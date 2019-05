Scariolo: "Es una barbaridad decir que los Warriors son mejores sin Durant"

Voz 1 00:00 a la una y cuarto recta final de El Larguero por cierto

Voz 1375 00:07 me llama Fernán Hermida compañero de Radio Coruña

Voz 1670 00:09 diciéndome que Paco Zas es el nuevo presidente de Dépor sigue nada desde este martes en una Junta de Fiestas que ha comenzado con una hora de retraso de las sesenta y tres mil quinientas acciones cifra récord nuevo mandatario recibió el respaldo del cincuenta y tres por ciento del capital representado en la asamblea así que ganaba Fernando Vidal que era el máximo rival Paco Zas Nos dice Fran Hermida desde Coruña es el nuevo presidente del Deportivo

Voz 1375 00:36 no sé en qué lugar de Estados Unidos Antoni Daimiel hola Anthony muy buenas

Voz 3 00:40 qué tal muy buenas noches dónde estás ahora mismo

Voz 1375 00:43 en qué lugar estoy en la terminal

Voz 4 00:46 cuatro del aeropuerto JFK de Nueva York lo esperando a trabajamos vuelo que

Voz 3 00:51 con dirección a Toronto buen sitio mucha gente aquí en EE

Voz 1375 00:55 el aeropuerto miles de personas en el jueves empieza empiezan a finales a que en un rato llegará a por el partido

Voz 5 01:04 si mañana iremos a los entrenamientos de de los dos equipos tenemos como noticia de última hora que Kevin Durant ha viajado con el equipo a hasta Toronto pero lo descartan para el primer partido pero el hecho de que viaje significa que está bien y que en no lo descartan en lo pueden contemplar para el segundo partido que sería

Voz 3 01:24 no claro

Voz 1375 01:26 antes de preguntar a Scariolo que ahora que no te oye quién es favorito

Voz 5 01:31 pues mira el favorito World lo que pasa que todos más o menos conocemos aburrió sabemos lo que pueden dar sin Durán convivirán sin causa pensé con Cousins es un gran equipo para unirse incógnita lo que pueda a Toronto Raptors es un equipo que nunca llega a una final un equipo construido con muchas novedades esta temporada con calado en su primer año aquí con Danny Green también su primer año Marc Gasol que ha llegado mediada la temporada

Voz 1375 01:58 y la verdad es que es un equipo

Voz 5 02:00 demostró que no sólo corazón sino saber leer muy bien las eliminatorias que remontar lo visto perdía dos uno contra Philadelphia y lo ha hecho con Ramón Buckley porque perdía dos cero y ha ganado cuatro seísmos

Voz 1375 02:12 jueves la madrugada de jueves a viernes todos los partidos en Movistar Plus con Guillermo Jiménez y con Antoni Daimiel y es la primera vez Anthony en estas cinco finales que lleva seguida los Warriors es la primera vez que no tiene el factor cancha a favor ya tuvieron una otra

Voz 3 02:27 sí siempre he mantenido a favor siempre

Voz 5 02:29 no entiendo a favor siempre siempre lo han tenido a favor muy bueno pues es una novedad que seguramente significa que han jugado un poco al al tran tran en la temporada que eso lo han tomado con tranquilidad les ha servido para ser el mejor equipo de la Conferencia Este pero es verdad que a Vigo dos equipos que han ganado menos partidos

Voz 1375 02:47 duda duda pasar dudaba si alguna final con Cleveland había tenían el factor cancha en contra el verano siempre tuvieron el factor cancha a favor excepto en estabas que lo tiene de Toronto está el seleccionador Sergio Scariolo en directo al aún hay dieciocho él no está en la T cuatro de JFK ya está en Toronto preparando el partido ya escuchando a Daimiel que viaja Kevin Durant Sergio Scariolo buenas noches buenas noches Scariolo Sergio pues ahora está por ahí Scariolo que esté Duran para algunos casi después de lo que ha hecho los bosques en los partidos anteriores hombre con Duran es mucho mejor equipo pero ha funcionado tan bien en los partidos previos a Antoni que vamos a ver no

