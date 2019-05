Hora 25 Deportes: Los amaños vuelven a manchar el fútbol (28/05/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus

Voz 2 00:06 que llego

Voz 1893 00:08 buenas tardes buenas tardes a la noticia sin duda esa operación no contra los amaños en el fútbol es una operación que viene de largo vamos a situar a la gente

Voz 0919 00:17 hace un año justo un año Se jugaba tal que hoy un partido de la penúltima jornada de Segunda División Huesca Nástic de Tarragona el Huesca ya se había salvado perdón ya había ascendido a la Primera División no se jugaba nada en ese partido el Nàstic se jugaba la permanencia en Segunda División ese día en todo el mundo en Asia en Ucrania en más países del Este se apostaron en la red cantidades altísimas diez mil euros quince mil euros a que ese partido al descanso iba a terminar cero cero y que al final del partido iba a ganar el Nàstic de Tarragona las casas de apuesta detectaron un incremento espectacular a esa puesta

Voz 3 01:03 y curiosamente el partido al descanso terminó cero cero y al final ganó el Nàstic con este gol trae dan el algo grave

Voz 4 01:17 el equipo catalán Uche de cabeza remacha cero uno

Voz 0919 01:21 yo gano en las tiendas las casas de apuestas fueron a la Liga de Fútbol Profesional y denunciaron ese movimiento extrañísimo en las apuestas repito de todo el mundo la liga denunció esto a la policía y la policía puso en marcha la operación Oikos que hoy ha terminado con la detención de cuatro ex futbolistas un presidente de un club organización criminal corrupción entre particulares Ana Terradillos ese partido ha llevado a que detenciones y porque buenas tardes

Voz 0125 01:58 buenas tardes desde luego es la madre del cordero no como se diría coloquialmente porque a pesar de que han sido investigados otros nueve partidos este es el Gordo este es el que dé sin cadena esa operación policial un partido que como dices levanta las sospechas de la policía primero de la Liga de las casas de apuestas y que se investiga y cómo se investiga porque la Policía Judicial empieza intervenir tele buenos empieza a ver el modus operandi de todos aquellos sospechosos y empieza a ver como esos futbolistas utilizan grandes cantidades de dinero algo muy importante que por lo menos para la policía eh bueno pues supone una pista de lo que está pasando en este escenario es decir en ese partido es donde la Policía Judicial comienza investigar al ex presidente de la Sociedad Deportiva Huesca al jefe de los servicios médicos de esa sociedad también de ese equipo Ares jugador del Osasuna Carlos Aranda y también al cabecilla de esta presunta trama de corrupción ilegal a Raúl Bravo esto es en lo que desemboca en toda la operación de hoy que ha acabado con once detenidos

Voz 0919 02:54 seis y ha pasado a disposición judicial prácticamente

Voz 0125 02:56 Ana pasar todos ya todos decías tú blanqueo de capitales organización criminal corrupción entre particulares

Voz 0919 03:02 Raúl Bravo Carlos Aranda Íñigo López jugador del Deportivo de La Coruña que entonces jugaban el Huesca Agustín asados a como nos decía Ana y el médico del Huesca Juan Carlos Galindo pero también ha sido detenido atención el jugador del Valladolid Borja Fernández porque la investigación apunta al partido de este año en primera Valladolid cero Valencia dos

Voz 0125 03:25 Borja Fernández una persona a la que presuntamente se investiga según fuentes policiales por alcanzar acuerdos con jugadores amañando los partidos excederá el modus operandi de toda esa presunta trama criminal y uno de esos partidos Ése es el que dices Valladolid Valencia un partido que se disputó hace diez días en el que la policía

Voz 0919 03:43 insiste subraya en el que el Valencia no tienen

Voz 0125 03:45 la querer que se investiga exactamente a esta persona a Borja Fernández por eso por presuntamente alcanzar acuerdos con jugadores amañando esos partidos en concreto este partido

Voz 0919 03:54 recordemos que Valladolid en esa jornada se había salvado no se jugaba nada y el Valencia necesitaba ganar para garantizarse el cuarto puesto que le daba acceso a la Champions gracias Ana vamos a ir a Huesca que es el centro de la investigación para ver cómo está comisaría allí es están llevando a cabo las investigaciones los detenidos siguen en dependencias policiales cuál es el retrato de la Ciudad de Huesca ahora mismo Luisa Badía bueno

