El Larguero: Hablamos con Marta Corredera y Lola Gallardo, la final de la NBA con Daimiel y todas las novedades del caso Valverde, la reunión Ramos-Florentino y el amaño de los partidos (28/05/2019)

Voz 3 00:46 muy buenas noches bienvenidos al larguero no se queda

Voz 4 00:49 yo no sé si tenéis algo que hacer pero tengo muchas cosas que contar no note no ha visto

Voz 5 00:57 aquí no queda de lo cual me alegro porque tengo tantas cosas y contaros que es mejor que nos queda es que cachondos bueno

Voz 1375 01:06 de lo primero hace una hora hemos contado el sociales a las veintidós even

Voz 0958 01:13 seis para ser exactos hemos puesto un tuit en la cuenta

Voz 1560 02:21 más cuando lo ha renovado cuando ha dicho que va a seguir cuando justo

Voz 1375 02:26 desde la final de Copa dijo que es el entrenador del año que viene porque tienen contrato en vigor repito noticia que hemos avanzado a las diez veintiséis de la noche Valverde será el entrenador del Barça la temporada que viene lo ha confirmado a El Larguero de la SER el presidente del Barça Bartomeu enseguida estamos con ese asunto de portada de El Larguero pero además es usted que contar más cosas enseguida vamos a dar la última hora de el desencuentro pulso divorcio llamarlo como queráis entre el presidente y el capitán del Real Madrid Florentino Pérez Sergio Ramos enseguida les voy a preguntar a Antonio Romero a Jesús Gallego a Julio Pulido y a Mario Torrejón cómo ven ellos este pulso como creen que puede acabar también os voy a contar más detalles de esa reunión que tuvo lugar hace unos días entre Florentino Pérez Sergio Ramos Julio Sen abogado del futbolista que además mantiene una buena relación con el presidente también que lo tiene buena relación con ambas partes en esa reunión pues no se fueron calentando los ánimos lo que empieza

Voz 6 03:39 como algo que que la temporada y qué tal ha ido todo vale

Voz 1375 03:43 once del año al final la reunión era

Voz 6 03:45 ahora lo que era para el turrón

Voz 1375 03:48 se calientan y hoy son dos temperar dos temperamento dos dos personalidades fuertes Ramos no es Ramos no es eh no se Casillas Ramos no es Del Bosque Ramos no es Fernando Hierro eh Ramos no es ese tipo de de de madridistas siendo todos muy madridistas el carácter es es muy diferente

Voz 6 04:16 este Ramos da cornadas luego no sé si pilla Capote OPI a taleguilla o pilla burladero o pilla al aire

Voz 1375 04:23 eh pero Ramos es de dar cabezazos entonces es un temperamento diferente en ese un esa calentura en esa conversación donde al final acaba saliendo a la luz claramente la falta de sintonía total y absoluta entre el presidente si el capitán porque se necesitan porque llevan muchos años juntos y porque el presidente lo ha dicho mil veces claro que quiera a Sergio Ramos si quieren del equipo y hay y la la amplia el contrato y le ha subido la ficha en varias ocasiones esta vez no hay falta de sintonía en los últimos años hay desencuentro pero lo saben las dos partes esta vez Adri no le va a subir ni un euro pero ni uno no y uno y en esa conversación Ramos le dice bueno sí que esto ya viene de lejos sí esta falta sintonía sigue pues lo que debe hacer es marcharme yo alguna oferta tengo en China no es una amenaza de Ramos diciendo me voy a China que alguna oferta tengo y tengo alguna cosa para en China pero bueno como te vas a ir a China no que es lo que le contó Florentino Pérez Redondela abierto a China y encima gratis es que es quién estás hablando si eso es una locura además Si tú te vas yo tengo que buscar un central tengo que fichar un central Innova ser barato tendrá que fichar un central Innova ser barato a lo que Ramos le contesta en ese calentón pero también dijiste que ibas a fichar a un delantero recambio de Cristiano Ronaldo no lo has hecho Nos la hemos pega de Ramos delante de su hermano de su padre de Julio Sen que le dice a Florentino a partir de ahí se Calin

Voz 1560 05:51 da un poco el tono bueno pues como nos puede pasar a todos en tantas conversaciones de calientas de dice es cosa no

Voz 1375 05:57 a partir de ahí abandonan la reunión en el despacho de ACS el padre del futbolista su hermano Julio se y se quedaron a solas Florentino y Ramos ahora contamos cómo está la situación pero evidentemente Madrid ante la no diría amenaza ante la intención de Ramos decir no me voy a China pues el Madrid ha dicho es algo parecido a lo de Cristiano pues si te quieres ir a China o te quieres ir a no sé dónde pues me trae la pasta y te vas Easyjet una oferta que no sé si va a llegar pues probablemente Ramos salga del Madrid este verano yo creo que están condenados a entenderse pero es verdad que este año también mi opinión creo que el Real Madrid entiende que Ramos está muy bien pagado y que no le va a subir un euro esa es la intención del Madrid veremos al luego te ampliamos esta información hervido con