Voz 6 03:34 sí pero yo creo que Duran

Voz 5 03:38 vamos a le preguntas ahora Scariolo la pregunta para cualquiera de Toronto prefieren los que Duran tú fíjate que simplemente la ocupación que tendría al cabo Elena en defensa Chusta Duran pues cambia mucho durante seguramente pues no se ala o algo así no entonces y yo creo que es mucho mejor equipo con gran hay que ver cómo está Durán han necesitado a un Carrie aún Kay Thompson a gran nivel pero aquí no hay que olvidar que quieren Duran ha sido en VP de las dos últimas finales

Voz 1375 04:08 en casi nada marcar te preguntaba la semana pasada en función de si pasaba Milwaukee Femme au si pasaba Toronto el duelo contra

Voz 5 04:18 pues mira está durando dependerá Duran si no es para Duran es para algo más liderado porque yo creo que ignorarla será el jugador que va a tratar de reducir y defender a hay ojo que es uno de los mejores defensores por experiencia por condiciones

Voz 1375 04:35 para el jugador de las características de calidad

Voz 5 04:37 sólo significa que Torrente va a necesitar de otros jugadores va

Voz 3 04:41 no

Voz 5 04:42 será exigir la la intervención no sólo de secundarios como Gamble y lo Ibaka Norman para volcando estado muy bien en la final de Conferencia Este sino de otros titulares como el propio Mark Kyle Lowry que tiene que ocupar y hacer trabajar a Stephen Carrie van a necesitar a todos no para poder competir

Voz 1375 04:59 a ya por ahí Scariolo hola Sergio muy buenas

Voz 3 05:02 hola qué tal muy

Voz 1375 05:04 esperando a Daimiel lo que está en Nueva York ahí en un ratito ya lo tienes por ahí como si bien en un rato llega

Voz 3 05:11 pues será bienvenido será bienvenido sea frío no hace frío Sergio no bueno bueno no está claro claro no le ahora sigo viendo un poquito de ello pues así lo hace tan mal vale vale

Voz 1375 05:30 habría te y el paraguas Anthony oye nada ya que sabemos que estás a cuarenta y ocho horas del primer partido de la final estaba hablando con Anthony viaja Duran al que dicen al que dan por por el primer partido pero probablemente juegue el segundo mucho mejor los Warriors sin Durán Sergio

Voz 3 05:48 no vamos a lo he leído lo he escuchado pero sí se puede decir que en cualquier equipo puede ser mejor sin Durán es cierto quedan

Voz 1375 05:59 no no dejaba latino no decía para ti mucho mejor para vosotros Induráin sí sí

Voz 3 06:04 es que lo dice Carlos no la verdad es que hombre ganan ganan por un lado

Voz 7 06:11 yo igual pero

Voz 3 06:14 pero defensivamente desde luego va a ser complicado defender un equipo con Doohan

Voz 6 06:18 que si Duran ofensivamente

Voz 3 06:24 durante un está ganado mal defensor pero desde luego los que estarían en campo si él no estuviera o cuando él no estará son mejores defensores de lo sigue yo creo que en en total es mejor pues desde obviamente más fuerte más que cinco durante pero han demostrado que sin pueden pueden hacerlo muy bien han hecho playoff contra por la

Voz 1375 06:50 está claro hablar vosotros tenéis también en ese nivel espectacular está haciendo unos playoffs bueno ha hecho una gran temporada pero en unos playoffs brillantes brillantísimo pero puede marcar la diferencia Un poco vuestro juego interior se les puede hacer más daño por dentro a estos Warriors con Ibaka con mar

