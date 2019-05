Los Reyes del Grial

Voz 1604 00:00 dice al Kitty que la Copa que dicen los cristianos que es la Copa del Mesías la paz sea con él utilizada durante la celebración con sus seguidores que Dios sea misericordioso con ellos se encontraba en una de las iglesias pequeñas que están en los alrededores de Jerusalén pedimos a la que la reintegre al país del Islam y allí estaba la Copa bajo la protección de algunos Rumí es valientes que habían juramento dado su protección oculta tras una doble cortinilla en un nicho entre las paredes lejos del alcance de la vista

Voz 1 00:40 sobrecoge escuchar este texto en la voz de nuestro compañero Julio López un texto que nos retrotrae a un momento de

Voz 0772 00:47 de la historia al momento de del pasado muy vinculado a lugares donde estamos eh León estamos en en San Isidoro hablando de de esta ciudad maravillosa de su historia del Reino de León de sus monumentos al principio del programa decía que sobre la mesa tenemos una réplica de ese Cáliz de Doña Urraca una joya increíble del del siglo X que hasta hace relativamente pocos años era tenida como una joya extraordinaria dentro de la historia del del mundo del arte pero que también por detrás parece que subyace una historia no menos apasionante sobrecogedora que hunde sus raíces casi en el corazón en el pensamiento de alguna manera en las razones que nos llevan a pensar ya sentir ya vivir de una manera casi trascendental en este siglo XXI Margarita Torres bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 2 01:42 a la que tanda Margarita Torres

Voz 0772 01:44 es medievalista es profesora de Historia Medieval de la de la Universidad de León y hace cinco años publicó este fantástico libro Los reyes del del Grial en donde nos hacía viajar en el tiempo como decía ahora para conocer pues eh prácticamente a partir del del siglo quinto la historia de un cáliz la historia de de una Copa cuya cuyos momentos quizá más importantes comienzan en en Jerusalén no es así Margarita sí la verdad

Voz 2 02:14 es la historia de un viaje fantástico de un viaje que no solamente nos ha cambiado la vida a los autores de la investigación a José Miguel Ortega del río ya siempre se olvida mencionar stands bajo techo Checho eh pero también yo creo que no Nos ha cambiado poco a todos porque lo que comenzó como simplemente un estudio más de los Trust expectante de los estudios rutinarios que los profesores de universidad pues estamos un poco obligados entre comillas porque es un placer no pero hacer esa parte de investigación que tenemos todos los docentes vinculado en este caso unas piezas que se conservan en San Isidoro de origen islámico pues lo que era un trabajo rutinario entre muchos otros trabajos semejantes acabó siendo una aventura como digo nos cambió la vida nosotros yo creo que cambian ha cambiado la vida a mucha gente a partir de ahí

Voz 3 03:01 como bien dices tiene que ver que Guillermo

Voz 2 03:04 a nuestra ciudad con un lugar tan especial tan sagrado por tantas razones como es

Voz 0772 03:09 la hacia en Jerusalen en ese documento que escuchábamos ahora no hace referencia de una manera muy clara al al cáliz al cáliz de la de la Última Cena que está ahí precisamente identificado según vosotros con con esa ubicación en en Jerusalén en la iglesia del Santo Sepulcro si esto

Voz 2 03:25 curioso porque no tanto Two como historiador del arte el había trabajado más arte moderno y contemporáneo oí yo me he dedicado a cosas bastante más alejadas en principio a lo que es el Reino de León la nobleza las leer a las relaciones con el Islam pero más mundo tardó antiguo alto medieval es decir no tenía nada no sólo publicación vinculada con esto de la iglesia ni cosas semejantes para nosotros pues el Grial todo lo que es el mito de la Copa de Cristo y las leyendas medievales evidentemente el Grial es un creación mítica medieval que se basa en el descubrimiento de la Copa de Cristo que es decirlo pues no era nuestro tema de investigación suyo ni el mío pero Nos metimos a fondo en el tema por razón es que si quieres luego desglosando un poquito más en detalle la verdad es que sí que nos chocó mucho descubrir cómo desde que existen los primeros textos cristianos a partir del momento como bien sabes en qué cesan las persecuciones que fueron dramáticas a finales del siglo III ya en el cuartos estabiliza primero como religión lícita y luego ya como religión oficial del Imperio Romano cristianismo cuando comienzan esos textos a haber la luz a Clos sonar siempre se dice que la copa que se venera como la copa de Cristo evidentemente ninguno estuvimos con Jesucristo y los apóstoles en la cena pero la que veneraba en esos cristianos primeros se encontraba en Jerusalén y se encuentra en la iglesia de Santo Sepulcro como bien dices es más hay textos de peregrinos tan alejados de España de lo que es incluso los territorios de Palestina de aquel momento como pueden ser territorios anglosajones o pueden ser por ejemplo a donante ión a que su monasterio anglosajón que dice que la Copa tenía incluso un espacio propio en esta iglesia de Santo Sepulcro que denominan Capilla del Cary de Cristo o excederá Dómine es dice literalmente es más se atreven incluso a dibujar la ese texto pasó a otros grandes autores lo podemos encontrar en vez dar venerable en Padres de la Iglesia la empresa presencia del cáliz durante esos primeros momentos en Jerusalén en el Santo Sepulcro casualmente hasta el momento que es mediados del siglo X

Voz 0772 05:26 es la importancia de esos documentos directos indirectos porque hay que decirlo estos documentos del que hemos leído ahora escucharemos a otro de los de los pergaminos que estaban en la en la Biblioteca de Al Azhar en el en El Cairo son copias posteriores

Voz 2 05:40 sí la verdad es que son textos que proceden del siglo XV esto es muy importante también comentarlo porque cuando hablamos de estos textos que aparecen fruto de la casualidad porque no se iba buscando nada parecido pero aparecen en en Egipto que es un país que curiosamente acaba hermanado con Leo y casi se podría decir desde la antigüedad Conejero es decir tenemos muchos más lazos y tú lo sabes mejor que nadie Egipto Leandro que a primera vista pareciera no

Voz 0772 06:04 yo soy el último lazo

Voz 2 06:08 pues la verdad es que cuando surgen estos textos surge esta idea esta aparición de esta información tan tan maravillosa a nosotros no sorprenden una serie de cuestiones muy particulares por ejemplo no sorprende que aparezcan en documentos del siglo XV las crónicas se copiaban las crónicas están muchas veces perdidas conocemos textos de Aristóteles pero tú lo sabes no tenemos un solo escrito de puño y letra de Aristóteles sino que lo que tenemos son los textos que cronistas historiadores literatos filósofo obispos

Voz 0772 06:42 medieval de los Monasterio

Voz 2 06:45 sí pero no tenemos textos de Aristóteles igual que no los tenemos de plato igual que no lo tenemos de mucho copiar es una forma también de ejercitarse ejercitarse en la caligrafía cuando estos diplomas aparecen estos textos aparecen ir evidentemente corresponden como digo a siglo XV en ellos se habla del Reino de León se habla del Rey de León en el año mil cuatrocientos ochenta mil quinientos números redondos un egipcio no habría habido jamás hablar del Reino de León pueblo Zato está copiando un texto anterior entre otras razones porque la grandeza del Reino de León antes de comentaba es de siglos previos al siglo XV es como si nosotros ahora habláramos de la grandeza no se de del Rey de Etiopía en el siglo XV siglo XVI es algo totalmente ajeno por lo tanto estamos copiando algo que estamos viendo y que evidentemente no remite a un cronista que es al Kirsty que es coetáneo de los tiempos Saladino de hecho fue médico es una persona muy destacadas un sabio de los tiempos de Saladino entoces esa crónica medieval fue copiada posteriormente de Keating se conservan obras también copiadas y las tenemos en Egipto está por ejemplo la Biblioteca Británica las tenemos en la Biblioteca de Cambridge en muchos otros lugares dice conservan obras de Al Kitty pero este texto en concreto del siglo XV es copiado de una obra que todavía no sabemos cuáles probablemente como un ejercicio de caligrafía que nosotros nos cambia todo lo quita valor a una hora

Voz 0772 08:10 yo hacia el contenido que haya en el en el texto que es quizá uno de los argumentos también que se que es achacado contra contra vosotros no es que es una copia moderno ya pero lo que decíamos antes no vamos a poner en duda los textos de Aristóteles Platón de cualquier filósofo de la época clásica porque no tenemos eh textos auténticos de aquella época del siglo quinto IV antes de nuestra era sino que son copias medievales pues desde desde luego que desde luego que no pero lo quizás lo lo más apasionante de de de de todo es la la realidad un poco que trasciende no es una pieza en definitiva pues con grandes titulares podemos decir es el el Cáliz de la Última Cena está en León no en en San Isidoro recuerdo esas portadas de la prensa de Estados Unidos que las que aparecía Raquel yo porque coincidió que cuando yo estuve viendo el viendo el el el Cáliz de Doña Urraca había un fotógrafo de prensa internacional que luego pues vendió las fotografías a otros eh a otros medios y aparecemos en Reino Unido en Estados Unidos en la primera página de de de muchos periódicos mirando con curiosidad y a través de del cristal ese ese cáliz pero como digo no deja de ser ese lo comentabas antes Si queréis asistir en ello lo que en el siglo quinto en cuatrocientos más o menos se creía que era el cáliz utilizado en la Última Cena

Voz 2 09:34 se nosotros hemos ido muy rigurosos vamos a ver Grial es si santos reales hay más de doscientos en más de doscientos cincuenta evidentemente los hay que cuando se produce de adaptar la pieza de una forma más objetiva más arqueológica son del siglo XV son del siglo XIV son del siglo XIII ninguno de ellos desde los tiempos de Cristo esta pieza curiosa el coetáneo arqueológica mente Se puede buscar su tipología modelos que correspondan con el siglo I de la era es decir si es que a Cristo pero es verdad que hay un hay un vacío y hay que ser a grosso somos historiadores no no no nos inventamos mitos no no cogemos Santos inventados y de repente creamos una una biografía para nada a nosotros lo que hacemos es evidentemente dejar ese hueco que nos lleva desde el siglo I hasta el siglo quinto más o menos desde el siglo quinto ininterrumpidamente aparece el venerado como Cali de Cristo en Jerusalén en el Santo Sepulcro hasta el siglo XI entre el uno y el cinco no tenemos datos pero sí que es verdad que es curioso al menos o inquietante y sorprendente que la parte superior de once que es un material que los testigos que van a Tierra Santa ya Santo Sepulcro even es venerado como Cali de Cristo de La última cena allí dicen el cáliz es de once el nuestro lo es curiosamente coincide el material pero sí que es verdad que nuestra pieza arqueológica mentes del uno y eso le concede por lo menos es el momento de de de de

Voz 3 10:57 de sentirte pues yo creo que delante de

Voz 2 10:59 eh algo que sabes que es muy especial aunque es cierto hay un vacío de unos siglos que nosotros ni nadie y esto es importante ni nadie con ninguna reliquia excepto de tiempos más o menos históricos y contrastados puede decir

Voz 1604 11:14 el estado de nuestra hija la cual como sabes padece de la enfermedad el flujo de la sangre y de la piedra vía viéndonos aconsejado previamente por los médicos y por el muftí de Jerusalén ordenados que sea enviado el trozo de la Piedra Santa la cual desprendió de la Copa con una humilla la esquirla tomada de la Copa fue enviada Saladino que Dios sea Pia de de él Peters la curación de su hija después de imponerle el trozo de piedra sobre su cuerpo ordenó que fuera guardada en una alacena en la Casa de la riqueza

Voz 0772 11:52 escuchamos un nuevo fragmento de decir el texto de de ese segundo papiro donde ser redunda en más datos el más información sobre ese Cáliz de Doña Urraca un cáliz del que tenemos constancia a partir del del siglo X creo que es

Voz 2 12:09 del once no sé lo que es verdad

Voz 0772 12:11 que que de alguna forma redunda como decíamos antes en en ese ese obsequio que llega a través de de Denia al Rey Fernando I el el Grande de de León en esta ocasión el detalle el dato que proporciona es que que hay una esquirla hay una ruptura en en ese cáliz que también es visible en el cáliz que tenemos a pocos metros de nosotros en aquí en San Isidoro esa

Voz 2 12:40 Eva que estamos hablando de algo que se copia de un texto previo porque en el año mil cuatrocientos ochenta mil quinientos no hay ningún cairota que se tome la molestia de venirse hasta León preguntar en San Isidoro oiga buenas puedo ver un cáliz que se llama Doña Urraca espere que lo voy a observar me vuelvo agitó voy a hacer una copia esto es absurdo es absurdo si quiera plantearlo lo que le conceden una veracidad que es inquietante como decía porque porque nuestro cáliz que está protegido un Cali realmente muy humilde si despojados de todo el orbe todas las piedras preciosas es una sencillez Gemma copa es una copa evidentemente de Pascua pero es una Copa muy sencilla como un bol es como un si exactamente eso desnudos como mucho

Voz 0772 13:17 cereales están son así un poco frívolos

Voz 2 13:20 los cereales es verdad en la mano y además cuando lo tienes en la mano realmente te das cuenta que que no es algo extraordinariamente rico sino que es algo como más de uso cotidiano por así decir vajilla buena que diríamos pues lo más inquietante de todo es que ese pergamino segundo que habla de tiempos de Saladino habla de una esquirla el Cáliz de Doña Urraca tiene una falla que es una esquirla pero todavía más interesante cuando se desmontó para hacer la réplica maravillosa que ahora tenemos gracias al Cabildo San Isidro ya Museo delante de todos nosotros pues se observó no solamente que faltaba esa esquirla que a simple vista cualquier persona puede ver sino que a mayores a mayores con esas lupa y esos aumentos que tienen los orfebre es cuando se realizó la réplica se observó que había sido fruto de un golpe con un objeto metálico en el único punto donde se podía sacar un fragmento sin romper completamente la pieza es decir se golpea sabiendo que con eso te vas a llevar un recuerdo por decirlo de alguna manera también es esto que la pergaminos habla de una familia que es la familia de los Banús Aswat la familia de los Banús a Swat está muy vinculada con el Santo Sepulcro ya una familia musulmana de origen egipcio pero también muy conocida es decir es como si yo ahora comentará de una familia por ejemplo muy conocida en el siglo X como son los Banús Gómez pero a ninguno de los presentes a lo mejor salvo excepciones les sonaría en los urbano Gómez sin embargo en el siglo X será los árbitros de la historia peninsular pues un poco una de esas familias muy potentes en aquellos tiempos en los tiempos históricos del siglo XI y que después en el siglo XV aún siendo relevantes no tenían esa altura por tanto muchos más datos sobre todo algo también importante habla de una hija de Saladino Saladino sabemos que tenía una hija la que quería muchísimo y sabemos por otras fuentes que efectivamente estuvo enfermo muy enferma Saladino pues llamó a todos los médicos conocidos prendas dar la curar es decir otras fuentes históricas contrastan este texto pero es que lo maravilloso que eso es una cosa que nosotros quisimos poner si me lo permites Nacho quería hacer claro que sí hacer hincapié en eso eh al final de de libro a final de este sobre todo circulando por la red porque el conocimiento tiene que ser libre no pertenece a nadie pertenece a todos y así debe de ser y debe de circular tiene a disposición quien quiera y quién sepa leer árabe quien quiera tiene esos textos es decir nosotros no ocultamos nada los textos están ahí cualquier persona que sepa árabe puede leerlos puede estudiarlos puede ahondar en ellos y sobre todo puede darse cuenta que dice lo que dice es decir puede haber un matiz de dio por entre Goya sabemos que a veces las traducciones pueden equivocarse en algún matiz sobre todo en lenguaje míticas que son extraordinariamente complejas pero cualquier persona la invitamos desde aquí que sepa árabe por favor que se bajen los textos y los lea

