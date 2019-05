100 Yardas - A 99 días de la liga (Programa 165)

Voz 2 00:00 si bien ya fútbol americano

qué tal estáis bienvenidos a cien yardas bienvenidos al programa de la NFL en el fútbol americano el podcast que toda la semana preparamos esta tropa de descerebrados que intentamos y sumar un poco aportar un poco más crear algo de polémica en resumen divertirnos un montón de voy a contar una cosa que no sé si sois conscientes de ello no estamos a noventa y nueve días ayer eran los cien hoy noventa y nueve días para que arranque oficialmente la temporada dos mil diecinueve dos mil veinte una temporada que por cierto ayer los cachondos de la NFL publicaron las cien preguntas sin respuesta aprovechando eso de los cien días de lo que puede pasar en esta temporada que viene ya os iré tirando algunas que que está la verdad muy interesante porque hay algunas como Si es ni Simon Manning L Manning contó no hará o no el año o año en a Jörg en fin cosas así todas las profundas ya bis pero antes que nada Jaime que vayan presentando a la tropa está por ahí Iker Sagasta a Iker que te estás muy buenas pues tú lo has dicho dejamos

Voz 3 01:40 tres dígitos nos metemos en los dos noventa y nueve días para que empiece la NFL ojo Si no hay huelga se los jugadores que amenazan con cerrar un añito el chiringuito

Voz 1025 01:51 en esa esa era otra de las preguntas de las cien preguntas ojo con eso que sí que puede ser una realidad

Voz 4 01:58 yo qué tal estás en Barcelona armado pues ahí sumando a lo que acaba en Fiyi que que de lo que está desde la estancia de jugadores es que ahorren que ahorren porque un año en paro bueno en paro de parón

Voz 5 02:12 año Amparo sin ninguna duda

Voz 3 02:15 el PSOE Kelme que el mensaje que se traslada a los agentes es que les digan a sus clientes que ahorren dinero

Voz 5 02:22 para llegar a mi a mi a mi me paran todo el año me ha dado luz a estos ahorren que van

Voz 1025 02:30 en sí

Voz 1025 02:36 hay iremos incorporando poco a poco yo al resto de los compañeros de esta pequeña locura decíamos que es un aliado lo del parón porque Iker como muy bien decía It's lo que le se les ha hecho llegar ya a los jugadores de que la cosa está difícil para que lleven un acuerdo a día de hoy esto falta noventa y nueve días

Voz 3 02:58 sí sí la Asociación de Jugadores de la NFL ha trasladado que que es muy bueno que es muy probable que se están planteando cerrar un año el el convenio termina en dos mil veinte para para que seamos claros para darnos con Rodés los jugadores de la NFL quieren contratos del calibre de los jugadores de la NBA aquí tenemos un problema la NFL genera mucho más dinero que la NBA mucho he dicho mucho es mucho

Voz 1025 03:21 muchoas se porque en Estados Unidos

Voz 3 03:24 sus audiencias son terribles para que os hagáis una idea el último capítulo de Juego de tronos a pesar de ser una en una plataforma de pago HBO la tiene todo el mundo en Estados Unidos vale el último capítulo de Juego de Tronos habría sido el partido número setenta y uno en audiencia de la NFL la pasada temporada para que os hagáis una idea que los jugadores dicen nosotros queremos un trozo del pastel más grande como el que se llevan los jugadores de la NBA cuál es el problema cincuenta y tres a cambio de quince es decir Rosver de cincuenta y tres jugadores de la NFL a cambiar de los quince que hay en cada rostros de la NBA aun así los jugadores dicen nos jugamos el físico más que los de baloncesto no generamos más audiencia queremos más dinero

Voz 1025 04:07 no si no sólo genera más audiencia que hay otra parte del pastel Luis que tú también conoces bien Jens que generan mucho más por publicidad que por ejemplo pero lo Caja generan los jugadores de la NBA con los Juegos

Voz 3 04:21 a ver si si si me entiendo

Voz 1025 04:23 que por ahí también venga venga mando pero pero si te lo miras fríamente cuando pasan estas cosas a mí siempre me viene a la memoria lo que supuso el gran parón del béisbol hace ya un montón de años como cayó en audiencia al béisbol como la gente terminó un poco sí sí sí sí sí yo diría casi déjame el término a estas horas asqueada un poco de todo lo que se produjo en torno a eso el béisbol no se ha vuelto a recuperar ya no han vuelto nunca más a las cifras que habían conseguido en aquellos tiempos eh

Voz 1388 05:00 además yo creo que es difícil que eso ocurra a a la NFL edificios deporte bueno aun con la con la de mayor dimensión no en cuanto a a visibilidad no pero bueno efectivamente esto puede hacer mucho mucho mucho daño yo no sé si recuerdo una muy heavy que que que fue ya no ya no me acuerdo ni del año no aquel año que creo que fueron los no sé no fueron los Dallas que que bueno que cambiaron la todo el equipo incluso Ivano estuvieron allí a puntito casi de de ganar la temporada no también un precedente de huelga lo hablo de creo que Iker no habían nacido seguro

Voz 3 05:37 no es seguro que no había nacido

Voz 1388 05:39 pero pero bueno no están fuertes en la postura yo la postura evidentemente desde la parte del aficionado me me me me me toca aquello pero claro la entiendo la entiendo porque porque porque a ver tú tú tú estás currando también igual a un a un nivel a un mismo nivel no diferentes deportes pero augurando también igual a un mismo nivel generando mucho más es lógico que tú tengas una una una parte de eso no puedo entenderlo puedo entenderlo a ver si pueden llegar al acuerdo

Voz 3 06:11 los los jugadores saben que su gran fuerza es precisamente esa Si ellos no juegan no hay partidos no hay negocio

Voz 5 06:18 bueno eso no existe

Voz 4 06:21 dice si no sé qué está el río

Voz 1025 06:24 sí es un momento que no sé cuando fue no me acuerdo de los años pero creo recordar que que la que se amenazaba con con jugar con con otro tipo de jugadores de sí

Voz 1388 06:39 hay jugadores para cubrir

Voz 4 06:41 no hubo hubo un precedente es el que te contaba hubo un precedente en que me

Voz 1388 06:46 bueno los jugadores tuvieron en huelga los equipos reclutaron jugadores nuevos completamente

