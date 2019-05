Voz 2 00:00 ahora vítores buenas noches si hay un momento en la vida en el que uno decide retirarse Juana decide retirarse o le obligan o te retiran en cualquier caso dicen es siempre una retirada a tiempo es una victoria parece ser que sólo dijo Napoleón Bonaparte es una de esas frases que se quedan ya para siempre no como la de cortarse la coleta que justo es eso no retirarse dio se usaba sólo en el mundo taurino es dejar de torear retirarse de los ruedos pero se hizo extensiva a cualquier profesión por cierto años que en su primer día de retirada el Rey Juan Carlos se va a los toros el dos de junio lo ha dicho ya no tiene actividad pública poderosa que considera privada así que bien la cara B retirada sí porque por una u otra razón estamos asistiendo a unas cuantas y es posible que haya más la primera confirmaba la del Rey emérito ayer nos lo avanzaba María Manjavacas dos de la tarde

Voz 3 01:07 tenemos noticia de última hora el Rey Juan Carlos va a dejar

Voz 2 01:10 toda la actividad institucional y abandonar la vida

Voz 3 01:13 la pública

Voz 0135 01:14 bueno pues esta semana María Manjavacas buenas tardes buenas tardes es una decisión que ha anunciado Zarzuela a través de un comunicado en el que se dice textualmente que el Rey Don Juan Carlos dejará de desarrollar actividades institucionales

Voz 2 01:27 con la Casa Real pero sí nos vamos a la política Manuela Carmena también se despedía el domingo tras conocer los resultados de las elecciones municipales

Voz 4 01:33 sí creo que yo estoy segura porque esa es la riqueza de la democracia que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad

Voz 2 01:41 luego están los que lo están pensando pero aún no lo han dicho yo espero que todos los que se retiren se vayan tan contentos como Sargento García

Voz 1 01:49 en marcha

Voz 2 01:59 qué quiere decir exactamente retirarse pues aunque parezca que no también hay varias acepciones de la palabra en principio la retirada es la acción y efecto de retirarlo de retirase el que está retirado está distante apartado de un lugar si hablamos de una situación profesional es el que alcanza la situación de retiro pero es que retiro es también la actividad que desarrolla un ser humano cuando se dirige a un cierto lugar para meditar para reflexionar o para rezar la red ha retirado en inglés que es la traducción de jubilado entonces vamos un segundo haber esa palabra jubilado porque jubilarse es el cese del trabajador en el ejercicio de su carrera o destino por razón de vejez por largos servicios o por imposibilidad y generalmente con el derecho a la pensión jubilarse tiene que ver con el jubileo es la efectiva la festividad que se celebrará cada cincuenta años porque la jubilación será daba tras cincuenta años de servicio si nos vamos al latín jubilar viene de You Vilar que era gritar de alegría así que los jubilados deberían estar felices de alegría por dejar de trabajar tanto como los Brothers que así es como dicen adiós

Voz 5 03:07 en todo

Voz 6 03:16 diretes doctora en Sociología investigador en el centro de estudios demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona pago muy buenas noches

Voz 2 03:22 hola

Voz 7 03:22 las noches co cómo se concibe el retiro el retirarse en nuestra sociedad

Voz 8 03:28 bueno hay una cierto es que aquí lo que ocurre es que hay una un retiro que es absoluto o sea es desde que te levantas el viernes yo te retiras y al día siguiente llamó es absolutamente nada sin duda tiró el cien por cien ese con pidió en este sentido no hay transición es una transición absoluta no hay transiciones paulatina las de hacían los retiro de alguna forma

Voz 7 03:51 Yeste lo que ocurre eso ser humano lo lleva mar

Voz 8 03:54 bueno lo que ocurre actualmente es que la esperanza vidas a a ubicarlo muchísimos España es de los países donde la esperanza de vida es mayor apoyo creo que este año ha superado Japón entonces este retiro que en principio cuando cuando nació todos los sistemas de seguridad social pues prácticamente tenías un año de retirado actualmente pues tienes veinte años por delante donde te vas a a decir si la gente lo está preparada no está preparada salvo metió jubilarse porque es este campo yo absoluto empleó la actividad máxima ahí no hacer nada o no tener ninguna obligación

Voz 7 04:26 en España pasamos a ese momento del Retiro a una edad muy temprana o muy tarde