Voz 0987 04:21 qué tal buenas tardes Jesús pues te puedes imaginar cómo está Huesca desde primera hora de la mañana que la policía ha llegado a la sede de la Sociedad Deportiva hosca que luego ha registrado durante una hora y cuarto con el presidente Agustín la sauna que había sido detenido en su domicilio de ha sido trasladado a dependencias policiales donde ya se encontraba el médico del club Juan Carlos Galindo Se espera que durante estas horas empiecen a llegar también el resto de detenidos porque el juez van a declarar aquí en Huesca ante el juez esas son las informaciones que tenemos un Huesca que también ha emitido un comunicado se ha reunido el consejo de administración ha dicho que no ha participado en ninguna actividad irregular que desde luego va a colaborar en toda esta operación Ike en de momento al Huesca no se le imputa la comisión de hecho delictivo alguno así que por lo tanto hoy Huesca se ha visto sacudida por esta noticia importante y que veremos cómo afecta al futuro de la entidad bueno preso

Voz 0919 05:08 acción de ignorante de inocencia ya veremos hasta dónde llegan las investigaciones el día tiene otros dos nombres propios el primero Ernesto Valverde el entrenador todavía del Fútbol Club Barcelona que está más en la cuerda floja que nunca las presiones sobre la junta directiva la desconexión del Vestuario hacen que Valverde pueda tener sus horas contadas como técnico azulgrana ya se habla de sustitutos por doquier Sergio Ramos ayer el presidente del Real Madrid Florentino Pérez luego lo vamos a escuchar reconoció con los compañeros de Onda Cero que Ramos le ha pedido que le deje marcharse libre a China Sergio Ramos que tiene contrato en vigor le quedan todavía dos tres temporadas y tiene una cláusula de rescisión de ochocientos millones pero quiere marcharse that is por supuesto que el Madrid le ha dicho que no fuera del fútbol pues en Roland Garros Bautista hay Verdasco han pasado a la siguiente ronda han caído eliminados Feliciano y Guillermo García López y en el Giro luego lo vamos a contar una etapa tremenda donde se ha subido el Mortirolo cara Paz el ecuatoriano el Movistar sigue siendo el líder el italiano Nibali se coloca segundo de la gente tal Robles tercero y Mikel Landa es Sara cuarto todavía queda montaña para que haya pelea pero todo esto en el inicio del programa tiene que ser siempre acompañado aderezado por vuestros mensajes regular

Voz 5 06:36 tarde a ver yo soy muy rabelista y a mi me encantaría recordamos terminara su carrera en el Real Madrid pero dicho esto yo quiero recordar que en un partido creo que fue de la Copa de Europa no sé que bajó Florentino bueno se encaró con Ramos y con varias futbolista Iker Ramos le dijo paga mi irme bueno pues donde las dan las toman señor Ramos si usted cree sea ahora del Madrid quinientos millones me parece que son la cláusula de suelo al Madrid lo mismo que usted lo dijo John Florentino buenas tardes Gallego

Voz 6 07:11 no no pero que no la cosas son ochocientos pero no

Voz 0919 07:14 quinientos ni cuatrocientos ni doscientos inicien

Voz 6 07:16 ni cero que se quiere ir

Voz 7 07:18 hará tease dejad vuestros mensajes eh vimos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis

Voz 8 07:25 parte del programa B

Voz 1 07:29 los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve y cuarto

Voz 9 07:37 buenas tardes Gallego ya boludez en Lanzarote estoy muy triste muy directo por mi vas Ibon Mikko duda estaba o he quemado o lo ochenta euros la que llamado sábado la que me voy derecho no hay derecho que buen con con la ilusión de la gente no es Valverde solo jugadores lo que tendría derecho Wi Fi es eso que tienes

Voz 8 08:01 de ahí la guasa de Hora veinticinco de

Voz 10 08:03 sí

Voz 1 08:04 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 08:12 hombre quemar la camiseta no que vale un dinero y además si es que ya está ardiendo Barcelona por sí misma vamos allí no hace apenas cuatro días antes de jugar la final de la Copa del Rey Messi quiero que Valverde

Voz 1293 08:31 sí es verdad que sí que sigue sí que residen en todo este tiempo que que se va que puede gustar o no como como jugamos ante todo lo que hago pero en el año pasado hicimos el doblete quedó manchada obviamente por

Voz 0919 08:45 pues la eliminación

Voz 1893 08:47 perder la Copa del Rey con el Valencia Bartomeu Valverde nuestro entrenador y seguirá

