La Pulchra Leonina

Voz 1 00:00 la Catedral de León sería impensable sin el Camino de Santiago salvando las diferencias su construcción recuerdan mucho a las catedrales francesas del gótico más puro enter in la catedral de

Voz 2 00:14 luces de colores significa un tránsito sorprendente a un ámbito que pretendía conectar con el mundo espiritual del umbral de la catedral era una frontera entre lo vulgar vídeos sobre viene la catedral tiene nada menos que mil ochocientos metros cuadrados de vidrieras cuya conservación se ha convertido en un objetivo de primer orden gracias al cual temporalmente es posible acercarse a ellas del gótico en León adquiere una de sus dimensiones masa aéreas da la impresión de que todo está pensado en función de los vitrales posiblemente sus constructores sones en con una catedral transparente hecha de luz

Voz 0772 01:03 es una de las mayores joyas del gótico un templo que fascina a cualquiera que iba a decir que se atreve a a cruzar sus puertas muchos nos hemos sentido atraídos más allá de la fe del pensamiento de las inquietudes a intentar conocer los secretos de este lugar maravilloso escuchábamos ahora en un fragmento de de este documental de Televisión Española León ciudad ir Reino hablar de esos juegos de luz de esas enormes alturas que se alcanzaban en el en el gótico que abre nuevas formas de pensamiento mejor dicho nuevas formas de plasmar sobre materiales maravillosos un pensamiento que en aquella época comen

Voz 0772 01:49 menos a tener un peso especial Un peso diferente estamos hablando de la Catedral de León la Pulchra leoninas que es esa joya del del gótico que caracteriza a la bueno pues a esta ciudad desde luego uno de esos marchamos junto con San Isidoro el lugar donde estamos que marca esa historia maravillosa de la ciudad del Reino de León Antonio Trobajo bienvenido a Ser Historia

Voz 5 02:16 encantado de estar con vosotros aquí cómo no

Voz 0772 02:18 Antonio Trobajo ex deán del Cabildo de la catedral de Santa María de regla que es el nombre la advocación que tiene esta maravillosa y la catedral Antonio escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de televisión nos podemos imaginar cómo entrarían aquellos hombres hace prácticamente mil años en en la Catedral de León con esos juegos de luces esas alturas increíbles tendrían que estar absolutamente maravillados Icon movidos no por lo que estaban sintiendo hirviendo en ese momento

Voz 5 02:52 efectivamente y orgullosos porque era obra de ellos francamente no olvidemos que el siglo XIII Se calcula que León podría haber cinco mil habitantes lo cual quiere decir que la mayor fuente de empleo en aquel momento sin ninguna duda fue la construcción de la catedral entonces era desde luego algo asombroso para ellos algo podía poner los pelos de punta a la hora de de de es cubrir la belleza de lo que ellos mismos estaban fabricando con sus manos por tanto también el orgullo de entonces y ahora que tenemos que tener todos desde la feos sin la fe de ese edificio que es de alguna manera el haber puesto en la historia algo que sobrepasa todo lo que ser cálculos humanos la belleza no admite medidas

Voz 0772 03:35 desde luego es algo que tiene que cautivar y rascar un poquito la la la piel el alma de cualquier persona en el origen de de la catedral bueno hunde sus raíces en otros monumentos como sucede no siempre en este tipo de santuarios siempre se crean siempre se construyen sobre un lugar que ya era sagrado anteriormente no hubo unas termas romanas hubo en una catedral también original levantada por Ordoño II en el en el siglo X pero desde luego la Pulchra leoninas supera todo eso no todo eso porque o quizás en en la historia de del arte en en España que me perdonó los de Burgos eh el León el estilismo la pureza de ese gótico

Voz 5 04:23 el edificio de de de la península de efectivamente en eso hemos tenido suerte por haber encontrado un lugar muy apto para poder construir una catedral exenta de Peugeot es de alrededor como ocurre en otros lugares perdona

Voz 0772 04:36 yo iba a decir están hablando de la de Burgos que está llena de pegó antes pero bueno se lo dice usted llame

Voz 5 04:41 el sostuvo además yo no he dicho nada de Burgos por favor que lo bueno lo hemos visto todo un bocadillo no traduzcan ustedes lo que dice el locutor no lo que ha dicho un servidor que yo no me he metido con nadie he dicho otras cuál es son muchas las catedrales que tienen elementos adosados por tanto quede constancia para Philadelphia lo tiene pero también de los tiene pero van bueno los tiene pero pero realmente no porque claustro lo único que tiene añadido hilo son las antiguas murallas con los cubos allí que forman parte integrado perfectamente lo que es el edificio de la catedral pero tal como yo hemos hablando pues esas líneas de pureza que no sin sudor y lágrimas se ha conseguido que se mantengan no olvidemos que cuanto con el barroco pues a alguien se le ocurrió con la mejor buena voluntad en aras de una mejor solemnidad expresividad estética colocar encima un arma tos T que hizo que nuestra Catedral que ya era débil y frágil estuviera a punto de derrumbarse absolutamente toda ella por tanto esa pureza tenemos de mantenerla todavía las líneas en todas las los aspectos que están integrados dentro del edificio pero también conviene pues eso saber que detrás hay una historia a veces dramática de esas piedras

