El Museo de San Isidoro, joya del románico

Voz 1 00:00 el aspirante León muestra orgullosa su Basílica de San Isidoro consagrada en diciembre de mil sesenta y tres de monumental puede calificarse su panteón Reyes sobre la tumba de la reina Doña Sancha en magistral teoría de arcos y bóvedas lucen en todo su esplendor los originarios corre este sus asombrosos frescos en todo este magnífico conjunto pictórico sólo una nota profana la representación gráfica de los doce meses del año que aporta una profunda nota humana al estar simbolizado por los trabajos agrícolas peculiares de cada uno

Voz 3 00:41 el resto de los

Voz 1 00:42 temas tratados se refiere a pasajes evangélicos

Voz 4 00:47 también el cincel supo crear belleza

Voz 1 00:51 sólo mediante una conjunción perfecta de tres artes arquitectura pintura y escultura es posible lograr una obra de la belleza e importancia

Voz 4 01:01 de este panteón de Reyes

Voz 0772 01:09 continuamos en Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo en el León escuchando un fragmento de un documental de televisión española en donde se hacía referencia a ese Panteón de los Reyes del Reino de León que podemos ver a pocos metros de donde los encontramos un lugar realmente maravilloso que Si muchos de los que nos están escuchando a través del podcast en la emisión en directo no lo conocen invitamos a venir a a León a esta maravillosa ciudad para para poder disfrutar de esas pinturas de esa historia de un lugar realmente increíble cómo vamos a comentar en los próximos minutos y lo vamos a hacer de la mano de Raquel Jaén González que es directora técnico del Museo de San Isidoro buena amiga Raquel bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 5 01:53 hola muy buenas Nacho bienvenidos a todo el equipo de la Ser Historia aquí a casa bienvenidos a casa porque hoy es la casa de todos León no me todos nuestros oyentes

Voz 0772 02:01 pues muchísimas gracias Raquel por habernos como decía al principio abierto las las puertas de de esta institución tan tan espectacular yo cuando conocía Raquel fue cuando vine a grabar para televisión el el Cáliz de Doña Urraca para para Cuarto Milenio estuvimos hablando unos días antes por teléfono ella siempre me atendía correctamente en ocasiones con un tono un poco quedo yo estaba el día que llegué aquí a la puerta los recuerdos lo comentaba antes a los compañeros y llamamos a la puerta porque era un día que estaba cerrado no abrió Raquel le dije soy Nacho Ares de Cuarto Milenio que habíamos quedado para grabar el el cáliz y me dice muy seria vale podéis pasar pero con una condición irá yo me quedo hay un poco de sopetón hay quieto Hideo Sisi cual que cuál es la condición me dice que me firmes todo esto tenía todos mis libros puesto encima del mostrador de la entrada del del museo dije digo bueno aquí hay una química especial y esto tiene que durar muchísimos años desde luego verdad Raquel

Voz 5 03:09 en HBO es que llevaba tres meses escasos trabajando aquí entonces asalto a la luz del estudio de investigación y fue todo como un poco acelerado

Voz 0772 03:18 porque el Museo de San Isidoro es un lugar común con mucho potencial no quizás ahora es muy conocido mono hasta entonces había sido muy conocido por las por las pinturas por el cáliz pero hemos hablado en otras ocasiones de de los trabajo de los trabajos que estáis realizando en el en el museo en el en el edificio ahora mismo unas obras en el en el patio que dentro de pues muy muy poquito tiempo le darán otro otro aspecto al al edificio es un una institución un enclave con un potencial realmente espectacular no

Voz 5 03:49 sí Nacho es un poco como un dragón dormido no que vamos despertando poco a poco por partes así que si esa es la sensación es un lugar que era muy conocido sobre todo por el Panteón Real por supuesto por la conocida como Capilla Sixtina del arte románico pero bueno después de el estudio de investigación pues también por el Kalise y poco a poco pues hemos ido recuperando espacios recuperando espacios para para la historia no

Voz 0772 04:12 que antes le decía yo cuando estábamos dando un paseo por en esa capilla Sixtina de el de el del románico le decía no esto habría que decir cuando estuviéramos en en en Roma en el Vaticano en la Capilla Sixtina habría que decir esto es el panteón real del Renacimiento que es diferente porque esto es mucho más antigua no que son las el el lugar en donde se enclava en las tumbas de de reyes del siglo X al al siglo XIII y lo que pasa que la gente nada más entrar Fermín Agustín nuestro compañero que nunca había estado aquí le vamos a ir poco vamos a dar con el isótopo para convertirlo hay bautizarlo en nuevo leonés es el único que queda de por ser de de León del equipo quedaba fascinado no por la calidad de de las pinturas las escenas representadas imágenes del del Nuevo Testamento eh que no ayudan un poco a comprender cómo era esa forma de pensar no que tenían pues los los leoneses pues hace prácticamente mil años