Voz 8 04:32 es muy temprano porque porque el mercado de trabajo es un poco desastroso en España concretamente los que está nos ponemos cinco años como años de edad de jubilación normal o habitual estadísticamente hablando pues al es a los sesenta y cuatro años sólo un veinte por ciento de los hombres en los varones no es es otra cosa sólo un veinte por ciento están aún trabajando los nos en el ochenta por ciento restante se ha retirado antes el mercado de trabajo aunque cambiemos mucho las leyes la verdad es que a partir de los cincuenta y tres años los cincuenta y tres años las tasas de actividad caen de unidad arrancado

Voz 7 05:09 el presunto eso es un desprecio a la experiencia no

Voz 8 05:13 eh sí aquí hay un esto de las que la experiencia es un grado la verdad es que no lo tenemos muy asumido culturalmente aquí lo que es un parece que es más importante es la juventud especialmente cuando se les paga mucho menos de es una cuestión económica en muchos casos porque hay una común presión en la empresa para que la gente se lo más pronto posible pueden pues contratarán Jové que va a cobrar la mitad de lo que cobran los sexto de la experiencia es un grado la verdad es que no lo tenemos

Voz 7 05:44 de debería ser una decisión personal la retirada

Voz 8 05:48 pues la retirada en teoría es una decisión personal no

Voz 7 05:51 en teoría eh

Voz 8 05:53 esa gente es aquí uno se la gente es el Estado a quién quién va a partir de ahora cubrir esta retirada otro es a la empresa que tiene a este individuo yo otro es la persona pues en teoría tendría que ser una negociación entre estos tres agentes en la práctica es que te dice el ayuno dato ordinaria a partir de ahora otear metías o te vamos a hacer Moving para que pases al paro o te retiras es aussie Otter o terrestres otro retiramos el efecto muchísimas gracias y hasta luego

Voz 2 06:36 este es el Good bye Stranger de Supertramp años setenta y nueve del disco Be Fassi en América dice espero que tu sueño se haga realidad espero que encuentras tu paraíso son esos deseos a la hora de la despedida Gonzalo debe elegir el momento en que se quiere retirarlo

Voz 9 06:50 ojalá yo creo que retira tienen tienen poco que ver también con el espacio que dejas para que otro avance para que otro lo ocupe como como los militares no y hay gente que se retira pero se queda muy presente no si estuviese en el que viene después detrás

Voz 10 07:06 es difícil en nuestro país comenzar la retirada no porque te estigmatiza cualquier renuncia a cualquier cosa parece que caes ya en el lado de los que quitemos los de aquí que no va a rendir al máximo no ICEX te estigmatiza Nos el caso en Rey ha sido por otras razones pero sí es es difícil no hay buena forma de retiro y yo creo que que también depende de tu trabajo evidentemente trabajos donde retirase el trabajo lo mismo que hacemos nosotros tiende a perpetuarse no vemos el momento posiblemente de retirarnos el grado de satisfacción que tengo la persona con su trabajo si tu grado de satisfacción desde en tu trabajo si es feliz te cuesta más insite te limita a cumplir con tu tarea sin mayores pasiones pues estás deseando jubilarse sin ninguna duda

Voz 11 07:52 quiero

Voz 2 08:05 este es el caso de los que se quedarán no qué hace uno cuando ve que su Rey o su candidata

Voz 12 08:10 eso deportista o bueno supongo que sobre todo su amor no qué hace uno cuando Seva

Voz 2 08:13 le pide que se que es como lo cantan los gallegos Eladio y los seres queridos pero vamos con otras dos formas de pedirlo por ejemplo La Habitación Roja él Si tú te vas magnífica desolación o el si te vas de Robe Iniesta de Extremoduro del disco material defectuoso de dos mil once el mundo real pues iremos a la ficción todos tenemos en mente retiradas de políticos de actores de músicos y seguro que ahora os van a salir muchísimos más pero vamos rápidamente con ejemplos y con discursos que han acompañado a retiradas diez de enero de dos mil diecisiete Obama se despide como presidentes Se marcha y lo hace con unas palabras que gustaron mucho

Voz 9 09:02 sí cada problema económico se retrata como una lucha entre trabajadores blancos de clase media y minorías desfavorecidas trabajadores de todos los colores pelearán

Voz 2 09:12 las despedidas del mundo de la música español sólo de hace cinco meses la despedida de los escenarios de Pau Donés el grabó un vídeo para despedirse de sus fans