Voz 0772 05:59 desde luego abrimos paréntesis el lo comentaré que yo eso de la catedral de Burgos seguramente los que están escuchándonos ahora desde Burgos empezarán a poner en las redes sociales que no nos hemos metido con ellos nada más lejos de nuestra intención únicamente estamos hablando del de la pureza de ese estilo gótico que no se puede ver eso es eh palpable en la catedral de Burgos sí que se puede ver en la Catedral de León porque don Antonio eh gótico del siglo XIII llega precisamente lo cómo lo escuchábamos en ese corte del del documental de televisión a través del del Camino de Santiago no que fue una especie de de cada digna a través de la cual pues conectaron muchas ideas muchos pensamientos y también muchas maneras de manifestar de manera plástica las las ideas de la época

Voz 5 06:45 sí evidentemente de Santiago es un elemento determinante pero no el único no el único no olvidemos que cada pueblo tiene su idiosincrasia tiene su estilo hay hombres con una trayectoria personal diferente a la de otros entonces en esa amalgama de los que pasaban buscando la gran perdonando en Santiago hilos que buscaban aquí viviendo en sus pecados seguramente entre el perdón y el pecado pues ha sido posible el milagro de esta catedral al hilo sigue siendo actualmente porque es pues un lugar de convergencia de culturas de esperanzas de creencias de de de todo lo que es la vida que integra a cualquier persona venga de donde venga

Voz 0772 07:22 ah y además en en algunas partes de de de la de la catedral sobre todo ese lado que va a dar al al claustro creo que es ese conserva perfectamente la policromía que es algo que llama mucho la atención a los visitantes no les siempre tenemos la idea de que no es que vamos que las que las catedrales eran de de piedra plana Lisa tal y como las vemos en la actualidad pero estaban perfectamente policromadas eh con colores no con vivos colores que ayudaban a comprender un poco el mensaje que había grabado en esas figuras

Voz 5 07:53 si no por una razón estética que también podría ser sino por una razón catedrática no olvidemos que se suele decir que tanto la pintura como la escultura como otras artes menores medievales medievales son catequesis del pueblo entonces una manera atrayente de poder ofrecer a quiénes se acercaban pues toda una historia de la salvación a través de distintos momentos de eh pasajes bíblicos de historias de la tradición poseerá plasmar eso en este caso en en bajos y altos relieves inclusive en estatua es exentas plasmarlo y adornar lo con unos colores vivos que hicieran atraer la atención y pudiera entenderse mejor el mensaje tenemos una suerte inmensa de que a la parte norte bajo la hastiado de la parte norte se construyó el el claustro y por tanto lo que era esa fachada quedó al margen de las inclemencias del tiempo con lo cual hemos conservado hasta nuestros días algo que está en este momento en vivo pero que nos podemos imaginar cómo serían las demás fachadas de nuestra catedral la Virgen del Dado es hoy uno de de los

Voz 6 08:59 los espacios más hermoso

Voz 5 09:02 esos que podrá encontrar cuando se acerca allí con un cierto grado de de sensibilidad porque también es verdad que a veces por estas cosas de nuestro mundo el sentido estético se ha perdido y uno pasa allí por francamente sin enterarse y me ha tocado comprobarlo muchas veces porque además es el acceso a la capilla donde tenemos los cultos gente pues pasa directamente a los cultos que es importante pero aquello que hay Ali de la Virgen del Dado con toda aquella coronación de de Santos de imágenes y de expresiones pues pasa desapercibido desgraciadamente cualquiera con sensibilidad queda realmente impresionado y además eso repito que puede hacer es en la idea de lo que pudo ser nuestra Catedral los siglos a finales de los trece pero sobre todo ya catorce y quince cuando se puede considerar que estaba ya realmente acababan su construcción básica

Voz 7 09:53 la noche se conmueve en la ciudad de León la catedral Colla del arte gótico ha sufrido los efectos de un incendio producido por una chispa eléctrica que a pesar de los pararrayos prendió en la techumbre de la nave central el siniestro fue sofocado por el parque de bomberos de la ciudad con la ayuda de los de las provincias limítrofes qué hacen las últimas comprobaciones para extinguir algún foco aislado y los periodistas e informan detalladamente de lo ocurrido las primorosa has vidrieras policromadas los códices libros híper Soros no han sufrido daños las pérdidas materiales son elevadas pero este bello ejemplar del gótico sigue en pie esbelto como cuando fue edificado en el siglo XII

