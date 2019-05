El Larguero: Tercera Parte (28/05/2019)

Voz 1 00:00 dude de mayo buscadores del ahorro venida Fun House

treinta y siete una menos en Canarias Antonio Romero está por ahí hola Antonio muy buenas hola qué tal manos muy buenas labor ahí llegó la calle qué tal buenas noches Julio Pulido qué tal qué tal buenas noches y Torrejón oro amarillo hola buenas noches bueno

Voz 1375 00:31 pues es un episodio más de un desencuentro que no sé cuándo acabará en el aumento de los desencuentros termina porque se van salvando saltando vallas va salvando episodios venga este año lo resolvemos lengua dos años más y un tres millones más venga al siguiente me voy al Manchester que me quedo que Mourinho eh venga tras dos ahí alargara pero llega un punto en que el desencuentro es encuentro definitivo

Voz 1501 00:52 no

Voz 1375 00:52 que no digo que sea éste puede que éste lo sea o no pero es otro episodio del desencuentro entre las personas que nos sintonizan el capitán del Real Madrid Sergio Ramos y el presidente del Real Madrid Florentino Pérez que se quieren pero se odian en momentos que se necesitan pero que se dicen las cosas a la cara como pocos en las dicen que por eso por un lado también es bueno

Voz 3 01:10 pero Ramos ya nos hemos contado

Voz 4 01:14 estaba dispuesto a irse si se tiene que ir Madrid ha dicho pues oye si te tienes que ir dice quieres ir si ese es tu deseo suerte no te vamos a subir

Voz 1 01:23 que quede claro subir te

Voz 1375 01:25 esta vez ya no te vamos a subir más si nuestra es la pasta ya veremos ya veremos cuánta pues si nos convence la oferta que tú te quieres ir pues te vas If I charemos otro central ya he contado abriendo Larguero lo que le contó Florentino a Sergio Ramos en esa reunión lo que me es Sergio Ramos bueno pues si tendrá que fichar un central también digestivas escuchar a un alguien que tapara Cristiano y no lo otra gesta no les hemos pegado y porque Ramos es así porque Ramos no se calla le dice a la cara al lo que piensa ID

Voz 4 01:53 sí ya está y al final se quedaron los dos solos y la situación a día de hoy es esta si viene una oferta Ramos Ebay yo creo que están condenados a entenderse que va a seguir es mi opinión

Voz 1501 02:03 pero veremos a ver qué ocurre en un pulso que no es nuevo Roma

Voz 1375 02:05 pero

Voz 0239 02:07 sí lo que pasa es que claro condenados a entenderse de qué manera teniendo en cuenta la información que tú has heredado abriendo el Larguero si esa respuesta es rotunda es tajante la única manera de entender Sergio Ramos es ampliar le el contrato subir la pasta que tiene año por año no yo creo que conviene ser muy prudente en este caso me parece que una salida Sergio Ramos sería perjudicial es algo muy similar a lo que pasó en Cristiano Ronaldo la pasada temporada yo creo que no hay un Sergio Ramos salen del mercado o lo que hay en el mercado que pudiera ser parecido a Sergio Ramos está ahora mismo lejos de la órbita de poder ser fichado por el Real Madrid no es cuestión de firmara un central es cuestión de firmaron central titular indiscutible que juega menos esta temporada casi todos los partidos y que además el capitán el líder espiritual ese grupo evidentemente Sergio Ramos no está Parets a jugar a China yo creo que con treinta y tres años todavía tiene cuerda para rato irse a jugar a China parece que ha sido una manera una manera poco delicada de medir un pulso que efectivamente ya vivimos sobretodo en dos mil quince que entonces las circunstancias eran muy diferentes Sergio Ramos venía de marcar un gol en la final de la Copa de Europa se marchaba una leyenda como Iker Casillas la oferta no era del club chino creo recordar que era del Manchester United que era una oferta seria entonces Sergio Ramos ganó el pulso ahora da la sensación escuchando a parte del madridismo escuchando todas las voces que salen del club que seguramente Sergio Ramos tenga que recular porque me da la sensación repito de que no ha medido bien su fuerza ahora mismo en la entidad

Voz 5 03:37 Julio Mario yo yo es que

Voz 0559 03:41 realmente bien el panorama en la situación sólo me parece que es una maniobra de rabos y su representante para que les suban el dinero no no lo ve de otra manera me llevo mal con el presidente y me quiero ir pero vamos a ver si tienes un contrato de dos años ganar doce millones netos tienes treinta y tres años no te vas a ir a China como dice Romero bueno yo jabón no le veo ni siquiera en la Premier cambio de vida radical cuando su nombre que que que está acostumbrado a vivir aquí con las costumbres de aquí con su vida aquí con su ganadería con con su mujer que Carlos treinta y tres Se base ser otra Ventura es que no lo veo entonces yo lo que veo es que tiene XXXIII le quedan dos años de contrato y es ahora o nunca porque contra el cinco años no vas a obtener una mejora de contrato cuando termine este con lo cual es un venga un órdago vamos a echar un órdago no tengo tres reyes como tenía en su momento como decía Romero porque a ver cómo sale no yo creo que el Madrid

Voz 7 04:42 yo iba con perspectiva hay sabe que esto es

Voz 0559 04:45 es una maniobra para que empleamos otro año destruimos tres millones pero es que con la con la temporada Cacho Sergio Ramos este año ir a decir que era una mejora tampoco cuadra con lo cual me parece que que que tiene muy pocos visos de salir adelante una mejora creo que Ramos no así la del Real Madrid el día siete de julio estará en Valdebebas empezando la pretensión

