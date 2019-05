Carla: "De arquitecta a médica. Decidí desviarme del camino"

Voz 1

00:00

soy Carlos Garrido oralmente no voy a contar encaja pero bueno no es una reivindicación tampoco es una historia triste es bueno la historia de una oveja a más de la sociedad que tan sólo hizo lo que le dijeron que había que hacer fui a la universidad estudió arquitectura en dos mil tres que aquello era lo más era una carrera con salida y bueno al terminar tuvo la suerte de encontrar trabajo rápido claro trabajar seis meses y luego divas uno al paro y a Llamas y para mí la verdad que estaba bien porque trabajaba en lo que hemos estado buena la verdad que yo me sentía como ha de campamentos pero claro no está de pésima estoy campamento así que seguí así en lo que tenía que hacer estudios Master que bueno no entregue el proyecto fin de máster porque me dieron a mi canciller que Asturias Ingles otra de las cosas que había que hacer bueno hasta allí es una historia de tantas Sempere doblada habría que tener en cuenta el contexto terminó en dos mil nueve en plena crisis éxodo de titulados expansiones todo el mundo buscando su sitio y esa era la perfecta oveja siendo te me quise convertir la oveja negra así que hice de nuevo la selectividad siempre a medicina iguanas todo graduar y ahora estoy estudiando él mismo muy desde luego vivió el declive arquitectura y bueno la verdad que espero no soy el declive de las salidas que está lleno de personas entregar dadas en cuerpo y armas una disciplina muy exigente pero bueno para hacer este balance es darle un poco más de tiempo