Voz 1025 06:52 cuando en mil novecientos setenta y siete sí sí sí

Voz 1388 06:55 por lo tanto es así que no sé

Voz 3 06:57 si recordáis que algo más adelante los primeros años dos mil seis de una película con eso en la que Keanu Reeves hacía si es que volví a dar ya por un cierre patronal en

Voz 1025 07:08 pero él era como se llamaba de Pleiss Menchu algo así puede ser te salga si se incorpora Andreas dando ni Ciao velo cómo estás

Voz 0422 07:17 hay un segundo con todos los cascos

Voz 1025 07:20 sí porque sin cascos no eres nadie

Voz 4 07:23 y nosotras no te escuchamos bueno nosotros lo escuchamos porque nadie

Voz 6 07:29 sí pero tuvo un año complicado

Voz 5 07:32 oye no

Voz 6 07:34 semanas más todavía al igual viendo la logra actual real en cuarenta minutos me tengo que ir

Voz 1025 07:42 no hay problema

Voz 6 07:44 sí estamos saliendo de la huelga

Voz 1025 07:47 verdad que fuera del ochenta y siete

Voz 4 07:49 sí se habló de utilizar repleto Mendi

Voz 6 07:52 no sabrá no yo lo saben

Voz 4 07:55 no se usaba excitar orden ella se cambiaron jugadores y van

Voz 0422 08:00 yo tenía cinco años así que

Voz 6 08:02 la radio no no porque además temía su parte exóticas no porque la Liga hace empezó igualmente

Voz 7 08:11 sí sí con con los famosos bueno pero Clesa

Voz 6 08:15 enterrar la manera la manera llama con Oscar como los

Voz 7 08:23 como se dice que es quiere Alex es Querol oles sí sí

Voz 6 08:26 sí sí de hecho bueno y hubo jugadores que estábamos jugando la Liga italiana irse fuera no jugar ahí velen por americanos en Grecia de los americanos bueno italianas y europeas gente que estaba jugando aquí contratada evidentemente antes de la huelga y que de repente como hay buscaban jugadores como fuera pues iban a jugar de Unidos oye

Voz 1025 08:53 por cierto que ese año fue el año de William de Washington ganando con cuando

Voz 4 08:59 sí sí sí sí sí sí fue el agua sin ton perdona

Voz 1388 09:03 no Washington

Voz 6 09:05 pero hubo una anterior donde donde no se jugó

Voz 0453 09:07 no sé dónde vamos donde donde

Voz 6 09:10 me ha merecido una tiempos recientes yo por fuera

Voz 7 09:13 voy perdieron partidos y luego eh

Voz 6 09:16 está dónde

Voz 0453 09:17 no pero dijeron pues esta vez no como se hace va a jugar ese jugo

Voz 3 09:22 pero por por ampliar un poco el marco como lo que buscan precisamente es condiciones similares a los de la NBA en creo que fue el noventa y nueve o en el dos mil en esa temporada en los Juárez NBA hicieron una una huelga fíjate fue un auténtico desastre la NBA asustó tanto que les dio prácticamente todo lo que pedían yo no no me planté de Ferrando me planteo que vayan aire yo creo que al final la NFL va a ceder y les va a dar más dinero va a jugar la tiempo

Voz 1025 09:48 no me imagino que en verdad

Voz 3 09:51 la primera semana de siempre no hayan Efeel yo también

Voz 1388 09:53 estoy de acuerdo

Voz 0453 09:54 sí sí sin sin intentar vender motos y siendo muy

Voz 6 09:58 es que llevo un poco desconectado por temas personal claro ahora mismo el comentario mantienes

Voz 0453 10:04 que bueno no la hay que renovar el convenio eh como como como en cualquier convenio del mundo cual cada vez que se tiene que renovar

Voz 3 10:14 eso no hubiera ocurrido

Voz 0453 10:16 pues a podría plantearon Agüero pero yo no creo que de momento hay una

Voz 6 10:20 no

Voz 1388 10:20 queda es que toda

Voz 0453 10:23 ahora mismo en este tema

Voz 6 10:25 bueno ahora que no es que no sólo ya no

Voz 4 10:27 sólo el

Voz 1388 10:28 ya no se palabra los agravios no el agravio con su agravio comparativo no con jugadores de la NBA sino sencillamente mirando hacia adentro como cada año los propietarios están engrosando brutalmente en los ingresos la Liga es una Liga que cada año crece osea que también todo esto hay poco argumento para no para no al menos sentarse ahí plantear escenarios escenarios a

Voz 0422 10:55 pero si es maravilloso más como dime dime Andrea perdona con todo depende quiero decir

Voz 6 11:01 depende más no hablo sólo de sí

Voz 0453 11:06 depende de las condiciones que plantea el margen por mucho que lo propietario ganen dinero

Voz 6 11:10 también los jugadores están ganando dinero si quiere decir que que oye todo se puede mejorar tu propio paciente lo que también ahí hay muchos muchos temas que salen un poco de lo económico duro no aquí no estamos hablando no ya que estamos hablando de condiciones pensar en el último convenio que se negoció pues uno de los temas importante que que ha supuesto también un cambio es sobre la forma el viento cuantos entrenamiento con contacto mero contacto con con con

Voz 0422 11:41 eso es muy importante para mí era porque estás Boque

Voz 6 11:46 sea ahí pues toda mi nombre

Voz 0453 11:49 el propietario gana bueno propietario gana lindas dio un invierte ni Ariel

Voz 6 11:54 el jugador a esa gente que está ganando treinta y cinco millones de dólares no es que te puedo decir otra cosa a lo mejor defienden loca están ganando menos o las condiciones de los

Voz 3 12:07 para poner un ejemplo sea el el contrato de Aaron Rodgers más altos de la Liga que que que gana treinta y tres millones y medio de media

Voz 1025 12:15 la criatura es el contrato

Voz 3 12:18 jugador titular en la NBA pero no súper estrella claro hay hay jugadores que no pues me viene a la cabeza John Wall que es titular que es una estrella que suele estar no va a ganar cuarenta millones al año no estamos estamos a Rogers que habría que dejarlo a un Le Lebron James son Stephen Harris

Voz 1388 12:36 las

Voz 6 12:38 yo ahora además estamos hablando

Voz 0453 12:41 bueno yo por lo menos donaciones una gobernación un poco como te puedo descenso no tengo la pretensión no hay datos exactos ni mucho menos ni cálculos eso no lo es sí