Voz 6 06:51 Antonio Romero con Jesús Gallego Julio Pulido con Marieta

Voz 1375 06:54 perdón en un día todo esto en el que a mi se me ha hecho difícil el contar esto de la operación Oikos se han hecho difícil que al fin y al cabo cuando venimos a hacer el larguero y contarte quién baja quién sube quién se mete en la Europa League y el golazo le preguntamos a Kiko ya Mijatovic y Álvaro Benito ya a Cañizares y a nuestro narradores da joe estamos hablando todos de fútbol y los que estáis ahí al otro lado me estáis oyendo ahora mismo queréis oír eso hablar de fútbol y hoy te enteras que hay una banda de futbolistas que están amañando partidos haciendo apuestas ilegales incluso un presidente un un responsable de los servicios médicos del Huesca el presidente del Huesca metido en este asunto dices jode siete cae un poco los hay un poco el el el tener qué te dices pero esto qué es pero esto qué es cuántos cuántas veces estará pasando bueno ahora estamos con este asunto son veintiuno los implicados aunque hasta ahora sólo se conocen los nombres de siete de los once detenidos que hoy ha anunciado la policía ahora la acompañara de Informativos Ana Terradillos que lleva todo el día pendiente de esta información nos va a dar la última hora pero ahora mismo a las once y cuarenta casi de la noche están detenidos los ex jugadores Raúl Bravo ex del Madrid ex internacional presunto cabecilla de la trama además Borja Fernández capitán del Valladolid Aranda que estaba en más clubes casi que hay sostiene Samu Saiz del Getafe Íñigo López del Depor Agustín las Aussa presidente del Huesca hay Juan Carlos Galindo el jefe de los servicios médicos del Huesca también bueno ahora contamos todos los detalles es el Huesca Nástic de la temporada pasada el que desencadena toda esta operación que denuncia la Liga pero además la policía hoy anuncia que también está Invest está siendo investigado él Valladolid Valencia de la última jornada de esta misma temporada cuando el Valladolid ya estaba salvado y el Valencia se jugaba la Champions tirando de la información del hilo de Borja Fernández que ahora mismo como todos los que he dicho antes están detenidos se ha lesionado Neymar hicieron la portada de este de larguero porque tenemos un montón de cosas que abordar pero se ha lesionado Neymar en la rodilla en su primer entrenamiento con Brasil ha dejado la delantera el a la sección antes de final la la sesión de entrenamiento antes de terminar por sentir dolores en esa rodilla izquierda todavía no se sabe sí es grave no ha sido hace un rato hoy ha renovado Mendilibar con el Eibar una temporada más y las chicas en esta selección seguir entrenando en Las Rozas antes dice el jueves a Francia voy a estar luego en un rato con dos de ellas con Marta Corredera y con Lola Gay

Voz 1051 09:46 arroz eh

Voz 1375 09:47 además luego estaremos con Morata que está en Bakú donde juegan mañana la final de la Europa League el Arsenal y el Chelsea hoy Sarrià abandonar el entrenamiento previo a la final con un enfado monumental tras era Higuaín y a David Luiz protagonizando un pique durante el partidillo está Higuaín qué le pides la hora bendito sea Dios Iglesia bendito hoy Al Sadd ha confirmado oficialmente que Xavi Hernández será su entrenador y fuera del fútbol en Roland Garros jornada en la que ha habido de todo para los españoles ha ganado Bautista ahí Verdasco ha perdido García López Davydova y Feliciano López y mañana turno para Nadal en segunda ronda contra Madden y en ciclismo decimosexta etapa del Giro hoy subió el Mortirolo con Victoria de citaciones eh y por cierto el jueves comienzan las Finales de la NBA entre Toronto Golden State Warriors hoy en El Larguero va estar Sergio Scariolo seleccionador español que es ayudante del cuerpo técnico de los Raptors donde además están Marc Gasol Ibaka Cabo y Leonard y compañía luego estaré de Scariolo Icon Daimiel por eso te decía que si ideas quedado llama anularlo porque tenemos muchas cosas las doce menos veinte Pablo

Voz 1375 11:19 sí están en Barcelona Jordi Martí hola Jordi muy buenas

Voz 0985 11:22 buenas noches está Marcos López hola Marcos pues

Voz 8 11:24 había quedado buenas noches pues llama llama ahí pero retrasada

Voz 6 11:31 este club lo deja quedara

Voz 8 11:33 pero estos son días difíciles en la agenda estos hay que mirar no existe Ramon Besa buenas noches buenas noches

Voz 1375 11:41 así que Rodríguez jefe de Deportes en Barcelona hola así que muy buena qué tal muy buenas bueno la noticia es la que hemos confirma las diez y media y que no puede ampliar Sique Rodríguez sí que Bartomeu confirma a esta casa que Valverde entrenará al equipo la temporada que viene

