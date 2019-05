El Larguero: Segunda Parte (28/05/2019)

Voz 0231 00:00 Larguero con Manu Carreño

Voz 1 00:04 no

Voz 1375 00:08 dejamos tema Valverde que parece que para el presidente el Barça está cerrado hay otro tema que no está cerrado está totalmente abierto enseguida vamos con lo de Florentino hoy Sergio Ramos Florentino Pérez y Sergio Ramos seguirá con Romero con Gallego con con Mario Torrejón pero hoy el fútbol en nuestro país en nuestro fútbol se ha visto sacudido por los amaños de los partidos

Voz 2 00:31 la Policía Nacional ha iniciado la denominada Open

Voz 1375 00:33 nación Oikos por la que varios jugadores y ex jugadores han sido detenidos han pasa por dependencias policiales por presuntos amaños de partidos para ganar dinero en apuestas deportivas son veintiuno los implicados Ana Terradillos compañera de informativos llevaba todo el día pendiente de esta información hola Ana muy buenas

Voz 0125 00:52 qué tal mano cómo estás contaba hoy la policía

Voz 1375 00:54 ella en un comunicado a mediodía que tenían previsto realizar cerca de nueve registros en a lo largo de la geografía española ir detener a once personas a esta hora de la noche cuántos detenidos hay cuantos registros ávido pues así

Voz 0125 01:07 sin hábito diez detenidos aunque queda otra detención que no se ha realizado porque el sospechoso está fuera de España es decir la operación todavía está abierta iba a ver esa detención como en un primer momento no indicaba la policía once detenciones en total aunque de momento hay diez se han realizado nueve entradas de registros en oficinas domicilios particulares también en la Sociedad Deportiva Ska porque según los investigadores es uno de los epicentros de esta trama de hecho según fuentes cercanas a esta investigación todos los futbolistas arrestados han funcionado al margen de los clubes en esta presunta trama de corrupción ilegal excepto el ex presidente de la Sociedad Deportiva Huesca Ingles y el jefe de los servicios médicos solamente esos dos digamos tienen una vinculación con el club el resto han funcionado de forma individual y además de los detenidos y registros mano el juzgado cinco de Huesca que es el que está coordinando esta operación ha citado a varios testigos en total a once para declarar en los próximos días ya entre ellos eso es el último dato que tenemos de esta noche el empresario periodista y ex futbolista José Antonio Martín letón que en principio ha sido citado en calidad de testigo para que aclare la información que tiene sobre la presunta corrupción cubo en el Huesta Huesca Nàstic en el celebró en mayo del año dos mil dieciocho

Voz 1375 02:16 entonces esto empezó es donde empezó la trama donde empezó la investigación de ese partido que ya denunció la liga la temporada pasada el Huesca Nástic ganó claro ahí denuncia la Liga ante

Voz 0125 02:24 la policía ese partido Huesca Nàstic que se disputa de mayo del año dos mil dieciocho En este escenario es cuando la Policía Judicial comience a investigar y sobre todo al epicentro de esa trama es decir al ex presidente de la Sociedad Deportiva Huesca al ex jefe de los servicios médicos del club al ex jugador del Osasuna Borja Fernández y también algo de los cabecillas el cabecilla de esta presunta trama que parece ser que es

Voz 1375 02:46 Raúl Bravo ex jugador del Real Madrid hubo

Voz 0125 02:49 a partir de ahí comunicaciones interceptadas judicialmente constatación policial de que los futbolistas utilizaban grandes cantidades de dinero que sabes que esto es una pista fundamental para la policía a la hora de detectar este tipo de presuntas tramas de crimen organizado ID que algunos utilizaban también importante este dato a sus familiares para realizar apuestas el modus Gandhi de esta presunta trama en la verdad es que es muy sencilla según la UDEF alcanzaban acuerdos con jugadores amañando los partidos y en esta faceta se investiga por ejemplo a Borja Fernández que en concreto y según la policía pudo presuntamente actuar en uno de los partidos investigados el Valladolid Valencia un partido que se celebró hace diez días día en el que la policía investiga concretamente a este jugador la policía insiste en que el Valencia en este caso no tiene nada que ver sino que lo que se investiga es la creación de de esta persona de Borja Fernández además hay constancia Manu de que hay tres partidos amañados de primera segunda y tercera División hijo otros seis investigados de los que seguro vamos a tener noticia en las próximas horas