Voz 6 12:53 también hay que tener en cuenta que la NFL una plantilla tú piensas que el número de sueldo que tienen que pagar en la NBA tienes que pagar pagara

Voz 3 13:02 quién hombre la mitad

Voz 0422 13:04 si no lo sé cuando laxante bueno bastante menos Saeta hombre supongo yo que mucho menos no de Andrea

Voz 6 13:16 en cuanto cuantos cuanto es cuántos

Voz 4 13:21 dice que si te jugadores eso claro

Voz 5 13:23 venga b3

Voz 0453 13:25 de cincuenta no bueno cincuenta hay cincuenta personas son cincuenta y tres más lo vais a practicar

Voz 1025 13:33 no

Voz 0453 13:35 el entrenador es infinitamente superior

Voz 6 13:38 una infraestructura muchísimo más cara pero pero

Voz 5 13:40 pero todo todo es proporcionado

Voz 1388 13:43 proporcional no de

Voz 1025 13:46 de ellos Anni B la audiencia o tal porque la verdad es que tengo que hacer este comentario si no muere ahora mismo porque están ideando lo de lo de precisamente el dato al que aludía inicialmente el billón de la huelga del ochenta y siete caro se me había olvidado que en aquella época sólo había

Voz 4 14:03 tres conferencias por mor lado

Voz 1025 14:06 que en el este en la americana del Este

Voz 3 14:08 sí jugaba Indianápolis

Voz 1025 14:11 en Miami búfalo y lo Jets en la central Cleveland Houston hoy leer

Voz 7 14:16 Pittsburgh Steelers y Cincinnati bien el oeste

Voz 1025 14:18 eh los Broncos Seattle Seahawks San Diego Chargers Los Ángeles Rey dels Kansas City Jet la Nacional súper súper de este grupo de la edad penal los Razzies jugaban con los cowboys con San Luis Cardinals con un los Eagles y con los Giants en la central estaba Chicago con Minnesota con Green Bay con Tampa Bay Detroit en el oeste estaba San Francisco Los Seing Los Ángeles Atlanta Falcon joven como ha cambiado la película

Voz 5 14:51 no me gusta más ahora también te lo da

Voz 1025 14:53 hombre es es más quita no está más igualado Quizá todos los equipos son más o menos

Voz 0453 15:01 me antes había también una cosa también nunca me había gustado para que no tenía mucha Asunción que era que había divisiones de cuatro divisiones así

Voz 1025 15:08 corren efectivamente

Voz 0453 15:11 a mí me ha costado nada no cambia el panorama cambia

Voz 8 15:16 más bajas menos

Voz 11 16:00 es un buen vino donde la p de la Ley de Dependencia

Voz 1025 16:17 a ver cuéntame esos dos te mitad que me quería lanzar hermano pues el primero de todo

Voz 3 16:23 es que por por pura justicia y creo que que es muy importante pues otra ahora mismo estabais echando la vista atrás para entender el presente es importante mirar mirar al pasado y es que esta semana ha muerto Barthe está el el cuartel Bach de las dos primeras Super Bowl ganadas por Vince Lombardi con el Packers pipí esas dos dos primeras súper Bowl Iñaki para que os hagáis una idea Seat hombre edil eligieron en el ciento noventa y nueve de su drama aparte estar lo eligieron en el número doscientos así que es un caso muy muy parecido pie y además esos añado no sólo porque sea que yo yo evidentemente yo los años sesenta estaré en se conocían pero pero creo que está bien conocer la historia de la NFL para para ver dónde nos trae sobre todo con una figura como parte estar que es de los primeros junto a Johnny más etcétera que cambiaron esa percepción

Voz 1025 17:15 me dieron un poco de magia la Liga no mira una de las cien te has estado en el que os iba a tirar una babel de Stalin y la pregunta es si ha sido el paquete más importante de todos los tiempos yo creo que eso yo creo que Pérez Favre Le ha pasado puedo bueno pero también yo mismo pero pero estamos Pizarro y no estamos en la misma situación de siempre es muy difícil comparar épocas Imagine a jugar fútbol americano en la época que él jugaba sí

Voz 3 17:50 pero una cosa yo no yo no digo que disparen y Roger sean mejores son son deportes muy distintos al que Juan testar si Fabri Roger hablaba hablamos impacto

Voz 4 18:01 la dimensión tenido tacto

Voz 3 18:03 franquicia aquí en la Liga yo creo que el de Fabre superior te diría que el de Arroyo

Voz 1025 18:07 sí sí claro es muy importante pero Iker piensa que él en aquella época lo que hizo fue sumar aficionados son deporte que era minoritario en esa

Voz 1388 18:17 pero sí pero si hablamos de dimensiones evidente que tanto Fabre como Aaron Rodgers está en un momento mediático que que que no pero para Luis

Voz 5 18:26 en aquella época no había oído

Voz 4 18:29 no no

Voz 6 18:30 el tema mediático seguramente sí sí solamente nos limitamos a hablar cortes va si lo que ha significado para grande vamos su palmarés comparado con lo vamos a superior no es infinitamente ganado era ganó siete títulos saldó su perdón cinco campeonatos se SL

Voz 1025 18:53 es que es complicado lo he dicho siempre es que no quede mejor cuota de Montana Breivik es que no jugaron en Pando caro es muy difícil

Voz 3 19:03 pero lo que dice Andrea es muy cierto pero también lo es que si tú piensas en los Packers Fabre ese viene a la cabeza al la laica

Voz 6 19:11 bueno a mí pero vamos a ver a ver eso es hacer trampa

Voz 5 19:16 Sevilla villa a mi abuelo vendría a la cabeza a nosotros claro a mi abuela de vendría a él

Voz 6 19:26 no hago señor a uno que en los años sesenta sellados Pages

Voz 7 19:30 escuelas

Voz 4 19:33 muy complicado es complicado y fue descalificado

Voz 6 19:38 hay gente hoy en día Ángeles dices quién era Butragueño y a lo mejor pero no ha sido visto no

Voz 0422 19:45 Arconada no

Voz 1388 19:49 más complicado un jardín Tallin Filho este

Voz 0422 19:53 bueno la verdad eso me alguien pintar historias de los pagos

Voz 3 19:57 y tiene mucha importancia lo que ha dicho Ponseti de en cuanto a la generación de de aflicción de la NFL esas dos primeras que él ganó hoy fue en bici no se llenó el estadio hilos los anuncios de la tele valían cuarenta mil dólares cuanto