Voz 1906 11:56 sí sí nos lo afirma Oslo lo ha afirmado de hecho ya hace bastante rato el propio presidente en conversación directa con el conversación directa con El Larguero Josep Maria Tomeo ya es lo que te he ido explicando estos días y ha confiado y confía en Valverde lo dijo públicamente antes y después de la Copa hiló mantiene insisto ahora por su cabeza nunca pasado cargarse al entrenador por su cabeza tan poco pasa cargarse al director deportivo Pep Segura es verdad que vienen unas semanas de mucho trabajo mañana por ejemplo ya te adelanto que hay reuniones del área deportiva como ha habido también en estos últimos días eh eh pero lo que está encima de la mesa ahora mismo son los fichajes y las bajas en la plantilla en este sentido el área deportiva conjuntamente con la económica si tiene una difícil misión que es la de cuadrar las cuentas económicas el ejercicio se cierra el treinta de junio ya hay que cuadrar los números y preparar el presupuesto de la próxima temporada Bartomeu no reconoce que la temporada ha acabado con frustración que obviamente el comparte el mosqueo de mucha parte de la afición por haber perdido la Copa y haber quedado eliminado en Champions como lo hizo el Barça en Anfield pero también pone en valor la Liga pone en valor el trabajo de Valverde y que el equipo ha competido hasta el final y como explica vamos ayer Valverde se ha marchado de vacaciones unos días con su familia su intención sigue siendo la de continuar como entrenador la próxima temporada tiene contrato hasta el dos mil veinte con opción a uno más dos mil veintiuno hay Pep Segura lo mismo hasta el dos mil veintiuno pero insisto la noticia que podemos explicar que ya hemos adelantado de hecho es que el propio presidente del Barça Josep Maria Bartomeu ratifica su continuidad yeso hablo por la información que hemos ido manejando nosotros no es ningún giro de última hora sino que él ha mantenido siete presta idea en la cabeza más allá de que como ya te ha explicado en el club pues hay diversas opiniones también te ha añadido no saben que hay que analizar qué estamos en clave pre electoral a dos años de ilusiones y representa

Voz 1375 13:58 os pregunto a York bueno pero a los cuatro pero digamos que Bartomeu ha aguantado la embestida y las presiones dentro y fuera del club porque dentro como dices sí que como hemos venido contando aquí la directiva está dividida pero recuerdo sin ir más lejos pero que

Voz 6 14:13 de ayer pues te creas que tanto en mano bueno

Voz 1375 14:16 algunos algunos ahí pero sobre todo algunos hay algunos hay dentro el club digo fuera del club sobretodo dónde creo no sé si fue ayer ya no me acuerdo creo que fue ayer las encuestas del Deportivo de sport mayoritariamente señalaban a Valverde como culpable la encuesta que hacían en TV3 donde preguntaban cree que Valverde debe seguir la temporada que viene como técnico del Barça el ochenta hay casi cinco por ciento decían que no debía seguir la corriente popular era ponérselo fácil a a Bartomeu decir se acabó Valverde Se acabó Valverde pero ha ha impuesto su teoría su decisión personal es una decisión presidencialista absolutamente de Bartomeu su entrenador es volver

Voz 6 14:56 y será la temporada que viene

Voz 0985 14:59 sí sí es una decisión muy personal del presidente Bartomeu el sabía que era insostenible en la actual situación de Lyon había medios importantes que hoy anunciaban la destitución de Valverde aparecían mil nombres y fotografías en los periódicos ha habido cierto debate incluso en su entorno hiel el es verdad lo que dice sí que que siempre públicamente con más o menos intensidad se había pronunciado a favor de la continuidad de Valverde a mí lo que me dicen los tienen vivos que le son más próximos Él que es que él siempre hablaba de estabilidad de que tenemos entrenador tenemos a un entrenador que controla la pizarra tenemos un entrenador que controlaba Vestuario por cierto Messi también hay que recordar que se pronunció aborto veinte a la continuidad de Valverde que no es un asunto menor también

Voz 1375 15:47 dicen a veces los directivos que no se quieren entrar en

Voz 0985 15:50 dinámicas como las que tenía al Real Madrid con tanto cambio de entrenador incluso nadie en su entorno quizá el tampoco veía claro el relevo eh Jurgen Klopp y Pep Guardiola están pillados y los demás era aún

Voz 1375 16:02 pero al poco de incertidumbre por lo tanto lo que nos

Voz 0985 16:05 ese sí que es realmente impresionante ese cierra el debate y ahora a la pregunta que nos tenemos que hacer mano en el debate de los jueves es si estamos de acuerdo o no con la continuidad de Valverde porque al parecer salvo que Valverde cambie de criterio que parece está cerrado el debate sobre Valverde

Voz 1375 16:23 sí lo pasa que hay una corriente que no sé si va a cambiar o no bastante negativa en cuanto a la continuidad de Valverde creéis que esto va a desaparecer ahora con el mensaje de Bartomeu diciendo sigue punto o que va a continuar esa corriente bastante dividida también la opinión en en Barcelona con el té digo no Marcos Ramón

Voz 1785 16:44 es verdad que desde la aparición de las redes sociales pues esa sensación de de división de opiniones es manifiesta en cualquier tema o sea los que se posicionan a favor en contra las encuestas lo que hacen es moldear más bien menos porque todo el mundo ponen una encuesta cada día unos que si Griezmann si uno se van creando caldos de cultivo a mí me parece muy bien la respuesta de Bartumeu pero que la fácil la provocado de alguna manera él él mismo repitiendo cada vez que que Valverde continuará no sé si tiene un problema de Conde credibilidad o lo que sea pero señor Bartumeu con una