Voz 5 05:07 sí efectivamente las pinturas están datadas entre el año mil noventa y mil cien y la verdad es que es sobrecogedor sólo colocarse allí yo que abre cada mañana al Panteón todavía me sorprenden Massa que así es yo siempre cuando entramos con la gente Le pido que antes de mirar al cielo mire a suelo porque también están los enterrados los reyes de León un poco el corazón de los leoneses

Voz 0772 05:27 es una pena no pero claro la gente que queda fascinada no por la iluminación también que tiene la la la Sala que están iluminadas las las bóvedas pero son pinturas que todos hemos visto en alguna ocasión en los libros de de arte cuando cuando éramos pequeños que en los últimos años han tenido pues un bueno han dado paso más allá no quizás son más conocidas también por la presencia del del cáliz hay muchísimos turistas hay muchísimos turistas extranjeros peregrinos no que que se acercan curiosidad no a conocer el emplazamiento San Isidoro en donde se encuentran estas estas pinturas

Voz 5 06:05 sí yo creo que es un poco también por la sensación no porque por mucho que lo hayas visto en los libros una vez que estás en el interior del panteón de sobrecogedor entonces es una realmente es una experiencia

Voz 0772 06:16 de todas esas pinturas el otro día estábamos en el Museo Arqueológico Nacional le preguntaba a cada uno de los conservadores cuál era en la pieza preferida de de su departamento no seguro que te lo han dicho mil veces no te voy a preguntar por por una pieza del del museo que ahora hablaremos de algunos detalles pero de todas esas escenas de de que que cubren el el panteón real con cuál te quedarías

Voz 5 06:36 pues es complicado en actos me quedaría parte con la duración de los pastores que es una hacer aquí me encanta sobre todo por ese pequeño mastín leonés que está representado también por Marcial eco pero no a quién no le gusta el vino

Voz 0772 06:50 desde luego eso es una escena realmente que nos ayuda como decía antes a a viajar en el tiempo esos eh mil años antes para para poder disfrutar de de cómo era la vida cotidiana no en en en en aquella época el el museo también ha sufrido una serie de cambios de de reformas habéis abierto nuevas salas CIA Nacho hace bueno

Voz 5 07:12 muy escasamente un año hemos conseguido recuperar unas pinturas renacentistas que en los años sesenta habían sido arrancadas con la técnica del ex trapo y ahora se han podido recuperar gracias a un trabajo muy minucioso de las empresas de restauración que vamos a mi y la verdad es que les admiro muchísimo porque es un trabajo realmente chinos Li ahora se está restaurando el claustro hay bueno acabamos de empezar una obra de reforma muy importante el museo ahora tiene unas dimensiones de unos mil doscientos metros cuadrados iba a medir más de tres mil así que no sólo no sólo se van a poder expone gran cantidad de piezas sino que el propio edificio que ya de por sí bueno pues es un se sitúa va a ser maravilloso

Voz 0772 07:48 la gente que está en esta sala del Pendón está viendo ahora una serie de fotografías que hemos preparado del de de San Isidoro pues con algunos de los elementos arquitectónicos y sobre todas las la las pinturas no los elementos más emblemáticos e más llamativos pero si os parece vamos a escuchar un un texto que también marca un poco lo que es la la Historia que también de los últimos años no ha puesto de moda en boca de muchos expertos de muchos historiadores y también de muchos políticos el nombre de San Isidoro y sobre todo el Reino de no

Voz 6 08:24 en el nombre de Dios yo don Alfonso Rey de León y Galicia al celebrar las Cortes en León junto con el arzobispo los obispos los magnates de mi reino y los ciudadanos elegidos por cada ciudad de crédito ya seguro mediante juramento que conservará para todos los clérigos y laicos de mi reino las buenas costumbres establecidas por mis predecesores también decreto y juro que si alguien hiciera Jaume presentara una delación contra otro sin demora descubrirá al delator al delatado si el primero no pudiera aprobar en mil curia la delación que hizo sufra la pena que debería sufrir el delatado Si la delación fuera comprobada