Voz 5 20:10 pues fíjate fíjate

Voz 6 20:14 eso no sea ese absurdo algo tienen razón no en ese momento era un poco un engendro un poco un experimento se enfrentaban a otra liga menor teóricamente sobre el papel una liga menor que que que teóricamente y sobre papel era inferior a la NFL que la SL pero ellos ese año para para jugar ese partido que en ese momento era un poco una novedad exótica habían ganado la NFL claro lo que contamos el sabios

Voz 7 20:42 claro ellos advirtiera era campeón de hacer otra vez en lo que era

Voz 6 20:48 Miguel Sanz pertenece tenía que tiene hoy la NFL esa antes una fusión no nosotros corazón si existe una guerra a sus veremos que es la de las que casi siempre hablamos en general pero hay que tener en cuenta que hay equipos que antes de la fusión ganaban en el CDL a que habría un poco cuando se de la historia de los equipos hablar de cuántas súper dos han ganado pero que cuántos títulos NFL han ganado en total

Voz 4 21:16 es la historia todos los Packers

Voz 6 21:19 teniendo en cuenta cuando empezaron a ganar títulos es que estamos hablando de quizá en el equipo

Voz 3 21:25 más histórico de todos los tiempos claro

Voz 7 21:27 la polémica de una tontería

Voz 5 21:32 lo divertido vamos que hay que rendir homenaje ayuda alguna

Voz 7 21:39 a poder hay muchos factores a tener en cuenta porque lógicamente sea lógicamente

Voz 6 21:47 sí y hay gente que que sí que sabe qué ciudad a hablar de los libros

Voz 1025 21:54 ah vale mejor estoy segura mucho que muchos de nuestros oyentes que se han incorporado más tarde al mundo del fútbol americano probablemente ni les suena este nombre no sabes quién te recomendamos que busquen

Voz 4 22:08 te miren atrás sí sí que sí

Voz 1025 22:11 en un referente en la historia de este deporte pero esto

Voz 3 22:13 supuesto y más teniendo en cuenta la injusticia que supone que su entrenador Vince Lombardi sí ha trascendido en el tiempo

Voz 1025 22:21 es verdad pero no tanto

Voz 4 22:23 no es curioso esto se acuñó un título importante Lombardi bueno pues

Voz 3 22:29 esto es cuando decimos en broma que el que al que al Vince Lombardi algún día

Voz 7 22:34 llamaré y a

Voz 3 22:36 me parece es que podría ser de Justicia totalmente también

Voz 7 22:39 se empieza a vislumbrar a quitar clara no sabría qué hacer otro

Voz 1025 22:47 pero sobre todo porque el trofeo es que el trofeo es un antes y después no marcaba esa diferencia de popularidad claro pero muy bien sí se que he hecho

Voz 3 22:59 la otra gente quedaba pendiente segundo si la renovación de Chris Harris Jr por Denver un añito más le reestructuran tampoco le van a pagar doce millones de dólares lo que creo que además hace que el contrato de ese bien Howard por Miami tome incluso más relevancia han conseguido pelotazo

Voz 7 23:18 de los los los Oldfield

Voz 3 23:20 sí para para Denver creo que es importante pero más cuando habían considerado Bryce Callahan van a tener una pareja mucho respeto y un descenso sones me parece que la defensa los Broncos es a respetar muchos de la Liga

Voz 1025 23:35 pues son dos notas que tomamos nosotros seguimos con más cosas en cien yardas

Voz 5 24:07 de hecho muy le ha dado por no son te más romántico de Moncho me se para ahí vamos

Voz 13 24:13 es feliz así a ABC

Voz 1025 24:20 es que aquí para que luego digan que no tenemos sensibilidad también la musical

Voz 5 24:25 coteja llevada a cabo entre ahí vamos es lo que tiene lo que tiene la vida

Voz 1025 24:29 sí

Voz 5 24:29 si eso te mato por cierto mira mira muy bueno

Voz 14 24:37 como en PIL

Voz 1025 24:41 bueno a ver el faltan noventa y nueve vías cómo debíamos en arranque y han hecho un juego muy divertido en la NFL han puesto las cien preguntas imposibles para intentar responder de aquí hasta que arranque que ha ganado

Voz 4 24:55 es que no se atreve con todo

Voz 1025 24:58 te tira ya voy tirando algunos por ejemplo va a ser esta la última sesión temporada perdón Baser está en la última temporada de Eli Manning jugando con lo Giants

Voz 4 25:14 sí sí sí sí vamos yo también lo piensas no no no no yo lo pienso que vaya a ser ya sabemos que hay un paso pero yo creo que sí

Voz 1025 25:24 muy bien ahí está Iker tú te monjas también aquí

Voz 3 25:26 yo yo también lo creo además creo que va a empezar de titular y no estoy seguro de que lo vaya a acabar como como les sale Daniel Jones

Voz 1388 25:33 no he querido añadir esta coletilla que mete Iker

Voz 4 25:36 a le doy su supo soporte total

Voz 0422 25:39 Botín

Voz 7 25:42 perdona André me perdí lo que he dicho a

Voz 3 25:46 no digo aunque creo que va a ser que lo que la va a empezar de titular pero no estoy seguro de que la valla acabar de títulos

Voz 1025 25:53 ah bueno por ahí también hay esa pregunta por ahí es esa otra que también me me llama mucha atendiendo insisto ya ahora a soltar la cien preguntas ni mucho menos Candy Don va a regresar con su hombro al cien por cien es esto lo veo complicado e esta heridas

Voz 1388 26:13 a noventa y nueve días todavía no hay diagnósticos muy claros sobre ellos sobre ello cosa que me preocupa así cómo estás viendo cómo están viniendo de otros equipos pues los los lesionados tuvieron temporadas patada allí ya hay ya estás viendo sobre el campo hoy en activo a noventa y nueve días ahí hay un poco de oscuridad lo tengo tengo dudas eh tengo dudas aquí tengo dudas

Voz 1025 26:38 alguien más tiene dudas sobre Cam Newton Iker tú tienes bien

Voz 3 26:42 se me había cortado en escuchó la pregunta pero habrá que dijo que cambió

Voz 1025 26:45 que si iba a regresar si va a regresar con su hombro al cien por cien