Voz 1375 17:20 una vez diciendo que continuará había bastante

Voz 1785 17:23 el había modificado incluso el discurso cuando decía que era un proyecto a medio y corto plazo y luego dijo que tenía contrato no es exactamente lo mismo es decir cada vez hacemos análisis más puñetero si se quiere o buscamos lo que no lo lo lo que no se ha dicho pero creo que que la gente pregunte tantas veces es si va a continuar o no es porque no se lo que había no se lo acababa de creer entonces creo que la noticia y si es lo que piensa el presidente de la junta directiva son ellos los que tienen que tomar la opinión

Voz 1375 17:53 Hinault respecto a la opinión pública o publicada

Voz 1785 17:56 sino respecto a sus socios lo que sí digo ahora es que

Voz 0239 17:59 hay que hacer ver que se queda y que por lo tanto

Voz 1785 18:01 van a respetar porque hasta ahora lo que hay por el problema que ha tenido Valverde se ha tragado todos los sapos del club no he conocido en mi vida un entrenador más de club que Valverde

Voz 6 18:11 es encajado desde desde desde

Voz 1785 18:14 que llegó que se encontró sin Neymar hasta ahora en que este año con Boateng y con con no sé cuántas cosas más osea vamos a ser serios y si es que ser tú refrendan al entrenador es para que se haga al caso al entrenador y eso significa intervenir en la política de fichajes como mínimo ser consultado y que la plantilla Trilla trincar significa entrenar esforzarse dejar de gestionar no no puede ser para mí el mismo Valverde la temporada pasada ya ya no puede ser un gestor porque ahora va a haber novedades en la plantilla sino Si no se siente respaldado y si no puede decir lo que quiere al segundo partido tocarán el violín en el Camp Nou un empezará diciendo que cómo lo va a aguantar qué vamos a hacer ganar tiempo para ver si mientras tanto pasa algo con Bob Martínez lo con Ronald Koeman no con nadie pues estamos hablando además de seleccionadores curioso porque el mercado Nos leva pues que a técnicos de club cada vez son más difíciles y los recambios más difícil el cambio la selección se considera que no voy a decir que sea él en el caso de Alemania o en el caso de España en selecciones favoritas e es una cosa pero en ser lecciones no favoritas lo tanto en el caso de es verdad que Von Martínez con Roberto Martínez con Bélgica ha hecho ya su gran mundial o las aspiraciones de Koeman estar levantando a Holanda pero no es lo mismo ser seleccionador que ser entrenador

Voz 1375 19:31 no

Voz 1906 19:32 déjame apuntar Manu perdona sigue en la línea de lo que dice Ramón este diagnóstico sobre que Valverde va a tener que digamos aplicar medidas Si no ser sólo un gestor coincide con el diagnóstico que se hace desde el área deportiva eh y en las próximas semanas habrá conversaciones en este es

Voz 1005 19:51 debido a un año

Voz 1906 19:54 Nadir que yo hablo por lo que me han ido explicando a mí que es verdad que hay runrún dentro de la directiva con Valverde sobre todo con la figura de Pep Segura por eso eh pero que también es cierto que al final de los que mandan más en el área deportiva tanto a nivel de directiva como a nivel ejecutivo y eso son cinco seis personas contadas el discurso de ellos no ha cambiado nunca siempre sea confiado en Valverde incluso después de Roma del año pasado ahí va Bartomeu tuvo un calentón vale

Voz 6 20:29 tenemos ahí hubo hubo un calentón bueno sí sí tan calentón largo largo ganaron doble

Voz 1375 20:34 de este año han ganado a ver si es que si lo piensas fríamente si tú piensas en los números dice pero bueno un entrenador que en dos años te gana dos Ligas y una Copa pues no lo pues echar pero efectivamente es que hay matices después de lo de Roma Se pensaron muy mucho si echara a Valverde porque lo hemos contado aquí lo sabemos todo y ahora viene el calentón de Liverpool sin embargo Bartomeu ha dicho tranquilidad es mi entrenador y es verdad que la plantilla es que seamos se ha posicionado si que os ha costado mano pero al final yo creo que barato me voy

Voz 1906 21:02 de lo que debería haber hecho quizá ayer no que es exactamente

Voz 6 21:05 cerrar el debate implicarnos si decirlo

Voz 1906 21:08 los claramente en este caso en conversación privada pero autorizando no a explicar que ya hemos hablado con él que

Voz 1375 21:13 hay que confía en el entrenador Marcos tú crees que que el Vestuario porque lo dijo Messi lo dijo Piqué y lo piensan muchos más no

Voz 1785 21:20 cree que eso sea así que el

Voz 1375 21:23 plantilla y los dos pesos pesados del Vestuario se pronuncien a favor de la contenía de Valverde crees que es bueno porque hay quien dice que es bueno y hay quién piensa que no es tanto

Voz 1785 21:32 evidentemente porque el poder del vestuario no en el Barça en cualquier gran club estamos viendo ahora lo acabas de contra el túnel en el conflicto Ramos Florentino

Voz 6 21:40 no en los grandes jugadores tienen un

Voz 1785 21:43 Pery inmenso en lo que es la vida cotidiana del club lo que sí que es evidente es que después de Roma después de Anfil yo durante catorce años no he visto nunca mes sino una conferencia de prensa pedí perdón