Voz 8 05:09 hay que hay que decir la verdad a la dejó Julio que que

Voz 1501 05:13 no se habló nada en esa reunión que no fuera lo de China quiero decir que no dijo ya de más sino yo quiero más dinero que otras veces se ha pasado pero que en esta ocasión estando voy a pedir un aumento de sueldo esa estando Julios en que su abogado estando a su representando además de su padre no fue a decir yo quiero más dinero o me voy a China sino en una oferta de China déjeme él me libre

Voz 1375 05:32 no nos entendemos lo tenemos sintonía pues si al final me hubiera China me voy que tengo una oferta por ahí da pero bueno como te vas a ir a China no

Voz 1501 05:38 y encima gratis no te puedes ir con lo que yo sé es que además es es una iniciativa de parte de de Ramos que quieren una reunión y les recibe el presidente en una reunión urgente eso es lo que es improvisada es lo que le llega al presidente se necesita una reunión urgente entonces aparecen todos en ACS en el despacho del presidente cuentan esto solamente lo de China no hay queremos un aumento no que hay no hay queremos más años hay que recordar que que Sergio Ramos termina en dos mil veinte diurno que para aquel entonces estaba a punto de cumplir XXXV cerca de cumplir ya treinta y cinco y que a partir de los treinta y cinco el Real Madrid por eso no se ha ampliado no se eleva el dato porque a partir de cinco el Real Madrid tiene la política de ir año a año qué es lo que he pasado Pepe au lo que puede pasar a cualquiera el año a año como la del Atlético pero con cinco años de concesión es de cuatro yo creo que es un poco más a bastantes más razonable y que ahora mismo estamos hablando en central que tiene treinta y tres cumplidos camino de los treinta y cuatro que ganar doce millones de euros netos quiero que está muy bien en otro sitio que no sea China que probablemente sea China a mí me lo que me huele a mí es que es algo muy parecido al caso Modric creo que lo normal y esto sí que su opinión es que termine igual es decir que no se toca absolutamente nada que se le diga que no que no se puede ir ya está no pareja ninguna oferta más pero es cierto al al principio que si viene una oferta sin ninguna duda

Voz 3 06:54 sí afrentas buena Se marcha Real Madrid seguro

Voz 1501 06:58 pero yo creo que no va a llegar eso Julia pero si yo lo primero

Voz 9 07:01 a decir es que el que más está perdiendo contra esta historia es el Real Madrid y los madridistas que están asistiendo en la distancia una nueva bronca

Voz 10 07:09 el interna entre sí

Voz 9 07:12 presidente del Real Madrid y el capitán y posiblemente la figura más importante de la plantilla y creo que eso no es bueno para el equipo se quede o se marche Sergio Ramos se marcha porque pierden un jurista importantísimo y se queda porque se queda en una situación creo que de pues de lucha intestina con con con el presidente yo también creo que si una persona se de un sitio Eva eso no hay ninguna duda os así Sergio Ramos se quisiera ir de Real Madrid y de verdad no hubiese ido a ACS a reunirse con Florentino diciéndole que tiene una oferta de China hubiese ido y hubiese dicho presidente me quiero ir tengo esta oferta de tal equipo que va pagar tanto dinero y esto lo vamos a hacer porque yo lo pido y me quiero ir no va a una reunión con su presidente dice no hay un equipo chino pero te pido por favor que me dejes hay libre porque allí no pueden pagar ese dinero etc etc eso no son formas en las que una persona como Sergio Ramos con la trayectoria de Ramos y con la importancia Ramos Se va de un equipo lo quiso hacer Cristiano Ronaldo se reunió con Florentino les dijo que se quería ir llegó con una oferta ese fue Si Ramos realmente se quiere ir del Real Madrid lo hace de otra manera no lo hace de esta forma en una reunión diciendo que tienen oferta de China es mi opinión por lo tanto creo que el final está abocado a que se pongan de acuerdo ya que Ramos se de cuenta de que necesita el Real Madrid y el Real Madrid se de cuenta que necesitábamos

Voz 1375 08:35 yo me pregunto cómo llegue alguna oferta más

Voz 0617 08:38 lo de cultivo posiblemente antes planteaba ahí al haber oído ruido pues alguno dirá bueno pues igual Ramón os interesa igual llega alguna oferta más seguramente ha llegado alguna oferta más al abogado de representar

Voz 1501 08:49 de de seguramente ahora de ahí a que venga

Voz 1375 08:51 alguien dispuesto a pagar no sé cuánto estaría el Madrid dispuesto a dejar

Voz 1501 08:54 Salgado contrato porque no la ha puesto precio no lo sé pero que he oído esta tarde ve que era hablaba no sé si en redes sociales adonde exactamente de no sé cómo Cristiano y son cien millones buenos y son cien millones yo creo que lo lleva personalmente Florentino Pérez en coche a donde haga falta incluso a China pero es que esto no voy a nadie pues no no va a encontrar Mario

Voz 0559 09:10 pues yo creo que está todo lo que habéis dicho

Voz 0239 09:13 yo creo que el Real Madrid en este caso la figura del presidente Florentino Pérez parece que tiene la obligación de remangarse de intentar convencer hacer que ahorramos de que es imprescindible para el Real Madrid porque una oferta de cien millones por Sergio Ramos

Voz 1501 09:24 civil

Voz 0239 09:26 o que se aproxime hace millones tú vete a ahora el mercado claro encuentra un central con la garantía de Sergio Ramos con la trascendencia en el fútbol del Real Madrid Sergio Ramos con la calidad de Sergio Ramos en el mercado que millones de