Voz 3 26:50 yo yo pienso que sí fijaros yo pienso que sí porque Graiver al que han cogido en el en el draft no pienso que esté preparado para ser titular y creo que estuvieron unas dudas serias habrían buscado un CAP va de otro perfil habrían buscado un jugador más experto un un un Fitzpatrick algo así pero pienso que aunque todavía no ha lanzado llevan un punta Blind que ellos consideran seguro y pienso que va a estar ahí sería dramático para los para los parques hubiera cambiado

Voz 1025 27:22 otra de las preguntas que usted ahora nada estamos con con qué caray pero otra que os tiro ahora es que será muy malo para New England ha pedido a Brown ha jurado no sé

Voz 4 27:38 yo yo perdón la aquí no entró porque cada vez que iba Se me malinterpreta dijo

Voz 0422 27:46 ahí va no no esto porque qué

Voz 1388 27:53 no me lo van a notar está claro que anotara un jugador que ha sido clave en jugadas en jugadas agónicas en en momentos clave en su calidad de la tanto para bloquear como para atacar era contrastada lo anotaba OTAN

Voz 3 28:08 pero bueno vivían de generación simplemente de la historia de la NFL añado una cosa más claro estáis me voy

Voz 4 28:16 vale otra cosa es como tú has tú

Voz 3 28:18 ha dicho Watson recién fichado cuatro partidos de sanción ojo por por tomar sustancias ilegales Watson cuando decide volver a los equipos que interesan les avisa he tomado un tratamiento al acabar puede que dé positivo y aún así los Patriots si De Juana no es veteranos acá en cuatro partidos porque lo vamos lo vamos a hacer

Voz 1025 28:41 y ahora nos dejó que tengo a Kenneth y ahora seguimos esta historia venga

Voz 2 29:06 caray

Voz 1025 29:09 no que de cada hijo en debe cómo está usted con Eric buenos días

Voz 16 29:15 por se un abrazo a usted y a todos los compañeros en cien yardas que yo creo que suban a esas excusas que uno duda cuando lo pilla

Voz 5 29:23 el tema a vale enserio han pillado fumando en el baño no la

Voz 16 29:32 oye qué hacemos y porque nos quedaba claro que el Ibex volvió resulta que inició tratamiento con sustancias prohibidas pues la NFL cuando ya había dicho que selectividad ya en el Times no es el mejor y solamente el sabe la verdad compañeros hay varias novedades en la NFL que la que se pisó el día de ayer otro dato de un año y aumento a aquella vaca los Broncos de Denver nuevo acuerdo será de doce millones para la próxima temporada está programado el sueldo de ocho pudo yo les quedan tres millones prácticamente de aumento a todos los que estamos en esta mesa ni nos van a aumentar tres millones ni ganamos usted millones nunca

Voz 7 30:13 sí a millones de dólares habla hablamos Javi

Voz 5 30:18 claro hablar por favor

Voz 7 30:23 sí estuve suena ahora con el vuelo ahora con el vuelo bien

Voz 5 30:33 yo yo

Voz 1025 30:35 los tres millas de vuelo diciendo

Voz 5 30:38 he hecho siempre

Voz 6 30:42 claro

Voz 16 30:44 más o menos quedarme aquí es verdad aunque ustedes bloquean pues yo sé la verdad que yo lo voy a contar

Voz 5 30:51 a ver ahora

Voz 16 30:54 el con el vuelo diecinueve que vaya tirando un centro donde compañeros es ya es un logro ante Los Ángeles es blanda específico para tan

Voz 7 31:05 incluso no incluye mejor

Voz 16 31:07 que el corredor participen las practica de los jugadores en las actividades organizadas del equipo el equipo recordemos por ejemplo en su cuarta sesión en las actividades estuvo presente en ninguna porque la sesión Shanghai Baby

Voz 6 31:20 no

Voz 16 31:20 qué latin con con él que ha funcionado muy bien hasta ahora el plan sienten bien al respecto es fundamental para lo que se viene la próxima temporada para el conjunto de los Round in pendiente lo que pasa es que es un tema que se vuelve Cannes son porque sí

Voz 3 31:36 no es de los que dije que no

Voz 16 31:38 me van a sancionar que no espera sanción alguna parte de la NFL

Voz 3 31:42 yo creo que ya suman sancionado

Voz 16 31:45 después de aquel incidente buenista incidente como tal poder sancionar por una pelea por una agresión a guardias de seguridad en Las Vegas estos muchachos parece que no aprenden que bueno que Dios le dio el talento de jugar al fútbol americano a nivel profesional y no iba a ser muy difícil que mantuviera algún trabajo en cualquier parte y haciendo cualquier los señores viable fuerte abrazo usted de los Estados Unidos mañana se inicia la final de la NBA yo estoy pendiente de Antonio me dijo que era muchacho me invita a la final de Champions estaré esperando el pasaje

Voz 1025 32:17 Huelva el sábado y el sale más perfecto tras estamos dándolo centrada no te

Voz 4 32:22 preocupe

Voz 16 32:26 usted se imagina yo metido entre los hinchas del Liverpool

Voz 5 32:29 no

Voz 1025 32:31 adiós hasta luego se marcha que hay seguimos en fin ya que te hemos muchas pendientes venga dice que estos sonaba en la primera Super Bowl bien que lo sepáis que de

Voz 5 33:14 claro lo bailado por la tarde tarde

Voz 1025 33:19 ah no que ahí estamos viendo cosas distintas hombres que de Yangon

Voz 5 33:25 viene de arrasar de gran italiano sube a la que le va a gustar esta ya verás a ver que estábamos estábamos que llegaron con quién te vio que hablar tú precisamente Ylenia se escuchen el programa se van a poner una de reggaetón para cambiar esto que hay que perder nunca poco para nada de momento tenemos ahí a ver entonces medias de oro con una pregunta

Voz 6 33:58 jugó ante el club ya Trail son gran cosa pero siendo siendo los neutrinos yo creo que al final le influyó la poco a poco que se adapta saludé ellos han ganado sin él han ganado ya una súper si no han hecho sí

Voz 0422 34:20 Miro sigue pero históricamente perdiendo piezas importantes siempre se resisten a prueba de bombas exacto

Voz 4 34:25 bueno no existe un bloque bueno lo que es un equipo un bloque

Voz 0422 34:30 esta idea a prueba de bombas sí como no hay un sistema sea tanta lo que tiene claro que

Voz 6 34:38 que simplemente pues jugarán con una manera donde donde no sea tan fundamental una figura como bancos

