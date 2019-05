Manu Carreño: "Ernesto Valverde seguirá la próxima temporada en el Barcelona"

Voz 1375

00:05

las veintidós veintiséis para ser exactos hemos puesto un tuit en la cuenta Larguero larguero e contando que el entrenador del Fútbol Club Barcelona la próxima temporada será Ernesto Vallvey al larguero de la SER Josep Maria Bartomeu presidente del Barça Así lo hemos contado lo hemos ampliado con Ángels Barceló a las once menos diez y ahora vamos a dar todos los detalles de esa noticia con Sique Rodríguez nuestro jefe de deportes en Barcelona que no es amplía la información y con Jordi Martí Marcos López y Ramon Besa el entrenador del Barça en un día en el que a Valverde solo han cargado por la mañana le han vuelto a la han vuelto a pegar la cabeza con pegamento porque serán corta antes de tiempo y han dicho no por ser la posará que había todo tipo de informaciones fruto sobre todo del nerviosismo idea división de opiniones que se están viviendo en la directiva del Barça al final se impone la tesis de la teoría del presidente hay partidarios de cargarse a Valverde pero Bartomeu que en cierto modo también es preso de sus palabras de hace unos días cuando lo ha renovado cuando ha dicho que va a seguir cuando justo antes la final de Copa dijo que es el entrenador de el año que viene porque tiene contrato en vigor repito noticia que hemos avanzado a las diez veintiséis de la noche Valverde será el entrenador del Barça la temporada que viene lo ha confirmado a El Larguero de la SER el presidente del Barça Bartomeu