Voz 11 08:54 tú lo he dicho siempre que tiene contrato por una temporada es el entrenador bueno hoy hay que decir que no se creo que esa culpa entrenador esta derrota silente que hoy bueno pues la segunda parte hemos la trabajado mucho Elliot

Voz 0919 09:06 las nubes que durante las últimas horas en Barcelona todos son rumores especulaciones medios anunciando que hoy mismo el Barça va a comunicar a Valverde que deja de ser entrenador Se habla de acuerdo ya con Roberto Martínez el técnico de la selección belga vamos a Barcelona con lo con lo que pasa ahora mismo treinta y nueve Adrian B bueno esta ola

Voz 0017 09:27 muy buenas tardes con la información que es lo mejor para contrarrestar los rumores y lo que podemos contar a esta hora en la SER es que Bartumeu sigue pensando que la solución no es destituir a Valverde es decir ahora mismo el presidente mantiene lo que acabamos de escuchar y no tiene intención de echar al entrenador del Barça eso no significa que en los próximos días las cosas puedan cambiar porque ya hemos ido contando en la SER que hay varios directivos que apuestan por un cambio de entrenador y que están presionando al presidente del Barça pero a esta hora insisto Bartomeu no piensa en destituir a Ernesto Valverde hemos hablado también con el entorno del entrenador del Barça que nos asegura que es rotundamente falso que el Fútbol Club Barcelona le haya comunicado a Valverde su destitución Valverde está en el extranjero sólo ha hablado un par de veces con su representante que además le ha contactado a través del móvil de su mujer porque Valverde tiene el teléfono desconectado el entorno de Valverde cree que no le van ahí César pero son conscientes de que esto es fútbol ID que al final puede pasar cualquier cosa así que esta es la información a esta hora de la tarde a las ocho y cuarenta minutos Bartomeu cree que la solución no pasa por destituir a Ernesto

Voz 0919 10:40 el verde bueno pues ahí estamos contando la última hora no me extraña que Valverde tenga el teléfono desconectado yo no lo encendía en tres o cuatro días por lo menos ocho y cuarenta y uno Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 0919 12:10 el próximo sábado gran final de la Champions en el Metropolitano entre el Tottenham y el Liverpool el último campeón dejará de serlo el próximo sábado es el Real Madrid donde el nombre propio sigue siendo Sergio Ramos ayer en Onda Cero Florentino Pérez contó esa reunión con Sergio donde Sergio y su representante le dijeron al Real Madrid tenemos una oferta de China pero nos tenemos que ir gratis

Voz 17 12:38 el en oficinas me pidieron verme simplemente me dijeron pues cabía una oferta muy bueno de una sino que me parece muy bien pero que en los que no no podían pagar trance porque ya saben que allí hay unas normas en donde lo que tú pagas parados el tienes que pagar una misma cantidad a la federación lo han hecho con objeto de limitar precisamente las la compra de jugadores ando nosotros eso no que nada más y bueno pues sí pero ya les dije bueno pues presión exprés que les voy a decir pues que quieren que eso no podía ser en cualquier caso pues oye ya hablaríamos con el cuchillo que cochino es pues para digamos también para dar satisfacción a ver pero vamos es imposible que el Real Madrid pueda dejar su capitán que se vaya gratis porque además es un precedente terrible para los siguientes y para los demás pero vamos fue nos habló más que eres solos habló de eso

Voz 0919 13:30 es Luchino ha aparecido el Real Madrid ha dicho en Sergio Ramos que no se va gratis Ike está citado el día siete de julio en Valdebebas para iniciar la pretemporada a las órdenes de Zinedine Zidane pero este tema va va a dar muchas vueltas y por ejemplo se siga va a hablar de él la semana que viene en la concentración de la selección española donde sí a Sergio Ramos que llevaba dos meses en jugar con el Madrid pero si va a estar con la selección hoy Javier Herráez hablado un compañero Carvajal buenas tardes

Voz 2 14:01 hola qué tal Gallego sí a que estamos en un acto solidario mucha contra el cáncer la clínica Menorca y efectivamente ha estado Dani Carvajal ha hablado de lo que bueno pues es el monotema en como tú dices se está complicando muchísimo la bola sigue creciendo en teoría estaban condenados a entenderse pero son dos años de contrato como tú decías doce millones de euros el quería el tercero Sergio Ramos para subsanar algún contratiempo económico merecidos