Voz 0772 09:05 escuchábamos a la voz de nuestro compañero Jorge Sánchez eh el texto que en el año mil ciento ochenta y ocho en la primavera ante mil ciento ochenta y ocho leyó muy cerca de donde estamos Alfonso VIII de León Alfonso IX de de Castilla hablando de de algo que lo que decía antes no Raquel Jaén González director técnico del Museo de San Isidoro algo que debe de llenar de orgullo estamos en la sede del parlamentarismo lo hemos comentado en otras ocasiones había querido muchas muchas veces que había nacido en en Inglaterra sin embargo años antes aquí en ese en ese siglo X segundo León ya tenía ya cortes no son como las de ahora no era una democracia como la de ahora era bueno pues todo tomado ahí de manera poco de pop sui generis al igual que la democracia griega que siempre seguí de Alicia en muchas ocasiones pero con detalles bastante bastante llamativos no y que bueno demostraba esa apertura de miras de los monarcas leoneses

Voz 5 10:03 sí así es yo creo que Alfonso IX sobre todo por lo que se caracteriza es por tener en cuenta la opinión del pueblo no lo cual el un Rey en la Edad Media que estamos hablando de monarquías absolutas pues es vamos es es merecedor de la confianza de todo el pueblo desde luego

Voz 0772 10:18 luego en el último bloque del programa de programa lo dedicaremos casi por completo al a la réplica del del cáliz vuela replica no al al original pues salen aquí sobre la mesa tenemos el la réplica de este Cáliz de Doña Urraca del del siglo X se ha convertido no en uno de esos referentes de de esas metas casi me atrevería a decir de peregrinaje de muchos curiosos por conocer el una supuesta reliquia no de de de La última cena de la figura de Jesús

Voz 5 10:47 sí por supuesto mucha gente antes Nos conocía sobre todo por el Panteón pero ahora yo diría que más de la mitad de los visitantes que tenemos vienen a ver el cáliz lógicamente vamos es una pieza referencial y nosotros defendemos el estudio de investigación realizado por Margarita Torres y José Miguel Ortega siempre defendemos que este cáliz es el único que que bueno que está documentado no con esa documentación que se encontró la biblioteca de Al Azhar con lo cual para nosotros es una pieza muy importante dentro del museo por supuesto

Voz 0772 11:15 una pieza única imagino que todos los que hay en esta sala aquí en San Isidoro lo lo habrán visto jazz y no lo han hecho les invito a que a que en fechas futuras se acerquen a ver el el Museo con esa capilla también bueno esa capilla esa habitación que que también nosotros cuando lo grabamos para para televisión no estaba en ese enclave que todavía no estaba rehabilitado es es absolutamente mágico no bajar esos pocos peldaños y entrar en una cámara oscura cuéntanos un poco cómo es City

Voz 5 11:42 la verdad es que el eh cuando sale a la luz el estudio investigación lo que hicimos fue cambiar la pieza de sitio para parte por motivos de seguridad pues para exponerla en un sitio que fuera más digno para ello no

Voz 0772 11:52 por motivos de seguridad desde hacía Raquel sino es poder coger el bueno aquí delante pero no ha insistido no

Voz 5 11:59 no no lo si sino no dormimos ya nunca más entonces es mejor que no pero si sigue me gustaría destacar que cuando la gente visita al museo el cáliz que ves el original muerto mucha gente no se lo pregunta y si el que está puestos el original eso sí con muchas medidas de seguridad todas las que hemos podido juego pero bueno sí que se trasladó hasta Torre es una torre del siglo XI de la misma época del cáliz en el siglo XI lo que hicieron fue romper uno de los cubos de la muralla para construir una torre defensiva y pensamos que bueno que esa ubicación pues será la adecuada no para para el cáliz así que

Voz 0772 12:31 además el propio ambiente no un ambiente oscuro con esos focos de luz perfectamente dirigidos no a la a la a la Copa de de de on IQS con con ese relicario de de oro lo convierten en un objeto absolutamente maravilloso porque en realidad el está en una vitrina es una especie de de prisma es muy muy ancho muy grande pero según entras en la habitación parece que está flotando en el centro no

Voz 5 12:57 si la museografía está pensado un poco para que la pieza sea la propia luz de la sala no que sea el eje central de toda la arquitectura es un poco esa idea

Voz 0772 13:07 bueno invitamos a todos los que no se escuchan que que se acerquen aquí a conocer la ciudad de León y sobre todo en este caso el que estamos hablando de San Isidoro pues el el Museo también la la iglesia el patio infinidad de de elementos que les van a cautivar les van a maravillara para disfrutar un poco de nuestra propia historia no luego hablaremos de algunos detalles de del Reino de León tristemente tristemente olvidado Raquel Jaén directora técnico del Museo de San Isidoro como digo siempre muchísimas gracias por habernos allí Racer un poquito más de historia

Voz 5 13:45 muchas gracias a todo el equipo de La Ser Historia por enseñarnos siempre historia de esta manera tan maravillosa creo que no vamos a Celiano además aprobación Begin