Voz 1025 34:44 venga mal y lo hará más cosas quién sería

Voz 3 34:48 en septiembre remate de Mata que no no no no quiere dejar pasar una cosa es que ha dicho Kenner que creo que es muy interesante el tema de tocarle y su artritis para los fans Si yo fuera una aficionada de los Laurence un poquitín de Tembleque tendrían

Voz 1025 35:02 sí preocupación por lo menos no

Voz 3 35:04 bien la temporada no no ha vuelto a pisar el campo en estos entrenamientos estábamos comentando antes el tema de cambiar igual igual igual igual

Voz 1025 35:15 sí porque es que estamos hablando

Voz 3 35:17 mejor corredor de la vida y para mí

Voz 1388 35:20 está bastante a todo este tema si no obstante hay una diferencia aquí al menos están están comentando que va evolucionando que da viendo progresos que da viendo algo de de diez de lo que yo digo hay algo más de secretismo en Hoy por eso me lleva

Voz 3 35:36 sí es cierto no entonces bueno

Voz 8 35:38 no hay que esperar que esperar

Voz 3 35:40 confiemos en que yo ganamos pregunto

Voz 1025 35:43 con esta quién sera en el equipo red skins el quarterback que empiece en la en la semana uno

Voz 3 35:51 yo creo que que creo que Kinski no

Voz 1025 35:54 ah sí pero te jugaría un una y tan San Sebastián y no no no no

Voz 3 36:00 lo dijo por puro pálpito sé si tengo que hacer un comentario diario no no no entonces va a bote pronto este es un caso de cuartel y que en el Training Camp se van a jugar el puesto

Voz 1388 36:13 estoy de acuerdo mes aquí se Aichi absolutamente no hay un no hay un Kiki UVI uno todavía para mí

Voz 7 36:19 creo que vi uno designado todavía bueno está eh dime dime

Voz 1025 36:25 Andrea yo si tuviese que apostar un euro

Voz 0453 36:28 como pues se lo apostaría porque entre otras que me escondía una lesión porque si no dura hasta ahí

Voz 6 36:35 aquel dependerá mucho de de la pretemporada tren el porque de repente en Fene

Voz 0453 36:44 la uno como hacia el hueso en aquel momento se enamoran

Voz 6 36:49 yo sigo con mi teoría que dependiera de mí yo le dejaría tranquilo lo que sea que se va a acostumbrar sacan a la palestra así a los leones en un equipo donde donde bueno que no está mal pero que no es un equipo que que puede proteger tanto entonces yo proteger no me refiero a Galina me refiero en general no que son un equipo ocres que bueno que no está mal pero no que no es hubo un equipo sobre el papel en este momento puntero con una defensa que domina con un con un ataque con estrellas eso sí la decisión dejaría ahora dicho esto creo efectivamente sí si si tengo que apostar por quién está la situación general las yo digo que

Voz 1025 37:45 venga otra bomba Tampa Bay vamos a hablar quarterback dice que es posible que reviva su carrera con Bruce Sunny AMS que consiga una extensión de a largo plazo o no lo coches tirados no

Voz 3 38:03 yo no tengo una bola de cristal lo que sí tengo claro es que está ante su última oportunidad cómo va esto es este año

Voz 1025 38:11 con este entrenador o

Voz 7 38:13 me da más para tiende la suerte

Voz 4 38:16 tener a Bruce había ensayo paredes buena venta exacto pero este año muy bien yo otra buena sobre el número

Voz 1025 38:24 te preguntan qué

Voz 5 38:26 bebí de perdona Andrea que te nota armenio hablar de mi libro

Voz 1025 38:30 ah bueno

Voz 17 38:33 el libro

Voz 0453 38:34 el libro esto que yo hombre efectivamente ha dicho Luis a en este modo SAS bueno lo con lo que han dicho lo que he dicho Iker es seguramente por lógica tiene que ser su última oportunidad

Voz 6 38:54 tiene la la la la la suerte digamos que que que está con con áreas con una Streets of the coordinador si sigo que que no es algo a paladino no infame es una cosa que ha venido grande pues ha sido un desastre que dice es buena es que si no se recupera sí puede perfectamente hacer una buena temporada el conseguirá un buen contrato sea en las dos cosas

Voz 1025 39:23 no RAM se van a ser capaces de superar la resaca de la última súper Ball conseguir llegar de nuevo a una final

Voz 3 39:34 la la historia la historia reciente además nos dice que no nos dice que no nos dice que que por muy buenos equipos recordamos aquellos Falcon que iban arrasando al año siguiente se la pegan completamente la historia nos dice que no pero yo tengo la confianza en bloques de no sé si volver a la Super Bowl pero sí ser Content versa hasta el final y ser uno de los equipos importantes la nacional estoy convencido

Voz 1388 39:59 lo de la Super Bowl exacto ya ya sabemos lo complicado que hay yo creo que los últimos que han doblado esto fue Ansón es New England en el dos mil cuatro repitieron una hipérbole la ganaron no creo que dos mil cuatro imagínate es complicado volver a llegar a ese escenario pero que va a ser un equipo competitivo y que va a todo vamos ninguna duda

Voz 3 40:20 el problema el problema lo si del problema son los Packers prueba quiero decir la nacional está plagada de equipos con posibilidades

Voz 1025 40:29 hay cosas Txelis vas tú qué piensas antes de que pase a otra pregunta porque yo me estoy divirtiendo viendo algunas que os voy a tirar ahora que está fenomenal

Voz 6 40:37 yo pienso que prever en vaya a la Super ya sabe cómo pienso yo

Voz 7 40:41 eso debe posible

Voz 6 40:44 o osea que hombre yo creo que que deberían estar en que no se van a jugar no sea el primer paso nuevos partido playoff intentar llegar a su pueblo yo creo desde que para ahí es nada la resaca aunque yo creo no creo Antón también con técnicos de la historia

Voz 0453 41:03 llena de momentos algunos dice no vas muy difícil repetir llegaron cual promesas seguir ahí anda que no tenía resaca cada año

Voz 7 41:14 qué cabe aquí pues así tu deportistas de un deporte

Voz 0453 41:22 es un deporte individual Atlético bien puede que suele afecte pero aquí tienes que afectara setenta cabezas

Voz 6 41:27 a la manera

Voz 1025 41:30 estás buenísima eh resulta que hay quince de diciembre se cruzan los Brahms con los cardenales y la pregunta que se hacen en la NFL es quién va a ganar la batalla de cuota y con el tiempo estáis más caro además de Oklahoma que te vas a enfrentar quién puede ganar calle Murray o Baker