Voz 1501 09:40 Manolo Valle pero ya pero entendía ahí que es verdad que está que yo no sé si lo hay no hay pero que yo creo que que físicamente Sergio Ramos está muy bien y lo va a seguir estando durante mucho tiempo aunque evidentemente ya pasa altibajos durante las temporadas como han demostrado ésta por ejemplo digo físicamente también evidentemente ahora mismo todavía siguen forma quiero decir es un es un central que sigue en forma pero que es que cien millones no pero es que ningún equipo que yo creo en su tantos cabales en un en Europa pagan millones por un central de treinta y cuatro años no porque es Sergio Ramos que sea otro que quiero decir para la Juve ciento diez millones por Cristiano Ronaldo que es que que que marca goles quiero decir que hay que es que eso es lo que se pagan en eh

Voz 0239 10:20 siempre estamos hablando de un tema yo a lo que voy es que a mí me parece que el presidente del Real Madrid tiene la obligación de remangarse e intentar solución que es lo primero

Voz 0559 10:26 no pero Romero remangarse intentar solucionar que es

Voz 0239 10:29 pagarle más dinero no pues es lo que hizo en dos mil quince no yo creo que pagarle Marie más dinero y yo creo que lo va a tener complicado a lo mejor ampliarlo un año más de contrato no sé cómo va a terminar pero esa conversación privada entre

Voz 6 10:42 que como dicen ellos padre

Voz 0239 10:44 no hijo esa conversación privada está tardando en en producirse yo creo que es algo ahora está bien hay que dejarlo enfriar el el jugador ya ha entrenado en Valdebebas por cierto en el vídeo ha puesto que ha colgado ha puesto o han terminado el vídeo con un grito de Hala Madrid yo creo que esa conversación tener como dice Pulido al madridismo en vilo durante treinta treinta y cinco días lo que duren las vacaciones sin producirse dejándose enfriar el tema sin que se produzca una reunión entre el presidente del Real Madrid el capitán del Real Madrid que son dos figuras fundamentales para que el año que viene la cosa pueda salir bien

Voz 0617 11:19 yo creo que es lo que quiero decir es sabrosa pero vamos

Voz 0559 11:22 no vamos a dejar clara una cosa aquí el único que ha hablado públicamente ha sido Florenci

Voz 1375 11:26 se hasta ahora Ramos no ha dicho nada Ramos no he dicho nada

Voz 0559 11:29 Florentino no programa de televisión ya pero pero cómo funciona como ayer fue un programa de radio Florentino dijo ha venido Sergio Ramos con esto yo le he dicho Sergio no puede ser te queremos mucho pero es que no no vaya gratis

Voz 0239 11:43 debo dedica ahora era entonces ahora

Voz 0559 11:45 Sergio Ramos tendrá que salir y decir no yo es que no me encuentro a gusto es todo mentira no yo soy madridista hasta la médula pero pero entonces que un año más de contrato un otros doce millones netos podemos arreglar el asunto le retrata eh sobre eso para los aficionados del Real Madrid le retrata

Voz 1501 12:03 sobre la conversación lo que me cuenta ahora mi sólo hablaron de hecho de hecho perdona una buena forma de solucionar un problema veces

Voz 1375 12:09 crear el problema

Voz 1501 12:11 para solucionarlo lo hará bien

Voz 1375 12:13 es una buena manera de solucionarlos vamos a creer que la gente sepa

Voz 1501 12:16 está pasa por política por es que no encaja mucho no es que no hay muchas soluciones en la mano y iba a decir es respetar lo que decía Romero que la conversación fue entre ellos dos quiero decir que en ese metió ni su padre se midió se recibe como momento en el que se van todos se quedan los dos por eso digo Se marcha Julios eh Se marcha el padre el hermano entienden que eso es una cosa ella tienen que arreglar cara a cara dejarnos ahí la primera y única solución perdona Julio que tiene que tienen del Real Madrid decirle bueno es que eso es imposible no te va a salir gratis a China ya está quiero decir que más remangarse que es uno más porque repito

Voz 0239 12:46 es evidente directamente bueno pero si yo me hubiera gustado saber

Voz 1501 12:48 con la relación de Ramos se dice pues me parece bien me lo tomo la carta Liberta

Voz 9 12:51 digo aquí en ningún momento contemplamos la posibilidad de que no es un asunto económico sino que sea una desavenencia personal absolutamente insalvable entre Ramos y Florentino cosa que ha sucedido en más de una ocasión digo pero fue hablando parecíamos salvable has estamos estamos hablando y puede que sea la razón fundamental que Ramos eh

Voz 0617 13:13 yo no me creo que ese dinero no son de saber exactamente cuáles son

Voz 9 13:18 no no todo lo que te quiero decir es que que que digo que a lo mejor también al margen de esa esa carencia económica pues hay una situación e irreconciliable entre Ramos y Florentino porque no se soportan porque Ramos no está de acuerdo en la manera de gestionar el club que tiene Florentino oye que puede estar equivocado o acertado que no está de acuerdo en que no se fichara a un sustituto de Cristiano que no está de aquí

Voz 0617 13:40 pues de muchas de las cosas que esto no es un trabajo de Ramos jugaron bien a mí no me acuerdo

Voz 9 13:46 en muchas cosas dentro del club que afectan y que hacen daño a la imagen de Sergio Ramos te quiero decir que además de asunto económico que puede que encima de la mesa a lo mejor también hay muchas cosas que a Sergio Ramos le han molestado de Florentino Pérez

Voz 1501 14:01 el secretario técnico en en directo vamos

Voz 0617 14:04 el hecho de que si tiene que jugar llena al CEIP que coja que

Voz 1501 14:08 domino del Valle en el contrato que firmó se

Voz 0559 14:10 creamos hace cinco años no ponía Easy estoy enfadado con Florentino Pérez tengo derecho a tal no es que eso no lo ponen en julio aquel estamos estamos atribuyendo estamos atribuyendo unas condiciones a Ramos que Ramos tiene derecho a estar mosqueados