Voz 14 09:21 no veinte años conectados a la música bueno quizá ha llegado el momento de hacer otras cositas como él me viene a la cabeza un montón de de pensamientos

Voz 2 09:32 duda ahora más que nunca se sentirá completo incompleto creo yo con esa parte de su vida esos veinte años que deja atrás por cierto que además este tema lo interpretó Juan Antonio Vega es justo la versión que estamos escuchando ahora mismo si Antonio Vega de él se decía que nunca se iba a marchar no que iba a aguantar pues bueno se acaban de cumplir diez años ya de su muerte vamos con la retirada de un actos castizos no puedes estar casada si haces vestidas

Voz 15 09:57 en fin las tiranías casarme

Voz 2 10:00 él es Daniel Day Lewis que hace muchísimos años anunció ya su retirada no sé si os acordáis dejaba el teatro y dejaba el cine para irse a trabajar de Zapatero a Italia pero luego fue un amago volvió aquí de nuevo ahora pedido un descanso lo ha hecho tras rodar la película que de la que acabamos de escuchar ese extracto que es el hilo invisible y un par de despedidas del mundo del deporte con lágrimas incluidas las de Iniesta en diciembre del año pasado sea difícil todo veintidós años la de Javier Fernández dos veces campeón del mundo siete de Europa de patinaje sobre hielo el anuncio su retirada para este año a finales del dos mil dieciocho

Voz 16 10:36 voy a decir una competición más el Campeonato de Europa a finales de enero después de este campeonato dejaré la competición pero no dejaré de patín siempre imprimirle

Voz 2 10:47 ya está aquí campo Janis Joplin también diciendo Bye bye baby desde el año sesenta y ocho Adiós mi amor es lo que dice de retiros Nostra eso de la literatura o Delphi pues vamos a empezar con Walden es el ensayo de Henry David Turó duros se fue a vivir a una cama en una cabaña él mismo había construido desde allí escribió ese texto no que habla de su retiro de sus experimentos en la agricultura las plantas basado en ese ensayo el documental cien días de soledad de José Díaz él hace lo mismo se va a vivir a una cabaña al parque natural de Redes Asturias vamos a escucharlo justo aquí que está recordando una cita de duro yo quería vivir deliberadamente

Voz 18 11:28 enfrentar solo los hechos esenciales de la vida

Voz 2 11:32 yo quiero que tenían que enseñarme basada en hechos reales otro retiro es el de la película Into the wild Hacia rutas salvajes

Voz 19 11:41 Checho muy muy bueno que es eh

Voz 12 11:48 hacer rutas salvajes es una película impresionante sobre la vida de Christopher Mc Campbell es un chico que se graduó con muy buenas notas pero lo deja todo va a Alaska mejor nos contó al final sino la habéis visto no no no no hay más con la banda sonora

Voz 2 12:00 a Eddie Vedder que es una maravilla y retiradas pero no tan espectaculares como estas que acabamos de contar también del cine por ejemplo la A propósito de Smith que ha afectado

Voz 11 12:11 a nadie que se me ocurra

Voz 2 12:14 en este caso sí que es una jubilación el protagonista es Jack Nicholson que se acaba de jubilar está el pobre completamente desorientado sin saber qué hacer en esta nueva y le pasa a mucha gente no decía el sociólogo no la gente no está preparada para la retirada con qué cerramos pues hoy vamos a hacer un doble cierre vale porque en la retirada hay dos partes como estamos viendo el que se retira el que ve cómo lo hace no bueno pues primero vamos a escuchar las razones del que se retira en este caso como Julieta Venegas

Voz 20 12:41 cuando estén tan de Amin el eh vamos ahora con la segunda parte

Voz 2 13:10 no con los que se preguntan por el que se retira

Voz 21 13:26 bueno

Voz 2 13:29 ya era hora de que hubiera acuerdo hace mucho e ignorada encierro era con esta tierra ignora para el cierre al

Voz 21 13:37 mi

Voz 2 13:41 esta es una canción del año dos mil seis del siglo pasado el año setenta y seis que se titula claro por qué te vas también se llamaba así el disco Sardá no te vayas no te voy pero es verdad que estoy me duele gato esta es una decisión personal me voy adiós hasta mañana

Voz 22 14:11 Diez