Voz 2 03:49 lo contaremos en las ese alguna Terradillos y con los programas formativos si Deporte hasta luego hasta luego vendrá mañana Good

Voz 1375 03:57 madre mía no sé si es para estar satisfecho o preocupa probablemente las dos cosas porque cuando hay chorizos que se dedican a amañar partidos y los cazas de esos venga también el departamento de integridad de integridad y seguridad de la Liga tenemos a esta hora doce y cuatro en directo a Florentino Villabona que es el máximo responsable el director de integridad y seguridad de la Liga en España don Florentino Villabona buenas noches

Voz 3 04:21 hola buenas noches está usted

Voz 1375 04:23 preocupado satisfecho a la vez se puede contar algo así en un día como hoy

Voz 3 04:27 pues mire lo que usted dice es algo agridulce no por un lado está muy satisfecho porque nosotros tenemos que luchar por el juego limpio pues la pureza deportiva la integridad por la pues un poco apenados porque hay aficiones y hay club que no tienen nada a que ver con con la situación que se ha dado no pero creo que el resultado al final es importante del juego limpio la pureza hay que todos los jugadores y todos los deportistas tengan como meta el competir sin sin ningún tipo de trampa hay sin ningún tipo de influencias para para ganar dinero en las apuestas

Voz 1375 05:08 hace quince días creo recordar un catorce dijo usted que esta sería seguramente la única Liga en la que en nuestro país la Liga de todos estos años en la que no habría ninguna alerta ninguna sospecha de partido amañado

Voz 4 05:25 justo

Voz 1375 05:26 esto aparece la la denuncia de la policía que investiga el Valladolid Valencia de la última jornada al final no ha sido una Liga limpia tampoco

Voz 3 05:36 bueno nosotros concretamente y yo como director de integridad y seguridad desconozco si se está investigando

Voz 1375 05:44 el Valladolid hombre usted usted usted lo conoce como yo porque lo ha hecho oficial la Policía en un comunicado

Voz 3 05:50 lo lo lo he leído pero que lo haya hecho oficial la Policía yo no he leído en la nota de prensa la palabra Valladolid Valencia lo he oído en los distintos comunicados que han hecho los medios lo yo he leído el comunicado de la Policía y menciona no menciona ese ese equipo con los menos lo que usted dice yo no lo he leído eh se lo puedo asegurar si se perfectamente que todo esto es consecuencia de una denuncia que presenta nuestro departamento de integridad y seguridad el veintisiete de mayo por el partido de Huesca contra la Gimnástica de Tarragona lo presentamos ante la Comisaría General de Seguridad judicial tenemos un acuerdo con la policía como resultado de unas investigaciones que ha realizado el Cuerpo Nacional de Policía al que yo felicito de aquí pues será Andrés Hurtado que huido de diferentes detenidos diferentes registros sobre presuntos amaños en algún partido de fútbol

Voz 1375 06:51 no será que no no será que nos encarga la Liga de de de informar a los jugadores de hablar con los capitanes de hablar con los clubes de saber que están investigados investigados sino que está perseguido que cada vez la Liga pone más ahínco en este asunto

Voz 3 07:07 la Liga no ponen entonces y no es que tiene instrucciones claras y precisas de nuestro presidente de luchar contra todo tipo de corrupción deportiva igual que la tolerancia cero en cuanto a violencia nosotros tener vamos que en en nuestro departamento tenemos algo importantísimo para cumplir con los estatutos sociales de la Liga el artículo cincuenta y cinco punto diecinueve que es informar a los jugadores a los técnicos a los deportistas a los empleados de hecho a través de los talleres de Intervida de las consecuencias normativas por participar en Ammán

Voz 1375 07:46 ya lo que pasa perdóneme que eso sí no tenemos ninguna duda pero la sensación que nos queda también es que aquí hay mucha denuncia pero luego nunca pasa nada

