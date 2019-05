Las vergüenzas, al aire

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa hay cosas que todo el mundo sabe pero que siempre es bueno recordar las para saber con qué gente nos jugamos los cuartos un buen ejemplo empapar hucha de la lista más votada de la coalición de perdedores con la que el ínclito por ello Casado nos dio la tabarra durante meses prácticamente hasta anteayer secundado por su compadre Rivera ayudado por toda la plana mayor del PP desde las desaparecidas en combate a Dolores Cospedal o Sáenz de Santamaría hasta el mismísimo Mariano Rajoy hoy que sólo podrán gobernar gracias aliarse con los perdedores Ciudadanos y Vox Vox ahí es nada aquella bobada ha pasado a mejor vida que donde dije digo digo Diego pero que conste que nos acordamos importante sabemos que son unos señoritos con mucha caradura que acostumbran a revestir de beneficios a la patria no que tan sólo les viene bien a ellos en ese difícil atolladero de pactos en el que nos encontramos convendría que prima la seriedad y un cierto respeto a los ciudadanos la broma de Rivera de ofrecer packs ahora los barones socialistas da niegan de Sánchez es además de estúpida no provocación que sólo lleva la degradación de la política no cuela ensuciar el campo de juego para intentar tapar sus vergonzosos pactos con la más rancia ultraderecha