Voz 0772 10:49 escuchábamos un fragmento de El del NO DO de ese terrible incendio que sucedió que sufrió o mejor dicho la Catedral de León el veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta y seis hace unas semanas hace poco más de un mes cuando sucedió el el incendio de la catedral de Notre Dame a mí me pilló justo aquí en en León recibió un mensaje en el en el teléfono móvil fui a la a la televisión estaba en casa con con mi padre recuerdo que me me quedé sin palabras se me saltaban las lágrimas no me me decía me decía mi padre Iñaki qué es lo que está pasando mi familia me llamen Iñaki no me llama no me llaman Nacho no sabe qué responder me quedé callado porque era una imagen realmente sobrecogedora el el hecho de ver en llamas uno de los iconos más grandes de Occidente ya se sea católico ya sea de cualquier otra religión cristiano de cualquier otro tipo de de perfil religioso y filosófico lo que queramos es parte de nosotros mismos algo muy parecido sucedió hace más de cincuenta años en en León además en unas circunstancias muy parecidas fue la la la techumbre de la de la catedral ya Antonio Trobajo deán del Cabildo de la Catedral de León fue testigo de este de este incendio cómo vivió usted ese momento

Voz 5 12:09 pues como todos los de León francamente sobrecogidos yo en aquel momento era seminarista estaba ya ordenado de diácono estaban ya anunciado a las órdenes de presbíteros de curas para los pocos días iba a ser el día doce de junio la ordenación era un domingo efectivamente Domingo de Pentecostés los seminaristas habíamos salido después de comer como solíamos hacer en filas por ahí con nuestro uniforme de entonces de sotana negra y una beca arroja a jugar al fútbol Lasheras de Armunia allí cuando estábamos en nuestras tareas deportivas empezó a llover o amenazar la lluvia una tormenta tuvimos que retirarnos prematuramente llegamos al seminario ya había aparato eléctrico en abundancia entramos en el seminario nos fuimos a nuestras habitaciones de nuestro estudio y hubo un momento que un Trueno impresionante muy por encima de los demás bueno pues bien una gran tormenta sobre León seguimos a lo nuestro bajamos a la capilla antes de ir a cenar italianos dijeron la catedral está ardiendo no nos pongamos nerviosos que nos han pedido que hagamos un servicio importante en estas circunstancias así que todos en fila de a uno Isaac y los dijo uno de los superiores y los sacaron por la plaza cuando salimos a la plaza seminario mayor estoy hablando cuando llegamos a la plaza ya vimos estaba oscureciendo sobre las nueve nueve menos algo seguía en aquel momento eh era ya todo un antorcha sobre la parte alta de la catedral no había gente alrededor Nos extrañó pero claro inmediatamente vimos que estaban ha acordonado todo aquello como era lógico nos llevaron de uno en uno hacia la puerta de la catedral por allí los introdujeron nos llevaron a unos hacia la sacristía otros hacia la parte de lo que ahora es claustro y museo y allí no fueron cargando con diversos objetos que tenían pues algún valor libros objetos sagrados fueron igual que digamos enfilado un un así saliendo en dirección al seminario donde se pusieron a buen recaudo aquellas cosas es en lo que estábamos casi con la mirada puramente horizontal mi teníamos oportunidad de mirar arriba la disciplina entonces era la que era entonces nos llevaron hacen ar Nos dijeron que aquello estaba intentando controlarse no obstante tienes buenos como no nos lanzamos todos a las ventanas que dan hacia la Catedral porque era un lugar prohibido lo que llamamos nosotros todavía ahora se llama el quirófano porque era un lugar donde en la época de la guerra se había instalado el quirófano de sangre de de la para las operaciones es quirúrgicas de los que venían heridos del frente a que era una zona a la que no podíamos acudir por tanto yo tengo que reconocer que mi visión de la denunciando la catedral queda exclusivamente sino por fotografías reducido a esa salida la plaza Iber aquella antorcha ardiente a media luz la hinchada más pero claro evidentemente todo el el sentido de tensión de de drama estábamos viviendo lo desde dentro no estuvieron informados efectivamente toda la noche de cómo iban las cosas y sobre las cuatro y media o las cinco ya se nos dijo no hay preocupaciones eso está perfectamente controlado in no ha pasado nada aunque es verdad que cuando estábamos saliendo momento vimos cómo unas explosiones en el interior de la catedral ya hicimos nuestras cuentas se unió la bóveda después ya nos dijeron no hay que alarmarse porque esos eran

Voz 5 15:39 madera que están cerrando las claves de las bóvedas Ike en al faltar arriba el sostén de lo que son las maderas quedaron liberadas y cayeron al suelo con gran estruendo los florales estos eran ocho cayeron todos ellos evidentemente eso sí que nos alarmó pero inmediatamente los expertos ya dijeron porque desde dentro había gente que estaba observando cómo estaban las cosas ya dijeron que no había que alarmarse que las bóvedas estaba garantizado que no iban a pasar ningún riesgo mortal como

Voz 0772 16:13 así fue desde luego que la Catedral de León la pulcra leoninas levantó a cabeza Yoyes es una de esas joyas del del gótico que seguramente muy poquitos años Nôtre Dame en París eh pues volverá a brillar con el mismo esplendor y con la misma fe con la misma en magia con que lo ha hecho durante practicamente casi mil años Antonio Trobajo deán del Cabildo de la Catedral de Santa María de regla la Catedral de León muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia