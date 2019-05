La hora más oscura del fútbol europeo

Voz 1

00:00

por si no habéis visto nunca mi nombre escrito tengo confesar que soy medio británico esto por una parte ha hecho que me ahorre mucho dinero en academias para acabar no aprendiendo inglés pero en cambio más supuesto un bonus de vergüenza en diversos momentos de mi vida cuando alguna gente esperaba que mi genética me permitiese explicar comportamientos absolutamente injustificables de mis digamos semi compatriotas y uno de los momentos más tristes y vergonzantes que recuerdo justamente tuvo lugar un veintinueve de mayo concretamente el veintinueve de mayo del año mil novecientos ochenta y cinco ese día en el estadio de Heysel en Bruselas iba a tener lugar la final de lo que entonces se llamaba la Copa de Europa lo que ahora es la Champions League se enfrentaban conjunto italiano la Juventus y otro inglés el Liverpool la violencia contra el equipo rival había sido ya una constante en el fútbol británico de los años ochenta pero ese día superaron Ida largo y además ante los ojos de todo el mundo cuando aún no había empezado el partido en uno de los movimientos típicos de los estadios ingleses los hooligans del Liverpool cargaron contra la zona donde se encontraban los italianos estos eh claro a ver a este estampida venirse encima de ellos retrocedieron pero se encontraron con una pared que hizo que se fueran amontonando sin escapatoria esa pared acabó hundiéndose pero muchos italianos acabaron aplastados y además por sus propios compatriotas murieron treinta y nueve personas seiscientas resultaron heridas la propia UEFA lo definió como La hora más oscura vivida por las competiciones europeas la propia UEFA que también hay que decirlo dijo que la final se jugara por cierto acabaron ganando los italianos pese a los horribles hechos que habían visto antes del partido eso sí los equipos ingleses fueron suspendidos de las competiciones europeas en principio sin fecha de salida digamos acabaron volviendo a principios de los noventa así como bien sabemos este fin de semana se enfrentan dos equipos ingleses en la ciudad además de Madrid esperemos que esta vez sepan comportarse algo más