Voz 3 07:55 bueno es que una cosa son las denuncias después usted sabe perfectamente que hay una instrucción de un sumario de unas diligencias previas por parte de los juzgados y después hay un juicio oral donde se tiene que comprobar todo lo que sea instruido

Voz 1375 08:09 claro tose denuncia pero la sensación es que aquí todo el mundo se va de rositas

Voz 3 08:13 bueno mire usted de la justicia a veces es más lenta menos lenta pero al final se producen resultado no ya veremos a ver qué ocurre con la operación Pizarro sola o no de determinadas operaciones pero que sepa que nosotros como ligada estamos continuamente dando talleres de integridad a todos los jugadores para que sepan esas consecuencias absoluto de esta denuncia de esta investigación que ha hecho el Cuerpo Nacional de Policía es el trabajo que ha realizado la Liga

Voz 2 08:41 el bebé lo voy a decir adiós pero

Voz 1375 08:44 no sé si conoce esta información que publica El País mañana que firma Óscar López Fonseca que está por ahí hola compañero del país Óscar muy buenas

Voz 2 08:53 hola buenas noches e iba a despedir a a

Voz 1375 08:57 a don Florentino Villabona el director de integridad y seguridad de la Liga pero estaba leyendo la infracción que publica es mañana sobre ese Valladolid Valencia partido investigado por la Policía ese cero dos de la última jornada donde cuentas Óscar que entre los arrestados Borja Fernández es un futbolista del Valladolid que al parecer intentó convencer a alguno de sus compañeros para que propiciarán ese resultado porque se había apostado dinero importante en esa en ese en ese encuentro es es lo que viene a contar mañana no

Voz 4 09:29 sí efectivamente es simplemente una la hipótesis con la está trabajando la los agentes de la Policía apunta este sentido cuál sería el papel que podía haber jugado Borja Fernández en ese supuesto amaño investigado el partido vaya de Valladolid

Voz 1375 09:45 Valencia Valladolid Palencia pues precisamente

Voz 4 09:47 ser un poco el intermediario o el interlocutor de la plantilla con la trama de amaños de corrupción de conté lo de amaño de los partidos

Voz 1375 10:00 no sé si conocía esta información

Voz 3 10:02 bueno de como le he dicho anteriormente por lo que he leído hoy por lo que por los comunicados

Voz 1375 10:06 sí pero la Liga

Voz 3 10:09 en principio no tenía conocimiento de ese partido no es lo que habíamos denunciado en un principio en el mes de mayo era el partido Huesta contra los sino porque lo denunciamos porque hay un movimiento inusual en el tema de de las apoya y eso nos crea una alarma al alma que se comprueba hice denunció ante la policía

Voz 1375 10:32 bueno tiene usted constancia de si hay algún partido más investigado de esta temporada

Voz 3 10:37 pues la verdad que oficialmente no tengo más constancia pero para eso está la policía está investigando todo lo que están ustedes publicando no y que Ike

Voz 1375 10:47 muy bien me imagino que cuando quinientos la autoridad

Voz 3 10:49 judicial puesto que es un es un tema que en este momento hay un secreto de las actuaciones

Voz 2 10:55 yo le agradezco sus palabras

Voz 1375 10:58 imagino que no estará no estará muy contento Javier Tebas no que encima haya sido el Huesca

Voz 3 11:03 miles de nuestro presidente que sin él es un hombre muy dramático no es que esté ni contento ni que contente a ver en lucha contra la violencia como le he dicho una tolerancia cero con los violentos y sobretodo en el tema de la corrupción pues también porque porque perjudican muchísimo la corrupción en el fútbol perjudica a los propios jugadores la competición perjudica los club perjudica a los aficionados y por lo tanto no se trata ni de estar contenta de no estar contento se trata de cumplir con nuestra obligación

Voz 1375 11:37 un saludo Florentino Villabona muchas gracias

Voz 3 11:39 pues muchas gracias a ustedes gracias por las explicaciones para

Voz 1375 11:41 que entiendan un poco como otra baja ese departamento de integridad y seguridad de la Liga también la policía que está investigando ese Valladolid Valencia y con esa información que nos contaba

