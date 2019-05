Manu Carreño: "Sergio Ramos y el Real Madrid condenados a entenderse"

Voz 1

00:00

el Madrid ante la no diría amenaza ante la intención de Ramos decir me voy a China pues el Madrid ha dicho es algo parecido a lo de Cristiano pues si te quieres ir a China o te quieres ir a no sé dónde pues me tras la pasta y te vas Easyjet una oferta que no sé si va a llegar es probablemente Ramos salga de Madrid este verano yo creo que están condenados a entenderse pero es verdad que este año también mi opinión creo que el Real Madrid entiende que Ramos está muy bien pagado y que no le va a subir un euro esa es la intención del Madrid veremos a ver