Voz 1375 14:23 que hay que el capitán no va a haber hecho lo que hay

Voz 0559 14:26 trato ahí firmado una cláusula y entonces ahí

Voz 0239 14:31 a finales pero yo no estoy de acuerdo que el brazalete de capitán no sé si derechos la palabra pero yo creo que el brazalete de capitán da derecho y obligación a decirle al presidente lo que lo que siente el Vestuario esto no significa que el presidente tenga que hacerlo

Voz 1375 14:44 siempre lo ha hecho expira pero yo creo que Sergio Ramos

Voz 0239 14:47 tienen la obligación como capitán como el primero en el grupo del pelotón de decirle al presidente oye no la vamos a pegar porque tiene seguido Cristiano has traído Mariano oye nos la vamos a pegar porque en la pretemporada donde tú quieres sino donde el entrenador oye que no la vamos a pegar porque la plantilla no está equilibrada oye que sabemos que Raja el de los jugadores yo creo que esa es la obligación de un presidente luego ya de de un capital luego ya que el presente presentará haga sólo es otra película pero además una cosa aquí el que no ha cambiado nunca es Sergio Ramos Sergio Ramos dice que tiene diecisiete años ha tenido la misma relación evidentemente con el progreso de los años ha tenido la misma relación con Florentino Pérez yo siempre lo he dicho a Florentino Pérez a la cara las cosas que le han molestado por cierto Sergio Ramos desde que llegó al Real Madrid en El Vestuario no ha sido no señalado es la palabra pero siempre ha sido visto de reojo como el niño mimado del presidente por cuando tú eres el niño mimado del presidente también te tomas unas confianzas que a lo mejor otros jugadores no se toman

Voz 1375 15:42 es cierto que te terminamos nuestro está por ahí Javier Si

Voz 3 15:44 vemos el tema al Madrid pero Sergio Ramos estaba aún parte

Voz 1375 15:48 pido

Voz 3 15:49 de ganar una de las primas bonos que tienen los jugadores de todos los equipos se hubiera jugado partido más Ramos se llevaba cerca de quinientos mil euros más que ya sé que con lo que ganan los jugadores tampoco que vaya a cambiar la vida lo digo para pues hay gente a lo mejor piensas a este tramo final de temporada Ramos tal bueno

Voz 1375 16:11 informaciones que Zidane en algún momento la hecho no arriesguen sigue recuperando te Italia no se le habrá quién piensan lo mejor lo contrario ya de hecho Javier Ramos que se marchó

Voz 3 16:20 yo he Solari ya llegado

Voz 1375 16:23 Zidane no se te ha visto el pelo

Voz 3 16:25 también tenía un bonus que muchos jugadores

Voz 11 16:31 les apetece cumplí

Voz 1375 16:33 iría alcanzar pues se quedó a un partido de ese bosque era casi quinientos mil euros más Ramos y lo hubiera jugado no lo ha jugado no lo cobra que es un detalle menor en todo esto pero que está ahí también está bien que lo sepáis Javi de muy buenas hola qué tal buenas noches que he dicho Carvajal que se dice en El Vestuario todo esto

Voz 12 16:51 ahora antes de escucha Carvajal si os cuento para aportar un poquito más de lo que comentabais que Zidane está al tanto de todo que Zidane no no ve un Madrid sin Sergio Ramos vamos un mito

Voz 1375 17:02 Dani por la cabeza vamos no vamos bajo ningún con

Voz 12 17:05 texto como digo está al tanto de todo lo que lo que está ocurriendo aunque evidentemente su tema de club un tema económico hoy hay llevó el sol puede dar su opinión deportiva como entrenador que Sergio Ramos sigue pensando en blanco que esto decirlo hoy ahora mismo esto información no aquí hay mucha gente pensará que es un pesetero que sólo busca el dinero Sergio Ramos también de momento complicado aunque la gente no lo entienda así un momento complicado la gente que también tiene mucho dinero y que es muy famosa también pasa por momentos un poco delicados aunque se vaya a casar y está muy contento y que seguirán a la selección española a veces hay que subsanar algún contratiempo económico Illa ofertas y no me han engañado que tiene evidentemente no haya un duro yo entiendo al Madrid no le puede dejar libre la oferta que tiene de China son setenta y cinco millones de euros por tres años

Voz 1 17:55 estaban y formación que ha dicho Carvajal

Voz 0455 18:01 lo escuchábamos a Dani vamos a escucharlo el presi el bajo los que tendrá que aclarar sus cosas pero está claro que Sergio Ramos para nosotros pues es es nuestro capitán pero que esa palabra de decía y es lógico que al final muchos probable muchos clubes quieran contar con con sus servicios pero su agente y el precio son los que tienen que aclararlo

Voz 13 18:20 bueno pues ha dado la cara Dani Carvajal un acto

Voz 12 18:23 cinco de la lucha contra el cáncer de el doctor Martín la clínica Menorca ir bueno pues la verdad es que la sensación que hay en el vestuario que ojalá se arregle que necesitan a Sergio Ramos pero que compite pero ahora mismo yo no me atrevería decir qué va a pasar no me atrevería yo pensaba hace veinticuatro horas que se llevan a se va a arreglar osea que no sé si al final Florentino iba a ser uno una gracia merezcan no será merezca Sergio Ramos cabo tendrá su opinión rabo piensa que si se la merece que lleva catorce años que puede haber hecho un año malo como todos pero que en catorce años ha sido un hombre importantísimo en la historia del Real Madrid cuando uno tiene alguna cosilla pues a veces hay que ayudar pero es la opinión de Ramos también tiene el Real Madrid que oye chico tiene un buen contrato doce millones al año Le quedan dos hasta está perfecto pero a lo mejor sí empujan por un lado y empujado por otro la forma pueden influir en que Ramos siga que puede ser muy bueno para