Voz 2 11:52 Óscar López Fonseca Óscar bueno si quieren leerlo ya se puede leer en la en la web de del país gracias por estar en el Larguero Óscar

Voz 4 12:03 gracias a vosotros gracias hasta luego

Voz 1375 12:05 eh repito información de mañana donde al parecer Borja Fernández una de las hipótesis con la que trabajan fuentes policiales apuntan a que recibió dinero de la organización el capitán del Valladolid a cambio de que convenciera a algunos de sus compañeros para que propiciarán ese resultado y otros lances del juego penaltis saques de esquina otras incidencias por el que había apostado la trama y y Antón Meana cómo se producen estos amaños de partidos con las apuestas hola qué tal

Voz 0231 12:35 el cómo estás buenas noches como el objetivo es ganar dinero cuanto más mejor las apuestas más habituales se producen en directo con el partido ya en juego una vez que arranca el partido se mete mucho dinero al marcador final o al número de goles total que se va a producir en el partido en la trama parece complicada esto parece un juego de mafia pero nos cuentan que el el patrón se repite siempre Ike para empresas como Federer Bet por ejemplo que se encarga a estudiar esto no es demasiado complicado encontrar una alerta Iber que un partido de la Liga o dos o tres están siendo eso amañados porque no es un amaño como tal sino es más un movimiento fuerte de apuestas para conseguir el mayor dinero posible y como digo hay empresas como Ferrmed que se encargan de analizar esto igual que el departamento de integridad de la Liga que tienen sus diferentes de alertas que saltan todas las luces cuando ocurre un movimiento extraño con el partido en juego irse apuesta a acciones que normalmente no deberían tener esa cotización

Voz 1375 13:34 al frente de esa empresa de esas mención de casas de apuestas en en Europa estaba Francesco Branca que si escucháis El Larguero os sonará que ya estuvo aquí hace un año ya dijo cuidado con el partido

Voz 0231 13:48 Huesca Huesca Nàstic parece que es un luego que predica en el desierto pero un año después hay que llamarle otra vez porque el tiempo le da la razón a su entrevista en El Larguero

Voz 1375 13:56 Francesco Branca buenas noches

Voz 4 13:58 hola buenas noches

Voz 1375 14:01 que usted hace un año aquí en este mismo programa cuidado con el Huesca Nástic

Voz 5 14:06 sí sí claro

Voz 4 14:09 pero mira estado nada mal como he explicado en Jaen Herschel estaban barquitos donde todo es la es la luz a empezara a apuntó te da de un partido porque es mucho el dinero estaba todo mucha puesta a todos parecía que algo raro pasó no tiene vamos duda que algo en esto quita obras como siempre de verdad a distancia de un año que dos años todos la verdad

Voz 1375 14:48 Francesco

Voz 4 14:50 si tiene usted sospecha conocimiento de que

Voz 1375 14:52 hay algún otro partido amañado esta temporada en el fútbol español

Voz 4 14:58 mira no lo tenemos no doy no sabemos como policía no tenemos más claro que no se tratamos de imputación como sobre los puedo decir que esta temporada estaban número bastante raros por tres partidos de de crimen era el partido línea número raros no esto no es tú haciendo dejación de unos no es cierto nada que estaban a Quito con número bastante era un partido el Palencia Valladolid Valladolid Palencia Valladolid y Valencia

Voz 1375 15:41 los partidos donde ustedes al margen de la denuncia de la Policía o no ven rápidamente en sus sistema de alertas que hay algo raro eso pasó en el Valladolid Valencia sí pasó también en otros dos partidos de Primera

Voz 4 15:59 sin otros dos partidos de Trini si no pueden esto

Voz 1375 16:01 es decir cuales son lo mismo que dijo hace nada ello aquí lo mismo que dijo hace un año aquí que cuidado con el Nástic Huesca sería bueno que pusiera sobre la pista de nuevo usted ya que notó algo raro esos números que usted pusiera sobre la pista a la policía ya la liga donde es número tal