Voz 0772 16:04 eh sí pero metes voy a contar una anécdota que yo proporcione a a varios amigos egipcios e fotografías de los de los pergaminos sin decirles absolutamente nada de bueno cuál era el origen la que pertenecía cuál era el contexto en el que habían sido descubiertos absolutamente nada y yo les dije sencillamente un musulmán y un cristiano les dije traduciendo por favor lo que leí los dos coincidieron en que era árabe antiguo no era el árabe egipcio que ellos Leno o hablan en la en la actualidad pero el el texto bueno pues tendría que decir que es el noventa y ocho noventa y nueve por ciento el mismo que aparece publicado en el libro Los reyes del quería de Margarita Torres y José Miguel Ortega los envolvía y que también fue traducido al inglés está esta edición inglesa los reyes de quiénes articulada en la compré la Universidad Americana de El Cairo hace hace unos años me llamó muchísimo la atención digo el libro de de Margarita lo lo voy a comprar la única diferencia que había entre esas dos traducciones entre el musulmán y el cristiano es el cristiano el término para apóstoles utilizó precisamente el término apóstoles al castellano tal como lo entendemos nosotros lo musulmán que no está familiarizado con con esa terminología utilizó amigo eso seguidores pero el el sentido es exactamente el mismo ya como última pregunta Margarita S creo que en muchos de los que nos están escuchando y muchos de los que bueno se han leído el libro no pero cuál es la razón por la que ha permanecido misteriosamente oculto sin conocimiento de prácticamente nadie la existencia de este de este Grial eh en en San Isidoro

Voz 2 17:45 pues me lo voy a hacer una maldad muy grande nadie fue poner deberes a todos los oyentes me dejas

Voz 0772 17:49 porque si saber oculto estamos hablando en la sociedad

Voz 2 17:52 medieval que es el noventa por ciento analfabeta tú lo sabes cómo entra la información a través de los ojos escultura pintura etcétera a través de los oídos sermones cantares de gesta etcétera y una pequeña minoría accede a los textos y además carísimos solamente una sede de datos voy a poner encima de la mesa primero en el panteón de San Isidoro tienen ustedes unas pinturas hechas apenas diez quince veinte años después de la llegada de esta Copa en la que se ve la Copa desmontada se ve el cáliz no se ve la Cáliz de Doña Urraca se ve la Copa desmontado es decir la Copa de once entregada por un supuesto Santo allí presente que es Marcial decimos a Jesucristo por lo tanto están viéndola representando la segunda cuestión importante eh el Rey de León Fernando Segundo cambio el itinerario cultural más importante del mundo en su tiempo que es el Camino de Santiago para hacerlo pasar por delante de la Colegiata de San Isidoro porque que hayan San Isidoro para cambiar todo el Camino de Santiago y hacerlo pasar por aquí tercero el eh vamos a llamarlo así mecenas de esta etapa que es el primer poeta que recoge la historia mítica del Grial es Felipe de Alsacia Felipe das hacia es el cuñado del rey de León Fernando II no perdamos de vista ese detalle que es muy importante y cuarto y último hay una relación extraordinaria entre los Príncipes las infantas los reyes y emperadores de Leo en el siglo XII Jerusalén Tierra Santa por supuesto podemos ver muchos más lazos como tú decías con oriente de los que a primera vista parece no está oculto estuvo siempre a la vista pero para quien sepa leerlo