Voz 1375 21:55 no

Voz 1785 21:55 nunca nunca lo había visto y eso indica que el statu quo del vestuario como se entendía hasta ahora va a cambiar en la misma línea de lo que decía antes Ramón y lo que subrayaba así que esas conversaciones con con la cúpula del club tiene que cambiar el statu quo del club del vestuario de de la plantilla porque todas esas estructuras que han ido funcionando y que han servido para

Voz 0239 22:14 ganar la Liga han fracasado en Europa

Voz 1785 22:17 con necesita regenerarse no un simple cambio de cromos fichó a Dalí ficha de John no no sino con rutinas nuevas estructuras distintas para que el equipo pueda tener un rendimiento eso tampoco te garantiza ya que llegues a Europa eliminen en cuartos o en semifinales incluso en la final pero lo que se entiende como El Vestuario como tal yo estoy convencido que va a tener que cambiar porque como bien dice Ramón a partir de ahora Valverde bueno Valverde y Bartomeu sea porque Bartomeu ha unido su futuro de manera pésima Valverde a partir de este momento van a estar supeditados hay Juni lo que les va a comunicar iban a tener que tomar decisiones que hasta ahora no podían tomar en el caso Valverde porque yo creo que como bien dice Ramón no se la han dado todas las condiciones que el ya ha tenido más que gestionar más que construir ahora toca construir o reconstruir

Voz 0239 23:08 es un equipo desde el éxito en la Liga la duda

Voz 1375 23:10 tengo es si a partir de ahora va a ganar más peso Valverde sale reforzado de esto o va a seguir viendo cómo P

Voz 6 23:18 de ahí niego Martínez Letrán a Jerry Mina o lo veterana Murillo o luego letra en a Boateng o pide a Willian y Letrán a Malta

Voz 1375 23:24 es decir si Pep Segura va a seguir en ese punto medio entre el presidente y el entrenador os iba a ganar más peso Valverde porque yo la convivencia asegura Valverde de dos tipos que uno es el entrenador del Barça y otro director deportivo y la relación es nula dudo si es sólo mantener también así Bartomeu con ese modelo tal cual Ésa es mi duda

Voz 6 23:45 lo de Valverde está claro lo otro no lo sé

Voz 1906 23:47 mano a mano perdona pero no es nula lo que sí es verdad que Pep Segura digamos que no es no no no dicen eso

Voz 6 23:56 buenos días está clara pero no porque lo podido Valverde sí ayer por ejemplo lo pidió Valverde nominal lo trajo lo trajo Pep seguridad Malcolm eso es cierto con nota que trataba o Klopp

Voz 1785 24:08 no sé qué perdona que te interrumpa la pregunta es quién trajo a Boateng esa es la sala pregunta para para el fin de siglo pero bueno aquí lo explicamos en su día que

Voz 1906 24:19 sentido estaban de acuerdo Área Deportiva ya entrenador a quién querían era a Carlos Vela lo hemos explicado en el Larguero al final hubo la propuesta también de Morata que que también lo contamos pero se decidió desde la directiva que no se podía invertir dinero en el fichaje de un delantero o en la cesión de un delantero en enero y al final fue gusto

Voz 6 24:37 ahora Boateng gratis

Voz 0985 24:39 no os quería decir que al final quién ha resultado hoy investido es más verde y entonces ahora al club le toca hacer los deberes y reforzar al equipo para que sea más competitivo por ejemplo en la Champions ya Valverde le toca dar un paso al frente y tendrán que tomar decisiones a pesar de que alguno le Oleaga gamada cara Éste es el reto tengo que tomar decisiones a pesar de que algún Omega Malacán ahora bien cuando baja sufre baja la pelota al suelo pregunte monos a alguien le cabía en la cabeza que tras tu haber ganado dos Ligas echara a Valverde por qué qué nota

Voz 1375 25:11 miramos a esta temporada yo mi nota Manu es

Voz 0985 25:14 que es una buena temporada siendo una buena temporada Se puede echar a Valverde esta es la pregunta que se hacía otra cosa más los dos directores deportivos que han perdido aseguran los dos habían apuntado con su dedo como hombre idóneo a Barcelona a Valverde

Voz 1375 25:31 a ver Fernandes que no es poca cosa eh

Voz 0985 25:34 que a final Rubén Fernández heredó la carpeta de Zubizarreta en la que aparecía Valverde como primera opción

Voz 1375 25:39 bueno veremos a ver qué pasa que asegura que de momento sigue siendo director deportivo lo que ha confirmado Bartomeu ya autorizado a este programa así que Rodríguez ya El Larguero de la SER es que el entrenador del Barça temporada que viene será el resto mal pase lo que pase un abrazo chavales me voy al tema de la corrupción que es mucho más feo y luego al asunto de Ramos de acuerdo hasta luego sí que un abrazo de la mañana Jordi marido si Ramos me voy enseguida al asunto de los detenidos enseguida contamos la última hora de cuántos futbolistas de Primera y Segunda están detenidos iban a pasar la noche y alguna más en el calabozo Javi Blanco hola