Voz 0919 14:25 y su entorno porque lleva catorce años sin tacha

Voz 2 14:27 les de compromiso pero ahora mismo la cosa está complicada esto ha dicho aquí Dani Carvajal

Voz 1619 14:33 te estoy centrado en la selección todo ganas de de llegar fuerte el próximo lunes eh empezar a tope y el tema es el que es la verdad que no lo sé yo estoy centrado en llegar bien el presi el pues son los que tendrá que aclarar su sus cosas pero está claro que Sergio Ramos para nosotros pues es es nuestro capitán Sergio Ramos si aquí no hay nada y que el día siete

Voz 1893 14:51 a la de julio a empezar la pretemporada con el Real Madrid como la empezará el nuevo central del equipo rojiblanco del Atlético de Madrid Felipe llega al el Oporto Pedro Fullana primer refuerzo del equipo de Simeone

Voz 8 15:04 Irán de Laporta treinta años firma por tres temporadas y cuesta veinte millones de euros es el primer fichaje que ha hecho oficial el Atlético de Madrid el segundo debería ser Héctor Herrera que también llegará del Oporto pero con la carta de libertad sí que curiosamente está de vacaciones estos días aquí en Madrid y el Atlético tiene el sí de Edison Cavani por si se va dio Costa en el Valencia preocupados de la posible marcha de Rodrigo Ximo más mano sí porque era al Valencia la llegados según ha podido saber esta casa la noticia por parte Rodrigo de su entorno que este año querría abandonar el Valencia este año podría salir después de cinco años de acabar con ese culmen que ha sido la Copa del Rey recordemos tiene contrato hasta dos mil veintidós ciento veinte millones de euros de cláusula pero obviamente se aceptaría una oferta inferior eso sí que satisfaga las necesidades del Valencia el Nápoles según ha podido saber la sede y confirmado por parte del club de Ancelotti está preparando una oferta está interesado así que en los próximos días creo que vamos a tener

Voz 0919 16:01 culebrón Rodrigo búsqueda de entrenadores en Sevilla Monchi para el Sevilla alguna noticia Fran rojillo que no

Voz 18 16:09 no quiere precipitarse y que a pesar de todos los que suenan el que más le gusta aunque a lo mejor esto muy osado Ernesto Valverde a ver qué ocurre lo que pasa es que Monchi prefiere cerrar unos días no elegir a la ligera

Voz 19 16:20 ese día pues era cualquier entrenador no el Sevilla debe trae al entrenador que no he decir oye te digo nombre entrar abordará Rudi García trae a Lopetegui traiga el invento no se a Roberto Martínez trae no es

Voz 0919 16:39 no valen todo no valen todos el Betis ya elegido

Voz 18 16:44 por su parte Serra ha hecho ya una oferta por Ruby contra oferta del Espanyol para renovar me cuentan en Barcelona que Ruby prefiere al Betis mañana se va a aclarar todo aquí en sí

Voz 0919 16:53 Villa millón de euros tiene Rubí de cláusula de rescisión que tendría que pagarle el Betis al Real Club Deportivo Espanyol y mientras tanto un entrenador que lleva años haciéndolo francamente bien Mendilíbar renueva

Voz 1893 17:06 el contrato con el Eibar después de la espectacular temporada que ha hecho y bongos pudo buenas tardes

Voz 20 17:11 bueno gallego pues si el asociar deportiva iba a través de un comunicado hacía oficial este mediodía la renovación de construir Mendilíbar y todo su staff técnico hasta junio de dos mil veinte el técnico vizcaíno firma por una temporada en la que será su quinta campaña al frente el conjunto Amer en primera división ya en la dos mil cuatro dos mil cinco estuvo a punto de ascender al Eibar de Segunda con David Silva Isabel Alonso entre otros en sus filas Mendia dirigido al Eibar en ciento ochenta y nueve partidos con un balance de setenta y cinco victorias idéntico número de derrotas XXXIX empate red nueva son una sola campaña porque dice que aquí está bien no tiene problema ha tenido e incluso del extranjero alguna que otra oferta mañana al mediodía rueda de prensa y aunque era algo que estaba prácticamente hecho la afición del Eibar hoy dormirá más tranco

Voz 1893 17:50 la mañana a final de la Europa Ligue en Bakú entre el Chelsea y el Arsenal dos equipos de Londres que buscan el primer título europeo de la temporada ya está Pedro Morata como están Pedro buenas tardes

