Diego Ibáñez: "Cantar con Amaia fue llevar lo más underground al mainstream"

Voz 0536 00:00 Bangalore Van Gaal Lord Bangalore si preguntamos siempre a nuestros gato Pardos por su relación con el mar cuál a Turquía pues

Voz 1 00:12 mira a mí no me da mucha rabia porque es como que la gente en general y también es distinto el mar que que la playa no llegó lo Mar pues directamente lo relacionado con con la playa porque esté más en la playa que en el mar en sí mismo a mí la verdad es que en la playa algún sitio que no me no me gusta mucho en el mar y y me da un poco de me da bastante respeto bueno aunque aunque la playa es decir que cuando es de de rock y te dan más que la playa le tengo manía a la arena así es que el me lo repudio el está pringado constantemente dar en Hilla ahí

Voz 0536 00:57 les un poco es que detrás de este Bangalore está Diego Ibáñez el líder del grupo de la banda Carolina durante porque has elegido este seudónimo Bangalore

Voz 1 01:12 bueno lo primero que que el como que la gente muy general los medios como que me tienen como el líder supongo que te hablé al final es porque es que soy quién quién canta pero pero yo creo que sean Carolina todos tenemos la misma importancia y nadie está ahí dando órdenes Si al resto ni nada por el estilo hizo lo de Bangalore viene pues pues nada porque últimamente estoy jugando con con mis colegas a a la consola un juego que se llama a sí es un personaje

Voz 0536 01:47 que me digo quiénes veintidós años si naces en Madrid cuando hablábamos antes del mar y de la playa tú eres de los niños que pasaban las vacaciones en la playa

Voz 1 02:00 pues a

Voz 2 02:03 si un aval

Voz 1 02:06 de una determinada edad si eh que empecé como a irme de vacaciones a a la playa al norte y iba solía a Irún a Hendaya lo te tuve la suerte de que mis padres me empezaron la como comprar una casa a medias con un par de familias en Aguamarga que está en la galería sí

Voz 0536 02:28 digo cuál es la relación que tienes con la música en tu casa se escucha música tus padres eran muy Siqueiros ponían discos que recuerdo tienes de tu infancia y lo que se oía en tu casa o en el coche cuando se Weiss de viaje

Voz 1 02:42 a Hendaya o Almería pues si me en mi casa siempre esa escucho hay mogollón de música pero el como que el punto de inflexión Ny cuando me empecé a interesar más popular o por otro otro tipo de música indagar más más allá de lo que ponían en la radio si de lo típico fue bueno mi madre y se echa un novio que se llama Antonio y su hijo a Sabadell igual bueno fueron ellos dos que eran bastante cultureta es musicales y en especial a mi hermano que era bastante nazi con con lo de la música quiénes un empezar a enseñar cómo mogollón de cosas que normalmente no escuchaba mi grupo de amigos sí de hecho se reían un poco de mí porque sean Benegas como raro

Voz 0536 03:30 recuerdas el primer concierto al que fuiste pero que al que te llevaron

Voz 1 03:36 yo antes escuchaba mogollón de Sam mis colegas del del cole escuchábamos hoy en Le de rap nacional hay pues yo creo que el primer el concierto al que fui como un festival que sea que antes sólo se hacían Madrid sea mal cultura urbana el Cultura Urbana de dos mil diez creo de hecho sigo teniendo la camiseta hay que está destrozada

Voz 0536 04:04 la red que eso es una generación que se ha creado en festivales que casi todo el dinero mientras otras generaciones lo han gastado en comprar un coche o en viajar vosotros lo habéis invertido muchos en ir a festivales en parcelas El verano de festival en festival

Voz 1 04:24 lo tal cual yo he llevo yendo a festivales este que tengo desde los dieciséis Si eso que al final ahorraba estuvo sus otros cientos euros que te daba para para tirarte hay una semana en la que estamos sobreviviendo sí todos mis colegas íbamos al cine es como un ritual que hemos tenido todos los últimos si hemos seguido haciendo hasta ahora el el año que montó que me han tocado durante los llaman para tocar entonces así como fue como curioso bueno

