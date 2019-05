Recuperación del patrimonio

Voz 2 00:00 el origen del León volvería mental

Voz 3 00:08 la Legión esta Dick triste el primer campamento la primera fundación de Leo es más que bimilenaria ir después del campamento que duró hasta el año sesenta y ocho fue reemplazado por el campamento de la Legión séptima porque las esta es la primera de las legiones de Sexta surge un personaje llamado galgo que es el general de la Legión que en tiempos de enero se da cuenta de que supone para el Imperio romano un emperador así lo que plantea este que tomar las riendas de una solución funda una lesión nueva la séptima el ordinal consecutivo con la Legión séptima más parte de la religión sexta marcha a dar un golpe de Estado ir su general llega a ser emperador o tanto el primero de los generales emperadores calva y una lección por la que pasó personajes como Trajano están Trajano por ejemplo el propio Adriano en pocas ciudades campamento tales pueden sacar tanto pecho oí decir somos la sede del poder militar romano en Hispania por nuestras calles desfilaron emperadores de esta talla

Voz 4 01:09 escuchábamos

Voz 0772 01:10 Margarita Torres profesora de Historia Medieval de la Universidad de León que luego estará con con nosotros compartiendo minutos de de historia en un corto de un programa de televisión española hablando de ese origen romano de la ciudad de León el lugar en donde nos encontramos una ciudad que tiene pues más de dos mil años de de historia y que no es ayuda conocer no solamente a nosotros mismos los que hemos nacido aquí sino también un poco la historia de otros reinos y de otros espacios que han surgido a lo largo de esos dos milenios en la Península Ibérica José Luis Gavilanes bienvenido a Ser Historia bien hallado el Gavilanes ex vicepresidente de Pro Monumento es una asociación que yo conocí hace varios años de la mano de precisamente de de su presidente de bueno Nino conocido por por todos que intenta promover y recuperar eh dar a conocer el patrimonio cultural de de León brevemente José Luis que es por monumental

Voz 5 02:13 bueno pues prometa fue una solución que nació y que tengo un problema debería ir que bueno pues un grupo de amigos entusiastas de de la naturaleza pues viajaban por la provincia de León se percataron de que había una serie de de ruinas de de en la en una lamentable situación entonces decidieron formar una asociación y hacer algo que pudiera paliar de alguna manera eh si ese esa situación es su estado ruinoso esto es fundar una asociación que fue el cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno

Voz 0772 02:54 ah que usted me ha traído la la revista que hace pro Monumento a un número especial de esos veinticinco años de su XXV Aniversario que cumplieron en el año dos mil diecisiete usted lo comentaba ahora muchos de sus compañeros de esos entusiastas que que decidieron crear pro monumental lo hicieron porque no solamente la ciudad sino también en la en la provincia había muchos monumentos en un estado de conservación lamentable e incluso pues comidos por la vegetación es entrar en la página de de pro monumental y se les ve muy muy afanoso Snow siempre con casi iba a decir con los machetes como si estuvieran en la en la selva no recuperando y quitando todo ese ese verdor de de la piedra de los de los monumentos para para por lo menos poder disfrutar no de alguna manera de de ese patrimonio que no ha que no se ha quedado ahí

Voz 5 03:41 sí efectivamente modos elementos emblemáticos de nuestra sensación son las hace enteras en las Facenda eras que son estos movimientos que hacemos para desbrozar poner en digamos en eh a buena vista pues estas estas ruinas Cristiano es posible pues la reconstrucción de los mismos porque no hay presupuesto para ello al menos pues contribuimos a que se vea en mejor estado eso es uno de los elementos más emblemáticos de nuestra situación las aceras además tiene

Voz 0772 04:14 con un final espectacular todas esas actividades pues se les ve también nuevas fotografías dándole bien haya al Manhasset