Voz 1704 18:03 hola qué tal Gallego saludo buenas tardes desde Baku Unai frente a Hazard la final de la Europa League con muchos españoles Unai Monreal Azpilicueta qué Marcos Alonso Pedrito por tanto los otros dos equipos ingleses que van a jugar la otra final la de la Europa League para el Arsenal es la posibilidad de clasificarse para la Champions de volver a ganar un título europeo cosa que no hace desde el año noventa y cuatro por la última final europea que jugaba el Arsenal fue en el año dos mil seis y perdía la Champions frente al Fútbol Club Barcelona Peter check Se habla de él no solamente si va a jugar mañana o no gallego sino le preguntaban hoy a Unai si va a ser el próximo director deportivo del Chelsea Él lógicamente no lo sabía en el Chelsea que ganaba su última Europa League en el año dos mil trece Sari está su futuro sobre el aire no lo ha dejado claro sobre Hazard ha dicho que no puede asegurar que vaya a continuar en los entrenamientos se aburre y probablemente mañana Giroud sea titular ojo que mañana la final para Unai Emery gallego es especial viene de ganar tres veces con el Sevilla y ojo veinticuatro eliminatoria consecutiva superadas en Europa League desde dos mil trece por eso para él no sería nuevo ganar Unai Emery

Voz 1893 19:12 mañana lo contamos gracias Pedro

Voz 10 20:08 otro veinticinco Deportes

Voz 0919 20:40 Giro de Italia decimos esta etapa hoy se subía el mítico Mortirolo Fenar ciclismo de el de antes y la verdad es que yo lo Italia no está gustando porque entre los favoritos hay ataques no de los ataques a los que nos han acostumbrado a los últimos años cuando queda un kilómetro para meta que no se consiguen distancias importantes aquí

Voz 1893 21:02 está mordiendo batalla a Borja Cuadrado buenas tardes Gallego buenas tardes lo estamos disfrutando

Voz 0919 21:06 y hoy de nuevo hemos visto que en el grupo de favoritos había ataques

Voz 0298 21:10 IU uno de ellos perdió si sobretodo lo bonito lo que ataca uno y otro día el que ataca es el que está un poco más flojo en fin hoy el que lo ha intentado ha sido Nibali es el que ha agitado el cotarro en el Mortirolo es una pena que no haya podido subir el Gavia por culpa de la nieve porque sino la etapa yo hubiera sido definitivamente dantesca la ha ganado el italiano Ciccone que venía de la fuga pero bueno entre los favorito dos El mejor yo creo que ha sido Nibali el más activo para respondió muy bien capaz muy bien también Mikel Landa hay otro corredor del Movistar como Antonio Pedrero un joven corredor que también está dejando muy buenas muestras en este Giro y el que ha estado peor ha sido Rogue Leach el domingo recuerda que se cayó dos veces una Ése fue contra contra el quitamiedos en fin que está concedió un minuto y medio Benassi no ha perdido a uno veintidós con Nibali ICOM Mikel Landa ahora parece que el alianzas entre el Movistar y el equipo de Nibali el Bahréin contra Roddick porque en la crono de del último día tiene las de ganar irrompible está ahora mismo está situado pues eso a apenas a dos minutos de de cara para Unión tercero de la general de Nibali tercero en la general los a que va a tener que seguir atacando seguramente capaz así que la carrera está muy muy bonito ahora mismo es decir líder cara Part II

Voz 0919 22:14 Nibali tercero Rulli cuarto Mikel Landa

Voz 0298 22:17 tres quince la la pregunta es

Voz 0919 22:20 por qué cara paz Irlanda son del mismo equipo eh en teoría el líder del equipo era Landa

Voz 0298 22:26 o ya o ya es capaz claramente ligero ya es capaz yo creo que por el tiempo porque porque va primero y por las sensaciones también eh hace unos días decía capaz aunque estaba por delante en la general yo vengo aquí para trabajar para Mikel Landa pero después de ponerse de Rosa ayer escuchamos aquí en Hora Veinticinco decía ya el objetivo es ir como líder hasta Veronesi te parecen ir al escuchábamos esto es lo que decía después de la etapa

Voz 0165 22:48 hoy es un día muy complicado no con sobre todo por el clima y muchos metros de desnivel pero pero bueno creo que con el equipo muy bien no he estado siempre pendiente de mí de de Miquel y al final pues nos ha salido un día muy bueno con

Voz 1893 23:05 esta noche de algunos segundos más para la clasificación velo

Voz 0919 23:09 qué queda hay terreno para que ni valía ataque a cara paz que que esperábamos donde se va a decidir el ya mira pues