Voz 4 41:51 tiene mejor equipo para mí de Beltrán ser que acaban de

Voz 3 41:53 bajo Mike que acaban siendo Hackman y que acaban siendo uno del draft pero en esto creo que lo tenemos todos claro ahora mismo hay que si tuviera que apostar un euro algo más lo podría haber hecho

Voz 4 42:05 dobló la apuesta de Iker a dos euros

Voz 5 42:08 pero también ves tu dos euros y dos euros más cuatro horas ya te oigo decir yo era la casa por la ventana vio puesto cuatro

Voz 1025 42:22 ah vale la tenemos clara oye hilado otra pregunta la veinticuatro que se hacen en la NFL yo Rosen hará suficiente en este primer año para que Miami crean el como quarterback de lonchas de de futuro no es buena está en buena pero por cierto

Voz 3 42:42 me incógnitas muy grande yo confío en que sí confío pero no no tengo los datos no no no tengo los datos con los que opinar de manera sólida tengo muchas ganas de verle y creo que tiene la capacidad pero sea depende de muchas cosas

Voz 1388 42:56 me apetece me gustaría como todo jugado que sale aquí le deseo siempre que le vaya lo mejor posible pero yo tengo que decir que no es muy niña de mis ojos

Voz 1025 43:06 muchos esto es que no sean buen jugador eh

Voz 1388 43:09 pero no es muy niñitas Mis ojos de verdad no sé no no pero bueno oye buen jugador es incapacidad y posibilidades tiene pero bueno yo tengo hay todavía doce

Voz 3 43:20 entonces esto y te pueden estar jugaron a Chacón

Voz 8 43:23 no no no ya ya nombre acaba no no sé no sé porque tampoco no

Voz 7 43:27 un análisis más adelante

Voz 6 43:30 la gente no se la lista la pregunta no sé si hará lo suficiente de su primer año en Miami porque no sé si si tendrá oportunidad de hacer lo suficiente pero yo creo que para contestar a la pregunta sí yo creo que Mallén debería por lo menos compromete con en el largo plazo bueno medio tras decir no creo en ello

Voz 3 43:54 como el esfuerzo que has hecho para conseguirlo lo merece

Voz 6 43:58 claro no pasa además estas estamos otra vez un pueblo colombiano alguna cosa es juzgar a llegar a conclusiones con los estoy tu saco lo que te dé lo primero que te envía a los ojos y las tres en la prensa los titulares no lo piensa Joseph Roth sé el año pasado era uno de los grandes cuartos también te salieron del brazo llego un equipo en desgracia donde donde no tiene oportunidad de nada porque porque cuando tiene

Voz 0453 44:26 la la oportunidad de jugar esta nueva equipo que que dar el suyo no te pone nada

Voz 6 44:32 sí si ahora viviera a Miami siendo un chollo porque ya han pagado el examen en pocos porque porque es un es un primera ronda de draft del año pasado y me refiero que te llega al suelo

Voz 7 44:50 realmente sólo sea por lo que vale

Voz 6 44:53 por por lo que vale por lo que vale el mercado con lo primero con lo primero en el rapto luego uno puede puede tener éxito fracasar pero yo creo que que estaba situación que muy hábilmente se han creado los dos dosis con este no es el de cuarto yo creo que el primer año sale incluso te digo también yo a él también le daría un poco de tiempo antes de

Voz 4 45:21 a mí me sabe me sabe mal pero

Voz 8 45:23 pero fíjate que no que ve una historia de aquellas típicas el año pasado dónde cae

Voz 1388 45:30 equipo pues sin posibilidades de ahí pues sí

Voz 8 45:33 a mí lo que más ahora va Miami también proyecto nuevo vale donde hay incertidumbre hay digamos médica

Voz 3 45:40 profundidad ayudas pude volver a hundir el año

Voz 8 45:43 en el ayuno dando el año que viene hay un draft maravilloso donde yo creo que Miami

Voz 1025 45:49 hay cinco puede mirar muy buen vino

Voz 8 45:51 no sé la la historia de rehusen la veo sabes a que yo pongo leyenda que de un hilo hombre de unido y me sabía mal pero

Voz 0453 45:58 sí estarán Luisa de unas diferencia que él se marcha de un equipo donde llega un entrenador nuevo con unas ideas va con un sistema no

Voz 7 46:06 lo que adora que está disponible a llegar con su sistema hizo donde quieren sí sí sí sí sí

Voz 5 46:16 a amigo me vais a perdonar pero yo me tengo que no

Voz 3 46:23 sí

Voz 1025 46:24 déjame hacerte la última de te dejo que te vayas

Voz 3 46:26 sí que me más me gusta mucho esta

Voz 1025 46:29 es que Antonio Brown tener Williams y John Jacob van a ayudar a Derek cara lucir como del dos mil dieciséis

Voz 3 46:37 mira fíjate a esa sí sí tengo una respuesta rotunda Ellas sí

Voz 7 46:41 sí yo creo es que descarta volver a ser el cuarto

Voz 3 46:43 que parecía que estaba siendo antes de la lesión estoy convencido a me gusta mucho caso

Voz 1388 46:48 primero las compañías que has puesto al lado absolutamente sí segundo lo ninguneado que está siendo ahora esto le va a dar un plus también a a Derek osea que absolutamente

Voz 1025 47:00 bueno bien compañeras yo enorme dejo que respondan que ahí venir que por cierto abrazando la semana que viene vamos a estar junto a en San Sebastián

Voz 5 47:12 que luego presentamos por la tarde el libro

Voz 1025 47:15 pero vamos a estar juntos haciendo el programa desde San Sebastián

Voz 4 47:17 eso letones eh

Voz 3 47:20 dicho lo que por San Sebastián el martes día cuatro a las siete de la tarde en la biblioteca Zubieta en Reyes Católicos allí estará Ponseti para presentar su

Voz 1025 47:30 sí señor y lo presenta Iker osea que no digo mal esto va a hacer el dream team a Iker hasta que viene y hasta luego a ver estábamos con la respuesta de Carr cómo lo ves tú Andrea hola al vez que sí rotundo también esto no