Voz 1501 19:14 el Marie Jones narramos pero lo último que dejó el año pasado cuando se fue Cristiano es nadie está por encima del club ya

Voz 3 19:19 eso es exactamente lo que pasa con todo lo que nos cuenta Javier la pasta agradar en China luego hay que saber cuánto estaría dispuesto a dar ese club al Madrid por Sergio Ramos además de los verdaderos

Voz 12 19:28 eso sí a veces imposible porque a cambio hace tres años

Voz 0617 19:33 cuenta a pueden a Ramos el la muralla china

Voz 1501 19:36 eso pero luego te iba a decir a mí cuatro de mayo

Voz 0617 19:38 si gratis no hay nunca lo vamos a ver

Voz 12 19:41 como no puede nunca China porque porque Madrid no puede quedarse sin recibir un duro

Voz 1501 19:44 otra cosa es que sea él mismo sino que es propietario el Inter que pasó el año pasado y si ese esa misma situación a lo mejor puedo hacer una oferta de algo a la oferta eh

Voz 12 19:52 más de veinticinco millones netos al año por tres temporadas

Voz 0617 19:59 un abrazo herrajes fuerzas perro hasta luego Torrejón palabras Julio Romero Gallego hasta luego un abrazo

Voz 1375 20:04 vacuo está Pedro Morata en la previa de la final de la Europa League de mañana entre el Chelsea y el Arsenal hola Pedro muy buena a última hora

Voz 1716 20:11 hola qué tal Manu buenas noches bueno pues enfrenta Unai a Hazard el partido de la final de los dos equipos londinenses los otros dos equipos ingleses cuentan en la final la otra final la de la Europa League donde van a estar los un hay Monreal Azpilicueta Kepa Marcos Alonso y Pedrito para el Arsenal es una oportunidad aparte de para ganar un nuevo título europeo cosa que no hacen desde el año noventa y cuatro la última final europea la de la Champions que perdieron frente al Barça en el año dos mil seis para el Arsenal una oportunidad para clasificarse para la Champions la próxima temporada aquí se ha hablado de Mario nombre propio aparte del mismo de de Unai que lleva tres el tres dic a cuestas con el Sevilla veinticuatro eliminatorias seguidas superada desde el año dos mil tres Se ha hablado también de Peter check Se habla de la posibilidad de que sea director deportivo del Chelsea un haya dicho que no sabe nada de ello tampoco ha confirmado si va a jugar mañana en el Chelsea ha dicho Charlie sobre Hazard me llama la atención que ha dicho es es complicado llevarlo durante la semana porque es tan bueno que ese aburren los entrenamientos que el que nos aburre es el propio Sarr y que hoy ha enfadado porque en picado entre Higuaín y David Luiz

Voz 1375 21:18 Isaac todo el entrenamiento pegándole patadas a

Voz 1716 21:20 a la gorra tampoco ha dicho nada sobrevolará continúan si va a continuar o no en el Chelsea la próxima temporada nada mañana es una una final donde no va a haber mucha gente de ni de ninguno de los dos equipos porque ha devuelto muchísimas entrada en mano porque esto está donde Cristo perdió el gorro te iba a decir

Voz 0617 21:37 bonito Bakú pero ya mañana me cuenta que no saben no

Voz 1716 21:40 ocho además si sale sales dinero por las esquinas los edificios impresionante pero muy lejos para que la gente de de Londres pues aunque enseñan poder adquisitivo puedan venir allí gastarse el pastón que

Voz 0617 21:50 me va a venir llevar te va al relativas a gente que la pasta por lo que una ciudad hecha a medida eso me tú con vaya cero al dos hasta a Morata enviado especial de la SER a la previa del

Voz 14 22:08 la final de la Europa League Jaime Blanco mañana Manu

Voz 1375 22:11 el final de la Europa League el sábado final del hacha

Voz 15 22:13 sí si yo tengo un mensaje para toda la gente que le gusta el fútbol queridos amantes del fútbol estáis de enhorabuena esta semana en Madrid está ayudando al mismo ritmo porque la final de la UEFA Champions League se juega en casa Master Card patrocinador oficial del evento quiere darnos la oportunidad de conseguir unas entradas para la final como pues sólo tienes que encontrar el código QR de su campaña en el aeropuerto la marquesinas en los quioscos y capturarlo para participar comienza algo presumes

Voz 14 26:01 el Larguero con Manu Carreño

Voz 24 26:08 tiempo para la selección femenina de fútbol que está con la maleta preparada para marcharse a Francia y todos pendientes de las chicas de Jorge Vila que se van al Mundial que empieza el siete de junio Sonia Lus muy buenas olas

Voz 1914 26:20 han un muy buen así España debuta el día ocho ante Sudáfrica es un tiempo ilusión para esta selección femenina de fútbol de España y estoy bastante bien acompañada muy bien acompañada por dos de las referencias dos de las veteranas de equipo aunque la verdad no tienen edad para decir que someterán a Marta Corredera veintisiete años Lola Gallardo XXV e Marta hace

Voz 0617 26:40 a favor se te digo pues son dos de las ves

Voz 1914 26:43 en aras de la selección Marta la conoces bastante bien porque además le da esto de comentar los partidos a tu lado extremo recomendó reconvertida lateral juegan el Levante aunque tiene una trayectoria brutal y Lola Gallardo es la guardameta del Atlético de Madrid también con un montón títulos a sus espaldas el fútbol femenino mano nuestro país este año ha sufrido una transformación brutal pero falta comprobar cuál es la transformación a nivel de selección no conviene olvidar que es el segundo Mundial para España y tienes aquí a dos jugadoras dos internacionales con un amplio Banhart un amplio bagaje como para que te puedan contar de dónde venimos y hacia dónde vamos pero hoy las vas a pillar contentas porque hoy de momento semana dormir con un coche nuevo Marta Corredera muy buenas hola muy buenas manos

Voz 1375 27:26 Lola Gallardo qué tal hola Manu quedan qué tal el coche tiene buena pinta no bonito es

Voz 8 27:31 no Gándara lo cuando estaba te decimos pero lo habéis probado no está bien no todavía no Nana bueno bueno

Voz 1375 27:37 imagen de del coche pero ese no se va a Francia no lo dejáis en casa

Voz 0911 27:41 ese bien guarda Aíto aquí que no que no

Voz 0617 27:43 en el auto que nadie

Voz 1375 27:46 no ha sido una de las imágenes del día al presidente de la Federación Luis Rubiales entregando a cada una de las jugadoras un vehículo con con bueno con la marca de uno de los sponsor de de la Federación y de la selección española femenina como Vice ilusiones cómo va la maleta antes del viaje que el jueves pues

Voz 0911 28:02 creo que va lleno pero a rebosar a no no caben no cabe más ilusión ganas y no cabe más trabajo sobre todo que que esta selección pues es la gente que nos está viendo entrenar estos días

Voz 1375 28:13 es una gozada ver no se lleva maleta para la primera fase Copa Mundial entero

Voz 25 28:18 para todo hay bueno la verdad es que como dice Marta estamos ansiosa por porque sea jueves ahí está en Francia hay oler a mundial y bueno con muchas ganas de que sea el día ocho para debutar

Voz 1375 28:32 para debutar contra Sudáfrica hemos visto os hemos visto en los partidos de Sudáfrica de Camerún perdona antes del debut contra Sudáfrica el otro día contra Canadá el empate a cero son dos rivales que os vienen bien a la hora de preparar lo de Sudáfrica por lo físico porla por el nivel de potencia de Canadá que es número cinco del ranking FIFA son dos dos equipos que van a estar en el Mundial como habéis visto vosotras ante esos dos partidos Marta

Voz 0911 28:55 Lola hombre personalmente creo que han sido los dos rivales muy parecidos a lo que nos vamos a enfrentar no hemos tenido un equipo africano y otro como Canadá que va a ser muy parecido yo creo en cuanto a físico en cuanto todo a Alemania hizo entonces eh esta preparación pues ha sido muy positiva lástima que no hemos podido estar todo el equipo junto pero pero las jugadoras que han venido las joven es eh tanto esa experiencia que hemos aportado las veteranas que estábamos creo que el equipo ha funcionado muy bien y nos da buenas sensaciones incluso para el futuro no

Voz 0617 29:24 Lola bueno yo creo que que la preparación

Voz 26 29:27 para mundial desde que desde que supimos que estábamos clasificada ha sido perfecta no el seleccionador busca seleccione similares a las que no vamos a afrontar el Mundial el día dos tenemos un partido contra Japón otra de las potencia mundiales igual como dice Marta yo creo que que está siendo muy positivo y que vamos a llegar en las mejores condiciones al partido de Sudáfrica

Voz 1375 29:46 sólo Avis disputado España femenina sólo mundial antes que fue el de Canadá bueno caímos a las primeras de cambio esta vez hay seis grupos de cuatro equipos cada grupo pasan las dos primeras selecciones de cada grupo y los cuatro mejores terceros equipos eh hay posibilidades reales en ese grupo en el que estáis con Sudáfrica en Alemania y con China hay posibilidades reales de de pasar a la siguiente fase

Voz 26 30:09 sí yo creo que sí la verdad es que que nos ha tocado un grupo de lo más complicado de del Mundial pero creo que es empezamos con buen pie contra Sudáfrica hay plantando cara a Alemania yo creo que que podemos pasar a octavos si es lo que deseamos toda la selección obviamente

Voz 1375 30:24 oye imagino que al hilo de lo que contaba Sonia antes eh vosotros también notáis lo que estamos notando todos no que esto ya es imparable que ha sido el año del boom en el que definitivamente todos hemos mirado a la Liga Iberdrola ya con los ojos de el interés futbolístico no no es mira ha habido cuarenta mil qué bonito un campo un día de récord ya se mira la Liga Iberdrola con el interés futbolista pico con el que se miran a otras ligas no me imagino que ahora también sois conscientes de cómo estamos cómo estáis sobre todo siendo el foco de todas las miradas antes de que empiece el Mundial que va a ser yo creo que boom mediático a nivel mundial

Voz 0911 30:58 sí es cierto eh estando aquí dentro te das cuenta de todo lo que estamos consiguiendo como jugadoras muy yo creo que el otro día lo hablamos en el vestuario estamos un poco o protagonizando un cambio social increíble somos nosotras realmente la que lo estamos haciendo con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y lo que nos gustaría realmente es que todo este trabajo o todo este boom de medio si de gente que nos envuelve que no se acabe aquí no que no pase el Mundial le venga una nube negra que desaparezca porque realmente nosotras el trabajo es durante estos cuatro años que haya Día de Mundial de Ali veinticuatro horas eh siete a la semana como aquel que dice porque nos dedicamos completamente a ello Lola

Voz 26 31:37 sí yo soy un poco de acuerdo con Marta pero sí que creo que que el fútbol femenino ha llegado para quedarse aquí lo estamos demostrando no la gente que que se engancha cada vez son más visibles en los medios de comunicación que al final eso es lo que nos ayuda a que a que la gente se enganche y y bueno yo creo que que el fútbol femenino es imparable que que las niñas que vienen de de atrás de abajo van a tener la suerte de de poder vivirlo aún más que que lo estamos viendo no

Voz 1375 32:03 quién va a ser la portera titular

Voz 0617 32:07 Manu eso de Lola Jiménez

Voz 26 32:12 en una entrevista que que la verdad es que la posición de de la portería está muy cara eh creo que Paños está a un nivel altísimo y María son igual pero bien frío que te voy a decir ojalá ojalá se lance a la andaluza Jorge