Voz 4 16:18 a un otra vez con pues

Voz 1375 16:20 cuidado otra vez con el Huesca

Voz 4 16:32 está ahí están están dos partidos de primera te final del de la temporada otra vez llevan otra vez que va a que el Huesca yo estoy hablando de Foro raro e hablando claro a bajar a uno

Voz 1375 16:51 ya en Le pregunto por qué pensar le pregunto por un partido que le pregunto por un partido que hubo un Huesca dos Valencia seis si ese partido tuvo números raros le pregunto por un Huesca uno Betis cero no que busca perdón fue un Huesca ve perdón Betis dos Huesca uno si ese partido tuvo números raros en esos tres partidos en toda la Liga ávido números raros que ustedes sospechan que hay algo raro detrás

Voz 4 17:37 para nosotros estamos número raras

Voz 1375 17:40 qué quiere decir el número que te quiero decir adiós

Voz 4 17:47 parece complicado que ahora no es así complicado emprender como he explicado muy bien he cuando pasa algo cuando pasa algo al curar porque hablamos de una cantidad de dinero que va a una opción es que

Voz 6 18:05 a a modificar total entre la expectación ha expuesto

Voz 4 18:11 en el caso de Valencia las cuotas parte sea de el Valencia tenía cincuenta y al final un indica están unos dos tres cuatro sin chico de diferencia para cambiar no se necesitan como mínimo un dos mil yo te digo lo tu yo veo lo para indica que va a cambiar incurren indica significa que está de la mente mucho mucho mucho mucho mucho

Voz 1375 18:48 la última pregunta que le hago para que yo creo que los oyentes yo yo me lo preguntaba hoy me imagino que muchos oyentes solo preguntan son futbolistas son exfutbolistas de más o menos nivel de más o menos éxito cuánto puede ganar un jugador apostando este tipo de partidos amañados cuánto dinero pueden ganarnos sacar ellos

Voz 4 19:10 mira eso es un asunto muy delicado El futbolista que empresa amañar partidos no va ganar nada más sólo a recuperar ido con una propuesta es el futbolista altos no otros país estaba puristas que tenían propia puesto esa es la verdad más grandes

Voz 1375 19:36 ya

Voz 4 19:39 yo creo que el futbolista no va a ganar mucho dinero

Voz 6 19:45 el futbolista que va a hacer más para puede ganar

Voz 4 19:50 de puertas siempre él es lo organización que está antes

Voz 1375 19:55 lo hay futbolistas que valga

Voz 4 19:58 ar

Voz 1375 20:00 en cuanto al futbolista le dan cincuenta mil cien mil la organización gana millones sí

Voz 4 20:07 partido de trinchera para un partido de Tercera van a dar sólo quinientos euros si después se tenemos investigación aquí producía y competición niños de nueve años y niños tenía todo desde de Kiko XXX todas las para amañar un partido treinta dólares

Voz 7 20:40 eh Francesco

Voz 1375 20:41 Aranca que es el presidente de la Asociación de las casas de apuestas en Europa que ya dijo en El Larguero cuidado con el Nástic Huesca resulta que es un partido que denunció la Liga y que se ha demostrado está siendo investigado esta noche nos confirma que además de ese Valladolid Valencia que está investigando la Policía cuidado con dos partidos que ellos también han notado además de en el Valladolid Valencia números raros el Betis dos Huesca uno y el Huesca dos Valencia seis de esta misma temporada Francesco Branca le agradezco mucho sus palabras en el larguero

Voz 4 21:15 muchísimas gracias a vosotros centros para la atención gracias hasta luego

Voz 0231 21:20 Antón desconozco Manu si esto lo hemos contado ya pero actualizar recordar la información de Yago de Vega ahí de José Palacio mañana trasladan a Iñigo desde Coruña a Madrid y luego a Huesca tiene que declarar en Huesca el jueves así que mañana traslado del futuro Diego López Depor y López de Coruña a Madrid él cree cree según nos cuenta que está tranquilo y confiado que el jueves de Huesca baila Coruña para dormir en Coruña pero la informaciones que mañana Diego López trasladado de Coruña Madrid y luego de Madrid a Huesca para declarar allí el jueves información de José Palacio de Yago de Vega hay que recordar que

