Voz 1 00:00 el Reino de León tuvo su origen en el de Asturias al trasladarse a la Corte asturiana a la ciudad de León en el año novecientos diez al morir Alfonso III el Reino quedó dividido entre sus tres hijos en Asturias Galicia y León por daño reinó en León Si bien el Reino quedó unificado de nuevo con For vuela a la muerte de sus dos hermanos

Voz 2 00:25 Ramiro II es la mayor figura de la monarquía leonesa su reinado del año novecientos XXXI al novecientos cincuenta y uno fue de una febril actividad guerrera realizando grandes conquistas

Voz 1 00:36 reinando Alfonso IX entraron a formar parte de la Curia plena los representantes de la burguesía de los ciudadanos estas primeras Cortes se reunieron en abril de mil ciento ochenta y ocho

Voz 0772 00:58 continuamos en Ser Historia lo hacemos aquí en San Isidoro este lugar maravilloso como hemos escuchado en este fragmento de un documental de televisión española lo hacemos hablando del Reino de León un reino que ahora hablaré con nuestro invitado yo estudié en en aunque Racing León estudié viví muchos años en Valladolid pero imagino que la educación que yo recibí en los años setenta ochenta y noventa pues será muy similar o idéntica a la que se eh que si vivía en otros lugares de España no en otras comunidades siempre el Reino de León era como lo voy a decir de segunda división no pero siempre propondrá avanzó la la figura de de Castilla sobre la de sobre la la de León queremos hablar un poco de la historia de de este reino con Ricardo Chao él es historiador profesor medievalista ha publicado me lo ha traído aquí lo tengo sobre la mesa historia de los reyes de León de Pelayo a Juan primero publicado por Green pero Ricardo bienvenido a Ser Historia pues en Cannes

Voz 4 02:01 sadismo estar aquí con vosotros y sobre todo aquí en el corazón del Reino de León que San Isidoro

Voz 0772 02:07 mi opinión Viva León claro que sí cuando surge el Reino de León pues

Voz 4 02:12 claro aquí tenemos una un problema no casi siempre suele decir que en el año novecientos diez cuando Alfonso III muere bueno se le continúa su hijo primogénito García primero pero no se puede decir que en realidad a los historiadores nos gusta mucho la historia comparte inventada no vivirla así es decir novecientos diez acabar lleno de Asturias y comienza el Reino de León sin embargo una época no lo percibieron así en realidad el Reino seguía siendo exactamente el mismo eh los Reyes seguían siendo exactamente los mismos fue un cambio de capitalidad más hay que recordar que Reino de Asturias tuvo veros cambios de de capital sí bueno ninguna crónica lo menciona como nada revolucionario y éramos asturianos y ahora de repente somos leoneses nada en absoluto por eso se habla muchas veces de Reino astur leonés pero sí que es verdad que a partir de de este siglo X de este año novecientos diez comienza a ser cada vez más frecuente que empiecen a llamarlo así eh que el Rey diga que está reinando en León y luego ya se acaba convirtiendo gentilicio y se llama así el Reino no Reino de León Reino de los leoneses

Voz 0772 03:11 la Corte en aquella época era una corte itinerante au como es incluso con la propia monarquía en en en Castilla claro

Voz 4 03:18 sí era una costumbre muy frecuente en esta época que que la Corte estuviera donde estaba el Rey pero sin amargos y que en el caso de León queda la ciudad como una especie de capital ideal aunque se traslade se supone que con él toda la corte evidentemente sigue queda siempre la ciudad como como esa de España que muchas veces incluso en alguna moneda no recordar a creo que le Alfonso VII lo lo llama así a Legio que evitas Caputo España no sea cabeza España no capital de de Hispania entonces ese es además es una cosa también curiosa que no sea sólido reflexiona sobre ello y es que en León es capital vamos a decir desde novecientos diez hasta mil doscientos treinta en el que teóricamente acaba el reino independiente no hay después una capital clara hasta que llega Felipe II y pone la capital en Madrid ya estamos hablando de muy entrado el siglo XVI no hay una capitalidad clara desde que León pierda esa categoría por decirlo de alguna forma no entonces si queda ahí como esa se hacen aquí los principales a todas las bodas los entierros estamos hablado de Panteón de los Reyes aunque el Rey se mueva constantemente por cuestiones de guerra por cuestiones diplomáticas etcétera siempre queda ahí en la ciudad de León como a casi Roma podríamos decir en pequeñito que da nombre al reino igual que el Imperio romano lo coge de la capital y que bueno pues queda esa trascendencia podríamos decir no