Voz 0536 04:59 emocionante no entre además de curioso sí sí yo estaré emocionante pero no hombre el jinete cuéntanos cómo Monteys Carolina durante también tengo algunas dudas con el nombre porque he leído un montón de cosas pues

Voz 3 05:13 el a ver a ver no fue en vano

Voz 4 05:15 dentro del del fondo no es la versión

Voz 1 05:20 pero a ver es que también los votos cuando soltó vamos a contratar entre cimentamos con historias al alrededor del porque del del nombre Carolina pero el el la la la real la historia real es que nosotros íbamos a llamar ex amigas pero decimos no llevamos es amigas porque había un grupo de Pamplona que llevaba ex novios entonces de ex amigas empezamos a pensar nombres de amigas luego de ex amigas Laguna antes una chavala que ese fue el colegio como en sexto de Primaria o en primero la eso y de ahí viene el nombre al Nou Camp

Voz 0536 05:57 te gustaba esta chica no no tampoco

Voz 1 05:59 Nos gustaba de la cuestión es de que tenía sonoridad si hay no sé qué cuadraba un poco molesto pues de repente surge fue como ostias pues a lo mejor es mundo

Voz 0536 06:09 había un extra que me que me gustaba que tiene que ver con el con el tema del programa esta noche ex el móvil porque yo había leído que de alguna manera como no había móviles en aquella época al llamaros Carolina durante de alguna forma estabais haciendo que ella

Voz 4 06:25 la jueza mola bastante claro tenemos que empezar a esa historia porque está tampoco mira os damos de móvil

Voz 0536 06:38 creo que tiene es un tatuaje que te has hecho hace poco que tiene que ver con la desconexión que es como si una antena acuda no

Voz 1 06:46 como un monigote con con como wifi irregular una cruz en en el Wi otro aquí la espalda las lumbares

Voz 0536 06:55 a ver

Voz 4 06:57 igual no puedes en la Cámara es bastante lamentable eso tiene que ver con el Real Madrid o aguas sí aquí tienes el hombre no me lo yo con la antena aquí

Voz 5 07:13 sí hay que estar con la antena fachada

Voz 0536 07:16 hola wifi sí vale porque tienes tatuado es esa esa especie de de de desconexión en realidad no de homenaje a la desconexión

Voz 1 07:25 yo llevo esto porque llevo una especie como de cruzaban lo cruzado un poco inútil porque luego es el primero que Stax se tira con el móvil cinco horas al día sabes pero pero bueno a lo mejor no tendría que tatuar en la mar

Voz 0536 07:39 está claro que serías más feliz que seríamos todos más felices tú tú serías más feliz sin estar todo el tiempo enganchado sabes cuántas veces miramos a pantalla al día de media

Voz 1 07:48 no sé trescientos cinco

Voz 0536 07:50 de ahí doscientas aunque en Europa aunque lo miremos para nada porque no siempre miramos lo flanqueado no miramos porque tenemos una especie de tic

Voz 1 08:00 sí yo le intento justificar de alguna manera con qué con qué está relacionada con lo que yo hago que al final digo bueno pues como yo las redes de de alguna manera está relacionado con mi trabajo au con lo que yo ahora mismo estoy ganando dinero pero no nos ha de hecho me me bajo una una aplicación que se llama bienestar digital que lo que haces es poner un temporizador de uso en ahora lo tengo ahora mismo en hora y cuarenta y cinco minutos

Voz 0536 08:25 con la gente ve flipado pero

Voz 1 08:27 es cuando se corta sea de repente llega ahora cuarenta y cinco minutos de uso se ponen Griso te cierra aplicación que evidentemente puedes hacer trampa e ir otra vez a la bienestar digital quitar temporizador volver a utilizar la aplicación

Voz 0536 08:39 que es algo que hago todos los días mesas estábamos esperáis el éxito de de Carolina durante sobre todo sprays el éxito el pistoletazo de salida que fue Cayetano