Voz 1375 30:29 enseguida vamos con lo de Florentino hoy Sergio Ramos Florentino Pérez y Sergio Ramos seguirá con Romero con Gallego con Pulido con Mario Torrejón pero hoy el fútbol en nuestro país en nuestro fútbol se ha visto sacudido por los amaños de los partidos la Policía Nacional ha iniciado la denominada operación Oikos por la que varios jugadores y ex jugadores han sido detenidos han pasado por dependencias policiales por presuntos amaños de partidos para ganar dinero en apuestas deportivas son veintiuno los implicados Ana Terradillos compañera de informativos llevaba todo el día pendiente de esta información hola Ana muy buenas

Voz 1906 31:04 qué tal Manu cómo estás contaba hoy la policía

Voz 18 31:06 ya en un comunicado a mediodía que tenía

Voz 1051 31:09 previsto realizar cerca de nueve registros en a lo largo de la geografía española ir detener a once personas a esta hora de la noche

Voz 1375 31:17 cuántos detenidos hay cuanto registros ávido pues al fin

Voz 1906 31:19 el hábito diez detenidos aunque queda otra detención que no se realizado porque él es sospechoso está fuera de España es decir la operación todavía está abierta iba a ver esa detención como en un primer momento no indicaba la policía once detenciones en total aunque de momento hay diez se han realizado nueve entradas de registros en oficinas domicilios particulares y también en la Sociedad Deportiva Huesca K porque según los investigadores es uno de los epicentros de esta trama de hecho según fuentes cercanas a esta investigación todos los futbolistas arrestados han funcionado al margen de los clubes esta presunta trama de corrupción ilegal excepto el ex presidente de la Sociedad Deportiva Huesca ILT y el jefe de los servicios médicos solamente esos dos digamos tienen una vinculación con el club están funcionando de forma individual y además de los detenidos y registros mano el juzgado cinco de Huesca que es el que está coordinando esta operación ha citado a varios testigos en total a once para declarar en los próximos días ya entre ellos eso es el último dato que tenemos de esta noche el empresario periodista y ex futbolista José Antonio Martín peatón que en principio ha sido citado en calidad de testigo para que aclare la información que tiene sobre la presunta corrupción cubo en el Huesta Huesca Nàstic que se celebró en mayo del año dos mil dieciocho

Voz 1375 32:28 entonces es donde empezó es donde empezó la trama donde empezó la investigación de ese partido que ya denunció la liga la temporada pasada el Huesca castigado

Voz 1906 32:34 claro hay denuncia la liga ante la policía ese partido Huesca Nàstic que se en mayo del año dos mil dieciocho En este escenario es cuando la Policía judicial comienza a investigar y sobre todo al epicentro de esa trama es decir al ex presidente de la Sociedad Deportiva Huesca al ex jefe de los servicios médicos del club al ex jugador del Osasuna Borja Fernández y también algo de los cabecillas el cabecilla de esta presunta trama que parece ser que es

Voz 1914 32:58 a Raúl Bravo ex jugador del Real Madrid hubo

Voz 1906 33:01 a partir de ahí comunicaciones interceptadas judicialmente constatación policial de que los futbolistas utilizaban grandes cantidades de dinero que sabes que esto es una pista

Voz 1005 33:10 para la policía a la hora de detectar este tipo de

Voz 1906 33:12 presuntas tramas de crimen organizado ID que algo

Voz 1375 33:15 bueno se utilizaban también importante este dato

Voz 1906 33:17 a sus familiares para realizar apuestas el modus operandi de esta presunta trama en la verdad es que es muy sencillas según la UDEF alcanzaban acuerdos con jugadores amañando los partidos y en esta faceta se investiga

Voz 6 33:31 por ejemplo a Borja Fernández que en concreto y según

Voz 1906 33:34 la policía pudo presuntamente actuar en uno de los partidos investigados el Valladolid Valencia un partido que se celebró hace diez días

Voz 1375 33:42 la verdad es que sí en el que la policía investiga concretamente

Voz 1906 33:45 este jugador eh la policía insiste en que el Valencia en este caso de nada que ver sino que lo que se investiga es la actuación de de esta persona de Borja Fernández además hay constancia Manu de que hay tres partidos amañados de primera segunda y tercera División ido otros seis investigados de los que seguro vamos a tener noticia en las próximas horas

Voz 6 34:01 lo contaremos en la Ser Segura Terradillos y con los programas formativos y Deporte hasta luego

Voz 1906 34:05 hasta luego hombre jura mañana Gur

Voz 1375 34:08 eh madre mía no sé si es para estar satisfecho o preocupa probablemente las dos cosas porque cuando hay chorizos que se dedican a amañar partidos y los cazas de esos eh carga también el departamento de integridad de integridad y seguridad de la Liga tenemos a esta hora doce y cuatro en directo a Florentino Villabona que es el máximo responsable el director de integridad y seguridad de la Liga en España don Florentino Villabona buenas noches o las bueno

Voz 19 34:33 me está usted

Voz 1375 34:35 preocupado insatisfecho a la vez se puede contar algo así en un día como hoy

Voz 20 34:39 pues mire lo que usted dice es es algo agridulce no por un lado está muy satisfecho porque nosotros tenemos que luchar por el juego limpio pues la pobreza deportiva la integridad por un lado pues un poco apenados porque hay aficiones y hay club lo que no tienen nada que ver con con la situación que se ha dado

Voz 19 35:00 yo creo que el resultado

Voz 20 35:03 al final es importante del juego limpio la pureza hay que todos los jugadores y todos los deportistas tengan como meta el competir sin sin ningún tipo de trampa hay sin ningún tipo de influencias para para ganar dinero en las apuestas