Voz 0772 04:35 porque lo comentábamos antes al principio del programa con Jesús Callejo en todos los reinos en en aquella época medieval estaban a la gresca y también se ha vendido la imagen no de esa lucha interna con con con Al Andalus con el califato y sin embargo había muchos puntos de conexión hay muchos elementos en común y muchos favores entre unos y otros

Voz 4 04:54 claro eso dependía mucho de las épocas no voy a épocas de convivencia como es inevitable muchas veces tenemos la idea de que los musulmanes como era una especie extranjeros que llegaron aquí a arrasaron con todo y se quedaron viviendo ahí eran unos extranjeros no y que por eso se hace la Reconquista cuando en realidad eran igual de hispanos los musulmanes que vivían en Al Andalus que los que venían aquí lo único que cambiaba de tema de la religión

Voz 0772 05:14 hay que pensar es una cosa que yo siempre que hay en la cuenta lógicamente hace muchísimos años pero cuando se les expulsó a finales del siglo XV ellos llevaban casi ocho siglos aquí hay que pensar eso es como si ahora vienen unos de fuera inglés echan y no dicen que que no somos de de de la Tierra que ellos habían estado antes es que están tan absurdo como que no

Voz 4 05:35 hay que recordar que cuando a en setecientos once los musulmanes estamos hablando de unas dieciséis mil personas que entran que luego pues al entrar a la fuerza por la convicción económica porque la gente que se convertía el Islam no tenía que pagar ciertos impuestos poesía sabemos que con el tiempo más o menos el ochenta por ciento de la población Se convierte a se convierta de Islam a un veinte por ciento siguen siendo los mozárabes esos cristianos pero también hubo épocas en las que no hubo convivencia sino que había una versión integrista del Islam y entonces él perseguía más aclaraba también a los cristianos por eso muchas veces subían hacia el norte y se refugiaban aquí en arrendado no

Voz 0772 06:11 no fue la la época de mayor expansión Ny importancia ante del Reino de León quizá cuando esos reyes algunos eh recibían también el calificativo de emperadores

Voz 4 06:22 sí claro yo pero vamos que tengo bastante claro que el momento de mayor gloria a nivel territorial de reconocimiento internacional es la época de Alfonso VII estamos hablando de más o menos mediados de siglo XII ahí el Rey del Rey Emperador de León llega a ser reconocido como tal incluso en la mía dad sur casi podríamos decir de Francia atascos costera sur por una serie de circunstancias allí estaba de Conde un nieto de Alfonso VI Alfonso Jordán un personaje de estos de película que es alucinante y no no hay ninguna monografía realmente buena sobre él que que es una un personaje fascinante nación Tierra Santa acabó gobernando como digo toda esa parte costera de de de Francia Ike viene aquí a la coronación imperial de de su primo de Alfonso VII en la en la catedral románica de León que ya no existe porque ese tiró para hacer la actual gótica y ahí pues eso las crónicas dicen que el Reino de León en ese momento el imperio de León llega desde Finisterre podríamos decir desde Galicia hasta el río danos decir casi hasta la ciudad de Lyon en Francia

Voz 0772 07:22 fíjate que es una de las épocas de mayor expansión de mayor en importancia si te parece vamos a escuchar un corte que creo que lo tenemos preparado no Fermín de Juan Pedro Aparicio escritor leonés un perfecto conocedor de la historia del lugar donde nos encontramos en el León vamos a y luego comentamos

Voz 5 07:43 el Reino de León el reino astur leonés tuvo más de quinientos años de vida independiente como está bajo doscientos de ellos en Asturias más de trescientos en Leo es demasiado tiempo como para no haber dejado una huella significativa en la vida nacional por qué pues su escasa visibilidad actual la Enciclopedia Británica puede ayudarnos a entender al menos en parte este misterio en entrada referida a León entre otras cosas se dice la historiografía moderna española osea los historiadores españoles preocupados frecuentemente por justificar el separatismo medieval de Castilla han procurado definir a León medieval común tipo de Estado Arkaitz ante el izado presto al compromiso con los moros la evidencia de esto está lejos de ser convincente León llevó con éxito la lucha contra el califato parece ser el primer reino peninsular que desarrolló instituciones populares parlamentarias así dice la Enciclopedia Británica