Voz 3 07:07 cómo lo ves bueno la verdad que no somos un equipo tan así nosotros un equipo más perimetral donde tiene una función defensiva extraordinarias zonas en un marcador increíble ambos por separado y alguna vez puntualmente incluso puntos en ataque mar como siempre parte juego cuando cuando conseguimos involucrar pero no es que yo siempre hacia de equipo bastante marcadas Bon Pons y al cabo como los grandes generadores de acuerdo con la VI como director también generador ibamos la pelota es una no tampoco alargarlo justificarlo

Voz 1375 08:02 vuestra fuerza más con ese juego perimetral que es el gran punto fuerte de los Warriors como separa para el juego exterior de Thomson de Carrie de todos los tiradores francotiradores de de los Warriors

Voz 3 08:16 bueno yo creo primero quitarle el en campo abierto no eso tiene más que ver con con el equilibrio de tu ataque que que realmente con tu defensa no realmente casi casi la tercera parte de tiros y son todos tiro altísimo porcentaje o o un tema interacciones de sus atletas grandes atletas o triples abiertos de grandes tiradores de transistores si quieres empezaría por ahí en atacar con equilibrio tener un una buena selección de tiro no perder muchos muchas pelotas para para no tener que y que contar las de transición que nos metan Anthony alguna

Voz 1375 08:57 la Mister antes de que el avión

Voz 3 08:59 sí sobre todo de conmover

Voz 5 09:02 emparejamiento de de mar que hiciera Ibaka con Reino Unido cuando ellos jueguen con quinientos pequeño sí también por falta de experiencia de todavía es un jugador que tiene que evolucionar mucho en cuanto al que es un peligro el green sobretodo viendo creciendo los play off con bueno esto de de dos pequeños cuando ellos pueden pequeños a mantener esa jugadores grandes

Voz 3 09:23 no no nosotros realmente aunque tengamos sexo en Le hemos usado puntualmente pero siempre tenemos Omar costra de sólo tenemos luego repito puede ser una emergencia de la de las de jugar sin ninguno de los dos pero pero vamos con con con ambos y con y con razón porque defensivamente pueden aguantar perfectamente Green no es un problema en el ofensivo a mar que en el ataque campo en prosigue es un jugador el explosivo pero desde luego sí sí han podido contener ante un poco yo cuestión que Green es un gran generador de juego defensivamente es común líbero él va por todo lado atrapa todo el mundo ayuda a todos parece igual guardaespaldas al escucharle cuando cuando Messi Fuensanta cara imperfección detrás ahí preparados hermano pequeño promete ser conmigo no es así que yo creo que esa es la posición de quién

Voz 1375 10:30 sí eh pues nada Sergio estamos casi fuera de tiempo y íbamos a dejar Anthony que se tiene que subir al avión volando pero muy pendientes de esta final por la expectación que genera siempre los Warriors por estos Raptors tan españoles no contigo con Marc con con Ibaka me acuerdo cuando te ibas a principio de temporada que decía no voy allí ver aventura en la NBA jode primera aventura final de la NBA contra los gorros no está mal no

Voz 3 10:54 no parece que ha llovido mucho los son unos meses la verdad que la evolución son también personal ha sido fantástico ahora mismo estoy muy contento con el rol que tengo con un espacio de autonomía la parcela hay respeto un poco de todos y también a nivel de relaciones personales el grupo el grupo está cohesionado y se nota no así que es un es un gusto muy divertido oí claramente los resultados siempre fácil lo hacen todo lo más divertido pero duro muy puro muy exigente en todos los sentidos pero realmente esta fase sobre todo es muy muy interesante y muy divertida

Voz 1375 11:38 mucha suerte Sergio mucha suerte y ya hablaremos del Mundial y de la selección ahora ahora toca final de NBA un abrazo un abrazo hasta luego Daimiel que vaya bien

Voz 1 11:47 el vuelo y aquí mañana igual T

Voz 1375 11:50 vamos a llevar para que nos cuentes qué tal tu llegada Toronto y cómo se respira allí las horas previas al partido