Voz 8 35:20 hace quince días creo recordar catorce

Voz 1375 35:25 dijo usted que esta sería seguramente la única Liga en la que en nuestro país la Liga de todos estos años en la que no habría ninguna alerta ninguna sospecha de partido amañado justo

Voz 8 35:38 esto aparece la

Voz 1375 35:41 la denuncia de la policía que investiga el Valladolid Valencia de la última jornada al final no ha sido una Liga limpia tampoco

Voz 20 35:48 bueno nosotros concretamente y yo como director de integridad y seguridad desconozco si se está investigando

Voz 19 35:56 el Valladolid hombre usted luego usted usted lo conoce como yo porque lo ha hecho oficial la policía en su bien comunicado

Voz 20 36:02 lo lo lo he leído pero que lo haya hecho oficial la Policía yo no he leído en la nota de prensa la palabra Valladolid Valencia lo he oído en los distintos comunicados que han hecho los medios lo yo he leído el comunicado de la Policía y no menciona no menciona ese ese equipo con lo menos lo que usted dice yo no lo he leído eh se lo puedo asegurar si se perfectamente que todo esto es consecuencia de una denuncia que presenta nuestro departamento de integridad y seguridad el veintisiete de mayo por el partido de Huesca encontrar Gimnástica de Tarragona lo presentamos ante la Comisaría General de Seguridad

Voz 19 36:43 vial

Voz 20 36:44 tenemos un acuerdo con la policía como resultado de unas investigaciones que ha realizado el Cuerpo Nacional de Policía al que yo felicito de aquí pues se dan resultado que huido de diferentes detenido diferentes registros sobre presuntos amaños en algún partido de fútbol

Voz 8 37:03 no será que no no será que no se encarga la Liga de de de

Voz 1375 37:08 Mar a los jugadores de hablar con los capitanes de hablar con los clubes de saber que están investigados investigado sino que está perseguido que cada vez la Liga pone más ahínco en este asunto

Voz 20 37:20 ya no ponen hay incluso si no es que tiene instrucciones claras y precisas de nuestro presidente de luchar contra todo tipo de corrupción deportiva igual que la tolerancia cero en cuanto a violencia nosotros tiene vamos que en en nuestro departamento tenemos algo importantísimo para cumplir con los estatutos sociales de la Liga el artículo cincuenta y cinco punto diecinueve que es informar a los jugadores a los técnicos a los deportistas a los empleados de hecho a través de los talleres de Intervida de las consecuencias normativas participa

Voz 19 37:57 estar en este partido lo que pasa experto perdóneme que eso sí no tenemos ninguna

Voz 1375 38:01 pero la sensación que nos queda también es que aquí hay mucha denuncia pero luego nunca pasa nada

Voz 20 38:07 bueno es que una cosa son las denuncias después usted sabe perfectamente que hay una instrucción de un sumario de unas diligencias previas por parte de los juzgados y después hay un juicio oral donde se tiene que comprobar todo lo que sea instruido

Voz 1375 38:21 claro entonces se denuncia pero la sensación es que aquí todo el mundo se va de rositas

Voz 20 38:25 bueno mire usted de la justicia a veces es más lenta menos lenta pero al final se produce un resultado no ya veremos a ver qué ocurre con la operación Pizarro con la zona de determinadas operaciones pero que sepa que nosotros como ligada estamos continuamente dando talleres de integridad a todos los jugadores para que sepan esas consecuencias absoluto de esta denuncia de esta investigación que ha hecho el Cuerpo Nacional de Policía en el trabajo que ha realizado la Liga

Voz 1024 38:54 LB lo voy a decir adiós pero

Voz 1375 38:56 no sé si conoce usted esta información que publica El País mañana que firma Óscar López Fonseca que está por ahí hola compañero del país Óscar muy buenas hola buenas noches iba a despedir a a a don Florentino Villabona el el director de integridad y seguridad de la Liga pero estaba leyendo la información que publica mañana sobre ese Valladolid Valencia partido investigado por la Policía ese cero dos de la última jornada donde cuentas hosca

Voz 8 39:24 ar que entre los arrestados Borja Fernández eso

Voz 1375 39:27 el futbolista del Valladolid

Voz 8 39:29 que al parecer intentó convencer a alguno de esos

Voz 1375 39:32 bañeros para que propiciarán ese resultado

Voz 8 39:35 porque si había apostado

Voz 1375 39:37 a dinero importante en esa en ese en ese encuentro eso es lo que viene a contar mañana no

Voz 21 39:41 sí efectivamente es simplemente una la hipótesis con la trabajando la los agentes de la Policía apunta este sentido cuál sería el papel que podía haber jugado Borja Fernández en ese supuesto amaño investigado el partido Valladolid Valladolid

Voz 19 39:57 el Valladolid Palencia pues precisamente

Voz 21 40:00 ser un poco el intermediario o el interlocutor de la plantilla con la trama de amaños de corrupción de conté lo de amaño de los partidos

Voz 19 40:12 no sé si conocía esta información

Voz 20 40:14 bueno de como le he dicho anteriormente por lo que he leído hoy por lo que en los comunicados

