Pilar Alegría: “A los zaragozanos no les gustaría ver la foto de Colón en la plaza del Pilar”

Voz 1727 00:00 Pilar Alegría candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza muy buenos días hola muy bueno el PSOE enhorabuena muchas gracias porque usted ganó las elecciones

Voz 1 00:08 sí claramente efectivamente tuve un apoyo de noventa casi del noventa y dos mil zaragozanos sí que me ha permitido crecer un cincuenta por ciento en votos con lo cual efectivamente el pasado domingo el Partido Socialista ganó con rotundidad las selecciones aquí en Zaragoza

Voz 1727 00:22 en unas elecciones con un veintisiete por ciento de los votos pasó de segundo a primera fuerza pero no tiene garantías de de convertirse en alcaldesa una suma por la izquierda no dado es imposible la única alternativa es un pacto con Ciudadanos lo va a intentar

Voz 1 00:36 sí bueno evidentemente mire yo creo que que además lo hemos venido anunciando no durante la campaña electoral que primero tenían que hablar los ciudadanos después nosotros y lógicamente han hablado claramente y efectivamente Pepa después del resultado del veintiséis de mayo aquí en Zaragoza sólo hay dos opciones un gobierno estable encabezado por el Partido Socialista que somos la primera fuerza del Ayuntamiento o un pacto a tres entre el Partido Popular Ciudadanos Vox así que efectivamente es Ciudadanos quién tiene que decidir si se pone a trabajar con nosotros por el bien de Zaragoza o deja al gobierno de la ciudad en manos de de la alta

Voz 1727 01:10 la derecha y usted se tomen se dio esta petición que les escuchábamos a llega al señor Villegas de pedirle a a ustedes en que lo más lejos que si quiere los votos de Ciudadanos para convertirse en en alcaldesa de Zaragoza tiene que renegar de Pedro Sánchez

Voz 1 01:24 mire yo creo que lo que estoy de lo que estoy convencida de lo que idea cuál es mi mi primer cometido desde hablar de Zaragoza y preocuparme de los problemas de los zaragozanos y estoy convencida que que los propios dirigentes de Ciudadanos aquí en Zaragoza también lo que les importa es que nos pongamos de acuerdo en temas importantes para para la ciudad la vivienda de los jóvenes son los problemas de de los barrios con lo cual yo entiendo perfectamente que los temas nacionales son fundamentales pero aquí en zaragozanos debemos a nuestros ciudadanos sinceramente después de los resultados últimos de las elecciones del veintiséis de mayo yo creo que el señor Villegas también tiene que ser consciente que el secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez ha tenido un magnífico resultado en las elecciones generales del veintiocho de abril en las municipales en las autonómicas y en las europeas que es lo mismo que decir que tiene un apoyo fundamental de los ciudadanos a partir de ahí yo creo que la política es el arte de hacer lo posible y sinceramente no podemos trabajar poniendo barreras sin Franco

Voz 1727 02:19 usted ha hablado con la líder de Ciudadanos en Zaragoza sobre esta condición que ponía Villegas

Voz 1 02:24 no no he tenido todavía oportunidad hemos nos hemos mandado algún mensaje y hemos tenido alguna conversación informal en distintos encuentros que nos hemos ido podido encontrar estos días pero ya les digo que yo estoy convencida que la señora Fernández no tendría ningún problema es sentarse conmigo el poder hablar y estudiar como lo digo los distintos retos y ambiciones que tenemos por delante para para nuestra ciudad

Voz 1727 02:46 que entiendo que usted no se da por aludida con la condición que pone Villegas para pactar

Voz 1 02:51 no no para nada porque además mire yo creo que lo que el señor Villegas Si Ciudadanos tienen que tienen que decidir si prefieren el como le digo que en Zaragoza ya a un Ayuntamiento que gobierne en serio que dé estabilidad o prefieren un Gobierno en manos de la ultraderecha fundamentalmente porque estoy convencida de que la mayoría de los zaragozanos y de las zaragozanas no les gustaría ver la famosa foto de Colón en la plaza del Pilar yo me voy a dejar la piel para evitarlo fundamentalmente por lo que por qué es lo que me han indicado claramente los ciudadanos en las urnas

