablado con Marwan que ayer en Twitter colgó un mensaje

Voz 0827 12:43 cuando acabo de componer una canción del tirón que moción joder la verdad es que no era la primera vez pero la emoción es como si lo fuera algo

Voz 24 12:51 no voy a e hizo algo que iba cosa hay una canción de repente de la nada así tinte ahí has pensado en este tema nunca ahí de repente pues se va pluriempleo sobre el pollo ordenadamente y con una melodía bonita canción la tiene la canción finalmente

Voz 0827 13:06 queda así mi

Voz 25 13:09 sí aquí es de esas canciones de inspiración porque otras hay que sudar las

Voz 24 13:16 ya buena compañera tuyo distancia entre son por inspiración cómo está yendo sin éxito por transpiración tal cual da igual que te caen así desde arriba Rayo que atravesará la cabeza alguien tuviera susurrando y en otros casos de cómo vamos que que que la canción hasta tal que

Voz 0827 13:35 este resumen de radio acaba en la televisión se acaba de estrenar en cero de Movistar El cielo puede esperar sigue la senda de epílogo pero es otro rollo totalmente distinta la idea es invitaron personaje para que asista a su propio funeral desde el limbo con esta idea llegó Raúl Navarro el director a los directivos de la

Voz 5 13:56 venga que estuvo bien la reacción suelo no es a ver yo creo que ahí hay un componente

Voz 26 14:04 en poco morboso porque yo creo que todo el mundo lo menos Amina ha pasado allí todo el mundo sabe esa imaginado en algún momento cómo sería su funeral que pasaría a quién iría quién no iría que es bastante importante de las audiencias las ausencias que seguirían

Voz 0827 14:17 ese cantaría

Voz 27 14:20 Navas ha sido

Voz 1 14:23 esta encantando en el funeral de Ana Belén que ayer fue la muerta sabes qué pasa aquí es que vivimos en una sociedad que vimos tan de espaldas a la muerte de una manera trágica hay cerrando los ojos a la muerte que no somos capaces ni siquiera de ella es la última de momento el primero fue Leiva

Voz 9 14:41 cualquier cosa que tuviera que ver con homenaje no lo hubiera hecho a mí me interesaba mucho el humor negro y que tuviera una cosa de de reírnos un poco de la muerte en el fondo de me parecía una misión importante y un poquito de terapia no la raíz de la muerte con con muchas risas yo que cada dos factores día al mes piensas que me a morir después reírme

Voz 0827 15:01 pues nada sean emitidos programas quedan todavía cuatro para esta temporada pensando en la próxima Francino atento porque parece que tiene buen perfil

Voz 1501 15:09 de pesado te lo de morir porque yo pero sería muy buen muerto eh yo creo que sí yo quiero y hemos hemos tenido muy buenos muertos estaba guardada esto así la gente a bordo muy bien entonces el nivel estaba alto pero yo creo que yo creo que podría yo no tengo prisa no no no está bien que que tocará como a todos vemos no hombre claro que el funeral quiero que suene mucha música música de fiesta de baile buena música un poco más tranquilita poco más Moya no tiene esta canción que se escribió precisamente la rendir homenaje a uno que ya se había ido hasta mañana un beso muy grande dijo adiós