Voz 1375 21:58 a esta hora son dos presuntos culpables luego después de declarar veremos a ver quién va a dormir a casa y quién no para terminar en Huesca precisamente esta Luis Abadía hola Luis compañero muy buenas

Voz 8 22:12 qué tal mano pues aquí estamos en la puerta de la comisaría cuatro vehículos ahora mismo a cien metros están las oficinas de la Sociedad Deportiva Huesca donde esta mañana ha entrado la policía judicial para registrar nos confirman solamente

Voz 3 22:26 es el despacho del presidente Agustí las causa

Voz 8 22:28 han entrado acompañados por el presidente que ha estado custodiado durante toda la mañana en su casa y te puedes imaginar cómo está la ciudad este tema

Voz 1375 22:36 de Agustín la salsa el presidente de guasa que está también esta noche pasándola en el calabozo al igual que el Jerez el jefe de los servicios médicos del club

Voz 8 22:44 Juan Carlos Galindo también los dos están en estas dependencias policiales desde esta mañana Juan Carlos Galindo a primera hora nos confirmaban el presidente después de ese registro en torno a las dos y media de la tarde y como decía Antón no solamente va a venir Íñigo López a Huesca van a venir los otros jugadores que también están ahora mismo creo que Moratalaz mañana jueves declararán ante el juez el que va a declarar mañana pero en la comisarías José Antonio Martín Otín Peyton en este caso en calidad de testigo es el presidente de la Fundación Alcoraz que es la máxima

Voz 1375 23:15 tenista de la Sociedad Deportiva Huesca está Manuel Torres al teléfono que es consejero del Huesca y asesor jurídico

Voz 2 23:21 su abogado hola Manuel buenas noches hola buenas noches Manolo

Voz 1375 23:25 vamos un minuto sólo sé que es un momento muy delicado y te agradezco mucho que estéis en la SER porque bueno estamos todos preocupados pero especialmente en Huesca sabiendo que su presidente ahora mismo está detenido como está el presidente

Voz 9 23:36 bueno pues no tenemos más noticias que las que acaba de trasladar los está detenido y bueno esperando eh a ser puesto a disposición de la autoridad judicial

Voz 1375 23:50 me imagino que es una noticia que nos ha pillado por sorpresa evidentemente tanto el presidente como la del el jefe de los servicios médicos

Voz 9 23:56 pues evidentemente sí es eh ha sido estación eh para nosotros eh sorprendente aunque conocíamos de la apertura esas diligencias a raíz de del partido celebrado el año pasado pero evidentemente pues la situación que se ha producido una detención de del presidente del club pues nos deja la sensación de cierto impacto lógicamente

Voz 1375 24:22 hacia

Voz 9 24:23 a ver eh la presunción de inocencia es es obvia y en el caso de nuestro presidente vienen dirige el club pues pues tenemos que mucho más claro

Voz 2 24:34 la última señor Torres no ha escuchado a Francesco Branca hablar de

Voz 1375 24:38 los partidos más sospechosos que son el Betis Huesca y el Huesca Valencia de esta misma temporada

Voz 9 24:43 bueno a ver yo eh todos todo el sistema de detección del sistema Antonia de la liga lo conocemos conocemos también en los mecanismos de alerta en apuestas a ver el bueno puede ser indiciario de de de determinado tipo de conductas es movimiento de apuestas pero mira a modo de ejemplo eh yo quiero recordar que ese partido al que hacía referencia el dos seis con el Valencia era un partido en el que el Huesca tenía opciones matemáticas de mantenerse la Deportiva Huesca al final en esto me remito a lo que hemos tenido oportunidad de comunicar más señales de ese partido se puedan deducir las actuaciones que en este momento son tan sí

Voz 4 25:26 clientes

Voz 9 25:27 están bajo secreto de sumario que ni siquiera sabemos qué grado de implicación puede tener el presidente pues la Deportiva Huesca en todo caso de partir de un respeto a las autoridades judiciales de colaboración máxima hay al final de que se produzcan esclarecimiento de los hechos del que estoy convencido que se reducirá pues la absoluta impunidad es el de la Deportiva Huesca porque no entendemos que no no hemos incurrido ninguna conducta que pueda ser merecedora de reproche penal