Voz 1727 03:20 usted tiene las manos libres para ofrecerle a Ciudadanos por ejemplo la vice alcaldías

Voz 1 03:27 bueno yo creo que cuando nos sentamos a dialogar y cuando nos sentamos a negociar lo más importante es la lealtad y el respeto y la generosidad hacia el otro partido creo que le decía al principio que por mal camino optar hemos si ponemos barreras infranqueables no hay que poner esas líneas rojas Si yo estoy dispuesta por supuesto a hablar de todo y buscar fundamentalmente ese proyecto estable y serio que le dé una buena gobernanza Zaragoza hay que nos permita solventar muchos problemas que tiene que desarrollarse en Zaragoza los próximos años

Voz 1727 04:00 pero tiene usted autonomía para la negociación en la dirección federal del PSOE ha marcado algún criterio

Voz 1 04:04 bueno ya sabe que la dirección federal va a recaer fundamentalmente la negociación con ellos aquí en Aragón también se ha establecido una mesa negociadora iba a haber una perfecta coordinación entre todos

Voz 1727 04:16 entiende cuando Unidas Podemos le dice a Sánchez si quieres me apoyo Déjame entrar en el Gobierno

Voz 1 04:23 mire yo creo que el mejor examen que tenemos los partidos políticos son las urnas y sinceramente después del resultado del veintiséis de mayo creo que el partido de Podemos tiene que hacer una profunda y seria reflexión ver cómo los ciudadanos han dejado de confiar en ellos con lo cual y además me parece que no es no es ético ni honesto siempre buscar frente a malos resultados responsabilidades enfrente igualado no mirar en la casa propia de uno

Voz 1727 04:50 le voy a poner un oyente de la SER que no se van a esta mañana sobre esto nos hacía esta reflexión

Voz 2 04:54 me parece muy osado que el PSOE pretenda gobernar sólo con ciento veintitrés diputados lo que el PSOE propone ahora es que Podemos le apoye sin entrar en el Gobierno y sin poder hacer oposición puesto que se entiende que son aliado eso cómo se come como pretenden tener A42 diputado cuatro años ni más ni menos haciendo de comparsa en el Congreso

Voz 1727 05:17 se llama Pepe este oyente que nos llamaba desde Alicante que le parece señor alegría

Voz 1 05:22 bueno yo creo que el veintiocho de abril tuvimos una clara mayoría del Partido Socialista y una victoria rotunda ya hemos escuchado muchas veces las declaraciones del secretario general del Partido Socialista de de Pedro Sánchez de querer un Gobierno en en solitario y a partir de ahí lógicamente creo que los ciudadanos nos han mandado unos han maniatado a todos los partidos políticos que tengamos esa capacidad de llegar a acuerdos en temas fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ahí desde luego va a estar la voluntad del Partido Socialista y espero y deseo que también la responsabilidad del resto de las fuerzas políticas

Voz 1727 05:55 cosa más que ha pasado en Zaragoza qué ha pasado con el llamado Ayuntamiento de él

Voz 1 06:00 cambio porque este fracaso estrepitoso

Voz 1727 06:03 las urnas

Voz 1 06:04 bueno pues mire a la que hablábamos de de Unidas Podemos aquí por ejemplo en Zaragoza podemos decidió separarse de Zaragoza en Común Ia han tenido un mal resultado y de hecho ahora en estos momentos ya no son imprescindibles para la gobernanza de ninguna institución por otro lado sin embargo el Partido Socialista ha vuelto a recuperar ese papel de centralidad y sobre todo ese liderazgo claro donde los ciudadanos se ven reflejados si confiados no en que nosotros podamos liderar el Ayuntamiento de Zaragoza como digo para poner en marcha esta ciudad y hacerlo a través de un gobierno estable y serio

Voz 1727 06:39 Pilar Alegría la ganadora de las elecciones municipales en Zaragoza candidata del PSOE a la Alcaldía el quince de junio ese es la fecha de constitución de los ayuntamientos después de las elecciones suerte en las negociaciones que que emprende a partir de ahora