Voz 1914 32:24 lunes espectáculo Gil tiene un espectáculo verlas entrenar a las trece y bueno a todo el equipo pero la las porterías que hacen entrenamiento específico es un espectáculo ver los paradones que hacen las tres Sandra Lola y María

Voz 0617 32:37 no no lo voy a preguntar a Marta porque es un marrón pero si fueras comentarista no no no vale vale que te pregunto oye Lola Easy fuera seleccionador pondría Marta debería ser titular

Voz 0911 32:48 me tapan los oídos otra vez malo

Voz 26 32:51 la verdad que llevo yo siempre lo he dicho no he llevo un tiempo viéndolo hay yo jugaba con Marta y creo que es una una compañera súper competitiva que lo da todo y y al final yo creo que que tiene que jugar la que mejor esté no sí que es verdad que está a un nivel altísimo muy la verdad es que las que estamos aquí sabemos la importancia que tiene cada entrenamiento para para poder hacer hacen un hueco en el once

Voz 0911 33:13 sí pero yo creo que que Marta está nivel alto hay que puede ser una en ese titulares claro

Voz 1375 33:18 ya se ha olvidado lo de la Copa

Voz 0911 33:19 no si al final es fútbol no está claro qué

Voz 0617 33:23 te vacilado Quiñones allí o no

Voz 26 33:26 no la verdad es que se porta muy bien no yo creo que es fútbol y al final esto puede pasar pero lo he dicho siempre no ojalá me quede en mil final es más por jugar aunque aunque acaben así porque me equipos siempre intentar agotar Podemos

Voz 0617 33:38 estos Marta seguirá siendo el Levante no una temporada más si una temporada más sembrada más bueno

Voz 1375 33:44 muchísimas dificultades para hacer la lista para Jorge da probablemente a lo decía él lo decía en ese partido de comentamos en en Telecinco con Marta y con el seleccionador de la Copa de la Reina decía va a ser la lista más difícil porque cada vez hay más calidad pero echáis en falta alguien

Voz 0911 33:57 hombre yo creo que tiene razón Jorge para mí es una de las pistas más complicadas de los últimos años todo al final veías otros campeonatos lo recuerdas otros campeonatos y dices oye pues igual sí que había jugadoras que a priori sabias que iban a tener más minutos pero en esta lista en estos veintitrés jugadoras cualquiera puede entrar en cualquier momento y hacerlo igual lo mejor que la que está en ese momento en el campo entonces yo creo que aquí estamos las veintitrés mejores de España en el momento en el que estamos actualmente Iggy echar de falta pues pues cada uno tendrá su opinión personal

Voz 0617 34:29 todos nosotros ahora estamos aquí todas juntas tenemos que remar en las

Voz 0911 34:31 misma dirección por suerte por desgracia pues las que estén fuera tienen que sumar tienen que sumar porque estos

Voz 1375 34:37 sueño de todas te has aprendido que no estuviera Ángela Lola

Voz 26 34:40 bueno al final Jorge Vila es el seleccionador está está atenta de de todas sus jugadoras durante todo el año y bueno yo creo que su motivó tendrás que es verdad que eso se ha hecho en temporada en con el Atleti igual no y no está aquí yo creo que tendrá que seguir peleando para venir a próximas convocatorias convocatoria intentar entrar en un torneo tan importante como ya se Eurocopa o Mundial

Voz 0617 35:02 pues os ven forma y eso que nos veo peros intuyo leído informa Marta Corredera que partir desde el otro día Lola Gallardo que partido de temporada hecho con el Atlético

Voz 27 35:11 Ari y pues nada yo

Voz 1375 35:14 creo que Sonia tienen tienen muchas ilusiones y nosotros nos hemos contagiado no de de este que luego pasará lo que pase ya veremos lo que pasa pero desde luego con la moral alta todos

Voz 1914 35:24 es verdad Manu que no te engañan el club el grupo es muy complicado tanto Sudáfrica que aunque debute es una selección africana Alemania es Alemania aunque todavía es un poco incógnita China que te voy a contar de la selección china que hagan lo que hagan sí hombre parecen un ejército bien organizado yo creo que la mezcla conseguido Jorge vida nombres propios aparte es muy importante porque decíamos que Marta y Lola son son veteranas pero es que hay un grupo de jugadoras que vienen de ganar todo en la en las categorías inferiores que compró una expresión tienen un morro que se lo pisan las Lucía García Nike Ari Mariona las ves entrenar yo creo que sí ha formado un grupo muy bonito con unos equilibrios preciosos y sobre todo que van todas a una por lo menos por lo menos además de la clasificación para octavos de conseguir la primera victoria para España en un Mundial mano

Voz 1375 36:16 para terminar os da au se os ha impuesto

Voz 0617 36:19 de alguna manera el mensaje de la selección alemana

Voz 1375 36:21 sino que habéis visto en la selección alemana femenina ha hecho un spot para el Mundial y el vídeo es algo así bueno algo así no dicen exactamente en el vídeo no tenemos pelotas pero sabemos cómo usarlas

Voz 27 36:31 ante eso

Voz 1375 36:34 es algo para intimidar a lo que decir bueno en el campo Nos veremos menos boca si no

Voz 0911 36:40 bueno al final la hay que demostrarles que las que saben usar la pelota en el campus hemos masón

Voz 0617 36:43 la gente está ahí te vistos alguien sabe usar la pelota es España desde luego oye Marta gracias por sacar este ratito Lola también

Voz 1375 36:55 más verde muchísima suerte en el Mundial de Francia estaremos pendiente iremos hablando de decretar ojalá sea muy en directo muchos besos besos a todas en Soria pues nada el jueves estaremos atentos Itu especialmente que vas a estar muy pendiente de esta selección femenina