Voz 5 04:21 da la circunstancia de que precisamente quién debería estar aquí sería Marcelino Fernández Ibáñez que es el presidente pero están en una ascenderá precisamente estén precisamente de Valduerna en porque claro estas aceras se hace para la limpieza desbroce de de monumentos también calzadas romanas y efectivamente en Palacios de la Valduerna hay una calzada romana es el cometido que están haciendo actualmente a lo seguro que ya habrán cesado son

Voz 0772 04:46 me gusta lo mencionaba ahora una calzada romana la ciudad de León eh tiene esos dos mil años de antigüedad son muchísimo claro muchísimos monumentos en dos mil años un patrimonio muy extenso muy dilatado en el en el tiempo el que nos el que nos ha legado oí es cierto no eh no hay dinero para todo pero por lo menos algo se puede hacer para recuperar por lo menos la memoria histórica y el aspecto mínimo no que se puede disfrutar de de ellos bueno

Voz 5 05:14 sí efectivamente pero además de de fin de desbrozar de limpiar esos son esos monumentos queremos saber la ascenderá sirve para que haya una mayor integración por parte de las de los habitantes de la zona para que comprendan efectivamente el ese patrimonio abandonado y que de alguna manera había revender falsas que no sea una zona de aprovechamiento de expolio que es desgraciadamente lo que se ha venido lo que ha venido sucediendo a lo largo de los años

Voz 0772 05:43 sobre todo en el en otras ocasiones hemos hablado en en el programa en Ser Historia con nuestro compañero José María sabia Él es un experto y entusiasta de del mundo del románico de en el vive en Zamora comparte con nosotros pues cada dos o tres semanas una una sección que se llama el código románico en muchas ocasiones hemos hablado de cómo ese patrimonio e ha sido pues asaltado e vendido mal vendido imagino que aquí en en en León a lo largo del la primera mitad del siglo XX donde todavía no éramos conscientes quizá desde el valor de ese patrimonio habrá sucedido catástrofe

Voz 5 06:20 es decir es eso es de gracia demente yo tengo aquí una lista de todas nuestras intervenciones monasterios castillos y demás que salvo muy pocas excepciones todas se hallan en una lamentable situación ruinosa

Voz 0772 06:37 todavía hay mucho por hacer todavía

Voz 5 06:40 sí pero claro nuestro cometido es bien vine humilde porque nosotros no contamos con ningún tipo de subvención no somos una asociación de unos quinientos sesenta y cinco eh asociados como no tenemos subvenciones este nuestras cuotas de los socios los que compramos la herramienta y hacemos está esta labor de desbroce y de recuperación de lo de alguna manera para que sean más accesibles los monumentos pero no podemos hacer nada más sino otra de las de los cometidos es también incidir en aquellas eh autoridades que tienen responsabilidades a precisamente hemos conseguido respeto algunos monumentos pues se ha recuperado lo concretamente por ejemplo en el eh al de Campos espacios Campos se ha recuperado gracias a nuestro nuestro impulso e el castillo ese Racing pues afortunadamente también se esta sexta consolidando gracias a nuestra insistencia First Se podría enumerar un algunos más todavía

Voz 0772 07:41 es un trabaja además en particular por así decirlo no yo no sé si ustedes reciben ayuda de instituciones e cómo se toman los propios leoneses como Nos tomamos los propios leoneses el interés por nuestro patrimonio bueno

Voz 5 07:55 pues eh eh a las administraciones la verdad prácticamente nada tuvimos en una ocasión por parte de la Diputación pero en fin como llevábamos a un momento de recesión se anulaba esa pequeña subvención y actualmente pues no te no contamos absolutamente nada somos de nuestros de nuestras Potes Clemente lo de lo que nos alimentamos

Voz 0772 08:15 y los propios leoneses son conscientes cuando ustedes van por zonas rurales para recuperar ese ese patrimonio son ellos conscientes de de del valor de lo que tienen de de lo que la importancia no que tiene la la salvaguarda de de su propia historia

