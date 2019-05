Florentino Villabona: "Todo esto es consecuencia de una denuncia que presenta nuestro departamento de Integridad y Seguridad por el Huesca-Nástic"

Voz 1375 00:00 España don Florentino Villabona buenas noches

Voz 1 00:02 buenas noches está usted

Voz 1375 00:04 preocupado satisfecho a la vez se puede contar algo así en un día como hoy

Voz 1 00:08 pues mire lo que usted dice es algo agridulce no por un lado está muy satisfecho porque nosotros tenemos que luchar por el juego limpio por la pureza deportiva la integridad pueblos Dolado pues un poco apenados porque hay aficiones Si hay club que no tienen nada que ver con con la situación que se ha dado

Voz 1375 00:29 yo creo que el resultado

Voz 1 00:32 al final es importante de juego limpio la pureza y que todos los jugadores y todos los deportistas tengan como meta el competir sin sin ningún tipo de trampa hay sin ningún tipo de influencias para para ganar dinero en las apuestas

Voz 1375 00:49 hace quince días creo recordar catorce dijo usted que esta sería seguramente la única Liga en la que en nuestro país la Liga de todos estos años en la que no habría ninguna alerta ninguna sospecha de partido amañado justo aparece la la denuncia de la policía que investiga el Valladolid Valencia de la última jornada al final no ha sido una Liga limpia tampoco

Voz 1 01:17 bueno nosotros concretamente y yo como director de integridad y seguridad desconozco si se está investigando

Voz 1375 01:25 el Valladolid hombre usted luego usted usted lo conoce como yo porque lo ha hecho oficial la Policía en su comunicado

Voz 1 01:31 lo lo lo he leído pero que lo haya hecho oficial la Policía yo no he leído en la nota de prensa la palabra Valladolid Valencia lo he oído en los distintos comunicados que han hecho los medios lo yo he leído el comunicado de la Policía y no menciona no menciona ese ese equipo con los menos lo que usted dice yo no lo he leído eh se lo puedo asegurar si se perfectamente que todo esto es consecuencia de una denuncia que presenta nuestro departamento de integridad y seguridad el veintisiete de mayo por el partido de Huesca contra Gimnástica de Tarragona lo presentamos ante la Comisaría General de Seguridad Social tenemos un acuerdo con la policía como resultado de unas investigaciones que ha realizado el Cuerpo Nacional de Policía al que yo felicito de aquí pues serán que se que huido de diferentes detenidos diferentes registros sobre presuntos amaños en algún partido de fútbol

Voz 1375 02:32 no será que no no será que no se encarga la Liga de de de informar a los jugadores de hablar con los capitanes de hablar con los clubes de saber que están investigados investigado sino que está perseguido que cada vez la Liga pone más ahínco en este asunto sí

Voz 1 02:48 esa no ponen si no es que tiene instrucciones claras y precisas de nuestro presidente de luchar contra todo tipo de corrupción deportiva igual que la tolerancia cero en cuanto a violencia nosotros tiene vamos que en en nuestro departamento tenemos algo importantísimo para cumplir con los estatutos sociales de la Liga el artículo cincuenta y cinco punto diecinueve que es informar a los jugadores a los técnicos a los deportistas a los empleados de hecho a través de los talleres de Intervida de las consecuencias no

Voz 1375 03:24 normativa por participar en lo que pasa perdóneme que eso no tenemos ninguna duda pero la sensación que nos queda también es que aquí hay mucha denuncia pero luego nunca pasa nada

Voz 1 03:36 bueno es que una cosa son las denuncias después usted sabe perfectamente que hay una instrucción de un sumario de unas diligencias previas por parte de los juzgados y después hay un juicio oral donde se tiene que comprobar todo lo que se instruido

Voz 1375 03:50 claro tose denuncia pero las sensaciones que aquí todo el mundo se va de rositas

Voz 1 03:54 bueno mire usted la justicia a veces es más lenta menos lenta pero al final se produce el resultado no ya veremos a ver qué ocurre con la obligación Pizarro la de determinadas operaciones pero que sepa que nosotros como liguera estamos continuamente dando talleres de integridad a todos los jugadores para que sepan esas consecuencias absoluto de esta denuncia de esta investigación que ha hecho el Cuerpo Nacional de Policía es el trabajo que ha realizado la Liga

Voz 1375 04:23 voy le voy a decir adiós pero no sé si conoce esta información que publica El País mañana que firma Óscar López Fonseca que está por ahí hola compañero del país Oscar muy buenas

Voz 2 04:34 hola buenas noches iba a despedir a a

Voz 1375 04:36 va a don Florentino Villabona el el director de integridad y seguridad de la Liga pero estaba leyendo la infracción que publica es mañana sobre ese Valladolid Valencia partido investigado por la Policía ese cero dos de la última jornada donde cuentas dar que entre los arrestados Borja Fernández ex futbolista del Valladolid que al parecer intentó convencer a alguno de sus compañeros para que propiciarán ese resultado porque se había apostado dinero importante en esa en ese en ese encuentro eso es lo que viene a contar mañana no

Voz 3 05:10 sí efectivamente es simplemente una la hipótesis con la resaca trabajando la los agentes de la Policía apunta este sentido cuál sería el papel que podía haber jugado Borja Fernández en ese supuesto amaño investigado el patio vallado de Valladolid

Voz 1375 05:26 Valencia Valladolid Palencia pues precisamente

Voz 3 05:28 ser un poco el intermediario o el interlocutor de la plantilla con la trama de amaños de corrupción de Conté

Voz 1375 05:37 amaño de los partidos no sé si conocía esta información

Voz 1 05:43 bueno de como le he dicho anteriormente por lo que he leído hoy por lo que los comunicados han hecho pero la Liga en principio no tenía conocimiento de ese partido eso lo que habíamos denunciado en principio en el mes de mayo era el partido bien Huesta contra los de no porque lo denunciamos porque hay un movimiento inusual en el tema de de la sea pues ya si eso nos crea una alarma alarma que se comprueba hice denunció ante la policía

Voz 1375 06:13 bueno tiene usted constancia de si hay algún partido más investigado de esta temporada

Voz 1 06:18 pues la verdad que oficialmente no tengo más constancia pero para eso está la policía está investigando todos lo que están ustedes publicando no y que y que

Voz 1375 06:28 muy bien me imagino que tendrá cuando quinientos la autoridad

Voz 1 06:30 lo ideal puesto que es un es un tema que en este momento hay un secreto de las actuaciones

Voz 1375 06:36 pero la agradezco sus palabras imagino que no estará no estará muy contento Javier Tebas no que encima haya sido el Huesca

Voz 1 06:44 mire este nuestro presidente que cine es un hombre muy crean un ático no es que te ni contento ni que contente a ver en lucha contra la violencia como ha dicho la tolerancia cero con los violentos y sobre todo en el tema de la corrupción pues también porque porque perjudican muchísimo la corrupción en el fútbol perjudica a los propios jugadores ubicarla competición perjudica los club perjudica a los aficionados y por lo tanto no se trata ni de estar contenta de no estar contento se trata de cumplir con nuestra obligación