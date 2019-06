El inesperado boom de 'El Guardaespaldas'

Voz 1084 00:00 sin la América de los setenta no estaba preparada para un romance interracial la de los noventa demostró que tampoco pero se abrieron algunas puertas el guión del guardaespaldas llevaba dando tumbos varias décadas y fue Kevin Costner quién como productor sacó adelante el proyecto su amigo el guionista Lawrence Kasdan lo había escrito a finales de los sesenta antes de firmar cintas como Star Wars o Indiana Jones menos tiempo casi dos años tardó el actor en convencer a Whitney Houston de que protagonizará la cinta junto eh

Voz 1084 00:43 eran inicialmente los actores elegidos por la Warner para este romance entre una famosa actriz y cantante y su guardaespaldas Un Gill tiple Asher como se dice hoy un placer culpable más transgresor de lo que se piensa a pesar de cierta polémica la cinta quedó grabada en el imaginario colectivo y disparó la popularidad de dos estrellas que se convirtieron en auténticas celebrities el guardaespaldas en la vida real de Whitney Houston reconocía que el relato podría ser casi un biopic salvo por dos detalles importa

Voz 4 01:09 ante la película sintetiza en dos horas y diez minutos lo que pasó en seis años de nuestra vida juntos a excepción de dos elementos nunca me dispararon estando con ella nunca hice el amor con ella si le quitas esas dos cosas son dos horas y media muy

Voz 1084 01:24 corridas dirigida por Mick Jackson Kevin Costner controló todo el proceso y protegió al artista para que su debut cinematográfico no perjudicara la carrera de la cantante en el montaje potenció los primeros planos y fue él quién decidió que el inicio de I will always love You fuera a capella

Voz 0866 01:44 no me dijo cuando canta la primera estrofa de esa canción no quiero que haya música yo les dije Kevin es una estupidez sin música es una broma intentamos salir en la radio y escuche el inicio fue como Dios mio es una broma es lo más increíble que he visto en mi vida ni maqueta no lo incluía había música desde el principio y desde ese momento supe que aquel disco podría ser así con esa apertura a capella es una de las cosas más hermosas en las que he participado ni siquiera fue cosa mía fue de Kevin Costner

Voz 1084 02:32 a día de hoy la banda sonora del guardaespaldas sigue siendo una de las más vendidas de todos los tiempos con cuarenta y cinco millones de copias de Whitney Houston recibe una doble nominación a los Oscar por tu You have nothing pero ganó a latín la bandas sonoras y conquistó tres premios Grammy incluido mejor álbum del año

