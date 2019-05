Lola Gallardo: "Si le preguntas a cualquier futbolista cuál es su sueño te dice que un Mundial"

Voz 1 00:00 tiempo para la selección femenina de fútbol que está con la maleta preparada para marcharse a Francia y todos pendientes de las chicas de Jorge a la que se van al Mundial que empieza el siete de junio Sonia Lus muy buenas olas

Voz 1914 00:12 han muy buena así España debuta el día ocho ante Sudáfrica es un tiempo ilusión para esta selección femenina de fútbol de España y estoy bastante bien acompañada muy bien acompañada por dos de las referencias dos de las veteranas de equipo aunque la verdad no tienen edad para decir que que son veteranas Marta Corredera veintisiete años Lola Gallardo XXV eh las haces veteranas por favor eso te digo pues son dos de las veteranas de la selección Marta la conoces bastante bien porque además le da esto de con mentar el partido a tu lado extremo recomendó reconvertida lateral juegan el Levante aunque tiene una trayectoria brutal y Lola Gallardo es la guardameta del Atlético de Madrid también con un montón de ti duros a sus espaldas el fútbol femenino mano nuestro país este año ha sufrido una transformación brutal pero falta comprobar cuál es la transformación a nivel de selección no conviene olvidar que es el segundo Mundial para España y tienes aquí a dos jugadoras dos internacionales con un amplio bajas un amplio bagaje como para que te puedan contar de dónde venimos y hacia dónde vamos pero hoy las vas a pillar contentas porque hoy de momento semana dormir con un coche nuevo

Voz 2 01:17 Marta Corredera muy buenas muy buenas Manu Lola Gallardo qué tal

Voz 1375 01:21 hola Manu quedan qué tal el coche tiene buena pinta no

Voz 3 01:24 bonito es cuando lo lo cuando

Voz 0911 01:27 cómo te decimos pero lo habéis probado o no

Voz 4 01:29 todavía no todavía no no no bueno bueno

Voz 1375 01:32 hoy imagen de del coche no presiona a Francia no lo dejáis en casa

Voz 0911 01:35 si se no que no

Voz 2 01:38 es que nadie

Voz 1375 01:40 no ha sido una de las imágenes del día al presidente de la Federación Luis Rubiales entregando a cada una de las jugadoras un vehículo con con bueno con la marca de uno de los sponsors de de la Federación y de la selección española femenina como vais ilusiones cómo va la maleta antes del viaje que salir el jueves

Voz 0911 01:56 pues creo que va lleno a rebosar a no no caben más ilusión ganas y no cabe más trabajo sobre todo que que esta selección pues eso es la gente que nos está viendo entrenar estos días

Voz 1375 02:07 es una pasa a vernos se lleva maleta para la primera fase Copa Mundial entero

Voz 4 02:13 para todo me doy bueno la verdad es que como dice Marta estamos ansiosa por porque sea jueves hay estar infancia hay oler a mundial hay bueno con muchas ganas de que sea el día ocho para debutar

Voz 1375 02:26 para debutar contra Sudáfrica hemos visto os hemos visto en los partidos de Sudáfrica de Camerún perdona antes del debut contra Sudáfrica el otro día contra Canadá el empate a cero son dos rivales que os vienen bien a la hora de preparar los de Sudáfrica por lo físico porla por el nivel de potencia de Canadá que es número cinco del ranking FIFA son dos dos equipos que van a estar en el Mundial como os habéis visto vosotras ante esos dos partidos Marta hay Lola

Voz 0911 02:52 hombre personalmente creo que han sido los dos rivales muy parecidos a lo que nos vamos a enfrentar no hemos tenido un equipo africano y otro como Canadá que va a ser muy parecido yo creo en cuanto a físico en cuanto todo a Alemania hizo entonces esta preparación pues ha sido muy positiva lástima que no hemos podido estar todo el equipo junto pero pero las jugadoras que han venido las jóvenes eh tanto esa experiencia que hemos aportado las veteranas que estábamos creo que el equipo ha funcionado muy bien y nos da buenas sensaciones incluso para el futuro no