Voz 0298 23:15 lo mañana tenemos una etapa muy dura de ciento ochenta kilómetros con cuatro puertos cuidado que estas etapas que no son de altísima montaña al final a veces provocan más diferencia luego el jueves una etapa más tranquila y el viernes otra llegada en alto el sábado etapón con cuatro puertos de primera categoría el domingo una crono de quince kilos

Voz 0919 23:33 eso sí que de la clasificación doy cara paz ni

Voz 0298 23:35 Cavalli Roddick Landa a la del domingo quién sabe si esto podría quedar patas arriba su favorito pues yo creo que capaz por como está hasta ahora

Voz 1893 23:42 mañana mal gracias Borja vamos a Roland Garros

Voz 0919 23:45 lo último Miguel Ángel Zubiarrain que

Voz 1893 23:48 destacamos de la jornada de hoy es que Fernando Verdasco en un partido durísimo ha metido en la siguiente ronda buenas tardes

Voz 25 23:56 Jesús así es me había ganado hasta fácilmente que luego Verdasco ha tenido que utilizar un te más cuatro cero al final ha ganado Evans no ha sido fácil pero bueno ha adelantado tras donde ha sido Feliciano López con Karlovic que ha acabado desesperado rompiendo la maqueta García López con del bonito ida habido Beachy que había pasado con Lukoil observa contra Thomson ha caído entre se mañana Nadal bajó en la Suzanne Lenglen segundo turno pueden ser dos y media a una contra madre construyan Ica baño bajo al contaminado de las chicas sobre en la pista grande en la bien primer título con Steven Muguruza va a la uno con Larsson Carla Suárez juega todo de me parece que es una pista

Voz 0919 24:47 Rafa Nadal contra Yannick made que como decimos viene de de la previa de del que se sabe prácticamente nada Miguel Ángel no

Voz 25 24:54 dice que Rafa que ha visto en Youtube a algunas cosas pero bueno que de todas formas más o menos Don Juan parecido que lo que hay que hacer el jugar muy bien que jugando muy bien desconsolada los partidos lo tiene claro que hay opina siempre lo mismo que yo dijo al mal pierdes y juegas bien puedes ganar

Voz 1893 25:12 gracias Miguel Ángel esta semana cerramos hora25 deporte con esta banda

Voz 0919 25:16 belga que se llaman Million

Voz 1893 25:40 Toni López algo titular de este martes que nos habíamos dejado

Voz 26 25:43 mira Gaya esta mañana a la Real Federación Española de Fútbol la entregado por sorpresa un coche los jugador de la selección de trallazo de Luis Rubiales que luego honesto e si se juega con él

Voz 0919 25:52 no porque está muy bien darle la importancia que el personalizados y todos los que que merecen las jugadoras de la selección española de fútbol para el Mundial pero es que yo conozco a los jugadores y a los jugadores nunca les han da un coche a cada uno por día mundial próximo Mundial van a pedir un coche y sino al tiempo que

Voz 26 26:11 personalizado con sugiere miras hasta decía rueda después de la selección

Voz 1398 26:16 está deseando coger las llaves de dos etapa entre patrio están ahí orgullosos satisfechos totalmente identificados hay algo que no se puede escribir hay que tenemos la piel a no está ahí encargando vosotras vosotras ola de poner en ese merecía

Voz 0919 26:33 ahora enhorabuena chicas el siete de junio empieza el Mundial de las chicas están en un grupo con Sudáfrica Hong Alemania ir con China Jito hito que

Voz 26 26:47 para verle en Bilbao Josep Echevarría no entrenador del filial del Athletic el ex comentarista de Play Segunda del Tenerife y Amorebieta llega a Bilbao Athletic en Segunda B es objetivo obviamente es acabara entrenando en el primer equipo de Frente Nacional el Leeds United ha confirmado que Bielsa seguirá como dentro del conjunto inglés en Segunda A pesar no haber conseguido el ascenso a la Premier seguirá como entrenador de Leeds y también era el Milan el que no seguirá el Gattuso que haya presentado su dimisión como también lo ha hecho director deportivo Leonardo Nascimento brasileña

Voz 1893 27:11 bueno pues aquí sigue ahora mismo Hora Veinticinco con Ángels Barceló a las once y media El Larguero y nosotros

Voz 0919 27:16 mañana a las ocho y media os esperamos un saludo de Gallego gracias escuchar a Dios que me quede