Voz 0772 09:02 parece que se lo dice la enciclopedia británica tiene más empaque y no no hacemos caso sino ponía ahí uno pero pero realmente lo que comenta Juan Pedro Aparicio es cierto de dónde viene Ricardo Chao y tú como historiador medievalista esa escasa visibilidad que acabamos de escuchar desde el Reino de León

Voz 4 09:19 es muy sencillo tiene nombre se llama presentó mismo Inés e interpretar la Historia desde el presente hoy en día León por desgracia no queda nada a nivel nacional más que como apellido de una comunidad autónoma que muchas veces sólo queda como un nombre hay que honorífico y poco más y entonces se desde esa perspectiva es cómo se interpreta la historia es mucha gente yo me he encontrado incluso alguna vez no sé si puede Cáceres una vez que que hablaba yo de Leoni y me decía la gente de allí Cepero que es que al final hubo un reino cada provincia porque ya identifican León sólo con una provincia hay entonces pues es la visión que hay en España y luego aparte tampón con los leoneses hemos hecho mucho por vender nuestra nuestra historia que es curioso no sobre todo teniendo el Rey el Reino más poderoso de lo que es de la la la plena hay la bueno en la temprana edad media sin embargo pues ha quedado un poco relegado a al olvido ya digo que es muchas veces porque se le la presente entonces decirle

Voz 0772 10:13 época de máximo esplendor el que parte de la Península Ibérica abarcaba el el Reino de León bueno de León Salamanca Zamora

Voz 4 10:22 en Asturias en la mitad norte de Portugal que además se independizó esa misma época hay que recordar que tanto Portugal como Castilla son hijos de de Reino León y bueno pues lo que es la parte de Castilla La Vieja no podríamos decir hasta al País Vasco luego está bar no de bueno o la Corona de Aragón que ya incluía concluyendo también a a Cataluña los prelados catalanes que todavía ni siquiera tenían ese nombre pero bueno SAS prehistoria pero que en cualquier caso me reconocían al Rey de León como operador incluso algunos de estos Reyes estuvieron Reyno Navarra también estuvieron en la en la coronación imperial de de Alfonso VII haciendo un poco de cainismo

Voz 0772 11:00 pues sí que ha habido no el a lo largo de las últimas décadas au Esto es algo que se ve en la historiografía tiene un momento a partir del cual eh comienza a ver como León nos olvidamos de ello

Voz 4 11:11 es es muy temprano en realidad porque ya son las crónicas de Alfonso X Sabio el que que empieza a relegar a León Alfonso X Sabio prefiere escribir la historia de su reino desde Castilla y olvidándose de los reyes de León y entonces no tienen ningún empaquen ningún empacho en reescribir esa historia y empezar a llamar castellano a reyes de León ya hacerse una una historia mitológica podríamos decir de Castilla como ese mito de la independencia con zona González como larga serie de hechos que sería muy largo traer aquí y entonces bueno pues empieza a con esa mitología esas leyendas que cuando no las hay muchas veces directamente ser así en venta empieza ya ese discurso de Castilla igual a España de España que dice precisamente Juan Pedro Aparicio y que es un poco lo que no se ha llegado hasta hoy hoy en día yo creo que ya empieza a cambiar la cosa afortunadamente gracias al avance del conocimiento histórico

Voz 0772 12:02 un conocimiento histórico que intentamos hacer en este programa en dos horas el repletas de de historia estamos acabando practicamente el primer bloque de de hora y media aquí en San Isidoro en León lo estamos haciendo conociendo ese a Reino de León esos entresijos de este maravilloso Reino de León de la mano de Ricardo Chao historiador profesor medievalista colaborador de La Ser también aquí en en en Radio León y autor de este libro que recomendamos a todos historia de los reyes de León publicado por Crítica algo Ricardo como digo siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más listo