Voz 1375 03:21 Lola bueno yo creo que que la prepa

Voz 4 03:23 para mundial desde que desde que supimos que estábamos clasificada ha sido perfecta no el seleccionador busca seleccione similares a las que no vamos a afrontar el Mundial el día dos tenemos un partido contra Japón otra de la potencia mundial es igual como dice Marta yo creo que que está siendo muy positivo y que vamos a llegar a las mejores condiciones Sudáfrica

Voz 1375 03:42 sólo habéis disputado España femenina sólo mundial antes que fue el de Canadá bueno caímos a las primeras de cambio esta vez hay seis grupos de cuatro equipos cada grupo pasan las dos primeras selecciones de cada grupo y los cuatro mejores terceros equipos hay posibilidades reales en ese grupo en el que estáis con Sudáfrica con en Alemania hay con China hay posibilidades reales de de pasar a la siguiente fase si ella

Voz 4 04:06 decir la verdad es que que nos ha tocado un grupo de lo más complicado de del Mundial pero creo que si empezamos con buen pie contra Sudáfrica hay plantando cara a Alemania yo creo que que podemos pasar a octavos si es lo que deseamos toda la selección obviamente

Voz 1375 04:22 cuáles son los puertos los puntos fuertes de esta selección hoy hoy no como comentaristas y no como jugador a Marta pero si estuvieras como comentarista hay que preguntar a oye Marta como en la final de la Copa de la Reina dime los puntos fuertes de esta selección española de Jorge Belda

Voz 0911 04:35 a ver principalmente yo creo que el orden no eh hemos llegado a un punto que nos conocemos tanto las jugadoras que sabemos en cada momento dónde tenemos que estar sabemos el trabajo que tenemos que hacer Isabel sobre todo mover el balón yo creo que eso es uno de los puntos fuertes que tenemos no he esa rapidez o esa agilidad que tenemos al mover el balón de un lado a otro es esa técnica no personal que cada jugador tiene yo creo que eso pues si lo sumas a que en estos últimos años hemos adquirido también eh pues esa ese puntito que nos faltaba en cuanto a juego directo para ir arriba para para finalizar yo creo que que

Voz 1375 05:10 somos un equipo mucho más completo que años anteriores y que habría que mejorar ahora que no nos oyen las rivales que no nos oye Sudáfrica ni Alemania ni China donde creéis que hay que poner un poco más de cuidado aquí

Voz 4 05:21 bueno yo creo que que sí que es verdad que que la calidad española tiene que que la inhibidores individualidades está mi hijo equipo pero creo que que todavía selecciones que físicamente está un pelín por encima nuestra sí que es verdad que no llevaban bastantes años de de ventaja pero bueno creo que que en ese ámbito también la selección es mucho mejor que que en Canadá y que poco a poco intentamos equiparándola a las mejores selecciones del mundo

Voz 1375 05:45 oye imagino que al hilo de lo que contaba Sonia antes eh vosotras también notáis lo que estamos notando todos no que esto ya es imparable que ha sido el año del boom en el que definitivamente todos hemos mirado la Liga Iberdrola ya con los ojos de el interés futbolístico no no es mira Abi con cuarenta mil qué bonito un día de récord no ya se mira la Liga Iberdrola con el interés futbolístico con el que se miran otras ligas no me imagino que ahora también sois conscientes de cómo estamos cómo estáis sobre todo siendo el foco de todas las miradas antes de que empiece el Mundial que va ser yo creo que un boom mediático a nivel mundial

Voz 0911 06:19 sí es cierto eh estando aquí dentro te das cuenta de todo lo que estamos consiguiendo como jugadoras muy yo creo que el otro día lo hablamos en el vestuario estamos un poco o protagonizando un cambio social increíble somos nosotras realmente la que lo estamos haciendo con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y lo que no gustaría realmente es que todo este trabajo o todo este boom de medios si de gente que nos envuelve que no se acabe aquí no que no pase el Mundial y venga una nube negra que desaparezca porque realmente nosotras el trabajo es durante estos cuatro años que haya Día de Mundial de Ali veinticuatro horas eh siete a la semana como aquel que dice porque nos dedicamos completamente a ello