Voz 5 08:31 en algún caso si el otro desgraciadamente no incluso hemos tenido a un contratiempo con alguien que en fin que no ve como en los ojos que nosotros vayamos allí porque de alguna manera dicen que vamos buscando un tesoro vamos acosa con el detector de metales claro claro que sí pero bueno en general así que nada estamos en las propias alcaldías se muestran se muestran favorables incluso aportan también su granito para para eh facilitar nuestra labor

Voz 0772 09:01 cuáles son los proyectos en los que está ahora trabajando pro monumental

Voz 5 09:04 en León pues nuestro otro de los elementos emblemáticos de nuestra actividad ese monasterio de Sandoval ahí es digamos recuperado muchísimo queda ahora simplemente el caso de La Panera pero por ejemplo el coro que estaba completamente destruido Sarko pero y vamos no es que queramos sacar demasiado pecho al respecto pero creo que nosotros hemos contribuido enormemente a que yo haya sido haya sido recuperada recuperándose

Voz 0772 09:34 de esa recuperación luego consiguen ir dando pasos e más allá más en en el sentido de que vale se ha recuperado un poco esa desbrozado eh realizan intervenciones eso por lo menos aconsejan lo ponen en conocimiento de de instituciones quizá más especialidades para eh especializadas para la restauración aspectos más técnicos no de del trabajo sobre los monumentos

Voz 5 09:56 sí eh precisamente lo que decía anteriormente llamaba la atención a las autoridades pues esto parece que tiene interés porque hay una asociación que es eh eh cuya actividad es precisamente recuperar estos entonces en algún caso si se toman se toma medidas por parte de de las autoridades porque contribuimos de alguna manera ellos sí pero desgraciadamente eh salvo muy pequeñas excepciones como por ejemplo presupuestos que han dado al castillo de Sarrazin o a Sandoval pues el resto prácticamente nada

Voz 0772 10:35 imagino que claro tiene que ser difícil en se luchará en muchas ocasiones contra contra una contra un aparecen en este sentido pero la satisfacción definitiva me a acabando José Luis eh Gavilanes vicepresidente de Pro monumental tiene que ser eh muy grande no sigo de de ser protagonista de alguna manera de la recuperación de un trozo de historia en este caso de León

Voz 5 11:01 sí a nosotros causa gran gran satisfacción cuando vimos que efectivamente eh también esto eh conlleva a que las autoridades pertinentes tomen tomen también eh parte en la recuperación pues efectivamente una gran satisfacción

Voz 0772 11:17 porque es en definitiva en beneficio de todos dos solamente el reconocimiento de nuestra propia historia de nuestro propio pasado pero también es una fuente de ingresos a futuro en el sentido de que puede ser un lugar visitable puede ser pues un una pequeña joya de ese pueblecito de la de la provincia de León de la propia ciudad de de León la que atraiga y genere pues su movimiento económico que en muchas ocasiones es muy necesario efectivamente

Voz 5 11:41 si recuperamos un monumento que pueden ser visitable eh eh eso es un factor económico importantísimo porque hay gente que ya ahora por ejemplo tenemos el camino de peregrinos eh eh que pasa es que tiene una lista de el itinerario francés pasa por muchos monumentos de que que nosotros hemos reivindicado por ejemplo Lancia idear legión en eso o Marialba si eso estuviera en fin ahora Marialba parece ser que también han tomado entre las autoridades por lo menos que no se deteriore más eh eso significará que e los pueblos de los negocios que están en los pueblos pues de alguna manera eh tengan algún beneficio con la llegada de los pero que nosotros conseguimos que esos monumentos se recupere

Voz 0772 12:31 tiene muchísimo mérito José Luis el trabajo que ustedes hacen para recuperar el el patrimonio de una manera absolutamente altruista pues con con el único ego de decir he podido colaborar en salvar un poco de de nuestra historia José Luis Gavilanes vicepresidente de esta maravillosa asociación Pro Monumento invito a todos los que nos están escuchando que que visiten su página web encuentran pro Monumento en en Google en cualquier buscador de internet y es muy fácil acceder a ello Luis muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hace