Consecuencias de un vídeo

Voz 1389

00:00

y una vida destrozada Jabois si yo no quiero ni imaginar esos días en los que la mujer olvido había salido a la luz y que circulaba entre compañeros con los que además estaba tratando a diario tampoco quiero imaginarme la angustia de no saber cuándo lo vería su marido lo llegaba a ver yo creo que es importante no sólo hacerse cómplices del suicidio a quienes provocaron ese Estado en la mujer compartiendo difundiendo el vídeo sino también hacer ver algo porque la publicidad de ese clase de vídeos siempre va dirigida a denigrar a la mujer porque si son dos la que se tiene que preocupar siempre es la mujer es decir qué percepción se tiene de ella en el sexo qué percepción se tiene del porqué más allá de que tenga pareja o no más allá de este caso hay que le da vergüenza está clase de publicidad de vídeos Él sin embargo enseña a toda la oficina él lo puede colgar en Internet