Voz 1375 06:58 hola tú también lo vivís todas no creo que se nota no

Voz 4 07:01 sí yo soy un poco de acuerdo con Marta pero sí que creo que que el fútbol femenino ha llegado para quedarse aquí lo estamos demostrando no la gente que que me engancha cada vez somos es más visible en los medios de comunicación que al final eso es lo que nos ayuda a que a que la gente se enganche y bueno yo creo que que el fútbol femenino es imparable que que las niñas que vienen de de

Voz 0911 07:23 detrás de abajo van a tener la suerte de de poder vivirlo aún más que que le estamos viendo no es otra que

Voz 1375 07:29 que os dicen en casa antes de de marcharnos no sé que que que que es transmiten los más cercanos a vosotros no las sensaciones que tienen de joven no sé si habrá más mundiales no sé si a él en la carrera de una jugadora de fútbol no sé cuantos mundiales se pueden se pueden disputar pero a lo mejor es el el último Dios quiera que no este es el momento más importante en la carrera de de Marta por ejemplo tuyo

Voz 0911 07:52 seguro seguro que sí pero porque por todas las circunstancias que se han dado en este momento no de todo el crecimiento el fútbol femenino de todo el crecimiento de la selección española de todo el crecimiento personal de cada jugador o como individuo yo creo que lo que me dice mi madre no disfruta porque es algo extraordinario os gano no todo el mundo tiene la posibilidad Jorge mundial como deportistas es lo máximo que podemos llegar entonces hay que vivirlo como si fuera el último partido que vas a jugar hoy como si fuera el último momento de tu carrera deportiva

Voz 1375 08:22 la villana obliga a saber si gana o lo que es ganar títulos pero jugaron mundial Lola está por encima de otra cosa

Voz 4 08:29 hombre yo creo que que si no que tú le preguntas a cualquier futbolista cuál es su sueño y te dice ganar un Mundial al final es a lo máximo a lo que da a lo que aspiramos lo futbolistas Si y está claro que un Mundial siempre es una cita especial que que no sabemos cuánta cuantos mundiales más podremos jugar como ha dicho Marta tenemos que

Voz 0911 08:47 aprovecharlo disfrutarlo hoy

Voz 4 08:50 hay que nuestra familia en toda España hace un año

Voz 1375 08:52 en este tras quién va a ser la portera titular

Voz 2 08:57 Manu eso eso preguntárselo Mójate Lola Jiménez

Voz 4 09:02 el Estado estado en una entrevista que que la verdad es que la posición de de la portería está muy cara eh creo que Paños está a un nivel altísimo y María son igual pero bien lo que te voy a decir ojalá ojalá se lancen a la andaluza Jorge

Voz 1914 09:14 Müller este círculo es un espectáculo verles entrenar a las tres y no va a todo el equipo pero la las posaderas que hacen entrenamiento específico es un espectáculo ver los paradones que hacen las tres Sandra Lola imam y María

Voz 1375 09:27 no no lo voy a preguntar a Marta porque es un marrón pero si fueras comentarista Marta

Voz 2 09:32 no bueno vale vale perfecto oye Lola fuera seleccionador pondría Marta debería ser titular

Voz 0911 09:39 me tapan los oídos otra vez mano

Voz 4 09:42 la verdad es que llevo yo siempre lo he dicho no llevo un tiempo viéndolo hay yo jugaba con Marta y creo que es una una compañera súper competitiva que lo da todo y y al final yo creo que que tiene que jugar la que mejor esté no sí que es verdad que está a un nivel altísimo muy la verdad es que las que estamos aquí sabemos la importancia que tiene cada entrenamiento para para poder hacer hacen un hueco en el once y

Voz 0911 10:05 pero yo creo que que Marta nivel alto y que puede ser una en titulares claro

Voz 1375 10:08 ya se ha olvidado lo de la Copa Lola

Voz 0911 10:11 si al final es fútbol no está claro que

Voz 2 10:14 he vacilado Quiñones ahí

Voz 4 10:17 no la verdad es que se porta muy bien no yo creo que y al final esto puede pasar pero lo he dicho siempre no ojalá me quede en mil final es más por jugar aunque aunque acaben así porque mi equipo siempre intentará agotar por mar