Voz 2 25:59 Manuel Torres consejero de la Ciudad Deportiva Huesca y asesor jurídico gracias y buenas noches venga buenas noches hasta luego terminó en vaya

Voz 1375 26:06 feliz ya que me fastidia dar repasa Tornadijo es hoy pero también ahí ha salpicado la mierda Illa caído al capitán a Borja Fernández que hoy tenía previsto reunirse con Ronaldo esta mañana pero se ha presentado la policía ya ha sido detenido y ahora mismo también está el calabozo días después de haber sido ovacionado en Zorrilla otro de los recordamos siempre presuntos culpables habrá que esperar José Ignacio Tornadijo como ha caído esto en Valladolid hola hola de mano pues como una bomba como una bomba

Voz 1051 26:37 a la gente está conmocionada hay un shock generalizado no porque es que Borja no era un jugador más como tú dices hace diez Le despedía todo un estadio todo en agonía dan pie parando el partido minuto tres etapas aquí es es ese iba el puesto de Borja bueno va a ser de hecho porque no tenemos por qué dudar de que no vaya a ser así no va a ser el en la CD la de la dirección deportiva con con la plantilla es decir deja al fútbol pero sigue vinculado al club es como tú decías esta misma mañana está previsto que viajarán el consejero delegado Carlos Suárez el director deportivo Miguel Ángel Gómez y Borja en en el AVE hasta Madrid tenían una reunión a las once en las oficinas el Real Valladolid en Madrid con con Ronaldo para planificar ya ha puesto a la pretemporada hay un montón de cosas no he la sorpresa llega cuando tanto Suárez como Gómez suben al al AVE Hinault aparece Borja bueno pues pensando que ole habían cambiado los planes au se había quedado dormido o cualquier cosa minutos después se dan cuenta de a través de las noticias que empiezan a aparecer de lo qué ha ocurrido y como te digo pues generalizada a las ocho de la mañana se ha llevado a la policía a Borja que estado todo el día hasta las siete de la tarde en la comisaría de la calle Gerona en tu barrio prácticamente

Voz 10 27:47 en las Delicias hay retenido

Voz 1051 27:49 siete ha salido hasta Morata la donde está durmiendo hasta ahora y juego a declarar en en Huesca si te parece puedo escuchar al al abogado de Borja aunque luego a lo largo de la tarde en la familia Borja A ha contratado a un especialista en temas penales para llevar un poco más este asunto no pero el hombre de confianza que ha estado con él allí en la comisaría es Gustavo Mateo que no es contado un poco el estado anímico mejor que estaba hundido

Voz 1375 28:11 no

Voz 11 28:12 bueno pues que he confiado en su honradez confiado en la personajes disgustado hicimos triste contrariado todo esto cogido de sopetón y nosotros como representantes jurídicos y como amigos de él y de la familia tenemos clara su su no implica tiene ninguna de los hechos que se le imputan pero bueno él está muy asustado pues porque es un tío honrado es una persona normal buena estandarte

Voz 1375 28:41 bueno eso lo decía el abogado de Borja Fernández a Tornadijo en SER Deportivos oyen Rayo Valladolid a mediodía

Voz 1051 28:47 nada Torra vamos a esperar noticias de todos estos Gerar el cohecho el coche una nota en la que no menciona Borja no sé si quiere decir algo o no pero el club lo que deja muy claro es que está a favor de la limpieza en el fútbol que siempre con la Liga con con la policía en cualquier tipo de de situación que se puede haber dado y sobre todo también advierte que cualquier persona que indique algo que pueda ir contra un poco la honorabilidad del club pues que que se verán en los tribunales pero no menciona a Borja para nada así que bueno vamos a esperar tensa espera hasta el jueves deseando todo el mundo que la cosa salga vieron que evidentemente la gente por un lado está con Borja pero bueno la policía ha hecho esto algo puede haber en esa incógnita estamos en Valladolid