Voz 1 08:53 en no sea evidentemente no en absoluto pero sí que es verdad que cuando yo escribí Cayetano pues no sé hay algo que hay una serie de normas como no escritas que dictan que Cayetano no surgir en paz esas normas que tengo en mi cabeza llego Cayetano

Voz 4 09:35 Susan hecho Cover no

Voz 0536 09:38 Nuestras canciones saben que año tú lo que no debe ser tan fácil es que lo hayan hecho en este programa

Voz 5 09:45 bueno no lo han hecho serie Kieran

Voz 0536 09:49 pues vamos a verlo no

Voz 1 09:51 pues mira que estoy atento al quite de todo lo que mira

Voz 0536 09:56 el en la en este programa lo siento deja notas de audio cada uno cada nota de audio eso mundo y entonces una madrugada que dedicamos además ese el programa al tema libre porque cumplíamos cien temas y entonces era tema libre recibimos esta nota de odio

Voz 6 10:14 hola buenas noches floreros hoy Javi de Madrid es la primera vez que escribo bueno y escribo es más que nada porque Nuria de Madrid siempre me me incita a que escriba hizo bueno quería agradecerle con una canción que creo que le va a gustar y que espero que os guste a todos que bueno que que seguro que ya lo habéis oído pero pero bueno tocaba la guitarra Raval

Voz 8 11:02 no

Voz 4 11:16 una nota de A D

Voz 9 11:17 con esta nota de audio del móvil enviado que es como se ponen en contacto con los oyentes en este programa que que ha supuesto esta canción para aquí

Voz 1 11:26 pues hombre si tengo que decir como tres canciones como pues con poco el punto inflexión del grupo evidentemente estos una de ellas muy bueno ha supuesto que mogollón de gente que a lo mejor Hamás no hubiese llegado a escuchar los ha escuchado el fenómeno de de de coger a una canción de alguien del Underground absoluto como pues Marcelo criminal que es exploración lo es nuestra es las canciones de de Marcelo criminal que es un chico de Murcia contactamos con con la valla porque ella subió un vídeo a Instagram cantando una canción nuestra que era Selim el titular bueno los cálculos de puta madre vimos que que bueno que que Amaya es una chica pues diferente y surgió de ahí un una propuesta de hacer algo juntos igual lo como queríamos también como quitarle peso al asunto a que no fuese tan que es pues la canción que no estuviese ni en ninguna nuestros discos que que fuese algo así como como aparte de todo entonces por qué no hacer una versión Bono se hable pues la canción Amaya igual dijimos estas pues tomara pueden volar tal y lo siguiente fue quedar para hacerla nuestra manera Easy surgió entonces era como llevar del Lander era un absoluto un chaval de Murcia a la cumbre del mainstream pasando por nosotros y de ahí sacar es como como locura entonces y luego el defensa Marcelo Marcelo las es tan lo sea Marcelo sigue Otegi entonces cuando Le dije lo que pues el plan

Voz 0536 13:08 qué es esto solos tu disfrutéis mucho en el escenario no se os ve verdaderamente disfrutar

Voz 1 13:16 yo me lo pasó bien siempre iba yo creo que ella también cuando cuando cuando canta con los nosotros no es lo mismo que cuando ella está haciendo su su concierto sabes que yo creo que ella está más liberada en en en nuestro concierto lo que es lo que puede ser el suyo lo que es como más más serio más serio te de estar aquí cantando esas canciones tengo que afinar cada apuntó nota entonces bueno cuando sale con lo fotos más como una fiesta Isi Disi

Voz 0536 13:48 se creo que lo pasamos bastante bien bueno somos a despediría tenéis concierto esto de verano en todos los festivales él casi todos muchos si bien muchos siempre nos despedimos preguntando a nuestros invitados quién ha sido o es el faro de subida quién sería o es el de Diego Ibáñez

Voz 2 14:08 pues eh

Voz 1 14:11 Nos que madre todos llaman