Voz 1375 10:30 eh Marta seguirás en el Levante no una temporada más

Voz 0911 10:33 sí una temporada más

Voz 1375 10:36 bueno muchísimas dificultades para hacer la lista para Jorge Bildu probablemente lo decía él lo decía en ese partido de comentamos en en Telecinco con Marta y con el seleccionador de la Copa de la Reina decía va a ser la lista más difícil porque cada vez hay más calidad pero en echáis en falta alguien

Voz 0911 10:51 hombre yo creo que tiene razón Jorge para mí es una de las pistas más complicadas de los últimos años todo al final veías otros campeonatos lo recuerdas otros campeonatos y dices oye pues igual sí que había jugadoras que a priori sabías que iban a tener más minutos pero en esta lista en estos veintitrés jugadoras cualquiera puede entrar en cualquier momento y hacerlo igual lo mejor que la que está en ese momento en el campo entonces yo creo que aquí estamos las veintitrés mejores de España en el momento en el que estamos actualmente Iggy echar de falta pues pues cada uno tendrá su opinión personal pero nosotras ahora estamos aquí todas juntas tenemos que remar en la misma dirección por suerte pues desgracia pues las que estén fuera tienen que sumar tienen que sumar porque es

Voz 1375 11:33 es un sueño de todas te has sorprendido que no estuviera Ángela hola Lola

Voz 4 11:38 bueno es que al final Jorge Vila es el seleccionador está está atenta de de todas sus jugadoras durante todo el año y bueno yo creo que su motivo tendrás que es verdad que se ha hecho en temporada aún con el Atleti bueno si no está aquí

Voz 0911 11:53 creo que tendrá que seguir peleando para venir a próxima convocatoria intentar entrar en un torneo tan importante como ya ha Eurocopa o Mundial pues sí

Voz 2 12:01 ven forma eh y eso que nos veo peros intuyo

Voz 1375 12:05 Cervera partido hacia el otro día Lola Gallardo que partido de temporada hecho con el Atlético de Madrid eh pues nada yo creo que Sonia tienen tienen muchas ilusiones y nosotros nos hemos contagiado no de de este que luego pasará lo que pase ya veremos lo que pasa pero desde luego con la moral alta todos

Voz 1914 12:22 es verdad Manu que no te engañan el club el grupo es muy complicado tanto Sudáfrica que aunque debute es una selección africana Alemania es Alemania aunque todavía es un poco incógnita China que te voy a contar de la selección china que hagan lo que hagan siempre parecen un ejército bien organizado yo creo que la mezcla que ha conseguido Jorge nombres propios aparte es muy importante porque decíamos que Marta horas son son veteranas pero es que hay un grupo de jugadoras que vienen de ganar todo en la cara en las categorías inferiores que compró la expresión tienen un morro que se lo pisan las Lucía García Nike Ari Mariona las ves entrenar yo creo que se ha formado un grupo muy bonito con unos equilibrios preciosos y sobre todo que van todas a una por lo menos por lo menos además de la clasificación para octavos de conseguir la primera victoria para España en un Mundial mano

Voz 1375 13:14 en para terminar os da au se os ha impuesto de alguna manera el mensaje de la selección alemana que imagino que habéis visto en la selección alemana femenina ha hecho un spot para el Mundial y el vídeo es algo así bueno algo así no dicen exactamente en el vídeo no tenemos pelotas pero sabemos cómo usarlas ante eso ya es algo para intimidar lo que decís bueno en el campo Nos veremos menos boca si no

Voz 0911 13:38 bueno al final hay que demostrarles que las que saben usar la pelota en el campo somos nosotros

Voz 2 13:43 ahí está ahí te he visto

Voz 1375 13:45 si alguien sabe usar la pelota es España desde luego oye Marta gracias a este ratito mano Dati Lola también a muchísima suerte muchísima suerte en el Mundial de Francia estaremos pendiente iremos hablando de decretar los que ojalá sea muy bien muchas gracias ahí tengo muchos besos besos a todas es Soria pues nada el jueves estaremos atentos Itu especialmente que va a estar muy pendiente de esta selección femenina

Voz 1914 14:07 sí la verdad es que la corriente de de todos los medios de comunicaciones muy bonita también vamos un montón de medios a este Mundial cuando al de Canada hace cuatro años tan solo fueron tres medios de comunicación creo que llegamos a veinte en Francia yo creo que es fruto de de la buena trayectoria que está llevando