Voz 1914 37:08 sí la verdad es que la corriente de de todos los medios de comunicación es muy bonita también vamos un montón de medios a este Mundial cuando al de Canada hace cuatro años tan solo fueron tres medios de comunicación creo que llegamos a veinte en Francia yo creo que es fruto de la buena trayectoria que está llevando el fútbol femenino no

Voz 1375 37:25 Nuestro país beso Sonia un beso mano en la maleta también sí sí

Voz 0617 38:59 la una y cuarto recta final de El Larguero por cierto de me llama Fran Hermida compañero de Radio

Voz 1375 39:03 Coruña diciéndome que Paco Zas es el nuevo presidente de el Dépor sigue nada desde este martes en una Junta de Fiestas que ha comenzado con una hora de retraso de las sesenta y tres mil quinientas acciones cifra récord ambos mandatarios recibió el respaldo del cincuenta y tres por ciento del capital representado en asamblea así que ganaba Fernando Vidal que era el máximo rival Paco Zas Nos dice Fran Hermida desde Coruña es el nuevo presidente del Deportivo La uno hay dieciseis está por ahí no sé en qué lugar de Estados Unidos Antoni Daimiel hola Anthony muy buenas

Voz 30 39:35 qué tal me ustedes dónde estás ahora mismo qué lugar

Voz 31 39:39 hoy en la terminal cuatro del aeropuerto JFK de Nueva York esperando a

Voz 1375 39:44 si tiene un vuelo con dirección actoral

Voz 32 39:47 sí bueno sí tenemos mucha gente aquí en él

Voz 5 39:49 en el aeropuerto miles de personas se bajó

Voz 1375 39:53 lo ves empieza empiezan a finales saque en un rato llegará pronto oí a poner poner partes

Voz 11 39:58 todo

Voz 31 39:59 si mañana iremos a los entrenamientos de de los dos equipos que tenemos como noticia de última hora que Kevin Durant ha viajado con el equipo a hasta Toronto

Voz 1375 40:09 ojo no lo descartan

Voz 31 40:12 el primer partido pero el hecho de que viajes significa que está bien y quien no lo descartan que lo pueden contemplar para el segundo partido que sería

Voz 32 40:19 no

Voz 1375 40:20 antes de preguntarle Scariolo que ahora que no te oye quién es favorito

Voz 31 40:26 pues mira al favorito World lo que pasa que todos más o menos conocemos aburrió sabemos lo que pueden dar sin Duran Duran sin causa pensé con Cousins es un gran equipo para mí el cinco admita lo que Toronto Raptors es un equipo que nunca llega a una final un equipo construido con muchas novedades esta temporada con Leonard en su primer año aquí con Danny Green también su primer año Marc Gasol que ha llegado mediada la temporada

Voz 1375 40:53 y la verdad es que es un equipo

Voz 31 40:55 demostró que no sólo corazón sino saber leer muy bien las eliminatorias que remontar lo visto perdía dos uno contra Philadelphia y lo ha hecho con Ramis book y porque perdía dos cero y ha ganado cuatro seísmos

Voz 1375 41:07 en jueves la madrugada de jueves al viernes todos los partidos en Movistar Plus con Guillermo Jiménez y con Antoni Daimiel y es la primera vez Anthony en estas cinco finales que lleva seguida los Warriors es la primera vez que no tiene el factor cancha a favor ya tuvieron una letra

Voz 30 41:21 siempre he mantenido a favor siempre lo entendí a favor siempre siempre lo entendí a favor

Voz 31 41:27 muy bueno pues es una novedad que seguramente significa que han jugado un poco al al tran tran en la temporada que eso lo han tomado con tranquilidad les ha servido para ser el mejor equipo de de la Conferencia Oeste pero es verdad que ha habido dos equipos buque Toronto que han ganado menos partidos que yo

Voz 1375 41:42 duda duda pasar dudaba si alguna final con Cleveland había tenían el factor cancha en contra el verano siempre tuvieron el factor cancha a favor excepto en estabas que lo tiene de Toronto está el seleccionador Sergio Scariolo en directo al aún hay dieciocho él no está en la T4 de el JFK ya está en Toronto preparando el partido ya escuchando a Daimiel que viaja Kevin Durant Sergio Scariolo buenas noches buenas noches Scariolo Sergio pues ahora está por ahí Scariolo que esté Duran para algunos casi después de lo que ha hecho los bosques en los partidos anteriores hombre con Duran es mucho mejor equipo pero ha funcionado tan bien en los partidos previos a Antoni que vamos a ver no

Voz 33 42:29 sí pero yo creo que Duran Duran

Voz 31 42:33 vamos si le preguntas ahora Scariolo la pregunta para cualquiera de Toronto prefieren que Duran tú fíjate que simplemente la ocupación que tendría Leonard en defensa Chusta Duran pues cambia muchísimo esta durante seguramente se

Voz 32 42:47 pues no sé parece un ala o algo así no

Voz 31 42:49 entonces yo creo que es mucho mejor equipo con gran hay que ver cómo está Durán han necesitado a un Carrie aún hay sonaba a gran nivel pero que no hay que olvidar que creen Duran ha sido VP de las dos últimas finales

Voz 1375 43:03 casi nada en va a marcar te preguntaba la semana pasada en función de si pasaba Milwaukee Femme au si pasaba Toronto el duelo contra

Voz 31 43:13 pues mira ahí está Duran defenderá Duran si no está Duran estará algo más liberado porque yo creo que ignorarla será el jugador que va a tratar de reducir y defender a cabo hay o que que es uno de los mejores defensores por experiencia por condiciones

Voz 1375 43:29 para el jugador de las características de cable