Voz 6 47:46 sí sí yo creo que sí

Voz 0453 47:48 de vas a otro año con con cruda no vamos

Voz 6 47:54 el talento de Car nunca dudado ahora tiene más equipo eh

Voz 7 47:58 soy un año más concluyendo no pero sí muy bien

Voz 1025 48:02 es cambiamos la pagina porque estamos en la recta final del programa voy a hacer dos preguntas iremos a los treinta segundos

Voz 1025 48:28 las preguntas tienen tan mala idea tanta porque por ejemplo en el sobrero Jaguar preguntan si finalmente han conseguido con Dick Pound tu quarterback franquicia que era lo que buscaban que queréis vosotros dijo va a ser el hombre de los Jaguar lo que realmente estaban buscando

Voz 1388 48:47 ahí tengo también tengo miserias dudas también tengo mis serias dudas que aquello no sé yo no lo veo tampoco vendo lo veo tampoco sí que hemos evidentemente en los que era la retina estas dos últimas temporadas que ha hecho en esos finales de esos playoffs absolutamente pelota cosa es una temporada regular todo el peso en la mochila desde el inicia y necesito más tiempo no lo veo tan claro

Voz 7 49:15 a ver qué si tú cómo lo ves es la cuestión que ha combatido porque lo pase el arroz

Voz 5 49:22 no no no

Voz 6 49:28 a mis me cae bien ya ha demostrado ser un un extraordinario beca pero es que ha sido demasiado altos y bajos en su carrera como para ciudadano lonas verdad que te sale uno como canon que que fue au ánima en toda la vida de repente en los últimos años de su carrera se convierte en Betty llega a la Super Bowl en lo que pasa es que Dios lo queel después de incluso llegar a pensar de retirase tiene la oportunidad con los Eagles donde completamente descargado de responsabilidad algo que desea Luis no era hace un último tramo de temporada donde es la revelación La la del cuento de hada de de la Liga gana la Super Bowl el año que viene cuando tiene que empezar él no es que lo hagan también otra vez se produce la misma situación en donde se es se vuelve a haber ahí como salvador de la patria sin presión y lo hace bien otra vez no sé hasta qué punto hasta qué punto

Voz 7 50:33 va a ser o no ser no va a ser un fracaso para lo que ahí a convertirse en el

Voz 3 50:40 pero sí sí sí sí

Voz 7 50:43 no no tengo claro puedo equivocarme por supuestísimo

Voz 1025 50:47 venga os da Honda Massey ibamos a los treinta segundos porque también tiene tela marinera esta eh pensáis que Michael Michael Minsky va a demostrar que es un quarterback de elite en Chicago o no

Voz 7 51:08 no

Voz 1025 51:09 Menchov Camps quien no sabe Dios si yo no sé es que este año ha mostrado en partidos cosas buenísimas en otros que lo habrían matado entonces no sé si si consigue esa regularidad abra verdad ese punto de equilibrio desde el trabajo que han con él en el equipo porque madera de de súper estrella tiene porque han mostrado en partidos que es un crack pero de pronto se decía Ciao sea

Voz 7 51:40 me remito Kiss que no me disgusta no

Voz 6 51:46 que qué

Voz 7 51:47 hombre no todos explotan

Voz 0453 51:50 primero año segundo no hay alguno que en el segundo son un desastre

Voz 6 51:57 que no llegan y al final se queman nosotros Finzi aguantas esta este sistema le pega mucho no él está muy muy muy muy hecho para ese sistema entonces yo creo que no lo va a hacer bien de ahí a convertirse en una estrella este año no lo sé pero

Voz 4 52:20 yo creo que sí yo creo que va ayudar que

Voz 7 52:23 en el año pasado los dos veces

Voz 1388 52:25 tienen un muy buen papel no todos recordamos pues que estuvieron a punto de

Voz 7 52:30 sí

Voz 1388 52:30 de de pasar allí no sea quiero decirte que han hecho muy buen papel

Voz 7 52:34 y eso le va a ayudar no

Voz 1388 52:37 a a esa parte de serenidad que necesita a su supuesto y todo no yo creo que aquí veo más que más aquello que decir es que el el que UVI batirá del equipo para el tema veo que el equipo va a ayudarle a esa a esa labor no de de de ser lo que verdaderamente ahí dentro que yo como dice al también creo que tiene esa madera no pasa esos altibajos no yo creo que va va va a ser esto va a estar bien apoyado por el equipo y le va le va a ayudar voy bien

Voz 6 53:06 cuando digo al copias es fundamental no porque lógicamente estamos hablando ahora puede hacer un nombre que compararle contra resultados compararle con él y lógicamente ahora a sus tampoco no pero eso es su sistema donde el que más funciona el que mejor hechos majo él debería tener un papel parecido a veces

Voz 7 53:31 no sé si absoluta andando

Voz 0453 53:34 el pero me refiero que que ahí te aprendes mucho también de él él ahí tiene que ser protagonista aquí no estamos hablando de un sistema que le protege

Voz 6 53:46 muy donde el administra el ahí tiene que ser protagonista

Voz 18 54:01 sí que

Voz 1025 54:30 para terminar tampoco ha rematado aquí hemos remontado al final contarme quién se ha quedado fuera tienes que se ha quedado ahora algo fuera bueno

Voz 1388 54:40 yo yo yo voy a introducir un tema que lo voy a dejar un poco como debate abierto dado que ya ya sabemos que estos este periodo intentó y de un hombre pues bueno

Voz 19 54:49 ante todo lo que puede haber ahí

Voz 1388 54:51 muchos temas abordar no pero hay hay un tema abierto ahora una semi polémica no con con con con que si el Donald Donovan Magna Covain debe estar en el Salón de la Fama o no el está muy insistente en ese aspecto que merece estar en ese salón de la fama incluso ha aportado datos comparativos que sus datos son mejores que que los Detroit en un cuaderno mítico también de la NFL este con este con anillos o no pero bueno lo que si miran sus números esta esta mejor no yo un debate abierto no que aquello decir tú que consideras merece donará un talento como donada en la SER SER miembros de la fama o no yo yo personalmente considero que si no yo considero que si eh pero parece que hay hay serias dudas de haber sido dos

Voz 1025 55:42 yo no sé si tienen que entrar este año que viene o el otro hombre que estuviera en el Salón de la Fama tampoco me sorprendería ni no me me causaría un revuelo mental pero

Voz 1388 55:52 pues hay serios serios

Voz 20 55:55 el título bueno bueno

Voz 1025 55:58 Andrea tus treinta segundos y es que tienes algunos