Voz 19 40:18 sí han hecho pero la Liga

Voz 20 40:21 en principio no tenía conocimiento de ese partido nos

Voz 10 40:24 es lo que habíamos denunciado

Voz 20 40:27 el mes de mayo era el partido bien Huesta contra el Nástic

Voz 1375 40:30 de la temporada y porque lo denuncian

Voz 20 40:33 no porque hay un movimiento inusual en el tema de de las apoya

Voz 19 40:38 ya y eso nos crea una

Voz 20 40:41 alarma alarma que se comprueba hice denunció ante la policía

Voz 1375 40:44 bueno tiene usted constancia de si hay algún partido más investigado de esta temporada

Voz 20 40:49 pues la verdad que oficialmente no tengo más constancia pero para eso está la policía está investigando todo lo que están ustedes publicando no y que Ike

Voz 19 40:59 muy bien me imagino que tendrá cuando pimiento la autoridad

Voz 20 41:01 ideal puesto que es un es un tema que en este momento hay un secreto de las actuaciones

Voz 6 41:07 mira pues que le agradezco sus palabras

Voz 1375 41:10 E imagino que no estará no estará muy contento Javier Tebas no que encima has ido

Voz 8 41:14 Huesca

Voz 20 41:15 miles de nuestro presidente que sin él es un hombre muy dramático no es que esté ni contento ni que contente a ver el lucha contra la violencia como he dicho la tolerancia cero con los violentos y sobretodo en el tema de la corrupción pues también que porque porque perjudican muchísimo la corrupción en el fútbol perjudica a los propios jugadores ubicarla la competición perjudica los club perjudica a los aficionados y por lo tanto no se trata ni de estar contenta de no estar contento se trata de cumplir con nuestra obligación

Voz 19 41:49 un saludo Florentino Villabona muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias por explicado

Voz 1375 41:53 tienes para que entiendan un poco cómo trabaja

Voz 19 41:55 el departamento de integridad y seguridad

Voz 1375 41:58 la Liga también la policía que está investigando ese Valladolid Valencia y con esa información que nos contaba

Voz 1024 42:05 a López Fonseca Óscar nada bueno si quieren leerlos ya se puede leer en la en la web de del país gracias por estar en el Larguero Óscar

Voz 21 42:15 gracias a vosotros gracias hasta luego

Voz 1375 42:17 eh repito información de mañana donde al parecer Borja Fernández una de las hipótesis con la que trabajan fuentes policiales apuntan a que recibió dinero de la organización el capitán del Valladolid a cambio de que convenciera a algunos de sus compañeros para que propiciarán ese resultado y otros lances del juego penaltis saques de esquina otras incidencias por el que había apostado la trama y y Antón Meana cómo se producen estos amaños de partidos con las apuestas hola qué tal

Voz 0231 42:47 bueno cómo estás buenas noches como el objetivo es ganar dinero cuanto más mejor las apuestas más habituales se producen en directo con el partido ya en juego una vez que arranca el partido se mete mucho dinero al marcador final o al número de goles total que se va a producir en el partido la trama parece complicada esto parece un juego de mafia pero nos cuentan que el patrón se repite siempre Ike para empresas como Federer Bet por ejemplo que se encarga a estudiar esto no es demasiado complicado encontrar una alerta Iber que un partido de la Liga o dos o tres

Voz 1375 43:19 están siendo eso amañados

Voz 0231 43:21 que no es un amaño como tal sino es más un movimiento fuerte de apuestas para conseguir el mayor dinero posible y como digo hay empresas como Ferrmed que se encargan de analizar esto igual que el departamento de integridad de la Liga que tienen sus diferentes alertas la alta en todas las luces cuando ocurre un movimiento extraño con el partido en juego ISE apuesta a acciones que normalmente no

Voz 1024 43:44 deberían tener esa consideración

Voz 1375 43:46 al frente de esa empresa de esa asociación de casas de apuestas en Europa está Francesco Branca que si escucháis el larguero no os sonará que ya estuvo aquí hace un año ya dijo cuidado con él partido

Voz 0231 44:00 Huesca Huesca Nàstic parece que es un lobo que predica en el desierto pero un año después hay que llamarle otra vez porque el tiempo le da la razón a su entrevista en El Larguero

Voz 1375 44:08 Francesco Branca buenas noches

Voz 21 44:11 hola buenas noches

Voz 19 44:13 que usted hace un año aquí en este mismo programa cuidado con el Huesca Nástic

Voz 22 44:19 sí

Voz 21 44:21 claro mira estaba estaba como he explicado en Jaen Herschel estaban Quito donde todo es la alerta todo todo es la luz empezara a apuntó te tutela de un partido porque es mucho el dinero estaba todo mucha puesta a todos parecía que algo raro pasó no tiene vamos duda que algo de esto tacita obras como siempre da a distancia de un año dos años todos y la libertad

Voz 8 44:59 Francesco si tiene usted

Voz 1375 45:03 sospecha conocimiento de que hay algún otro partido amañado esta temporada en el fútbol español

Voz 21 45:10 mira no es no tenemos no doy no sabemos como policía no tenemos claro que no se tratamos de imputación como sobre los que tiene esta temporada estaban número bastante raros por tres partidos

Voz 22 45:28 dos y negra