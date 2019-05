Jordi Nieva: “El Tribunal de Estrasburgo deslegitima la estrategia independentista de la desobediencia”

no no no evidentemente que no es decir las instituciones se deben entre sí una lealtad a ver a nadie se le ocurre que se pueda desobedecer la orden directa que te da un tribunal constitucional en cualquier estado del mundo que se tenga por democrático por supuesto y desde luego España lo es por tanto creo que esa Liga tenía que siempre me pareció desacertada y así lo dije muy reiteradamente en aquellos días y antes y después pues se ve perfectamente confirmada como no podía ser de otra forma por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que mire que no hay derecho de manifestación ni de protesta ni de libertad de expresión que valga que es el Tribunal Constitucional dice algo pues habrá que cumplirlo y puntos que no

Voz 1

02:27

eh vamos a ver en este partido de fútbol como algunos están viviendo toda esta situación y que desde luego no lo es pues efectivamente cada vez que hay una decisión favorable al uno al otro o al otro pues todo se se animan no hay dicen mira ya a partir de ahora ya va todo va a ser así Europa nos da la razón auguró para los da la razón o bien cuando es lo contrario pues Europa nos tiene manía o Alemania nos tiene manía esto es un poco a como profesor me suena mucho no cuando un alumno suspende dice no es que el profesor me tiene manía no mires las instituciones dicen lo que dicen el Tribunal Europeo DDHH es un tribunal muy prestigioso que marca como tiene que ser la democracia en los países del Consejo de Europa y esto es muy importante lo que sí que hace esta decisión estos lo importante es crear lo que últimamente desde la obra de carne mansa llamado marco mental es decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya eso vio que no comparte la tesis de un sector importante de los independentistas de que se puede desobedecer a una institución en aras de la libertad expresión del derecho a la protesta mire no eso no es así por tanto lo que ocurrió en aquellos días de septiembre como muchos lo denunciamos en aquellos días precisamente pues era completamente ilegítimo uno no puede aprobar una ley fundacional de la República en contra el parecer del Tribunal Constitucional y además saltándose las normas parlamentarias y dejando a la oposición pues sin posibilidad de intervenir en la elaboración de una ley tan importante como Jo como una fundacional de la República no estamos hablando de cualquier cosa no entonces eh que tenga el tribunal ese marco mental para una defensa es probablemente una de las cosas más negativas que te pueden ocurrir con lo cual no digo yo que a partir de ahora los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vayan a ser adversos mal los independentistas porque no lo creo y además querría decir que no es que el fallo sea adverso favorable a un sector político el Tribunal Europeo hechos humanos se pone al margen de eso como como he intentado ponerme yo en todas las ocasión